Температура воздуха в Москве в среду может понизиться на 10 градусов
Это связано с приходом воздушных масс из Арктики.
Температура воздуха в Москве в среду может понизиться на 10 градусов, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршиной.
В среду в Москву придет воздух из Арктики, что приведет к падению температуры воздуха до 16-21 градуса днем, а в ночь на четверг будет 9-14 градусов тепла.
Помимо похолодания, в столицу придут и дожди. Погода улучшится к пятнице, когда воздух прогреется до 22-27 градусов, и сохранится в субботу.
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