Телеканал «Известия» стал доступен на трех крупных онлайн-платформах

Прямой эфир телеканала «Известия» стал доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», в сервисе KION и на платформе медиагруппы ВГТРК «Смотрим». Об этом рассказали в редакции канала.

Запуск эфира на новых платформах назвали важным шагом в развитии мультимедийного направления и цифрового вещания.

«Пользователи... могут в любое время подключиться к прямому эфиру, чтобы первыми узнавать о главных событиях в России и мире, получать оперативную аналитику, эксклюзивные репортажи и комментарии экспертов», - говорится в сообщении.

Канал «Известия» - один из ключевых новостных ресурсов страны, он доступен на всех популярных платформах.

