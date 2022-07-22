Телеведущий Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК
Российский телеведущий Сергей Брилев ушел из руководства медиахолдинга ВГТРК, где он занимал должность замдиректора по спецпроектам.
По его словам, он также так же покинул должность ведущего программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Как отметил журналист, 24 июля в эфир выйдет его документальный фильм, а до конца года он подготовит еще две ленты, которые «снимались сразу и для российского, и для латиноамериканского эфира».
В марте Брилев опроверг информацию о своем уходе с ВГТРК. В это же время Великобритания, гражданином которой является телеведущий, ввела против него санкции.
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