Телеграм: Ядерная бомба для Киева и бунт наркокартелей
Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную бомбу, в Мексике ликвидировали лидера наркокартеля, а спецоперация на Украине перешагнула отметку в четыре года.
Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную бомбу
Во вторник Служба внешней разведки России сообщила, что, по ее информации, Великобритания и Франция планируют тайно предоставить Украине ядерную или хотя бы так называемую «грязную» бомбу. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий, при этом появление у Киева ядерного оружия должно выглядеть как результат разработки самих украинцев.
«Безграничный аналитик» отвечает на вопрос, понимают ли Лондон и Париж последствия своих действий:
«Конечно, и Великобритания, и Франция понимают, что передача ядерного оружия Украине – это даже не эскалация, а всамделишняя ядерная война с их деятельным участием. Там во власти не самые умные люди, но все-таки не надо быть семи пядей во лбу, чтобы прикинуть член к носу и понять, что Россия никак не может оставить без внимания такую тему, как передача нашему врагу ядерного оружия. Уж тем более очевидно, что Украина мгновенно его применит, будь у нее только такая возможность. Чтобы понять мышление местных элит, нужно окунуться в относительно недалекое прошлое. У Великобритании и Франции еще живы могучие колониальные империи, Алжир еще не отделился по итогам кровавой войны за независимость, страны Сахеля еще насквозь французские, Соединенное Королевство – это империя, над которой никогда не заходит солнце. <…> Терять-то британцам и французам особенно нечего. Кроме того, как вы помните, еще в самом начале спецоперации бывший министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом не исключил передачи Киеву ядерного оружия. Сейчас об этом просто больше говорят, но реально готовы в Лондоне были уже тогда».
«Русский Сыч» пишет о расколе НАТО:
«То есть, по мнению СВР, Британия и Франция тупо собираются нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия. Причем именно там, где Россия исполнила его до буквы. И сделала это более тридцати лет назад, отобрав у Украины ядерку. Кстати, в прошлом году – именно в этом контексте – действия России трактовала и американская сторона. Раскол НАТО, о котором мы с вами говорим здесь более года, пошел по плите. ДНЯО для международных отношений последнего полувека с лишним – именно она, причем геологическая. И даже если СВР сгущает краски – никто не усомнится в том, что предложенное развитие событий более чем реально».
«Темник» напоминает:
«Примечательно, что декларация "ядерных" планов Зеленским на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года стала одной из окончательных причин необходимости проведения СВО. Теперь всплыла схема легализации неконвенциональных вооружений из Франции и Великобритании под видом якобы собственных разработок Киева. На информацию СВР оперативно откликнулись в обеих палатах Федерального собрания РФ. Народные представители ожидаемо высказались за расследование уполномоченными международными организациями подобной деятельности, нарушающей международные соглашения и конвенции о нераспространении ядерного оружия. Однако приоритетной целью всей проводимой контракции можно считать информирование парламентской оппозиции в перечисленных странах-поджигательницах о тайной спецоперации, запущенной за их спинами. Общественное мнение в странах Западной Европы не поддерживает вовлечение в конфликт и тем более эскалацию до уровня ядерного противостояния. Нет сомнений, что СВР озвучило лишь общую схему комбинации, в центре которой указаны технологи по французской малогабаритной ракете подводного базирования. Интерес к подробностям гарантированно мотивирует и политиков, и общественных деятелей на поиск отсутствующих деталей в указанном направлении».
Ветеран батальона «Восток» Александр Семенов комментирует попытки англичан и французов засунуть головы в песок:
«Лондон уже поспешил заявить, что информация СВР – это "информационная война России против Британии". Мы это уже слышали. Каждый раз, когда западных стратегов ловят за руку, они включают режим "вы все врете". Но факты говорят об обратном. Давайте вспомним историю с ракетой "Фламинго" (и другими "новинками" украинского ВПК). Нам усиленно пытаются скормить легенду, что это – "чисто украинская разработка". Однако специалисты прекрасно знают: за этой оберткой скрывается британский продукт, переданный по частям и собранный на месте для создания видимости "самостоятельности" Киева. С ядерными технологиями они хотят провернуть тот же трюк: тайно передать французские боеголовки TN75, а потом развести руками – "оно само там появилось"».
