Тело пропавшей три недели назад девушки нашли под Волгоградом
В Волгоградской области обнаружили мертвой пропавшую более трех недель назад 17-летнюю девушку, сообщает «РЕН ТВ».
Приятель жительницы Урюпинского района заявил, что 17 апреля они вдвоем распивали спиртное и катались на машине. Утром следующего дня молодые люди припарковались на склоне берега реки Хопер в районе городского пляжа, уснули, не проверив, безопасно ли стоит автомобиль. Позже транспортное средство съехало в реку и начал тонуть. По словам парня, спастись удалось только ему.
Погибшую девушку обнаружили 9 мая в реке местные рыбаки. Расследование уголовного дела продолжается.
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