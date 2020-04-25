Телеведущую Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Журнал Glamour сообщил своим читателям, что блогер и телеведущая Регина Тодоренко больше не носит титул «Женщина года». Об этом сообщается в «Инстаграме» издания.

Поводом для «разжалования» послужило высказывание Тодоренко в интервью People Talk о вызвавшее скандал. Блогер заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?», - отметила она.

Подписчиков Тодоренко это возмутило: они призвали обвинять насильников, а не их жертв.

К ним прислушался и журнал Glamour. «Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, вы нас в это поддерживаете », - сообщили там.

Регина Тодоренко опубликовала пост в «Инстаграме», в котором извинилась «за некорректные формулировки» и заявила, что она тоже против домашнего насилия.

