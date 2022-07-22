Телеведущий Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК

По его словам, он также так же покинул должность ведущего программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Как отметил журналист, 24 июля в эфир выйдет его документальный фильм, а до конца года он подготовит еще две ленты, которые «снимались сразу и для российского, и для латиноамериканского эфира».

В марте Брилев опроверг информацию о своем уходе с ВГТРК. В это же время Великобритания, гражданином которой является телеведущий, ввела против него санкции.

