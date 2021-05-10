Тело пропавшей три недели назад девушки нашли под Волгоградом

В Волгоградской области обнаружили мертвой пропавшую более трех недель назад 17-летнюю девушку, сообщает «РЕН ТВ».

Приятель жительницы Урюпинского района заявил, что 17 апреля они вдвоем распивали спиртное и катались на машине. Утром следующего дня молодые люди припарковались на склоне берега реки Хопер в районе городского пляжа, уснули, не проверив, безопасно ли стоит автомобиль. Позже транспортное средство съехало в реку и начал тонуть. По словам парня, спастись удалось только ему.

Погибшую девушку обнаружили 9 мая в реке местные рыбаки. Расследование уголовного дела продолжается.

