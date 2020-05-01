Майский самоизолятор и митинги без задержаний впечатлили Телеграм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Майский самоизолятор
Президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главами регионов обратился к жителям России и объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. С 12 мая регионы с благоприятной эпидемиологической ситуацией смогут начать поэтапно снимать ограничения.
«НеВротик» считает, что Путин в своем обращении ответил на главный вопрос, мучивший жителей страны:
«Главное, чего ждали сегодня от Путина, – объявления о том, когда все это закончится. И дождались. <…> О том, что Россия почти до конца приключений дошла в графике "отделаться легким испугом", – говорит тот факт, что на пиковую и одновременно финишную прямую карантина не предполагается никаких дополнительных ужесточений режима. Как, впрочем, и дополнительных раздач пряников. Но надо понимать, что за соблюдением существующих несвобод на праздники будут следить особо пристрастно. Дабы бдительно пресекать естественно предугадываемое расслабление граждан, уставших от заточения и почуявших близкие эманации вольницы».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» подчеркивает, что процесс снятия ограничений будет поэтапным:
«Обращение Владимира Путина к российским гражданам, прозвучавшее сегодня, маркировано тезисом о том, что нормализация жизни страны начнется уже в обозримом будущем. <…> Тем не менее, стоит обратить внимание, что речь идет именно о процессе, а не о линейном сценарии с заранее написанным сюжетом. Сохранение за губернаторами расширенных полномочий еще раз артикулирует наш тезис о том, что региональные элиты будут ключевыми акторами диверсифицированного подхода. Регионы должны брать на себя ответственность и самостоятельно определять необходимые меры поддержки, сдерживания инфекции и снятия карантинных мер».
«Кремлёвская прачка» пишет, что от частичного снятия ограничений в целом по стране выиграют даже те регионы, где ограничения пока сняты не будут:
«В выступлении Владимира Путина прозвучал главный позитивный тезис – возможность возобновления работы части предприятий и смягчение мер самоизоляции в ряде российских регионов после окончания периода майских праздников. <…> Россия имеет возможность выйти на первые послабления уже через месяц с начала периода карантина, в то время как в Китае и Европе подобные периоды заняли в 2-3 раза больше времени, это безусловно позитивный момент, в том числе, с позиции экономических последствий эпидемии. В случае продолжения роста заболеваемости в регионах, в которых карантин не будет снят, при условии возобновления обычных экономических процессов в других, у правительства появится больше финансовых возможностей для оказания адресной помощи конкретно тем регионам, где ситуация сложнее всего».
«Орда» рассуждает о пользе ограничения социальных контактов на примере Швеции:
«В своем вчерашнем выступлении президент попросил потерпеть еще немного, продлив режим ограничений до 11 мая. Мы бы поддержали Путина просто из-за вектора своей политической ориентации, но предпочитаем делать это по велению логики и фактов. Смотрите. Лидеры общественного мнения, чьи имена гремят в школьных whatsup-чатах и на лавочках у подъезда, уверяют, что карантин не нужен, бесполезен и вообще давайте использовать успешный опыт правильных стран. Среди "правильных" отдельным сверкающим чертогом высится Швеция. Потому что там не вводили карантин, работают фалафельные барбершопы и ни про какой Covid там слыхом не слыхивали. <…> По состоянию на 29 апреля у Швеции золотая медаль в европейском чемпионате по Covid-у на гробах. 2 300 мертвых викингов всего и 22 трупа на 100 тысяч населения. У Дании, соответственно, 427/7. В Норвегии 206/4. У финнов 193/4. <…> Пожалуйста, помните – умеренные цифры заболеваемости-смертности достигнуты именно благодаря выполнению рекомендаций и соблюдению вами карантина».
В завершение своего выступления на совещании Путин призвал к ответственному соблюдению ограничений в интересах окружающих и напомнил о философии любви к человеку, которая всегда была свойственна России. «Мышь в овощном» считает, что президент нашел правильные слова:
«Слова живого человека, который взывает к десяткам миллионов взрослых людей: "Все будет хорошо, мы вместе все сделаем и обязательно победим, без вариантов! Об одном прошу: не ведите себя, как неразумные дети! Не портите жизнь самим себе и всем вокруг!"»
Масочный режим
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что правительство может обязать аптеки иметь в продаже медицинские или лицевые гигиенические маски. А несколько регионов уже обязали жителей под угрозой штрафа носить маски в общественных местах.
Политический активист Кирилл Шулика считает, что это правильная мера:
«Учитывая то, что Минпромторг собирается обязать аптеки продавать маски, нас ждет вместо карантинного режима масочный. Как минимум, в транспорте. И это хорошо, что будут посланы сумасшедшие из ВОЗ, рассказывающие, что маски не нужны. Как и предполагалось, наши друзья на ближайшее время и неизвестно сколько оно продлится, – маски, перчатки, санитайзеры. Зато сократится число обычных респираторных заболеваний и кишечных инфекций. Главным словосочетанием же на какое-то время станет "социальная дистанция". <…> Вот и вырисовывается то, как мы будем соседствовать с коронавирусом».
«Чисто для фиксации» думает, что принуждение к ношению масок вряд ли сильно поможет сдержать заболеваемость:
«Альтернатива "масочному режиму" – усиление запугивания населения и переход к тотальным штрафам за нарушение режима самоизоляции – в настоящее время эффективным и политически безопасным не является. Однако и сам "масочный режим", с учетом довольно скептического отношения населения к ношению масок, в эпидемиологическом отношении вряд ли сможет существенно сдержать рост количества заболевших. Так что это решение о введении "масочного режима" скорее говорит о желании губернаторов покрасивше отчитаться перед центром по борьбе с эпидемией».
«СОВЕСТЬ ГУБЕРНАТОРОВ» полагает, что решение правильное, но запоздалое:
«Губернаторы, конечно, у нас молодцы – вводят масочные режимы, усиливают меры контроля, кто-то даже въезд в регион закрывает. Все это прекрасно, вопрос один – почему только сейчас начали вводить масочный режим? Самоизоляция уже месяц, а про маски обязательные только сейчас додумались? Ощущение, что сбой программы в голове тех, кто занимается предотвращением распространения коронавируса».
«Банкста» обращает внимание на наличие некоторой проблемы:
«В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок, сообщил в Telegram губернатор Подмосковья Воробьев. Хорошо бы перед этим наладить их наличие в продаже».
«РАЙ и мкАД» рассказывает, как отдельные граждане решают проблему дефицита масок:
«Видимо, некоторые жители Подмосковья восприняли слишком близко к сердцу новость о "масочном режиме". Вооруженная группа из 12-15 человек, не соблюдая социальную дистанцию, совершила налет на склад в Одинцовском районе. Украли 600 коробок с медицинскими масками и градусниками, а на сдачу прихватили миллион рублей. Хочется думать, что грабителями двигала не жажда наживы, а благородные помыслы. И что это вовсе не грабители, а масочные Робины Гуды, которые будут раздавать средства защиты нуждающимся. А быть волонтером – просто не их стиль».
Онлайн-митинги без задержаний
28 апреля российская оппозиция провела первый крупный митинг в YouTube. Его организаторами стали активисты кампании «Нет!». Они призывали к экстренным мерам в борьбе с коронавирусом и выступали против поправок к Конституции.
«Мюсли вслух» отмечают, что организаторы акции даже в онлайн-формате попытались по старой привычке завысить количество участников:
«Вчера на Ютубе прошло оппозиционное мероприятие под названием онлайн-митинг. Это, кажется, первый опыт такого рода. Приятно отметить, что мероприятие немедленно продемонстрировало то же самое, что и оффлайн-митинги. Процитируем материал "Коммерсанта": "Согласно данным YouTube, опубликованным под записью онлайн-митинга, трансляцию посмотрело 22,6 тыс. человек. Координатор "Открытой России" Татьяна Усманова сообщила "Ъ", что количество просмотров еще грузится, и, по данным панели администратора YouTube-канала кампании "Нет! ", трансляцию на этой площадке посмотрели 48 тыс. пользователей". Все как всегда: полиция со своими рамками неправильно участников считает, нужен "Белый счетчик", доверяйте только ему».
«Солнечный шторм» советует организаторам митинга сделать выводы из малочисленности акции:
«Никаких тебе разгонов, никаких столкновений с полицией и прочих неприятных нюансов, сиди, жми на кнопки, "шатай режим"... Романтика! Да вот что-то только ряды желающих побыть бесплатными клоунами у известно кого изрядно поредели… <…> Уж если даже в условиях сети (где полная свобода действий и даже идти никуда не надо!) ваших сторонников осталось с гулькин нос, на что вы вообще рассчитываете, уважаемые? Может, пора бы поменять коней, застрявших посреди переправы?»
«Темник» считает, что организаторам митинга нужно было четче продумать повестку:
«Понаблюдали за вчерашним онлайн-митингом. По форме эксперимент любопытный, данный формат пока не приелся. А по содержанию – не очень. Главный посыл резолюции митинга: принять меры для улучшения ситуации в стране во время пандемии. Однако пафос указанного посыла отчасти нивелируется обращением Президента. Отметим, что важным аспектом любых протестов является их восприятие реципиентом (в данном случае властью). А прошедшую акцию с аморфными требованиями не совсем понятно как воспринимать».
«Ход Конева» понял, что не так с оппозиционными онлайн-митингами:
«Как же скучны онлайн-митинги без онлайн-задержаний».
Украина запретила «дефолт»
Информагентство «Украинские новости» опубликовало документ, из которого следует, что Минфин Украины запретил чиновникам публично употреблять определенные слова и выражения. В список запретных слов и фраз попали «дефолт», «реструктуризация» и «репрофайлинг», «рецессия», «проблемы с ликвидностью» и другие.
«Всевидящее око» сомневается в подлинности опубликованного документа:
«Тут вариантов два: либо это вброс, либо не вброс. Каждый из них, надо сказать, прекрасен по-своему. Если вброс – то вот смотрите, ровно так можно спровоцировать панику, которая, когда экономику и финансовую систему шатает, может привести очень много к чему интересному. А если не вброс, то возникают очень большие вопросы к тому, на каком свете вообще Минфин Украины находится и понимает ли, что он в принципе делает».
«Радио Стыдоба» восхищается:
«Гениально. Просто взяли и запретили дефолт. Будет крах, но не дефолт».
Политолог Владимир Корнилов радуется вместе украинским Минфином изяществу найденного решения:
«Минфин Украины наконец-то нашел чудодейственный и, главное, универсальный рецепт борьбы с рецессией и дефолтом! Он просто запретил эти слова! И это не шутка!!! Ну прям как малые дети в песочнице. Закрыли глаза руками и думают, что спрятались».
«Доктор прописал» советует не останавливаться на достигнутом:
«Блестящий ход, одним ударом несколько целей. Во-первых, чиновники меньше болтать будут. Во-вторых, если лишний раз не поминать про дефолт и упадок экономики, то их вроде как и нет. Логичным было бы продолжение – распоряжение почаще употреблять слова "процветание", "деньги девать некуда" и так далее».
«Зрада чи Перемога» считает, что примененный механизм позволит решить не только экономические проблемы:
«По мнению Минфина, невыполнение рекомендаций и разглашение информации, может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг и ухудшение суверенного рейтинга страны. Это если не говорить о дефолте, то его как бы и нет, что ли? А слово "коррупция" у нас еще не под запретом?»
Для США коронавирус смертоноснее Вьетнама
На этой неделе американские СМИ со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщили, что число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне. С 6 февраля по 28 апреля этого года в США от последствий коронавируса умерли более 58,3 тысячи человек. За 1964-1975 годы во Вьетнаме погибли 58,2 тысячи американцев.
«Мейстер» пишет о символическом значении этих чисел:
«COVID-19 вышел на 4-е место в списке бедствий, пережитых страной (после двух мировых войн и Гражданской войны). Символическое и политическое значение этих чисел велико. Если Трамп придет к 3 ноября победителем коронавируса, то окажется в одном ряду с великими американскими военными лидерами. Если провалится – то в одном ряду с виновниками вьетнамского позора».
«Брюссельский стукач» считает превышение числа вьетнамских жертв историческим моментом и возлагает ответственность за смерти людей от коронавируса на руководство США:
«Трагичный, но исторический момент. 29 апреля количество смертей от коронавируса в США превысило количество американских солдат, погибших во Вьетнаме. Еще в феврале военные предупреждали правительство о возможных катастрофических последствиях пандемии. Однако тогда руководство Штатов рекомендации проигнорировало».
«Ватфор | Автострадный think tank» полагает, что сравнение с потерями во Вьетнаме может впечатлить только самых нервных:
«Американцы обожают разные цифры, статистику и сравнения, особенно бьющие по впечатлительным глазам. Вот, например, сообщают, что за два с половиной месяца от коронавируса погибло американцев больше, чем за девять лет войны во Вьетнаме. Но не сообщают, что всего два года назад еще больше народу (более 80 тыс.) погибло в США от обычного гриппа. Любые цифры нужно ставить в контекст с себе подобными, но кликбейт про Вьетнам продается лучше».
Журналист Аббас Джума пишет о том, как администрация США отрабатывает негативную повестку по количеству погибших от коронавируса:
«Погибших американцев уже больше, чем во время войны во Вьетнаме. С каждым днем становится все более очевидно, что американская система здравоохранения и государственная машина не справляются с эпидемией. Однако вместо того, чтобы бросить все без исключения силы на борьбу с вирусом, власти США занимаются поиском виноватых. И их главной мишенью стал Китай».
«АДЕКВАТ» думает, что руководству США мало что остается, кроме как валить вину на Китай:
«Fox News жжет совершеннейшим напалмом, что число жертв эпидемии в Китае занижено во много раз и составляет чуть ли не сотни тысяч. Самым значимым в этой отработке выглядит ее опережающий характер. Эпидемия по людским потерям уже обошлась Америке в цену вьетнамской войны – и, по текущим тенденциям, в самом лучшем случае обойдется еще во столько же. И едва волна чуть схлынет, глубинный американец зачешет репу, неизбежно и массово: а что это у нас за страна такая, если перемерло в десятки раз больше, чем у главного противника? Профилактировать такое вольтерьянство надо уже сейчас, и массированно. Чтобы к, допустим, моменту, когда к концу мая счетчик жертв перевалит за сто тысяч, аудитория верила неколебимо и свято: у китайцев все хуже в разы, просто скрывают, а мы как были благодатным факелом неукротимой свободы, так им и остались. Чтобы все очередные, как их, психологически значимые рубежи ложились на заблаговременно анестезированную почву. В известном смысле все делают правильно. Если вдуматься, что им еще остается-то».
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