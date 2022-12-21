Телеканал «МИР» представил новогоднее оформление канала и соцсетей
К Новому году МТРК «Мир» запустила праздничное оформление — на канале и в социальных сетях теперь хозяйничает символ наступающего года, а фирменные соты искрятся снежинками и новогодними огнями.
Новый стиль канала, запущенный в этом году в честь 30-летия, уже успешно адаптировался к зимней эстетике. В титрах, отбивках и заставках прежние соты, только теперь они выполнены изо льда с сияющими морозными узорами.
Новогодний логотип дополнили двумя вариантами анимации. Оба с символом наступающего года - белым кроликом.
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