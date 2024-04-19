Телеграм: выход из Карабаха, месть Ирана, интервью Дурова
Выход российских миротворцев из Нагорного Карабаха, ответ Ирана на атаку Израиля и интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Паводки в регионах
В среду Владимир Путин провел совещание с членами федерального правительства и губернаторами пострадавших от наводнений регионов. Обсуждали ситуацию в затопленных субъектах и меры, которые принимают федеральные и региональные власти.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказывает, что ее сотрудники вместе с уполномоченным по правам человека в Оренбургской области и представителями фонда «Планета» доставили адресную гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям региона в пункты временного размещения:
«Заранее запросили нужды людей и собрали все самое необходимое: продукты, постельные принадлежности, обогреватели, а также бытовую технику, одежду и обувь. Старались максимально облегчить трудности, с которыми столкнулись пострадавшие от стихии. Приятно было получить благодарности от людей. Большую работу проводят органы власти на местах: граждане полностью проинформированы по всем жизненно важным вопросам».
«Защитим агробизнес вместе!» цитирует президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова:
«Происходящее в регионах в зоне паводка наглядно демонстрирует, что животноводство нуждается в проактивном управлении рисками – заблаговременно продуманных сценариях реагирования на угрозы и, в т. ч., страховании. Сегодня наиболее ответственно подходят к этому вопросу птицеводы и свиноводы, что связано с высокими рисками распространения опасных болезней для данного поголовья. Однако следует обращать внимание и на другие угрозы, в том числе для крупного и мелкого рогатого скота».
«338» выступает с предложением по снижению напряженности вокруг получения компенсаций за утраченное имущество:
«Безусловно, СМС-рассылки, листовки, подворовые обходы нужны и необходимы. Но далее гражданам, пострадавшим от паводка (в данном случае) необходимо будет оформлять документы, и хорошо если это будет реализовано по принципу "одного окна". Почему бы не создавать для жителей регионов, сталкивающихся с чрезвычайными происшествиями и которым государство оказывает меры поддержки, условно говоря, "горячие страницы/вкладки" на портале Госуслуг? Получится и централизованный, верифицированный (т.е. защищенный от возможного мошенничества) канал информирования, который одновременно будет выступать каналом связи граждан с государством для получения положенных, гарантированных мер поддержки».
Губернатор Курганской области Вадим Шумков обращается к землякам с просьбами:
«Любителям поснимать на телефон быстрый Тобол не надо прогуливаться по дамбе и набережной. Это становится небезопасным, а кроме того, мешает сотрудникам выполнять задачи по окарауливанию и укреплению дамбы. Жителям индивидуальных и малоэтажных жилых домов, расположенных под дамбой и вблизи дамбы с ее внутренней стороны. Сейчас снова проводятся обходы сотрудниками муниципалитета, МЧС и органов внутренних дел. Спокойно и без паники подготовьтесь к возможной эвакуации на случай ухудшения ситуации. Вывезите из своих домов детей, пожилых, маломобильных и больных к родственникам в другие более высокие части города либо в пункты временного размещения заранее. Все ПВР открыты и готовы к работе. Нам так будет проще и спокойнее работать по предотвращению аварий. <…> Все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте».
«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на пробел в законодательстве:
«В пострадавших от паводка местностях среди прочих мер поддержки появилась и такая: должники по исполнительным производствам получают отложение исполнительных действий по ним на два месяца, решение об этом приняла Федеральная служба судебных приставов. По существу – вполне разумно. По форме и процедуре – уязвимо, потому что таких полномочий у ФССП по закону нет. Откладывать исполнительные действия законом уполномочен только ведущий конкретное производство пристав, только в строго индивидуальном порядке, а не в отношении широкого круга должников, и не более чем на 10 дней. И с каждой из этих позиций инициатива ФССП, при всей ее понятности и в известном смысле смелости, оспорима: вздумается любому взыскателю обжаловать ее в суде – суду, который констатирует выход органа власти за пределы полномочий, деваться будет некуда. Что взыскателям (и прокуратуре, которая тут может почуять поживу в порядке общего надзора) хватит совести от таких жестов воздержаться, надеяться можно и нужно. Но в регулировании все равно налицо пробел: есть очевидная незакрытая потребность в специальных решениях по особенностям исполнительных действий в зонах стихийных бедствий и, говоря шире, вообще чрезвычайных ситуаций. И законодателю закрытием этой потребности стоит озаботиться».
