Тема лидерства стала одной из центральных на ПМЭФ-2019

Лидерство в современной экономике обсуждалось на пленарной сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди». Тему раскрыл первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник Конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. Он отметил, что в технологичном мире цена человеческих решений, значимость лидерства стали самым ценным ресурсом. «Лидеры России» – флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

«В бизнесе, в госуправлении, в науке не хватает людей. И приоритет для государства – это взращивание квалифицированных управленцев, инвестиции в человеческий капитал. В этой связи Конкурс «Лидеры России» показал свою реальную востребованность: как среди участников (это более 400 тысяч человек), так и со стороны государства. Только по результатам первого конкурса 2017-1018 годов были выбраны Президентом и позже прошли выборную кампанию два губернатора, заняли свои места четыре заместителя федеральных министров, 11 региональных министров», – сказал Сергей Кириенко.

«Для этих же целей по поручению Президента России Владимира Путина полтора года назад была запущена программа «Россия – страна возможностей», которая сегодня объединяет такие проекты как «Лидеры России», студенческие олимпиады, «Мой первый бизнес» для школьников, «Цифровой прорыв» для IT, это более 1,6 миллиона человек, которые приняли участие в конкурсах», – добавил Сергей Кириенко.

Модератором сессии «Лидер XXI века» выступил руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, а одним из спикеров – победитель конкурса 2018-2019 годов, директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Кузнецов. Темой мероприятия стало формирование личности лидера, отвечающего вызовам нового времени.

«Сегодня лидерство крайне востребовано в обществе, особенно в России. Уходит в прошлое эпоха, когда можно было сидеть в совете директоров и голосовать за заранее принятое решение. Руководитель должен быть готов подхватить управление, должен быть готов к постоянному риску, иногда обстоятельства заставляют стать лидером изменений», – заявил Михаил Кузнецов.