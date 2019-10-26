Телеведущий Киселев возглавил Союз виноделов России
26 октября 201912:16
Известный российский тележурналист Дмитрий Киселев был назначен на должность председателя Союза виноградарей и виноделов России.
По данным РИА «Новости», такое решение было принято в рамках ежегодного собрания организации. Как заявил сам Киселев, такая миссия является для него важной, особенно в условиях создания отрасли на новых принципах, цитирует телеведущего Газета.ру.
Напомним, что ранее главой союза являлся российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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