Калининград поможет репатриантам
Калининградская область первой в России ввела меры поддержки для репатриантов. Соответствующее поручение губернатор региона Антон Алиханов дал областному министерству социальной политики в соответствии с указом президента России.
Вот что рассказывает сам Антон Алиханов:
«Репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, компенсируем фактически подтвержденные расходы на социальную адаптацию: медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных за рубежом, а также аренду квартиры в течение полугода. Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей. Еще одной мерой поддержки станет сервисный центр. Специалисты учреждения будут оказывать консультацию, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открытие планируется в конце апреля. <…> Своим дОлжно помогать».
Первые репатрианты уже откликнулись на инициативу, пишет «Калининград с огоньком»:
«В Калининградской области одобрили первые заявки от репатриантов из ФРГ и Казахстана. На 16 апреля от репатриантов поступило 13 заявлений. Уже одобрены к участию 8 кандидатов с 15 членами семей из Германии и Казахстана, говорится в сообщении. Власти рассчитывают, что в 2024 году комплекс мероприятий, направленных на поддержку репатриантов, будет способствовать привлечению в Калининградскую область до 250 семей. Это около тысячи человек».
«Всевидящее око» считает, что практическое значение предложенных мер трудно переоценить:
«Не секрет, что искреннее желание многих наших соотечественников вернуться на Родину наталкивается на многочисленные бюрократические рогатки, а процесс оформления документов превращается в настоящие хождения по мукам. Мы хотели бы напомнить, что институт репатриации официально появился в России согласно указу Президента страны Владимира Путина совсем недавно – с 1 января 2024 года. То, что в Калининградской области оперативно отреагировали на указ главы государства, не удивительно. Калининградский анклав находится в окружении недружественных России государств – Польши с одной стороны и Литвы с другой. В Литве, как и других "трибалтийских вымиратах", русские подвергаются дискриминации по этническому признаку – и переезд в Калининградскую область является для них наиболее простым и логичным выходом. Кроме того, губернатор области Антон Алиханов еще осенью 2023 года выступил с предложением ввести "карту русского" (по аналогии с "картой поляка"), которая предоставила бы право на отдельные виды льгот гражданам, проживающим за рубежом, а в дальнейшем – упростит получение российской визы (бесплатной и многолетней) и откроет возможность законного проживания в России. Потенциал такой программы возвращения русских людей в Россию огромен, считает Алиханов – это миллионы человек, испытывающих трудности с проживанием в странах Восточной и Западной Европы».
«Около | ЦБ» подозревает будущих участников программы в меркантильности:
«С одной стороны, правильно и созидательно, с другой – можно получить совершенно не тот эффект. Желающие покинуть страны Европы, особенно Германию, вряд ли бегут от нищеты и безработицы. Скорее всего их не устраивают другие аспекты: половое воспитание, система образования, законодательство и другое. Финансовая стимуляция может привлечь тех, кто приедет исключительно за деньгами, при этом оформив двойное гражданство и не принося профита для экономики региона. Не путайте репатриантов с релокантами».
«Темник» убежден, что эти опасения беспочвенны:
«Сумма разовых и социальных выплат относительно невелика – 32 тысячи рублей. Также предоставляется выплата на социальную адаптацию – не более 135 тысяч. <…> Тем не менее, это серьезный шаг вперед, который следует оценивать не столько с позиций количественных показателей, сколько с качественной стороны дела. До сих пор репатрианты сталкивались с возникающими проблемами в одиночку. На решение простейших вопросов могли уходить годы. Теперь, помимо выплат, в регионах по аналогии с калининградским опытом будут создаваться Центры содействия переселенцам. Данная клиентоориентированная инфраструктура принципиально меняет характер процесса репатриации, ускоряя и облегчая его на несколько порядков».
Российские миротворцы покидают Карабах
В среду в России было официально объявлено, что Москва начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики.
