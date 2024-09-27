Телеграм: Ядерная доктрина, чайлдфри и усталая ООН
Изменения в ядерной доктрине России, запрет идеологии чайлдфри, изменения в руководстве Совфеда на фоне секс-скандала в КПРФ и визита Зеленского в США стали главными новостями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Изменения в ядерной доктрине России
В среду Владимир Путин впервые публично провел заседание Совета безопасности по вопросам ядерного сдерживания. Президент предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. В частности, по его словам, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаст критическую угрозу.
«Регионал» объясняет:
«В условиях растущей напряженности в мире и наращивания военного потенциала НАТО Россия демонстрирует решимость защищать свои интересы и безопасность своих союзников, в том числе с использованием всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие. Внесенные в документ изменения – это не просто формальность. Они прямо связаны с провокационной политикой стран НАТО и их сателлитов, а также с реальной угрозой для России и ее союзников. Изменение нормативных условий применения Россией ядерного оружия – это сигнал для тех, кто пытается разговаривать с нашей страной с позиции силы. Подобная безответственная политика может привести к катастрофическим последствиям».
Сенатор Константин Долгов отмечает, что Владимир Путин продолжает последовательный курс на укрепление безопасности нашей страны:
«Изменения в ядерной доктрине России – важнейшее и давно назревшее решение. Среди наиболее значимых обновлений пункт о том, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Тем самым мы посылаем сигнал западным политикам: продолжение той враждебной и милитаристской политики, которая подразумевает поддержку Украины, возможное разрешение ВСУ наносить дальнобойные удары по России чревато самыми серьезными последствиями для них самих. Воспримет ли Запад этот сигнал – покажет время. Ряд государств НАТО явно не хотят прямой военной конфронтации с Россией. А в тех странах, которые настроены более агрессивно, есть здравомыслящие силы. Правда, сейчас они, что называется, "не заказывают музыку". Будем надеяться, что их голоса зазвучат громче, и к ним прислушаются правящие элиты. Если же нет, то у нас есть поле для маневра с точки зрения использования военных методов предотвращения угроз».
«Дядя Макс НоVости» убежден, что Россию вынудят применить ядерное оружие:
«Это реальная возможность посмотреть на применение ЯО в действии по европейской стране. Еще два месяца назад были опубликованы исследования, что облако после применения ТЯО не так опасно, и радиоактивное заражение не будет такое, как после применения стратегических ядерных сил. Всем очень интересно наблюдать, как это будет в динамике. Что такое ядерный удар вблизи города и последствия этого. Какие будут заболевания и как это лечить. Американцы и англичане спят и видят, как это устроить. Ни США, ни Британии ничего не угрожает, если Россия применит ТЯО по Украине. Цели были заданы еще в 2022 году. Одна из первых целей – это Яворовский полигон в 30 км от Львова. Ударить туда будет тактически правильно. Ответа не будет никакого. Бить в ответ ядеркой Запад не станет. Я могу даже расписать цели и пошаговые действия при ударе по Украине ТЯО. Как только по Москве или критической инфраструктуре полетят дальнобойные ракеты Storm Shadow, AGM 158 JASSM, SCALP, ответ ТЯО последует незамедлительно. Ну не будем забегать вперед. Давайте дождемся уже начала. Как я писал вчера, предлагаю не отворачиваться, когда все случится. Это стоит один раз увидеть!»
Журналист Юлия Витязева комментирует реакцию украинцев:
«Ядерный шантаж Путина не сработает, – Ермак. Т.е. хутор, внимательно прослушав Путина, опять ничего не понял, рассчитывая на то, что Россия не посмеет применить ядерное оружие, опасаясь осуждения со стороны союзников. Такое объяснение я только что прочла в одном хуторском тг-канале с претензией на аналитику. Они на полном серьезе верят в то, что в критический момент нам будет важна не наша безопасность, а чье-то мнение по поводу того, как мы эту безопасность защищаем. Плюс хутор реально верует в то, что все боятся американцев. А еще они твердо убеждены, что весь мир все еще с ними. В общем, очередное обострение слабоумия и отваги, которое ничем, кроме собственных заблуждений и тупой самоуверенности, не подкреплено. При этом слабоумные будут делать все для того, чтобы воочию убедиться, блефуем мы или нет. И то, что после этого эксперимента из выживших на планете останутся только тараканы, их не волнует».
