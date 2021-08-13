Телеграм: взрыв газа, разлив нефти, дрейф Минска
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Завершение Олимпиады в Токио
В воскресенье в Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место заняли США, вторым стал Китай, третьей – Япония, четвертой – Великобритания. В понедельник последние российские спортсмены вернулись в Москву, где их ждала торжественная встреча. В честь них состоялся концерт на Красной площади.
Особые слова поддержки в Москве звучали в адрес художественной гимнастки Дины Авериной, которая завоевала серебро в индивидуальном многоборье. Дина выступила чисто, но золото присудили Линой Ашрам из Израиля, несмотря на то, что во время выступления она уронила ленту, что является грубейшей ошибкой.
Журналистка Леся Рябцева пишет о несправедливости:
«На справедливость больше надеяться не стоит. Это как раз и есть новый дивный мир с новой этикой, в котором побеждают не лучшие, сильные и смелые, а те, кто придется. И как раз против такого мы, гордый русский народ, и должны объединяться. Правда все равно на нашей стороне».
«Кремлёвская прачка» считает, что Россия может пересмотреть принципы участия в международных спортивных соревнованиях:
«По итогам завершения олимпиады в Токио российскому спортивному руководству важно пересмотреть критерии участия России в международных спортивных состязаниях. Помимо политизации спорта высоких достижений, который теперь используется для унижения стран, отстаивающих свою независимую политическую субъектность, следовало бы обратить внимание на участь самих спортсменов. Сжигая свое здоровье в тяжелых тренировках, в результате чего их спортивная карьера заканчивается уже после 30 лет, с неясными дальнейшими перспективами, российские спортсмены лишаются моральных стимулов к победе. <…> Почему бы не пересмотреть контакты с международными бюрократическими спортивными организациями и участвовать только там, где спорт существует вне политики, либо в профессиональном спорте, рассчитанном исключительно на зрелищность, и где высокие гонорары компенсируют спортсменам ранний выход на пенсию».
«338» размышляет о символизме:
«Олимпиада-80 была наша, потому и флаги были у нас в руках. Но и на других соревнованиях все же были свои символы, удачные или не совсем. Разумеется, у среднестатистического жителя России и постсоветского пространства ассоциацией к Олимпиаде будет мишка. А как сегодня обстоит дело с символизацией спорта, которые – и спорт, и символика – намного больше, чем просто спорт и связанные с ним символы? Условно говоря, прошедшая Олимпиада, отбросив неразрывно связанный с нею негатив, запомнится "школой кота", котиком на маске и другими символами, пришедшими "снизу", от самих спортсменов. А что же с направляющей и руководящей спортивной линией, каким символом запомнятся ОИ-2020, оказавшиеся ОИ-2021?»
«Русское будущее» комментирует скандал с украинской спортсменкой:
«Вот, кстати, наглядная разница между русскими и украинцами. Дано: украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (бронза) сфотографировалась вместе с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене (золото). В России: ну сфотографировались и сфотографировались. На Украине: начинается травля спортсменки в соцсетях ("продажная тварь", "солома вместо головы", "обнимается с оккупантами", etc.), местные активисты негодуют. Ну и в целом, есть ощущение, что по возвращении на родину у спортсменки могут быть проблемы. Вспоминайте эту историю, когда в следующий раз услышите, что в России население якобы "зомбировано телевидением"».
«Темник» пишет о паралимпийцах:
«В 2016 году произошло крайне неприятное событие для российских паралимпийцев. Им запретили участвовать на Паралимпийских играх на фоне допингового скандала. Всем до единого. Годы их тренировок и превозмогания себя мигом перечеркнули международные чиновники. Сейчас спортсмены РФ возвращаются на самые крупные соревнования. Наша сборная примет участие в Паралимпийских играх в Токио. Десятикратный чемпион мира в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин сказал интересную вещь на онлайн-встрече с Президентом. Все эти девять лет спортсмены тренировались и ощущали поддержку государства. Указанный тезис любопытен тем, что мы имеем дело с манифестацией некоторой человечности государства. Девять лет оно создавало условия для подготовки к таким значимым для паралимпийцев соревнованиям, поддерживая их боевой дух».
Взрыв в воронежском автобусе
В четверг вечером в центре Воронежа в маршрутном такси произошел взрыв. В результате происшествия пострадали около двадцати человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, две женщины скончались. Поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства, на месте не нашли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказывает о предпринимаемых мерах:
«Уже сейчас поручил принять исчерпывающий комплекс мер безопасности на пассажирском транспорте. Провести обследование всего пассажирского транспорта: как в Воронеже, так и задействованного на междугородних и межмуниципальных маршрутах. С водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз проведут внеплановые инструктажи. Начиная с утра 13 августа на конечных остановках начнутся массовые проверки пассажирского транспорта. Весь подвижной состав в штатном режиме выйдет на линии, обеспечивая Воронеж транспортным сообщением. Предприятиям-перевозчикам доведут рекомендации по усилению безопасности. Распорядился выработать механизм оказания не только полноценной медицинской помощи пострадавшим, но и меры материальной компенсации. Ее суммы будут определены позднее».
«РосСкандал» пишет о версиях произошедшего:
«Автобус не имел газового оборудования – это дизельный транспорт. В связи с чем рассматриваются версии перевозки газового баллона и взрыва безоболочного устройства. Можно добавить версию о нелегальном ГБО. Под нее подходят и первые выводы СК, который квалифицировал ЧП как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«Контора Пишет» размышляет над версией теракта:
«Контора склоняется к выводу, что в Воронеже был теракт, но не террористический в его общепринятом понимании, а анархистский. По виду – селитровый безоболочечный колхоз без поражающих элементов – не исключается версия юноши-одиночки, повернутого на ненависти к обществу. Впрочем, подождем соскобов и экспертизы. Люди работают».
«Навстречу Трансферу» полагает, что дело в газовых баллонах:
«Владелец взорвавшегося в Воронеже автобуса уже имел два штрафа за неправильную установку газовых баллонов с нарушением техники безопасности. В третий раз одним штрафом отделаться уже не получится. Делаем ставки, чья голова полетит: мэр или министр транспорта?»
«Осведомлён» ставит вопрос об ответственности тех, по чьей вине дизельный автобус ради экономии ездил на газе:
«Возникает вопрос – если переоборудование было произведено, то каким образом автобус попал на маршрут? Дело из дела о взрыве в этом случае обязано перерасти в масштабное расследование – виновный тут явно не один и не два. Наплевательское отношение к человеческим жизням, особенно у частных владельцев таких транспортных средств, давно уже известно».
Разлив нефти в Черном море
7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел разлив нефти. По оценкам компании, площадь разлива составила 200 квадратных метров. Позже спутниковая система Института космических исследований РАН зафиксировала площадь разлива величиной в 80 квадратных километров, что в 400 тысяч раз больше заявленного. На месте аварии работает Росприроднадзор. Следственный комитет завел уголовное дело по факту загрязнения морской среды.
«WWF России» дает свою оценку:
«Об аварийном разливе нефти в Новороссийске мы, как и многие, узнали 7 августа из сообщения Росприроднадзора. Сразу же после этого мы запустили нашу систему мониторинга экологических аварий и уже в этот же день смогли получить и обработать радарный снимок с места разлива. Анализ снимка показал пятно размером с 250 тысяч квадратных метров (или четверть квадратного километра). Но уже 8 августа снимок этой же местности показал увеличение площади до 94 квадратных километров. Это говорит о двух печальных вещах: в акваторию вылилось не менее 100 тонн нефти, а скорее всего даже больше; несмотря на оперативное включение спасателей, нефть растеклась по колоссальной площади. Оба фактора сильно повышают масштаб негативного воздействия на местные морские организмы. Мало того, нефть добралась и до прибрежной зоны, в том числе и до рекреационного района Абрау-Дюрсо, где расположены места массового отдыха».
