Майский самоизолятор и митинги без задержаний впечатлили Телеграм

1

Президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главами регионов обратился к жителям России и объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. С 12 мая регионы с благоприятной эпидемиологической ситуацией смогут начать поэтапно снимать ограничения.

«НеВротик» считает, что Путин в своем обращении ответил на главный вопрос, мучивший жителей страны:

«Главное, чего ждали сегодня от Путина, – объявления о том, когда все это закончится. И дождались. <…> О том, что Россия почти до конца приключений дошла в графике "отделаться легким испугом", – говорит тот факт, что на пиковую и одновременно финишную прямую карантина не предполагается никаких дополнительных ужесточений режима. Как, впрочем, и дополнительных раздач пряников. Но надо понимать, что за соблюдением существующих несвобод на праздники будут следить особо пристрастно. Дабы бдительно пресекать естественно предугадываемое расслабление граждан, уставших от заточения и почуявших близкие эманации вольницы».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» подчеркивает, что процесс снятия ограничений будет поэтапным:

«Обращение Владимира Путина к российским гражданам, прозвучавшее сегодня, маркировано тезисом о том, что нормализация жизни страны начнется уже в обозримом будущем. <…> Тем не менее, стоит обратить внимание, что речь идет именно о процессе, а не о линейном сценарии с заранее написанным сюжетом. Сохранение за губернаторами расширенных полномочий еще раз артикулирует наш тезис о том, что региональные элиты будут ключевыми акторами диверсифицированного подхода. Регионы должны брать на себя ответственность и самостоятельно определять необходимые меры поддержки, сдерживания инфекции и снятия карантинных мер».

«Кремлёвская прачка» пишет, что от частичного снятия ограничений в целом по стране выиграют даже те регионы, где ограничения пока сняты не будут:

«В выступлении Владимира Путина прозвучал главный позитивный тезис – возможность возобновления работы части предприятий и смягчение мер самоизоляции в ряде российских регионов после окончания периода майских праздников. <…> Россия имеет возможность выйти на первые послабления уже через месяц с начала периода карантина, в то время как в Китае и Европе подобные периоды заняли в 2-3 раза больше времени, это безусловно позитивный момент, в том числе, с позиции экономических последствий эпидемии. В случае продолжения роста заболеваемости в регионах, в которых карантин не будет снят, при условии возобновления обычных экономических процессов в других, у правительства появится больше финансовых возможностей для оказания адресной помощи конкретно тем регионам, где ситуация сложнее всего».

«Орда» рассуждает о пользе ограничения социальных контактов на примере Швеции:

«В своем вчерашнем выступлении президент попросил потерпеть еще немного, продлив режим ограничений до 11 мая. Мы бы поддержали Путина просто из-за вектора своей политической ориентации, но предпочитаем делать это по велению логики и фактов. Смотрите. Лидеры общественного мнения, чьи имена гремят в школьных whatsup-чатах и на лавочках у подъезда, уверяют, что карантин не нужен, бесполезен и вообще давайте использовать успешный опыт правильных стран. Среди "правильных" отдельным сверкающим чертогом высится Швеция. Потому что там не вводили карантин, работают фалафельные барбершопы и ни про какой Covid там слыхом не слыхивали. <…> По состоянию на 29 апреля у Швеции золотая медаль в европейском чемпионате по Covid-у на гробах. 2 300 мертвых викингов всего и 22 трупа на 100 тысяч населения. У Дании, соответственно, 427/7. В Норвегии 206/4. У финнов 193/4. <…> Пожалуйста, помните – умеренные цифры заболеваемости-смертности достигнуты именно благодаря выполнению рекомендаций и соблюдению вами карантина».

В завершение своего выступления на совещании Путин призвал к ответственному соблюдению ограничений в интересах окружающих и напомнил о философии любви к человеку, которая всегда была свойственна России. «Мышь в овощном» считает, что президент нашел правильные слова:

«Слова живого человека, который взывает к десяткам миллионов взрослых людей: "Все будет хорошо, мы вместе все сделаем и обязательно победим, без вариантов! Об одном прошу: не ведите себя, как неразумные дети! Не портите жизнь самим себе и всем вокруг!"»

