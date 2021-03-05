Телеграм: Закарпатье наше, а интернет перевоспитаем

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В четверг Владимир Путин провел встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Научно-образовательная политика» рассуждает о «новой нормальности» гражданского общества:

«Глава государства встречается с волонтерами с завидной регулярностью. Причина тому проста и заключена в самом названии акции – речь о формирования общности на основах взаимности. Речь на встрече шла и конкретных реальных делах, и о фундаментальных идеях и ценностях. <…> Пандемия, как и все испытания до того, привела к настоящему духовному подъему всего многонационального российского народа. В рамках конкретики добровольческой поддержки – будь то в "красных зонах" или в заботе о ветеранах – сформировалось ощущение общности. Добро и взаимопомощь стали нормой жизни. Волонтерство стало самой яркой формой проявления гражданственности, реакции зрелого гражданского общества на сложности. Это тем более верно, что параллельно сформировалась ответственность – всех и каждого за всех и каждого. Данный аспект особенно отмечали координаторы волонтеров и руководители проектов».

«Номенклатура» обращает внимание на слова Путина о пандемии:

«Прозвучал ряд интересных заявлений, и в частности – про эффективность борьбы с коронавирусом в российской столице: президент привел слова одного из своих иностранных знакомых о том, что "Москва живет", тогда как в крупнейших европейских городах продолжается локдаун».

Политолог Алексей Чеснаков комментирует слова президента о необходимости участия волонтеров в политической жизни, в том числе в региональных парламентских выборах:

«Судя по сегодняшней встрече Путина с волонтерами, тема общественных активистов в списках партий будет одной из важнейших в ближайшие месяцы. Для ЕР после путинского сигнала об "отличной идее" она, несомненно, превращается в приоритетную. Можно прогнозировать существенное обновление и состава организаторов предварительного голосования ЕР, и тех кандидатов, которые выйдут на финишную прямую».

«Темник» заинтересовался словами Путина о том, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе он может разрушить общество изнутри:

«Если попытаться развить посыл Президента касательно морали, то возникает представление о желательности некоего общественного института из лиц, обладающих доверием гражданского общества. Этот институт мог бы исполнять роль неформального регулятора Рунета, руководствуясь не только законодательными, но и нравственными началами. Тонким моментом в этом случае стал бы безупречный баланс между общественным интересом и конституционными/законодательными нормами о свободе слова/недопустимости цензуры. В частности, важно, например, создать нулевую толерантность в обществе к откровенно деструктивным трендам сети. Таким, как печально известный "Синий кит", торговля наркотиками онлайн и т.д. Но при этом столь же важно не возбудить опасений в общественном мнении по поводу того, что государство будет ограничивать права и свободы пользователей интернета».

