Телеканал РЕН ТВ побил рекорд по числу зрителей в будний день
Телеканал РЕН ТВ достиг максимального показателя доли за всю историю вещания среди целевой аудитории в будний день — 10,62% в российских городах. Это также лучший среднесуточный результат канала с января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Mediascope TV Index.
Эксперты медиарынка подчеркнули, что добиться столь высоких показателей в будний день особенно сложно — в это время конкуренция за внимание зрителей обычно выше, чем в выходные.
Основную роль в достижении рекорда сыграли программы собственного производства РЕН ТВ, в том числе «Тайны Чапман», «Самые шокирующие гипотезы», «Невероятно интересные истории» и «С бодрым утром!». Хорошие результаты продемонстрировали и регулярные выпуски «Новостей».
Аналитики связывают успех с ростом популярности собственного контента канала — это может свидетельствовать о достаточно высокой лояльности аудитории.
Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин отметил, что команда канала уделяет большое внимание изучению зрительских запросов и качеству контента, в частности — научно‑популярных программ. По его словам, стратегия развития строится с учётом интересов аудитории.
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