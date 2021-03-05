Телеграм: Закарпатье наше, а интернет перевоспитаем
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Встреча Путина с волонтерами
В четверг Владимир Путин провел встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«Научно-образовательная политика» рассуждает о «новой нормальности» гражданского общества:
«Глава государства встречается с волонтерами с завидной регулярностью. Причина тому проста и заключена в самом названии акции – речь о формирования общности на основах взаимности. Речь на встрече шла и конкретных реальных делах, и о фундаментальных идеях и ценностях. <…> Пандемия, как и все испытания до того, привела к настоящему духовному подъему всего многонационального российского народа. В рамках конкретики добровольческой поддержки – будь то в "красных зонах" или в заботе о ветеранах – сформировалось ощущение общности. Добро и взаимопомощь стали нормой жизни. Волонтерство стало самой яркой формой проявления гражданственности, реакции зрелого гражданского общества на сложности. Это тем более верно, что параллельно сформировалась ответственность – всех и каждого за всех и каждого. Данный аспект особенно отмечали координаторы волонтеров и руководители проектов».
«Номенклатура» обращает внимание на слова Путина о пандемии:
«Прозвучал ряд интересных заявлений, и в частности – про эффективность борьбы с коронавирусом в российской столице: президент привел слова одного из своих иностранных знакомых о том, что "Москва живет", тогда как в крупнейших европейских городах продолжается локдаун».
Политолог Алексей Чеснаков комментирует слова президента о необходимости участия волонтеров в политической жизни, в том числе в региональных парламентских выборах:
«Судя по сегодняшней встрече Путина с волонтерами, тема общественных активистов в списках партий будет одной из важнейших в ближайшие месяцы. Для ЕР после путинского сигнала об "отличной идее" она, несомненно, превращается в приоритетную. Можно прогнозировать существенное обновление и состава организаторов предварительного голосования ЕР, и тех кандидатов, которые выйдут на финишную прямую».
«Темник» заинтересовался словами Путина о том, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе он может разрушить общество изнутри:
«Если попытаться развить посыл Президента касательно морали, то возникает представление о желательности некоего общественного института из лиц, обладающих доверием гражданского общества. Этот институт мог бы исполнять роль неформального регулятора Рунета, руководствуясь не только законодательными, но и нравственными началами. Тонким моментом в этом случае стал бы безупречный баланс между общественным интересом и конституционными/законодательными нормами о свободе слова/недопустимости цензуры. В частности, важно, например, создать нулевую толерантность в обществе к откровенно деструктивным трендам сети. Таким, как печально известный "Синий кит", торговля наркотиками онлайн и т.д. Но при этом столь же важно не возбудить опасений в общественном мнении по поводу того, что государство будет ограничивать права и свободы пользователей интернета».
Заседание коллегии МВД
В среду Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Президент подвел итоги работы в 2020 году и поставил задачи на будущее.
«Родительское Всероссийское Сопротивление (РВС)» обращает внимание на слова президента о подростковой преступности:
«Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, Владимир Путин назвал тревожной ситуацию с подростковой преступностью: "То, что каждое четвертое преступление, совершенное подростками, – это тяжкое и особо тяжкое преступление, это абсолютно для всех, для всего общества тревожный сигнал", – заявил он. Он также призвал пресекать пропаганду насилия. Вот мы и решили вспомнить об одном очень важном источнике пропаганды насилия, асоциального поведения, суицидов и прочего. А именно – о рэп-музыке. Рэперы неимоверно популярны в детской и подростковой среде. По уровню популярности они оставили рок-музыку далеко позади. Они собирают на свои концерты стадионы. Их выступления набирают десятки и сотни миллионов просмотров на YouTube. Чем они так пленяют сегодняшних российских детей? Ответ прост: рэперы поют про них, про этих детей. Про то, как у детей отняли надежду, мечту, будущее, отняли право на развитие и творчество».
«Мейстер» комментирует призыв Путина усилить работу в части раскрытия киберпреступлений:
«Ситуация предельна понятна, для любого современного государства интернет остается новым пространством, к вопросу законодательной регуляции приходится подходить методом проб и ошибок, а правоохранительным органам не хватает компетентных специалистов, способных расследовать преступления. Значительно хромает и работа по информированию граждан о способах мошенничества, поскольку новые способы появляются каждый день. Хотя интернет уже не такой "дикий запад", как, скажем, десять-пятнадцать лет назад, еще много воды утечет, пока государственная машина научится работать с этим пространством на том же уровне, что и с "реалом"».
«Комитетский полк» пишет о тенденции:
«Выступая на коллегии МВД, Владимир Путин призвал полицейских мониторить Интернет. Парой месяцев ранее председатель СК РФ указал подчиненным внимательнее относиться к комментариям граждан в соцсетях. Цифровая экономика века новых информационных технологий как толчок к зарождению цифровой грамотности исполнителей и должностных лиц низового звена».