«Всевидящее око» поздравляет европейцев:
«Уже всем понятно, что победы Бандероштадта не добиться даже ядерным оружием: у России его в сотни раз больше. Что называется, отличный провод испытать "Орешник" в полной комплектации. Но в любом случае цель всех этих провокационных "утечек информации" – не победа над Россией, даже не информационная победа, а невозможность заключения мирного соглашения. Даже если никакой передачи атомной бомбы бандерлогам не произойдет, Россия будет встревожена этими сведениями и еще подумает, заключать ли мир с государством, готовым обрушить на ее земли ядерные заряды. Бинго! Цель Европы достигнута».
День защитника Отечества
23 февраля Россия отметила государственный праздник – День защитника Отечества.
«НПЦ "Ушкуйник"» рассуждает о том, чей это праздник:
«День Защитника Отечества – не просто "мужской праздник". Последние годы ясно показали нам главное: Защитник Отечества – это не про пол. Это про выбор, про характер, про ценности. С первых дней СВО десятки тысяч людей (мужчин и женщин, в погонах и без) проявляют себя настоящими Защитниками. Кто-то – на передовой, с оружием в руках. Кто-то – в тылу, с паяльником, за 3D-принтером, за плетением маскировочных сетей, за рулем груженой гуманитаркой "Газели", пробивающей дорогу к своим. Эти годы научили нас самому важному: Защитники Отечества – это не категория, а большая семья. Семья, объединенная служением – своим родным, народу, стране. Мы в "Ушкуйнике" гордимся быть частью этой семьи. С праздником вас – наших близких по духу, по делу, по сердцу. Берегите себя и друг друга».
«Мюсли вслух» приводят данные опросов ВЦИОМ и ФОМ о служении Отечеству и празднике 23 февраля:
«ВЦИОМ: 71% респондентов близка идея бескорыстного служения стране и людям. Для 61% с защитниками Отечества ассоциируются военнослужащие; 18% – врачи и медработники; 10% – любые профессии; 9% – полицейские; 6% – МЧС, спасатели. Для 33% служение Отечеству заключается в защите страны; 24% – работе на ее благо; 17% – патриотизме. ФОМ: 76% россиян называют 23 февраля особым, значимым днем (15 лет назад – 59%). 66% полагают повышение боеспособности армии самой главной задачей, стоящей сегодня перед государством (5 лет назад – 43%). 61% считает престиж военного в обществе высоким (14 лет назад – 21%). 71% называет срочную службу школой жизни (в 2011 году – 56%). Социология подчеркивает близость идеи бескорыстного служения россиянам, которые воспринимают ее скорее как норму. Представления о служении на уровне профессии у нас в большей степени связаны с защитой страны в буквальном смысле. Отметим, что с годами уровень уважения в обществе к людям в военной форме растет, профессия защитника Родины становится все более престижной».
Историк Александр Дюков отвечает на вопрос о том, почему именно 23 февраля стало Днем Красной армии и позже Днем защитников Отечества:
«Случайно; как в 1933 г. выразился Ворошилов, "приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами". Единственные боевые действия 23 февраля 1918 г., найденные историками – локальные боестолкновения с немецкими войсками эстонских красногвардейцев на железнодорожной станции Кейла и латышских стрелков под Валгой. Но вековая традиция – само по себе основание праздновать, тем более что праздник этот отныне и на долгие десятилетия вперед будет теснейшим образом связан с 24 февраля 2022 года. Не может, кстати, не радовать, что в последние годы у нас исчезает представление о 23 февраля как о гендерном празднике. 23 февраля не "мужской" праздник. Это праздник тех, кто служит и воюет, в том числе, кстати, и наших прекрасных женщин-военнослужащих».
