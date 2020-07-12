Температура воздуха в Москве в среду может понизиться на 10 градусов, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршиной.

В среду в Москву придет воздух из Арктики, что приведет к падению температуры воздуха до 16-21 градуса днем, а в ночь на четверг будет 9-14 градусов тепла.

Помимо похолодания, в столицу придут и дожди. Погода улучшится к пятнице, когда воздух прогреется до 22-27 градусов, и сохранится в субботу.