«Мейстер» пишет о том, что ожидает КТК:
«Масштаб катастрофы и вскрывшаяся попытка обмануть власть и население страны о масштабах бедствия делают КТК претендентом на показательную порку, через которую ранее уже прошел "Норникель". Она станет полезным напоминанием о том, что колоссальный штраф для "Норникеля" был не единичным эпизодом, а новой тенденцией в экологической политике страны. Кроме того, есть шанс, что катастрофа в Черном море станет аргументом в пользу недавней инициативы Росприроднадзора о значительном увеличении штрафов за экологические преступления. Необходимость в этом, очевидно, назрела».
«Бензоколония» комментирует реакцию руководства КТК:
«"Это не нефтяное пятно" – так глава КТК прокомментировал спутниковые снимки с огромными черными следами на поверхности воды. А между тем с разливом нефти под Новороссийском все очень плохо. <…> Но главе КТК, видимо, все нипочем, и он не считает случившееся катастрофой, а нефтяное пятно нефтяным пятном. Будем надеяться на объективность Росприроднадзора, хотя и там заявляли, что фото из космоса – не доказательство большого разлива. По оценкам экспертов, КТК может грозить штраф до 5 млрд рублей».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично осмотрел место аварии и выясняет ее причины:
«Прислали свежие кадры из Новороссийска, это акватория Черного моря, где буквально на днях произошел разлив нефти. По словам руководителя АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николая Горбаня, береговая линия и акватория в норме. Тем не менее поступает много противоречивой информации. Хочу сам лично убедиться в том, что угрозы курортным территориям нет. С воздуха осмотрим место аварии, оценим ситуацию. Кроме того, важно выявить причины, почему авария вообще произошла. Ни при каких обстоятельствах подобное не должно повториться. Рассчитываю на тщательное и объективное расследование всех причин разлива нефти».
«Ресайкл» пишет, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова выходит на тропу войны с нарушителями:
«Росприроднадзор готовится к "репрессивным" мерам – отстранениям глав компаний за крупные нефтяные разливы, увеличению штрафов в десятки раз, а также публикациям раз в полгода антирейтинга предприятий. Со всеми предложениями по ужесточению Светлана Радионова планирует выступить в Госдуме в осеннюю сессию. Если упростить, одна из главных идей Росприроднадзора заключается в том, чтобы вкладывать деньги в экомодернизацию и развитие компаний стало гораздо выгодней, чем оплачивать штрафы за несоблюдение экологических требований. На данный момент очень часто все происходит ровно наоборот. Правда, по какому принципу планируется отстранять глав компаний, пока не ясно. Так как, во-первых, не всегда вина лежит на начальнике, авария может также произойти из-за ошибки инженеров. Во-вторых, не понятно, коснется ли это ужесточение ключевых центров, или же речь идет о местных директорах "дочек"».
Пресс-конференция Лукашенко
9 августа, в годовщину президентских выборов 2020 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 часов 15 минут отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов. Он говорил об отношениях с Россией, Украиной и Западом, о сроках своего ухода с поста президента, о миграционном кризисе на границе с Литвой и о многом другом.
Политолог Владимир Корнилов комментирует слова Лукашенко о Крыме:
«Лукашенко заявил, что признает Крым российским, "когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию". Вот интересно, когда надо просить кредит, скидку на газ или резерв МВД для поддержания безопасности, он почему-то обращается к российскому государству, не интересуясь мнением олигархов. Почему бы ему в таком случае не просить всего этого у них, а не у Москвы? Это все равно, что в ответ на его подобные просьбы Кремль ответит: "Вот когда последние легкоатлеты олимпийской сборной Белоруссии вернутся домой, вот тогда…"»
«Банкста» отмечает, что Минск снова просит у Москвы денег:
«Белоруссия попросила Россию выделить кредит почти на $1 млрд через Евразийский банк развития на борьбу с пандемией коронавируса взамен того, что отказался предоставить республике Международный валютный фонд МВФ, заявил картофельный руководитель Белоруссии Лукашенко. Хорошо бы связать требования и желания Лукашенко».
