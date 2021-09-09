Тематический поезд в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского запустили в метро
Тематический поезд, который посвящён 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, запустили в Москве на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает в пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В сообщении говорится, что в составе поезда, который будет ходить до марта 2022 года, есть «летний» и «зимний» вагоны, рассказывающие о разных этапах жизни великого князя.
«Летний» вагон перенесёт пассажиров в 1240 год, когда состоялась Невская битва. А «зимний» вагон - это full HD погружение в 1242 год, год Ледового побоища», - отметили в дептрансе.
Кроме того, в тематических вагонах пассажиры смогут полюбоваться репродукциями Емельянова, Моллера, Нестерова и многих других великих художников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Песков заявил, что Путин и Лукашенко вместе пообедают в Москве
- СМИ: На востоке Москвы задержали пьяного мужчину с автоматом
- «Белнефтехим» остановил прокачку российской нефти в Европу
- Сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком
- Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России
- Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН
- «Кощунственные измышления»: Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
- Песков: Прикидок по контактам России и США на высшем уровне нет
- ЦИК исключил соратника Шлосберга из списков «Яблока» на выборы в Госдуму
- Twitter заблокировал аккаунт журналиста Евгения Попова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru