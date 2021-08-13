Телеграм: взрыв газа, разлив нефти, дрейф Минска

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В воскресенье в Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место заняли США, вторым стал Китай, третьей – Япония, четвертой – Великобритания. В понедельник последние российские спортсмены вернулись в Москву, где их ждала торжественная встреча. В честь них состоялся концерт на Красной площади.

Особые слова поддержки в Москве звучали в адрес художественной гимнастки Дины Авериной, которая завоевала серебро в индивидуальном многоборье. Дина выступила чисто, но золото присудили Линой Ашрам из Израиля, несмотря на то, что во время выступления она уронила ленту, что является грубейшей ошибкой.

Журналистка Леся Рябцева пишет о несправедливости:

«На справедливость больше надеяться не стоит. Это как раз и есть новый дивный мир с новой этикой, в котором побеждают не лучшие, сильные и смелые, а те, кто придется. И как раз против такого мы, гордый русский народ, и должны объединяться. Правда все равно на нашей стороне».

«Кремлёвская прачка» считает, что Россия может пересмотреть принципы участия в международных спортивных соревнованиях:

«По итогам завершения олимпиады в Токио российскому спортивному руководству важно пересмотреть критерии участия России в международных спортивных состязаниях. Помимо политизации спорта высоких достижений, который теперь используется для унижения стран, отстаивающих свою независимую политическую субъектность, следовало бы обратить внимание на участь самих спортсменов. Сжигая свое здоровье в тяжелых тренировках, в результате чего их спортивная карьера заканчивается уже после 30 лет, с неясными дальнейшими перспективами, российские спортсмены лишаются моральных стимулов к победе. <…> Почему бы не пересмотреть контакты с международными бюрократическими спортивными организациями и участвовать только там, где спорт существует вне политики, либо в профессиональном спорте, рассчитанном исключительно на зрелищность, и где высокие гонорары компенсируют спортсменам ранний выход на пенсию».

«338» размышляет о символизме:

«Олимпиада-80 была наша, потому и флаги были у нас в руках. Но и на других соревнованиях все же были свои символы, удачные или не совсем. Разумеется, у среднестатистического жителя России и постсоветского пространства ассоциацией к Олимпиаде будет мишка. А как сегодня обстоит дело с символизацией спорта, которые – и спорт, и символика – намного больше, чем просто спорт и связанные с ним символы? Условно говоря, прошедшая Олимпиада, отбросив неразрывно связанный с нею негатив, запомнится "школой кота", котиком на маске и другими символами, пришедшими "снизу", от самих спортсменов. А что же с направляющей и руководящей спортивной линией, каким символом запомнятся ОИ-2020, оказавшиеся ОИ-2021?»

«Русское будущее» комментирует скандал с украинской спортсменкой:

«Вот, кстати, наглядная разница между русскими и украинцами. Дано: украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (бронза) сфотографировалась вместе с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене (золото). В России: ну сфотографировались и сфотографировались. На Украине: начинается травля спортсменки в соцсетях ("продажная тварь", "солома вместо головы", "обнимается с оккупантами", etc.), местные активисты негодуют. Ну и в целом, есть ощущение, что по возвращении на родину у спортсменки могут быть проблемы. Вспоминайте эту историю, когда в следующий раз услышите, что в России население якобы "зомбировано телевидением"».

«Темник» пишет о паралимпийцах:

«В 2016 году произошло крайне неприятное событие для российских паралимпийцев. Им запретили участвовать на Паралимпийских играх на фоне допингового скандала. Всем до единого. Годы их тренировок и превозмогания себя мигом перечеркнули международные чиновники. Сейчас спортсмены РФ возвращаются на самые крупные соревнования. Наша сборная примет участие в Паралимпийских играх в Токио. Десятикратный чемпион мира в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин сказал интересную вещь на онлайн-встрече с Президентом. Все эти девять лет спортсмены тренировались и ощущали поддержку государства. Указанный тезис любопытен тем, что мы имеем дело с манифестацией некоторой человечности государства. Девять лет оно создавало условия для подготовки к таким значимым для паралимпийцев соревнованиям, поддерживая их боевой дух».