«Украина не Россия?» считает, что такое решение назрело:
«Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха шаг вполне логичный и давно спрогнозированный, ведь после Третьей Карабахской войны их пребывание в регионе стало уже абсолютно бессмысленным. Именно поэтому утверждение, что "Москва таким образом утрачивает свою роль в армяно-азербайджанском урегулировании", не соответствует действительности. "Проецировать силу" миротворцам в Карабахе не на кого: на Азербайджан не получится, ввиду разницы потенциалов, да и никаких разногласий с Баку нет; а в Армении российская военная база и так есть, хотя вопрос о ее выводе может быть поставлен чуть ли не со дня на день. Ну и армяно-азербайджанское урегулирование без участия Москвы явно не обойдется, если не случится уже четвертой Карабахской войны, которая приведет к полному отсутствию необходимости договариваться о чем бы то ни было… А если договоренности будут нужны, то без Москвы точно не обойдется».
«Парламент с кнопкой» соглашается:
«Вывод так или иначе планировался к 2025 году. В сущности, это еще один акт неизбежного разрыва между Арменией и Россией – эту страницу истории давно пора перелистнуть. Тем более, что сам Пашинян признал Карабах азербайджанским, ничего уже не попишешь. Наши парни свой долг выполнили. В том числе ценой своих жизней, что полностью игнорируется Ереваном. Честно говоря, выводу солдат мы рады, ибо рисковать солдатами ради Пашиняна как-то совсем уже не с руки. Единственная цель России в Закавказье – стабильность и недопущение интервенции западных сил, будь то США или Франция. Отсюда выходят два плана действий. Первый – превращение Армении в российского сателлита уже не де-факто, а де-юре, запуск интеграционных процессов по аналогии с Белоруссией. Скорее всего, этот вариант подразумевает проведение силовой операции, как в Казахстане. Его главный риск заключается в факторе партизанской войны, которая создаст проблем пророссийской администрации. Не говоря уже о том, что мы получим очаг нестабильности на важном направлении. Второй – работать с победителем. По всем признакам, таким стал Азербайджан. У Баку и Москвы долгие экономические связи, оба режима подчеркнуто уважительны друг к другу, хоть и имеют разные долгосрочные интересы в регионе. Например, Азербайджан претендует на экспансию во все Закавказье, а такое усиление турецкого сателлита России абсолютно невыгодно. Однако в краткосрочной перспективе цели Алиева и Путина сходятся. Обеим странам нужен период восстановления в регионе и налаживание отношений между участниками последней войны. Кроме того, обе страны негативно относятся к попыткам Запада влезть в регион. Баланс отношений должны обеспечить хорошие экономические связи».
«Мюсли вслух» считают наших миротворцев героями:
«Трехстороннее соглашение 2020 года определяло функционал миротворцев как исключительно наблюдательный. Все эти годы российские военнослужащие занимались привычным для нашего солдата делом: спасали жизни людей, цинично брошенных своей властью на произвол судьбы. <…> Премьер-министр Пашинян и его сторонники избавили Армению от "химеры совести", сдав Карабах и его народ. Сегодня российские миротворцы оставляют эту древнюю и истерзанную войной землю с честью – они сделали все, что могли, не раз и не два ценой собственной жизни не допуская кровопролития».
«Товарищ генерал» называет армянского премьера Пашиняна предателем:
«Внушительный довесок к уходу РМК [российского миротворческого контингента – ред.] из Арцаха – улюлюканье, несущееся из провластных медиа Армении, и гробовое молчание властных структур. А между тем российские военные более полугода были единственной ниточкой, которая могла бы связать Армению с оставленной армянами землей. Ведь армянская власть пока еще не дошла до того градуса сожжения мостов, чтобы официально прекратить контакты с Кремлем и российским Минобороны. Пашиняну вполне по силам было и после массового исхода армян из Арцаха наладить взаимодействие с РМК. Практических резонов имелось хоть отбавляй – от судьбы оставленного имущества до сохранности святынь. Но власти Армении решили, что все это гораздо менее важный вопрос, чем конструирование мифа о "предательстве" со стороны России и ее миротворцев. Но и этот миф оформлен как блеяние с парламентской трибуны и в СМИ, не более того. Ни одной официальной претензии к РФ и ее военным Пашинян не предъявил. Воистину, это серийный предатель. Летом 2022 он предал Арцах, сделав первый шаг к грядущей блокаде – отдав врагу Бердзор и Ахавно. В октябре 2022 в Праге он предал Россию, отдав Арцах Алиеву на словах. Затем предал оказавшийся вдруг "внутри" Азербайджана РМК, переводя на него стрелки и разжигая миф о "предательстве". И вот с уходом РМК завершается этап предательства Пашиняном интересов армян в опустевшем Арцахе».