«Всевидящее око» уверено, что умные сигнал поняли:
«Это, конечно, прямое послание Западу – не играйте с огнем, не позволяйте безумной обезьяне киевскому режиму использовать ракеты большой дальности против военных и гражданских объектов на территории России, иначе ответ будет сокрушительным. На этом фоне антироссийская истерика, которую устроил сегодня в стенах ООН потерявший всякие берега наркофюрер, выглядит еще более нелепой. Страны Глобального Юга, которых нелегитимный президент Украины фактически обвинил в планировании вторжения в другие страны, видят, кто на самом деле толкает мир к ядерному апокалипсису – и делают соответствующие выводы».
Запрет идеологии чайлдфри
В среду 174 депутата Госдумы и пять сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (отказа от деторождения) в интернете, СМИ, кино и рекламе.
Депутат Госдумы Анна Кузнецова, которая является одним из авторов документа, пишет, что в правительстве поддержали законопроект:
«Друзья, Правительством концептуально поддержан проект закона о запрете пропаганды идеологии "чайлдфри", над которым мы работали вместе с коллегами по партии. В эти дни законопроект уже на рассмотрении в Госдуме. Документ предполагает установить запрет на пропаганду идеологии бездетности в СМИ, рекламе, Интернете, фильмах, как это было сделано и с пропагандой ЛГБТ. Нарушителям закона будет грозить административная ответственность, штрафы до 5 млн рублей. К сожалению, угроз и вызовов еще немало, и наша межфракционная рабочая группа по сохранению традиционных ценностей продолжит искать эффективные меры и инициативы по защите наших российских ценностей».
Канал «Юра, не волнуйся!» волнуется:
«Рекламный и блогерский рынок, как всегда, пошатнулся, потому что опять не понял, что у нас будет считаться пропагандой, а что нет, из-за чрезмерно широкой интерпретации закона. В частности, под штрафные санкции могут попасть реклама средств контрацепции, "женские" форумы и даже посты в социальных сетях. Итак, какой нужно написать пост, чтобы получить штраф до 400 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юрлиц? Неуважение к родительству, агрессия к беременным женщинам, детям и членам многодетных семей – как и кто эти моменты будет вычитывать в тексте/рекламном промо? Следующей правкой в законе станут инфлюенсерши с плоскими животами, бесконечными путешествиями, вечеринками и праздным образом жизни, где нет места подгузникам, кризисам трех лет, и в принципе свободное перемещение – чем не пропаганда чайлдфри? Я с уверенностью на примерах из окружения могу сказать, что это надежнее заседает в умы девушек, чем какой-то плакат».
«Религия, культура и Оксана сбоку» интересуется, как быть с монахами:
«Вообще с этими чайлдфри трагикомическая, конечно, история. Для христианства оно вполне себе традиционная ценность. <…> Ранние христиане, особенно мученики, имели вполне себе чайлдфри-мотивацию: все равно скоро конец света, так что и размножение не имеет смысла. Между прочим, вполне логично. Кстати, христиане еще и пропагандировали свою деструктивную идеологию: безбрачие, девство, отказ от деторождения. За что регулярно отгребали от государства Римского, у которого свои скрепы были. Хрисанф и Дария, например».
Председатель регионального отделения «Новых людей» в Алтайском крае Никита Федюнин отмечает, что его партия не поддерживает инициативу:
«В первую очередь для появления детей должны появляться семьи. Потому что воспитать Человека и Гражданина могут счастливые родители, которые хотели завести детей. И, сюрприз, большинство россиян действительно хотят завести детей! Но не все могут. По разным причинам. И с этими причинами нам нужно работать в первую очередь! А идеи по типу "женщина, главное, пусть родит – а государство уж позаботится" вредят институту семьи. Ставить такие эксперименты сегодня не просто странно. Это опасно».
