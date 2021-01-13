Температурный рекорд был зафиксирован в среду в Сочи
13 января 202113:11
Температурный рекорд был зафиксирован в среду в Сочи - 21 градус тепла, передает «Интерфакс».
По данным агентства, теплый Черноморский циклон принес такую погоду на побережье.
Ожидается, что уже завтра температура упадет до 10 градусов выше нуля.
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13 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru