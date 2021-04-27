Тележурналист Тимофей Баженов заявил о готовности выдвинуться в депутаты Госдумы РФ

Известного журналиста и общественника Тимофея Баженова в ходе круглого стола московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выдвинули в депутаты Государственной думы РФ.

Заседание круглого стола столичного отделения ОНФ состоялось во вторник в северо-восточном округе Москвы. Эксперты и общественные деятели обсуждали одну из самых важных тем для москвичей «Будущее зеленых зон Москвы: "тихое" уничтожение или системное озеленение». Баженов в ходе круглого стола прочитал доклад по проблемам обеспечения благоприятной окружающей среды на основе анализа обращений горожан.

Участники заседания отметили растущий запрос населения на благоприятную окружающую среду, что особенно важно для жителей Москвы. По мере развития городской инфраструктуры в столице сокращается число зеленых насаждений, увеличивается нагрузка на парки и охраняемые природные территории.

Итогом круглого стола стала резолюция о сохранении и развитии зеленых зон как неотъемлемой части права граждан на благоприятную экологическую среду, которое требует совершенствования законодательства в экологической сфере и в смежных отраслях.

Участники заседания призвали депутатов Госдумы обратить особое внимание на экологические проблемы и разработать и принять комплекс нормативно-правовых актов, ужесточающих ответственность за экологические правонарушения.

Во время дебатов участница команды «Молодежки ОНФ» Александра Кашурникова выступила с предложением к Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты Госдумы, отметив его «известность, общественную работу, глубокое знание проблем экологии и проблематики районов северо-востока Москвы».

Участники круглого стола единодушно поддержали предложение. В свою очередь, Баженов ответил, что готов работать на благо москвичей.

«За время своей деятельности в Движении Баженова, я хорошо изучил актуальные проблемы северо-востока и востока столицы. И главное, что у меня есть силы и энергия сделать жизнь москвичей комфортнее и безопасней», — добавил журналист.

