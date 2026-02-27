1

Во вторник Служба внешней разведки России сообщила, что, по ее информации, Великобритания и Франция планируют тайно предоставить Украине ядерную или хотя бы так называемую «грязную» бомбу. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий, при этом появление у Киева ядерного оружия должно выглядеть как результат разработки самих украинцев.

«Безграничный аналитик» отвечает на вопрос, понимают ли Лондон и Париж последствия своих действий:

«Конечно, и Великобритания, и Франция понимают, что передача ядерного оружия Украине – это даже не эскалация, а всамделишняя ядерная война с их деятельным участием. Там во власти не самые умные люди, но все-таки не надо быть семи пядей во лбу, чтобы прикинуть член к носу и понять, что Россия никак не может оставить без внимания такую тему, как передача нашему врагу ядерного оружия. Уж тем более очевидно, что Украина мгновенно его применит, будь у нее только такая возможность. Чтобы понять мышление местных элит, нужно окунуться в относительно недалекое прошлое. У Великобритании и Франции еще живы могучие колониальные империи, Алжир еще не отделился по итогам кровавой войны за независимость, страны Сахеля еще насквозь французские, Соединенное Королевство – это империя, над которой никогда не заходит солнце. <…> Терять-то британцам и французам особенно нечего. Кроме того, как вы помните, еще в самом начале спецоперации бывший министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом не исключил передачи Киеву ядерного оружия. Сейчас об этом просто больше говорят, но реально готовы в Лондоне были уже тогда».

«Русский Сыч» пишет о расколе НАТО:

«То есть, по мнению СВР, Британия и Франция тупо собираются нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия. Причем именно там, где Россия исполнила его до буквы. И сделала это более тридцати лет назад, отобрав у Украины ядерку. Кстати, в прошлом году – именно в этом контексте – действия России трактовала и американская сторона. Раскол НАТО, о котором мы с вами говорим здесь более года, пошел по плите. ДНЯО для международных отношений последнего полувека с лишним – именно она, причем геологическая. И даже если СВР сгущает краски – никто не усомнится в том, что предложенное развитие событий более чем реально».

«Темник» напоминает:

«Примечательно, что декларация "ядерных" планов Зеленским на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года стала одной из окончательных причин необходимости проведения СВО. Теперь всплыла схема легализации неконвенциональных вооружений из Франции и Великобритании под видом якобы собственных разработок Киева. На информацию СВР оперативно откликнулись в обеих палатах Федерального собрания РФ. Народные представители ожидаемо высказались за расследование уполномоченными международными организациями подобной деятельности, нарушающей международные соглашения и конвенции о нераспространении ядерного оружия. Однако приоритетной целью всей проводимой контракции можно считать информирование парламентской оппозиции в перечисленных странах-поджигательницах о тайной спецоперации, запущенной за их спинами. Общественное мнение в странах Западной Европы не поддерживает вовлечение в конфликт и тем более эскалацию до уровня ядерного противостояния. Нет сомнений, что СВР озвучило лишь общую схему комбинации, в центре которой указаны технологи по французской малогабаритной ракете подводного базирования. Интерес к подробностям гарантированно мотивирует и политиков, и общественных деятелей на поиск отсутствующих деталей в указанном направлении».

Ветеран батальона «Восток» Александр Семенов комментирует попытки англичан и французов засунуть головы в песок:

«Лондон уже поспешил заявить, что информация СВР – это "информационная война России против Британии". Мы это уже слышали. Каждый раз, когда западных стратегов ловят за руку, они включают режим "вы все врете". Но факты говорят об обратном. Давайте вспомним историю с ракетой "Фламинго" (и другими "новинками" украинского ВПК). Нам усиленно пытаются скормить легенду, что это – "чисто украинская разработка". Однако специалисты прекрасно знают: за этой оберткой скрывается британский продукт, переданный по частям и собранный на месте для создания видимости "самостоятельности" Киева. С ядерными технологиями они хотят провернуть тот же трюк: тайно передать французские боеголовки TN75, а потом развести руками – "оно само там появилось"».

«Всевидящее око» поздравляет европейцев:

«Уже всем понятно, что победы Бандероштадта не добиться даже ядерным оружием: у России его в сотни раз больше. Что называется, отличный провод испытать "Орешник" в полной комплектации. Но в любом случае цель всех этих провокационных "утечек информации" – не победа над Россией, даже не информационная победа, а невозможность заключения мирного соглашения. Даже если никакой передачи атомной бомбы бандерлогам не произойдет, Россия будет встревожена этими сведениями и еще подумает, заключать ли мир с государством, готовым обрушить на ее земли ядерные заряды. Бинго! Цель Европы достигнута».

