Телеведущий Киселев возглавил Союз виноделов России

Известный российский тележурналист Дмитрий Киселев был назначен на должность председателя Союза виноградарей и виноделов России.

По данным РИА «Новости», такое решение было принято в рамках ежегодного собрания организации. Как заявил сам Киселев, такая миссия является для него важной, особенно в условиях создания отрасли на новых принципах, цитирует телеведущего Газета.ру.

Напомним, что ранее главой союза являлся российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