«Грузопоток» пишет о реакции Лукашенко на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений через Клайпеду:
«Не хочет он переводить белорусский экспорт в российские порты. Невыгодно это ему лично – усиливать свою зависимость от Москвы. Литве тоже невыгодно терять такие объемы (почти треть грузооборота порта). Всем новым терминалам на Северо-Западе, рассчитывающим на скорый перевод белорусских грузопотоков из Прибалтики, стоит это учитывать».
Журналист Армен Гаспарян полагает, что Лукашенко не учитывает изменившуюся ситуацию:
«Лукашенко, к сожалению, все еще в глубине души верит, что эпоха многополярности Минска не завершилась в 21.00 9 августа 2020 года. Ему кажется, что схему [главы белорусского МИД Владимира] Макея еще можно реализовать, пусть и не в полном объеме. И это очень опасная ошибка. Второй раз можно уже не выскочить».
«Мышь в овощном» рассуждает о словах Лукашенко о том, что вхождение Белоруссии в состав России добавило бы Москве головной боли:
«У Александра Лукашенко были все возможности для того, чтобы остаться в истории в качестве политика, сделавшего для народа Белоруссии больше, чем кто бы то ни было другой за постсоветские годы. Все, что для этого требовалось – это преступить через собственные амбиции и признать ошибочность решения о разделении единого народа, принятого в 1991 году. То, что президент независимой Белоруссии не воспользовался таким шансом – исключительно его дело и его проблема. Он уйдет, люди останутся. Люди с общим прошлым, общей культурой, общей кровью. И общим будущим».
Оскорбление русских азербайджанским дипломатом
Бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде назвал главу ЛДПР Владимира Жириновского «старым ослом» и сравнил его и русский народ со «свиньями».
Депутат Госдумы Петр Толстой пообещал, что Россия отреагирует:
«Бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями. Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя. Последствий не боится ни он, ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских. А последствия будут. Либо придется извиниться. Простить может один человек другого. Но оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами».
Официальная реакция последовала быстро: МВД РФ запретило 67-летнему Вагабзаде въезд на территорию России в ближайшие 50 лет.
«Мюсли вслух» полагают, что этого мало:
«Объявить г-на посла нежелательной персоной и закрыть въезд в РФ пожизненно не только ему самому, но и родственникам и потомкам».
«Kotsnews» предлагает ответить асимметрично:
«В качестве дыхательной гимнастики и исключительно в гуманитарных целях следует прекратить закупки икры и рыбы в пользу голодающих азербайджанцев. Самолетами военно-транспортной авиации перебросить в Баку все азербайджанское бизнес-сообщество из Москвы в качестве передового отряда по спасению страны от "голодомора"».
«АДЕКВАТ» рассматривает еще один вариант:
«Все чувства по поводу отношений с данным соседом можно и, полагаю, нужно канализировать в вопрос азербайджанским властям, как у них двигаются дела с поиском и наказанием всей цепочки виновных в сбитии нашего Ми-24 над Арменией 9 ноября прошлого года. Лично Алиев за это извинялся, лично Алиев клятвенно заверял, что разберется и накажет – прошло девять месяцев, никаких следов движения по этому вопросу не видно, и вексель пора бы предъявить к оплате, чтобы не создавать в корне ложного впечатления, что все забыто. Если в порядке процентов на этот вексель азербайджанская сторона примет к своему двуногому в ранге посла меры по их аналогу нашей статьи 282, возражений с нашей стороны тоже не последует».
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