Журналист Андрей Гусий полагает, что выступление Путина было обращено не только к силовикам:
«Выступление Владимира Путина (концовка) на коллегии МВД смотрелось больше как обращение к протестующим и обозначение векторов на весну-лето, чем обращение к сотрудникам полиции. Будет жестко пресекаться несанкционированный протест, как и призывы к таким мероприятиям, угрозы сотрудникам. В общем украинский и белорусский сценарии не пройдут».
Санкции по делу Навального
Евросоюз и США ввели ограничения против России по делу Алексея Навального. Под европейские санкции попали четыре должностных лица, под американские – семь, а также три НИИ, которые Вашингтон считает причастными к производству химоружия, и еще несколько организаций, связанных с химическим производством. Кроме того, введены ограничения на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия.
«Санкции. Экспертиза» считает санкции символическими:
«В сухом остатке меры достаточно безболезненные. Главное для экономики: нет санкций против обязательств российского долга. Нет санкций против российских бизнесменов. Нет санкций против российских банков и крупных компаний».
«АДЕКВАТ» выражается резче:
«Ну то есть все, что зарубпартнеры по обе стороны Атлантики изрыгали полтора месяца вокруг посадки Навального, обернулось скромненьким пакетом персональных санкций. Градус гавканья позволял ждать великих кровопролитиев. На выходе съели чижика. Не в последнюю, если не в первую, очередь потому, что за более серьезные телодвижения пришлось бы и отвечать совсем серьезно, о чем мы много раз и недвусмысленно предупреждали – а по меньшей мере в европах к этому, сюрприз, не готовы. Что там в ближайшем будущем на нашем направлении придет на ум дедулькиной администрации стратегически, большого смысла гадать нету. Возможный диапазон – от поедания целой стаи чижиков до обваливания отношений этак в начало пятидесятых, никаких объективных препятствий здесь в общем нет, вопрос лишь в мере собственной (не)вменяемости. Но сделать небезынтересный вывод из сегодняшних событий эти перспективы все равно не помешают: сколь угодно заливистое гавканье окончательно утрачивает связь с фактическими действиями по теме, гавканье породившей. Просто потому, что вот этот режим "сколь угодно заливистое" у зарубпартнеров становится применяемым по умолчанию. По-другому, похоже, они уже всерьез не могут».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обращает внимание на санкции против российских НИИ:
«Что и требовалось доказать: "берлинский пациент" только повод. Защита "прав человека" здесь ни при чем. Цель – сдерживание развития российской науки и ОПК. Видимо, это – в том числе "достойная оценка" успехов России по борьбе с коронавирусом и принятых мер по повышению обороноспособности страны».
Депутат Госдумы Елена Панина отмечает, что Москва не оставила санкции без ответа:
«Главное в политике – это последовательность. На днях в качестве ассиметричного ответа на санкции США и ЕС правительство России предприняло еще один шаг в этом направлении и снизило долю доллара США и долю евро в структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%. Эти 20% распределились следующим образом: 15% на китайский юань и 5% на японскую йену».
«338» полагает, что институт санкций переживает упадок:
«Чтобы не гипертрофировать тему "кто-то против России", можно просто принять к сведению, что сегодня же были введены санкции в отношении граждан Йемена (тут без комментариев – недавно исключили страну из списка государств, представляющих террористическую угрозу, взамен вводятся "точечные" санкции), готовятся санкции в отношении должностных лиц Мьянмы. Накануне были продлены старые и введены новые в отношении Венесуэлы и Саудовской Аравии. То есть санкции стали уже чем-то рутинным, а у вводимых ограничительных мер меняется только название страны. По сути, теперь это просто инфошум. Или хайп, если хотите».
Юбилей Михаила Горбачева
2 марта первому и единственному президенту СССР исполнилось 90 лет.
«Мюсли вслух» приводят результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым лишь 7% респондентов верят, что деятельность Горбачева принесла стране больше пользы, и всего 13% считают, что он действовал в интересах большинства населения:
«Картина ясная и красноречивая. Поклонники Горбачева составляют меньшинство россиян, от 7% до 13%. Однако меньшинство значительное (напомним, что 5% голосов – это парламентская фракция), шумное и активное».
