Мессенджер Telegram запустил видеотрансляции без ограничения аудитории, появилась также возможность удалить имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений. Об этом информирует официальный блог соцсети.

Транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченное число зрителей можно в группах и в каналах. Смотрящие могут «поднять руку» и принять участие в трансляции.

Кроме того, появилась функция быстрого перехода между непрочитанными публикациями в каналах, также обновлена панель стикеров. Среди прочего, стало возможно убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя.

Из других новшеств стало возможным посмотреть все новые сообщения из телеграм-каналов, не возвращаясь в список чатов. Для этого следует потянуть экран вверх, дойдя до последней публикации в канале.