Архиепископ Савва в своем канале «Cogito ergo sum» пишет, что считает неважным, когда и в честь чего зародилось это празднование:
«Важно то, что оно стало неотъемлемой частью нашего общего воззрения на мир. Проявление осознанного понимания, что Россия всегда нуждается в защите, ибо разрушение и унижение нашего Отечества всегда являлось и будет являться целью для недругов. Для тех, кому Россия мешает самим своим существованием и своим путем. Для тех, кому Россия является лишь вожделенным куском земли с ее дарами. Проявление осознанного понимания, что русский человек любой народности не может не защищать Россию: оружием и кровью, горячей и тихой молитвой, бессонными ночами в больницах, вдумчивым и пламенеющим словом, самоотверженными днями в преображении знаний в лабораториях и архивах, мозолями в поле или у станка, жертвенным наставничеством, творческими порывами. Сегодня первая честь и первый поклон тем, кто отдают свою жизнь на поле боя. Рядом с ними весь русский народ – Защитник Отечества».
«Доктор Z прописал» поздравляет защитников:
«Поздравляем с Днем защитника Отечества! Этот праздник давно стал символом мужества, чести и настоящей мужской силы. Но за этими словами стоит самое главное – защита тех, кого любишь, и своего дома. Всем бойцам и командирам, которые сражаются за нашу Родину на передовой – спасибо вам за то, что вы есть! Низкий поклон за вашу стойкость и характер! Желаем всем крепкого здоровья, чтобы сил хватало на все – и на большие свершения, и на маленькие радости».
Годовщина спецоперации
Во вторник исполнилось четыре года с того дня, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.
«Птичья ягода» пишет о том, как жил мир четыре года назад:
«Мировых противоречий накопилось столько, что сама мать-земля начала задыхаться, трястись катаклизмами, биться в ознобе эпидемиями. Ее, первозданную, заточили в хрустальном саркофаге лицемерия, называли черное белым, мужчину женщиной, рабство благом, распяли Бога на телевышке. И намертво заварили крышку этого гроба, в котором те, кто уже свое отжил, "веками набивая брюхо человеческой плотью" и пересаживая себе пятое сердце на сдачу от торговли жизнями, запретили смотреть наверх. Казалось бы, ковен педофилов-людоедов создал идеальный мирок, выращивая себе корм по всему свету, корм, который сам радостно прыгает в пасть в надежде приобщиться к избранным. <…> Вот только 24 февраля 2022 года случилось то, чего никто и помыслить не мог: Россия, собрав волю в кулак, окончательно приняла решение не быть едой и, взяв булыжник, на свой страх и риск запустила его в хрустальную стену. И от того удара начал стремительно трескаться и рушиться весь саркофаг, рванул вакуум со зловонными газами, сбило с ног вихрем и посекло осколками всех обитателей, внезапным светом резало потускневшие глаза, беспомощно хватали свежий воздух безмолвные рты. <…> В годовщину СВО желаю сил всем пострадавшим в этой борьбе и вечной славы отдавшим свои жизни воинам за право больше не быть безропотной едой. Когда-нибудь и вы станете великими предками и частью красивой и поучительной легенды во имя новой жизни».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о глобальном измерении этих четырех лет:
«В глобальном измерении речь давным-давно идет не только и даже не столько о хохлах. Мы ломаем хребет и волю подпирающей их черной силе, беспредельно враждебной, бесконечно кровожадной и настолько же алчной – все эти параметры у нее прошиты буквально в веках. Эта сила по естественным историческим причинам находится в состоянии необратимого и, пожалуй, ускоряющегося гниения, но быть силой на чаше весов она еще не перестала. И настоящая наша миссия этих дней заключается едва ли не в том, чтобы привести западный аппендикс огромного континента в бесповоротное ничтожество, исключающее угрозу с этого направления навсегда. Добиванием чубатой нежити, если после этого им хватит остатков разума принять и смириться. Прямым личным уроком, если им хватит безумия нарваться и на него – уроком, после которого следующий урок на этом направлении будет давать уже некому».
