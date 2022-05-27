Тележурналист Эрнест Мацкявичюс возглавил департамент медиа ВШЭ
Тележурналист Эрнест Мацкявичюс возглавил департамент медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна (ФКМД) в Высшей школе экономики. Сообщение об этом появилось на сайте вуза.
Как отмечается в сообщении, Мацкявичюс работает на телевидении с 1991 года. Он занимал должности корреспондента и ведущего на телеканалах НТВ и «Россия». В настоящее время ведет программу «Вести в 20.00».
Ранее в нескольких телеграм-каналах сообщалось, что некоторые студенты выступают против данного назначения и намерены собирать подписи в его отставку.
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