Телеканал «Мир» удивит зрителей в свой день рождения
Телеканал «Мир» отпразднует свой день рождения особым выпуском телевикторины «Назад в будущее». Её участниками станут главный режиссёр телеканала Константин Тароянц, а также ведущие Денис Терехов, Тимофей Пронькин и Мария Гуфранова.
В свою очередь рулевой программы Виктор Логинов проверит свою эрудицию во «Всемирных играх разума». Главному медиахолдингу СНГ исполняется 29 лет в субботу, 9 октября. К этой дате «МИР» подготовил специальную программную сетку − зрителей ждут яркие сюрпризы от ведущих и звездных гостей в любимых интеллектуальных викторинах.
Так, в студию программы «Игра в кино» придут легенды отечественного театра, кино и эстрады. Сергей Белоголовцев подготовил для них особенно интересные испытания, а сам вместе с ведущими «МИРа» Екатериной Абрамовой, Татьяной Алексеевой и Аланом Бозиевым отправится «Назад в будущее». В честь праздника выйдут сразу два специальных выпуска телевикторины.
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана в 1992 году по инициативе стран-участниц СНГ с целью сохранения единого информационного пространства и содействия международному информационному обмену. Вещание ресурсов МТРК «Мир» охватывает более 30 стран.
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