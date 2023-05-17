Тело умершего актера Дрейдена не могут вывезти из Финляндии

Бюрократические препоны мешают вывезти тело умершего актера театра и кино Сергея Дрейдена, скончавшегося 8 мая в Финляндии, сообщает «Московский комсомолец».

Родственники пытаются перевезти тело друга детства писателя Сергея Довлатова в Санкт-Петербург. Однако возникли бюррократические препоны с финской стороны.

Причины смерти Дрейдена не разглашаются. Известно, что 31 мая он должен был играть в спектале.

Дрейден обладатель двух национальных театральных премий «Золотая маска», премии «Ника».

Актера театра и кино, друга детства знаменитого российского писателя Сергея Довлатова Сергея Дрейдена, который скончался 8 мая в возрасте 81 года в Финляндии, не могут похоронить родственники из-за бюрократических препонов.

