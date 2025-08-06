Телеканал «Известия» стал доступен на трех крупных онлайн-платформах
Прямой эфир телеканала «Известия» стал доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», в сервисе KION и на платформе медиагруппы ВГТРК «Смотрим». Об этом рассказали в редакции канала.
Запуск эфира на новых платформах назвали важным шагом в развитии мультимедийного направления и цифрового вещания.
«Пользователи... могут в любое время подключиться к прямому эфиру, чтобы первыми узнавать о главных событиях в России и мире, получать оперативную аналитику, эксклюзивные репортажи и комментарии экспертов», - говорится в сообщении.
Канал «Известия» - один из ключевых новостных ресурсов страны, он доступен на всех популярных платформах.
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