Тележурналист Эрнест Мацкявичюс возглавил департамент медиа ВШЭ

Тележурналист Эрнест Мацкявичюс возглавил департамент медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна (ФКМД) в Высшей школе экономики. Сообщение об этом появилось на сайте вуза.

Как отмечается в сообщении, Мацкявичюс работает на телевидении с 1991 года. Он занимал должности корреспондента и ведущего на телеканалах НТВ и «Россия». В настоящее время ведет программу «Вести в 20.00».

Ранее в нескольких телеграм-каналах сообщалось, что некоторые студенты выступают против данного назначения и намерены собирать подписи в его отставку.