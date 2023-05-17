Тело умершего актера Дрейдена не могут вывезти из Финляндии
Бюрократические препоны мешают вывезти тело умершего актера театра и кино Сергея Дрейдена, скончавшегося 8 мая в Финляндии, сообщает «Московский комсомолец».
Родственники пытаются перевезти тело друга детства писателя Сергея Довлатова в Санкт-Петербург. Однако возникли бюррократические препоны с финской стороны.
Причины смерти Дрейдена не разглашаются. Известно, что 31 мая он должен был играть в спектале.
Дрейден обладатель двух национальных театральных премий «Золотая маска», премии «Ника».
Актера театра и кино, друга детства знаменитого российского писателя Сергея Довлатова Сергея Дрейдена, который скончался 8 мая в возрасте 81 года в Финляндии, не могут похоронить родственники из-за бюрократических препонов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru