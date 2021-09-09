Тематический поезд в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского запустили в метро

Тематический поезд, который посвящён 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, запустили в Москве на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает в пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В сообщении говорится, что в составе поезда, который будет ходить до марта 2022 года, есть «летний» и «зимний» вагоны, рассказывающие о разных этапах жизни великого князя.

«Летний» вагон перенесёт пассажиров в 1240 год, когда состоялась Невская битва. А «зимний» вагон - это full HD погружение в 1242 год, год Ледового побоища», - отметили в дептрансе.

Кроме того, в тематических вагонах пассажиры смогут полюбоваться репродукциями Емельянова, Моллера, Нестерова и многих других великих художников.