Блогер Мария Баронова комментирует стоны либеральной оппозиции:
«Самое гнусное во всех этих негодяях, льющих крокодиловы слезы о том, что война идет 4 года (вообще-то она идет 12 лет) – это что ВСЕ МОЖНО БЫЛО ЗАКОНЧИТЬ В АПРЕЛЕ 2022 года. Все всё уже знают и про Стамбульские соглашения, и про то, как конструировались кровавые наветы западной пропаганды в адрес России и россиян, и про то, что именно привело к этой войне. И что все эти плохие, злые людоеды требовали вместо остановки войны поставлять больше оружия Украине и вещали, что "теперь все должно решиться на поле боя" – все тоже отлично знают. Никого им не жалко. Никого. Они просто всегда лгут и распространяют пропаганду. И выдают в адрес всех остальных свои собственные чудовищные, извращенные, гнусные проекции. И если бы они хотели окончания войны, то и сегодня бы они тоже призывали к этому. А вместо этого выдают все новые и новые тексты о том, как они обязательно победят ненавистную им Россию. <…> Профессиональная российская оппозиция навсегда застолбила тот простой факт, что они чудовищные лжецы и пропагандоны, которые готовы кидать в топку их ненависти к России и желания уничтожить Россию – миллионы реальных жертв».
«Коты и кошка Крамника» прогнозируют:
«В Encyclopaedia Britannica 2145 года 3/4 объема статьи про войну будет посвящено блестящим победам збройних сил и западной помощи. В статье "Киев" той же энциклопедии будет указано – в настоящее время является административным центром Киевской области России».
Политолог Алексей Наумов называет СВО «горячей фазой российско-украинской вражды»:
«Этой вражды не могло не случиться: постсоветская идентичность всякой бывшей республики СССР требует некоего отсоединения, отмежевания от русских. И если грузину и армянину можно опереться на досоветский и даже доимперский опыт государственности, туркмену и казаху на банальную непохожесть на русских по языку, культуре и внешности, то украинскому националисту угрожает буквально стирание, вливание и растворение в общей русской семье народов. <…> Само появление на карте мира независимых постсоветских государств сделало неизбежным развитие и утверждение государственных национализмов. Помимо естественной потребности к определению того, кто такие "мы", элиты этих стран нуждались в идеологической защите своей власти и собственности. Собственно, земли Донбасса и стали ареной противостояния двух государственных, двух идеологических, двух взаимоисключающих проектов – волею совершенной исторической случайности они оказались в границах независимой Украины, но идеологически значительно тяготели к России. Вооруженное противостояние не было неизбежным, но вот именно что вражда – безусловно».
Масштабные беспорядки в Мексике
Мексиканские военные при поддержке США ликвидировали лидера одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» – Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо. После этого в стране начались вооруженные столкновения между военными и боевиками наркокартелей. Массовые беспорядки затронули несколько штатов, в том числе территории курортов и туристических центров. Есть погибшие.
«Мышь в овощном» ищет в происходящем экономический аспект:
«Эль Менчо убрали не просто потому, что он был влиятельным деятелем организованной наркопреступности. Но потому, что борьба с картелями – бизнес как минимум не менее выгодный, чем бизнес самих картелей, и в противостоянии им нужно периодически выбивать какие-то знаковые фигуры, наличие таких результатов – не менее важный KPI, чем изъятые вещества, деньги и оружие. Эль Менчо убрали не для того, чтобы приблизить конец нарковойнам. Но для того, чтобы вызвать новую волну кровавого хаоса, связанного с борьбой за власть в ранее возглавлявшейся им группировке, а также общим переделом соответствующего рынка. Хаоса, позволяющего могущественному северному соседу Мексики не переживать о том, что к югу от Рио-Гранде может вновь появиться серьезный геополитический конкурент, которому есть что предъявить в адрес США».