«Мюсли вслух» приводят социологические данные о том, что большинство россиян идеологию чайлдфри не разделяют:
«Январский опрос социологического агентства "Вебер", посвященный теме идеальной семьи в представлении россиян, установил, что 57% наших граждан негативно относятся к чайлдфри, 28% нейтрально и только 10% положительно. Наличие детей, поддержание семейных традиций – это то, без чего россиянам трудно представить свою жизнь, поэтому и законопроект о наказании за пропаганду чайлдфри не должен вызвать каких-либо особых кривотолков в обществе. Вместе с тем отметим, что с идеями чайлдфри эффективнее всего бороться не на уровне ценностного противостояния, но с помощью расширения экономических и социальных мер государственной поддержки материнства и детства».
Изменения в руководстве Совета Федерации
Во вторник Владимир Путин освободил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО). В среду Якушев был делегирован в Совет Федерации от Тюменской области и единогласно избран первым вице-спикером верхней палаты парламента.
«Темник» напоминает, что раньше должность первого вице-спикера Совета Федерации занимал Андрей Турчак, тогда являвшийся секретарем генсовета «Единой России», а теперь руководящий Республикой Алтай:
«Владимира Якушева избрали первым вице-спикером Совета Федерации. Так же, как и Андрея Турчака в прошлом. У этой должности есть символический аспект. Один из руководителей ЕР должен быть на передовой законодательной работы в парламенте – на верхушке в верхней палате. Иначе смотрится не так солидно. Однако есть и функциональный аспект. Возможности Якушева в роли первого вице-спикера позволят оказывать реальное влияние на организацию законодательной работы. Что тоже важно в рамках руководящей должности в партии».
«Cass&Ra» соглашается:
«Эта должность становится традиционным местом дислокации главного функционера партии власти. И это правильно, поскольку дает максимальное количество возможностей управления партийным ресурсом обеих палат российского парламента».
Политолог Павел Данилин отмечает успехи Якушева на должности полпреда:
«Своему сменщику Якушев оставляет шесть экономически крепких регионов УрФО. И это не только традиционно успешные Свердловская область и Тюменская матрешка с ее нефтегазовыми округами, но и Курганская область, которая долгое время считалась депрессивным регионом, но в последние годы и она развивается. С 2020-го, когда президент назначил Якушева своим полпредом на Урале, по 2023 год в УрФО введено 32,5 млн кв. метров жилья – десятая часть всей жилплощади, построенной за этот период в России. При этом за счет развития строительной отрасли в УрФО практически решили проблему обманутых дольщиков. Рост реальной зарплаты здесь также опережает общероссийские темпы. Отдельно надо сказать про реализованный Якушевым масштабный проект: Уральский межрегиональный научно-образовательный центр "Передовые производственные технологии и материалы". В него вошли Челябинская, Свердловская и Курганская области. Не менее убедительны политические итоги полпредства Якушева: средний уровень поддержки президента Путина на мартовских выборах по округу составил 84%. ЕДГ-2024 также показал, что в регионах УрФО все под контролем политадминистраторов. Еще недавно беспокойный Урал, периодически раскачивавший лодку, сегодня одна из самых стабильных территорий страны».
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поздравляет нового вице-спикера:
«Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Ивановна Матвиенко во время выдвижения кандидатуры Владимира Владимировича Якушева на пост вице-спикера назвала его "настоящим государственником, который не боится ответственности". Совместный опыт эффективной работы и взаимодействия позволяет уверенно сказать, что на новом посту Владимир Владимирович применит свой колоссальный управленческий опыт на благо всех жителей нашей страны. Желаю профессиональных успехов и продуктивной работы!»
«Мейстер» комментирует слух о том, что полпредом президента в УФО станет председатель парламента ДНР Артем Жога:
«Отметим, что Жога, родившись на Колыме и прожив жизнь на Донбассе, не имеет связей с Уралом. Что может показаться минусом из-за незнания региона, но таит в себе и большой плюс – в условиях сильных местных элит он не будет привязан ни к одной из них, углубляя их соперничество, а будет выступать арбитром и медиатором, стоящим над ними. Политический опыт работы в Донецке, где пассионариев хватало и до, и после "Русской весны", и со всеми надо было найти общий знаменатель, в этом плане явно будет нелишним. Кроме того, это назначение имеет мощный символический посыл – на серьезную федеральную должность выдвигается участник СВО, что подтверждает курс на обновление элит за счет них. И конечно, подтверждает завершение интеграции новых регионов в состав страны – теперь не только из "старой" России едут "варяги" в новые субъекты, но и из Новороссии едут управленцы на Урал».