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассуждает о профессиональных компетенциях позднесоветских политических элит:
«История восхождения Горбачева к вершинам власти в СССР – это в первую очередь история о коллапсе системы отбора и подготовки управленческих кадров в послевоенную эпоху нашей страны. Горбачев – первый из лидеров СССР после 1945 года, не имевший опыта войны. "Поколение победителей" пересидело все сроки на своих должностях и вроде бы даже имело на это моральное право. Закончилась же такая история "гонкой на лафетах" начала 80-х, когда вопрос обновления и омоложения руководства пришлось решать уже в авральном, экстренном порядке. И закономерно, что первым кандидатом в "преемники" фронтовиков оказался человек, являвшийся мастером аппаратного выживания, а не визионер или творец. Его политические идеи были яркими и поначалу привлекательными. Но уровень управленческой компетентности был таков, что удержать страну он и его группа оказались не в состоянии. Даже будучи генсеком, он продолжал интриговать, лавировать, искать компромиссы и "консенсусы" – до тех пор, пока не стал политическим банкротом. Сегодня о нем, тем не менее, все чаще говорят как о человеке, который "дал стране свободу"; но "свобода" в каком-то смысле дала себя сама, вместе с крахом экономики, распадом страны, пустыми полками магазинов и обесценившимися накоплениями граждан».
«Невластный телевизор» призывает к великодушию:
«В России принято винить Горбачева в развале СССР. Но так ли это на самом деле – большой вопрос. Скорее Советский Союз пришел к своему логическому завершению, чем Горбачев приложил руку к его развалу. Конечно, были ошибки, но все-таки им был взят курс на вполне адекватные преобразования. Да и на фоне предыдущих советских лидеров Михаил Сергеевич смотрится гораздо привлекательнее. Он дал зачатки свободы, а то, что произошло дальше – совсем другая история. Так что лучше просто, без всяких проклинаний, поздравить его с днем рождения».
«Мышь в овощном» считает плохим не то, что Горбачев сделал, а то, как он это сделал:
«Советский Союз, так или иначе, был обречен. Плохо не то, что эта страна исчезла с карты мира; плохо то, как именно это случилось. В то же время, справедливости ради, надо признать, что в 1991-м все могло произойти не только лучше для России, но и хуже, намного хуже, чем это имело место в реальности. Мог бы сегодняшний юбиляр как-то вытянуть ту ситуацию? Не думаем. Масштабы его личности категорически не соответствовали тем задачам, которые он оказался вынужденным решать. Можно ли ставить ему в вину то, что произошло с СССР? Нет, его грех другой: неспособность осознать свою ответственность перед народом, веками создававшим то, что его соратники-партократы едва не пустили по ветру в одночасье».
«Спутник V» в Словакии
В понедельник Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.
«Доктор прописал» рассказывает, что решение закупить российскую вакцину вызвало в Словакии внутриполитический скандал:
«В Словакии начался чуть ли не правительственный кризис после того, как по инициативе премьер-министра Игора Матовича и местного Минздрава в России была закуплена партия "Спутник V". Критики Матовича начали нести чушь про "инструмент гибридной войны" и так далее. Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась насчет "отказа от наивысших стандартов безопасности", поскольку "Спутник V" не зарегистрирован в Европейском агентстве лекарственных средств. "Сотня людей в день умирает (от коронавируса), но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… потому что они якобы неправильные – происходят из России", - ответил на это Матович. Удивительно все же – ведь все эти разбирательства идут в то время, когда в Европе уже чуть ли не про третью волну говорят. А западная же пресса пишет о провале программы вакцинации в Евросоюзе».
Словацкого премьера Игора Матовича во время радиоинтервью спросили, что он пообещал России в обмен на закупку «Спутника V». Матович ответил, что договорился о передаче Москве Закарпатской области Украины, сразу оговорившись, что пошутил. Киев шутку не понял и потребовал извинений.
«СТЕРИЛИЗАТОР» считает, что нам скандал на пользу:
«Шутил Матович, а извиняться пришлось главе МИД Словакии. В Киеве на этом не успокоились и предложили поменять на вакцину несколько регионов Словакии. В общем трудно представить более эффективную рекламу Спутнику V, которую устроили наши братские народы из двух стран».
«Новый Век» полагает, что шутка Матовича могла бы шуткой и не быть:
«Украину все еще обижает, что она всего лишь разменная карта Европы. <…> Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на шутку обиделся, но это он от традиционного для укров самомнения и незнания истории. Закарпатская Украина для словаков – это и часть собственной территории, кстати, и та часть Венгрии, которая благодаря Сталину перешла Украине. А в целом – это Закарпатская Русь, которая после разделов Польши отошла Австрийской империи. Коренное население Закарпатской Руси – русины, которые соотносят себя с русскими и терпеть не могут украинских националистов. То есть ничего лишнего Матович в общем-то и не сказал, разве что конкретно указал место украинцев в современной политической иерархии Европы».
«Расстрельный» публикует скриншот результатов опроса, проведенного словацким онлайн-изданием:
«Читатели популярного местного издания Plus jeden deň уже определились, какую вакцину выберут. Почти 70% пользователей отдали предпочтение "Спутнику V"».
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