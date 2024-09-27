Телеграм: Ядерная доктрина, чайлдфри и усталая ООН

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В среду Владимир Путин впервые публично провел заседание Совета безопасности по вопросам ядерного сдерживания. Президент предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. В частности, по его словам, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаст критическую угрозу.

«Регионал» объясняет:

«В условиях растущей напряженности в мире и наращивания военного потенциала НАТО Россия демонстрирует решимость защищать свои интересы и безопасность своих союзников, в том числе с использованием всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие. Внесенные в документ изменения – это не просто формальность. Они прямо связаны с провокационной политикой стран НАТО и их сателлитов, а также с реальной угрозой для России и ее союзников. Изменение нормативных условий применения Россией ядерного оружия – это сигнал для тех, кто пытается разговаривать с нашей страной с позиции силы. Подобная безответственная политика может привести к катастрофическим последствиям».

Сенатор Константин Долгов отмечает, что Владимир Путин продолжает последовательный курс на укрепление безопасности нашей страны:

«Изменения в ядерной доктрине России – важнейшее и давно назревшее решение. Среди наиболее значимых обновлений пункт о том, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Тем самым мы посылаем сигнал западным политикам: продолжение той враждебной и милитаристской политики, которая подразумевает поддержку Украины, возможное разрешение ВСУ наносить дальнобойные удары по России чревато самыми серьезными последствиями для них самих. Воспримет ли Запад этот сигнал – покажет время. Ряд государств НАТО явно не хотят прямой военной конфронтации с Россией. А в тех странах, которые настроены более агрессивно, есть здравомыслящие силы. Правда, сейчас они, что называется, "не заказывают музыку". Будем надеяться, что их голоса зазвучат громче, и к ним прислушаются правящие элиты. Если же нет, то у нас есть поле для маневра с точки зрения использования военных методов предотвращения угроз».

«Дядя Макс НоVости» убежден, что Россию вынудят применить ядерное оружие:

«Это реальная возможность посмотреть на применение ЯО в действии по европейской стране. Еще два месяца назад были опубликованы исследования, что облако после применения ТЯО не так опасно, и радиоактивное заражение не будет такое, как после применения стратегических ядерных сил. Всем очень интересно наблюдать, как это будет в динамике. Что такое ядерный удар вблизи города и последствия этого. Какие будут заболевания и как это лечить. Американцы и англичане спят и видят, как это устроить. Ни США, ни Британии ничего не угрожает, если Россия применит ТЯО по Украине. Цели были заданы еще в 2022 году. Одна из первых целей – это Яворовский полигон в 30 км от Львова. Ударить туда будет тактически правильно. Ответа не будет никакого. Бить в ответ ядеркой Запад не станет. Я могу даже расписать цели и пошаговые действия при ударе по Украине ТЯО. Как только по Москве или критической инфраструктуре полетят дальнобойные ракеты Storm Shadow, AGM 158 JASSM, SCALP, ответ ТЯО последует незамедлительно. Ну не будем забегать вперед. Давайте дождемся уже начала. Как я писал вчера, предлагаю не отворачиваться, когда все случится. Это стоит один раз увидеть!»

Журналист Юлия Витязева комментирует реакцию украинцев:

«Ядерный шантаж Путина не сработает, – Ермак. Т.е. хутор, внимательно прослушав Путина, опять ничего не понял, рассчитывая на то, что Россия не посмеет применить ядерное оружие, опасаясь осуждения со стороны союзников. Такое объяснение я только что прочла в одном хуторском тг-канале с претензией на аналитику. Они на полном серьезе верят в то, что в критический момент нам будет важна не наша безопасность, а чье-то мнение по поводу того, как мы эту безопасность защищаем. Плюс хутор реально верует в то, что все боятся американцев. А еще они твердо убеждены, что весь мир все еще с ними. В общем, очередное обострение слабоумия и отваги, которое ничем, кроме собственных заблуждений и тупой самоуверенности, не подкреплено. При этом слабоумные будут делать все для того, чтобы воочию убедиться, блефуем мы или нет. И то, что после этого эксперимента из выживших на планете останутся только тараканы, их не волнует».

«Всевидящее око» уверено, что умные сигнал поняли:

«Это, конечно, прямое послание Западу – не играйте с огнем, не позволяйте безумной обезьяне киевскому режиму использовать ракеты большой дальности против военных и гражданских объектов на территории России, иначе ответ будет сокрушительным. На этом фоне антироссийская истерика, которую устроил сегодня в стенах ООН потерявший всякие берега наркофюрер, выглядит еще более нелепой. Страны Глобального Юга, которых нелегитимный президент Украины фактически обвинил в планировании вторжения в другие страны, видят, кто на самом деле толкает мир к ядерному апокалипсису – и делают соответствующие выводы».