Секс-скандал в КПРФ
В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись с проституткой и мужчиной, похожим на депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, снятая предположительно в здании нижней палаты парламента. Представители КПРФ предположили, что компрометирующий ролик мог быть сгенерирован нейросетью. Сам Парфенов о случившемся не высказывался. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на просьбу журналиста дать комментарий разозлился и почему-то спросил, был ли представитель СМИ на фронте.
Адвокат Алексей Салмин ждет реакции коллег Парфенова:
«Институт репутации у нас плохо развит. Необходимо ли говорить на законодательном уровне о введении этого института? С другой стороны, у нас уже есть профильные инстанции – в Госдуме есть комитет по этике, у судей – совет судей и т.д. То есть они рассматривают такого рода ситуации. Но с другой, где же комитет по этике сейчас? Почему нет никакой реакции?»
«Политический обозреватель» приводит две версии случившегося:
«Скандал вокруг "заказавшего проститутку в Думу" депутата от КПРФ Дениса Парфенова может быть связан с предстоящим трансфером власти внутри КПРФ. Источники намекают на то, что Парфенова якобы могли подставить. "И очевидно, что "режим" тут ни при чем. Парфенов не представлял никогда опасности для Кремля или федеральной власти в целом. Серьезной электоральной поддержкой не пользовался. Скорее всегда был "молодой надеждой" стремительно дряхлеющего КПРФ", – отметил информированный собеседник. По словам инсайдера, домыслы некоторые коммунистов о том, что скандальное видео с Парфеновым могло быть сгенерировано нейросетью, невозможно воспринимать всерьез. "Остаются только две рабочих версии случившегося. Первая: работница секс-индустрии шантажировала коммуниста, ему надоело откупаться, и она исполнила угрозу. Вторая более явная: Дениса подставили коллеги по партии, причем, учитывая, что он московский – не они ли. Молодого рашкинца сбивают на подлете. Трагикомедия КПРФ в преддверии ухода Зюганова на почетную пенсию? Трансфер власти в партии должен пройти по сценарию. И Дениса Парфенова в этом сценарии нет", – добавляют в политических кругах».
«АДЕКВАТ Z» удивляется линии поведения руководства КПРФ:
«В любом случае, появись подобное видео из кабинета депутата от любой другой партии, не могу представить, чтобы в первые же часы скандала эта любая другая партия не приняла бы все доступные меры к тому, чтобы не забрызгаться: по самой меньшей мере заявление о том, что скандал видим, расследование начинаем, именинника на время расследования от партийных обязанностей отстраняем, по итогам огласим выводы и сделаем оргвыводы публично. Коммунисты предпочли бочком-бочком все замести под ковер в форме сваливания на происки врагов. Дело Рашкина, где под ковер тоже мели-мели до последнего, ничему не научило. В моменте эта история сама по себе по КПРФ как-то значимо, думаю, не ударит, но вот в будущее она отбросит долгое эхо. Потому что тыкать коммунистов в нее носом будут все желающие, по любому подходящему поводу и не без толики глумливого удовольствия. Особенно в случаях, когда очередному коммунисту вздумается читать обществу пролетарскую мораль».
«Блок» дает совет:
«КПРФ отчаянно пытается замять скандал, вместо того чтобы принять очевидное верное решение – исключить Парфенова из партии. Он же, в свою очередь, должен как минимум сложить депутатские полномочия и отправиться на СВО защищать Родину. Возможно, это хоть как-то помогло бы ему обелить репутацию».
Визит Зеленского в США
В Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. В этой связи там гастролирует украинский лидер Владимир Зеленский, но не очень успешно.
