Телеканал «МИР 24» отпраздновал юбилей

1 января 2023 года телеканалу «МИР 24» исполнилось 10 лет. Телеканал входит в содружество ресурсов МТРК «Мир» и с 2013 года объединяет людей в странах СНГ и Грузии.

Первоначально «МИР 24» создавался как новостной канал. Сегодня здесь представлены специальные репортажи, тематические рубрики, собственные документальные фильмы и авторские программы.

Но флагманским продуктом телеканала остаются новости. Информационные выпуски в эфире выходят каждый час. Отдельный цикл «Евразия» посвящен стилю жизни стран СНГ и Грузии. В целом сегодня потенциальная аудитория канала составляет 80 миллионов человек.

В прошлом году телерадиокомпания МТРК «Мир» отметила свое 30-летие.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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