Американист Малек Дудаков пишет, что нестабильность в Мексике объясняется многими факторами:
«Отношения с Вашингтоном у Мехико сейчас крайне сложные. Ситуация с картелями остается стабильно тяжелой уже много лет. Но есть и еще один фактор – а именно противостояние США и Европы за Латинскую Америку. В ближайшее время запланировано подписание большой торговой сделки Мексики и Евросоюза. Она позволит немецким промышленным группам нарастить свои инвестиции в мексиканский рынок, там будет производиться больше автомобилей. В политической плоскости же это еще один демонстративный удар по попыткам Трампа вернуть "Доктрину Монро". Заключение соглашения может иметь долгоиграющие последствия. Белый дом активно давил на Мексику при помощи тарифов, но сейчас многие из них отменены. Можно угрожать Мехико пересмотром соглашения USMCA первого срока Трампа. Но это больно ударит по американскому бизнесу. Все же товарооборот у США и Мексики достигает 840 миллиардов долларов в год. А вот в условиях хаотичной войны картелей вряд ли серьезные инвестиции из Европы или Китая придут в Мексику. Схожая война за рынки сбыта идет и в Аргентине. Туда американцы пытаются экспортировать свои аналоги европейских сыров, что нарушит условия большой сделки Евросоюз – Меркосур. Лишь бы не дать развернуться европейцам».
«Глебсмит» рассматривает наркокартели как претендентов на роль государства:
«Когда вчера мексиканская армия убила лидера картеля CJNG (Новое поколение Халиско), организация немедленно заблокировала дороги, атаковала аэропорты и парализовала целые регионы страны. Банды так себя не ведут. Так себя ведут государства, которым объявили войну. CJNG контролирует налоги, суды, полицию, социальные выплаты, насилие на своих территориях, пропагандирует себя в соцсетях. Это не "почти государство", это государство другого типа. Мексику часто называют failed state – страной, где государство рухнуло. Это неверно. Государство работает, просто рядом с ним работает другое. Картели не заполняют вакуум власти, они конкурируют за власть. Это принципиально разные вещи: в первом случае внешнему или внутреннему стабилизирующему агенту нужна "помощь слабым", во втором – борьба с альтернативным сувереном».
«Политтранзит» изучает события в Мексике с точки зрения политической устойчивости Трампа:
«Ситуация в Мексике может добавить очки Трампу, а может и забрать. Что будет, если мексиканские власти так и не смогут взять ситуацию под контроль в разумное время? Между Мексикой и США есть тесные торговые связи, а беспорядки могут перекинуться и на соседние штаты. Отдельно добавляет беспокойства то, что боевики наркокартелей, обученные в ВСУ, теперь эффективно показывают свои террористические навыки. <…> Число погибших в Мексике, которое, вероятно, выше, чем сообщалось до сих пор, и последовавший за этим хаос стали суровым напоминанием о том, какую высокую цену платят мексиканцы в войне с организованной преступностью, которая во многом развязана под давлением Вашингтона, несмотря на то, что военизированные группировки, о которых идет речь, вооружены оружием и боеприпасами из США и получают прибыль от продажи наркотиков, которые потребляют люди по ту сторону границы. Возникают вопросы: что собираются делать США, чтобы снизить спрос и потребление наркотиков? Что они собираются делать, чтобы остановить незаконный оборот оружия?»
«Банкста» рассказывает, что Украина и тут вставила свои пять копеек:
«Украина могла стать плацдармом для обучения банд латинской Америки. Участники мексиканского картеля Синалоа, бразильские банды и колумбийские повстанцы, которых обучила Украина, теперь убивают людей в Латинской Америке. За несколько месяцев дроны убили 58 солдат и полицейских в Колумбии и ранили еще 300 человек, пишет NYT. На видео подборка разборок от крупнейшего картеля Синалоа. Также дроноводы есть у мексиканского картеля Cárteles Unidos La Resistencia ("Сопротивление") и Jalisko New Generation ("Халиско"). К вербовке колумбийцев на Украину могла приложить руку ЦРУ».
Отмена внешнеторговых пошлин Трампа
В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконными действия президента США Дональда Трампа при введении импортных пошлин под предлогом борьбы с торговым дефицитом и наркотрафиком. Трамп осудил решение судей и немедленно ввел новую 10-процентную импортную пошлину на товары всех стран, а уже на следующий день повысил ее до 15%.
