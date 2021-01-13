Температурный рекорд был зафиксирован в среду в Сочи

Температурный рекорд был зафиксирован в среду в Сочи - 21 градус тепла, передает «Интерфакс».

По данным агентства, теплый Черноморский циклон принес такую погоду на побережье.

Ожидается, что уже завтра температура упадет до 10 градусов выше нуля.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Сочи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры