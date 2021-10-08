Телеканал «Мир» удивит зрителей в свой день рождения

Телеканал «Мир» отпразднует свой день рождения особым выпуском телевикторины «Назад в будущее». Её участниками станут главный режиссёр телеканала Константин Тароянц, а также ведущие Денис Терехов, Тимофей Пронькин и Мария Гуфранова.

В свою очередь рулевой программы Виктор Логинов проверит свою эрудицию во «Всемирных играх разума». Главному медиахолдингу СНГ исполняется 29 лет в субботу, 9 октября. К этой дате «МИР» подготовил специальную программную сетку − зрителей ждут яркие сюрпризы от ведущих и звездных гостей в любимых интеллектуальных викторинах.

Так, в студию программы «Игра в кино» придут легенды отечественного театра, кино и эстрады. Сергей Белоголовцев подготовил для них особенно интересные испытания, а сам вместе с ведущими «МИРа» Екатериной Абрамовой, Татьяной Алексеевой и Аланом Бозиевым отправится «Назад в будущее». В честь праздника выйдут сразу два специальных выпуска телевикторины.

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана в 1992 году по инициативе стран-участниц СНГ с целью сохранения единого информационного пространства и содействия международному информационному обмену. Вещание ресурсов МТРК «Мир» охватывает более 30 стран.