«Китайский свяZноj» привлекает внимание к стремительному повышению пошлины с 10 до 15%:
«Ценность переговоров с США на тему тарифов для конкретной страны, когда путем долгой тягомотины выцыганиваются какие-то мизерные проценты, равна нулю. Потому что в любой момент Донни все переиграет. Соответственно поэтому мы даже новую серию про "90 сделок за 90 дней" и "да все ко мне приползут договариваться, уже десятки стран в очередь к трону, а я высокомерно думаю кого до царского тела допускать" не увидим. Так-то это и в прошлом году было враньем, чтобы изобразить мощность тарифов – как и все остальное с тарифной темой – но сейчас даже совсем умалишенные понимают, что таковые переговоры не имеют смысла».
«Мейстер» отмечает, что Верховный суд США нанес Трампу серьезный юридический удар:
«В воздухе повис вопрос, что делать с уже собранными $130-175 млрд, за которые готов судиться бизнес, чтобы изъять их у государства. На первый взгляд, это политический триумф его оппонентов: решение воспринимается как вотум недоверия его методам управления и сигнал голосовать за демократов на выборах в Палату представителей в ноябре. Трамп предстает как президент, чьи действия нанесли прямой ущерб казне и бизнесу, а многомиллиардная проблема будет довлеть над кампанией республиканцев. Однако парадоксальным образом все то же самое может сыграть и на руку Трампу. Он немедленно перешел в наступление, подписав указ о повышении "глобальной пошлины" с 10% до 15% для всех стран. Это превращает поражение в топливо для своей кампании. Трамп получил классический для себя сценарий "система против него, но он борется". Это и раньше позволяло ему консолидировать свой электорат. Теперь у него есть очередная возможность превратить эту тему в бесконечную агитацию против "глубинного государства" И более того, спекулировать, что эти миллиарды отнимают у простого народа. Противостоять решениям Верховного суда, пользующемуся доверием населения, – рискованный шаг. Не факт, что агрессивный маневр Трампа сработает, но будет интересно».
«Кот-американист» пишет, что демократы пытаются извлечь политическую выгоду из решения Верховного суда:
«23 февраля 22 сенатора-демократа представили законопроект, обязывающий президентскую администрацию в течение 180 дней компенсировать американскому бизнесу около 170 млрд долл. издержек, спровоцированных повышением пошлин на импорт. В частности, возмещение ущерба должно лечь на плечи Таможенного-пограничной службы, занимающейся сбором тарифов и приостановившей эту деятельность 24 февраля. Перспективы принятия данного билля туманы при текущем балансе сил в Конгрессе. Обе палаты контролируют республиканцы, лидеры которых уже поставили под сомнение инициативу оппонентов. Один из аргументов: вопрос возврата средств американским компаниям – прерогатива нижестоящих судов, а не Конгресса. Поэтому законопроект демократов выглядит как политический месседж, цель которого не прохождение на Капитолии, а создание атмосферы сопротивления Трампу. Причем не только на тарифно-экономическом, но и других направлениях – от вопросов иммиграции и падения стандартов жизни в Америке до проблематики здравоохранения и соцсубсидий для малообеспеченных».
Политолог Дмитрий Дробницкий подчеркивает, что Трамп угрожает странам, которые хотят извлечь выгоду из решения Верховного суда:
«В своей социальной сети Truth Social Трамп написал: "Любая страна, которая захочет "поиграть в игры" с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые годами и даже десятилетиями "обкрадывали" США, столкнутся с гораздо более высокими тарифами, чем те, на которые они недавно согласились. ОСТОРОЖНЕЕ, ПОКУПАТЕЛИ!!! Благодарю вас за внимание к данному вопросу. Президент ДОНАЛЬД Д. ТРАМП". Однако тарифы, отмененные Верховным судом, уже не взимаются американской таможней, так что и торговые соглашения, по сути, распадаются. Трамп, несомненно, может воспользоваться запасными опциями, но, похоже, вся машина принуждения, основанная на тарифах, перестала работать. Немудрено, что Трамп злится на судей Верховного суда. Но ведь тут все просто: или надо подчиняться решению третьей ветви власти, или не подчиняться, идти ва-банк, репрессировать судей и вообще вести себя как диктатор, как Трампа и называют его противники. Ничего не делать и угрожать через соцсеть – выход, конечно, креативный, но, боюсь, непродуктивный».