«Доктор Z прописал» наблюдает:
«Один из результатов вояжа Зеленского в Штаты заметен уже сейчас. Этот искусный политик умудрился настроить против себя республиканцев. Дональд Трамп и ранее Зеленского критиковал. Но вот в конгрессе республиканцы помалкивали. До тех пор, пока Зеленский не скатался на экскурсию на завод в Пенсильвании. В ходе которой в составе делегации не оказалось ни одного республиканца. И вот это их явно проняло: Пенсильвания один из так называемых "колеблющихся" штатов, которые оказывают большое влияние на исход выборов. Но, впрочем, не только это. Например, лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн порекомендовал Зеленскому "держаться подальше от американской политики" после того, как тот в интервью The New Yorker назвал кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса "слишком радикальным". Сенатор Джон Корнин посоветовал Зеленскому держаться подальше от американской политики, если он хочет поддержать Украину. Пока это риторика, хотя и достаточно резкая. Будут ли республиканцы каким-то образом выражать свое недовольство на практике, вопрос открытый. Но такое вполне возможно».
Политолог Малек Дудаков пишет, что республиканцы в Конгрессе объявляют войну украинским лоббистам:
«Спикер Майк Джонсон требует выкинуть из Вашингтона посла Оксану Маркарову. Белому дому так и не удалось протащить ее на пост украинского премьера вопреки мнению Зеленского. В случае победы Трампа она лишится и дипломатического статуса. Республиканцы возмущены комментариями Зеленского с критикой Джей Ди Вэнса и плана Трампа по разделу Украины. Как и тратой бюджетных денег на вытаскивание Зеленского в Пенсильванию на пиар-акцию демократов. Еще и на военном транспортнике, и с охраной Секретной службы США. Причем тех же агентов Секретной службы не хватает, чтобы защищать Трампа. Республиканцы обвиняют Украину во вмешательстве в американские выборы. Добавляют напряженности и утечки от разведсообщества США, которое ищет украинский след в организации покушения на Трампа. Чаша терпения переполнена – и в отместку республиканцы отказались продлевать выделение траншей Киеву до конца года. Белый дом заметался – ему нужно спешно потратить 6 миллиардов долларов траншей, иначе они сгорят. Но поставить столько вооружений просто проблематично. Ведь и так проявляется острая нехватка оружия по многим направлениям – от снарядов до ракет».
«Банкста» указывает, что западным политикам инициативы Зеленского не кажутся жизнеспособными:
«Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Союзники армии Украины не впечатлены "планом победы" Зеленского, пишет Bloomberg. Документ воспринимают как список его пожеланий. Поэтому обсуждается возможность прямого обращения к Путину в преддверии ноябрьской встречи G20, которая пройдет в Бразилии. Как отмечает Bloomberg, по меньшей мере один из союзников Киева отметил, что к Путину может обратиться одна из стран или сам Зеленский».
«БайБайден» дает краткую и емкую характеристику выступлению украинского лидера:
«Попросил оружие, всплакнул, оскорбил, ушел. Вот и все выступление Зеленского в ООН. <…> Поездка Зеленского в Америку только усилила усталость кураторов. Да еще и в США разразился скандал из-за его посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. В мире же никакого резонанса его хождение по кабинетам и кулуарам в ООН не вызвало. Впрочем, путь до Киева через океан неблизкий. А значит, у помощников и советников в самолете есть время, чтобы придумать, какие же громкие победы принес своему народу его прославленный лидер».
«338» комментирует внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях в США:
«Вот недавно многие смеялись над "антискользящими ботинками" для американского президента, который тот тут, то там падал. Но то дедушка, ему нужно делать скидку на возраст. Другое дело кадры с проходящей сегодня генассамблеи ООН. Чучело, которое рассказывает то про удержание территорий, то про какие-то требования и условия для Верховного, про мирные планы и прочую белиберду, элементарно не в состоянии завязать шнурки на своих опорках. Конечно, бомжатский с 24 февраля образ "майка-кофта-штанишки-кроссовки" снижает уровень самодисциплины и требования к себе. Просто не вяжется образ "человека года-22 по версии журнала Тайм", "самого сильного-уважаемого-известного человека, не дрогнувшего перед второй армией мира" с каким-то оборванцем в нестиранных обносках и не завязанными шнурками на обувке».
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