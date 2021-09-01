Telegram запустил видеотрансляции без ограничения аудитории
Мессенджер Telegram запустил видеотрансляции без ограничения аудитории, появилась также возможность удалить имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений. Об этом информирует официальный блог соцсети.
Транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченное число зрителей можно в группах и в каналах. Смотрящие могут «поднять руку» и принять участие в трансляции.
Кроме того, появилась функция быстрого перехода между непрочитанными публикациями в каналах, также обновлена панель стикеров. Среди прочего, стало возможно убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя.
Из других новшеств стало возможным посмотреть все новые сообщения из телеграм-каналов, не возвращаясь в список чатов. Для этого следует потянуть экран вверх, дойдя до последней публикации в канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Telegram запустил видеотрансляции без ограничения аудитории
- Сотрудницу музея уволили за отказ от электронного голосования
- Путин считает преждевременным использовать в РФ ГМО-продукты
- Матвиенко заявила, что насильственной вакцинации быть не должно
- Учащиеся «Физтех-лицея» не смогли решить задачу, заданную Мишустиным
- Умер гитарист и сооснователь «Зоопарка» Александр Храбунов
- Российские компании подписали хартию безопасности детей в Сети
- Златая цепь на шее той: Драгоценности нашли при обыске у главы районной ГИБДД в Ростовской области
- Власти Хабаровска не оценили танец живота на школьной линейке. Видео
- Еще один город вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru