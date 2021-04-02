Телеканал «Ю» объявил дату перезапуска «Дома-2» в своём эфире

Реалити-шоу «Дом-2» вернётся на телеэкраны 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Ю», куда «переехала» самая известная в России «телестройка».

ТВ-шоу будет называться «Дом-2. Новая любовь», а вести его будут прежние ведущие: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Также в планах телеканала сохранить звёздную команду участников реалити и ввести новых героев.

Ранее шоу «Дом-2» показывал телеканал ТНТ, однако в 2020 году было решено отказаться от проекта, существующего в телеэфире с 2004 года, сообщает Ura.ru. При этом гендиректор «Дома-2» Александр Расторгуев уточнил, что проект переедет с ТНТ на другой телеканал.