Политик Кирилл Шулика констатирует, что вопрос Карабаха снят с повестки:
«Про вывод российских миротворцев из Карабаха что можно сказать? Очевидно, что там они уже не нужны. Вопрос решился. Не так, как хотелось Армении, поэтому защищать там уже некого, карабахские армяне стали беженцами. Еще куча людей, в том числе Рубен Варданян, сидят в азербайджанских застенках и ждут судов, причем совершенно очевиден их исход. Но все эти вопросы миротворцы даже если захотят, решить не смогут. Карабах уже остался, так сказать, в прошлой жизни. Поддерживать его существование без России оказалось невозможно. Россия же в свою очередь решает другие задача, оставшиеся после развала СССР. Вот на этом направлении, решения других задач, миротворцы как раз и нужны. Да, их немного, но курочка по зернышку».
Атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран запустил по Израилю сотни БПЛА и ракет в ответ на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии. Военный штаб Ирана назвал атаку успешной. В ЦАХАЛ заявили, что 99% беспилотников были сбиты при подлете, отражать атаку Израилю помогали США, Великобритания и Иордания.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким же образом западные страны могли бы помочь работе украинской ПВО. Но координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби ответил, что западные союзники не будут помогать Киеву сбивать ракеты и дроны, поскольку речь идет о «разной картине угроз».
Во вторник спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что в Конгресс внесут на рассмотрение отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, а не единый законопроект о финансовой поддержке партнеров, как того требовал президент Джо Байден.
«РосСкандал» удивляется украинскому президенту, который осмелился хамить своим хозяевам:
«"ЗЕЛЕ-БОБИК" ЗАГАВКАЛ НА ХОЗЯИНА: "разделение помощи США между Израилем и Украиной станет позором", – сказал Зек и пригрозил капитуляцией. Конкуренцию за деньги США пока выигрывает Израиль, и у Шмаркли прям сорвало башню. "Это чистая политика. Никого не волнует, что происходит на Украине. Их волнует только их рейтинг одобрения, вот в чем суть", – сказал он. А самое смешное, что Шмаркля прав! Украина стала пешкой в предвыборной гонке в США. Секвестр в пользу Израиля показал хохлам, что они – никакие не союзники США, а тупо инструмент выборной американской драки. В США любят игры за счет жизней "людей второго сорта". А Шмаркля и его пилильщики думали, что они кому-то там ровня?»
«Коты и кошка Крамника» считают, что Иран своей атакой доказал как минимум одну важную вещь:
«Главный вывод: независимо от того, какой процент запущенных Ираном ракет и дронов был сбит, доказано следующее: Иран располагает средствами доставки, способными донести ядерный боеприпас до цели, прикрытой плотной ПВО/ПРО в несколько эшелонов. Поскольку силовым способом, кроме как ядерной войной, предотвратить создание Ираном ядерного боеприпаса нельзя (можно только ускорить), то с Ираном придется договариваться независимо от мнения всех участников процесса».
«Осведомитель» отвечает на вопрос о том, какую выгоду извлек из атаки Иран:
«Субботняя атака запомнится огромному количеству людей своим символизмом и самим фактом: Исламское государство, а Иран именно исламская республика, нанесло прямые ракетные удары по Израилю на фоне кризиса в Газе. Саму ситуацию для палестинцев это особо не облегчит, однако кадры летящих на фоне Иерусалима иранских ракет станут легендарными как минимум в силу своей уникальности. Поспособствует ли это шиитскому прозелитизму – вряд ли, однако политически Иран продолжает выбивать для себя нишу защитника угнетенных в контексте острого палестинского вопроса, особенно на фоне бездействия суннитских государств. <…> Еще одним важным приобретением для Ирана может стать запущенный маховик разногласий между западными государствами и Израилем на фоне его стремления нанести уже свой ответ Исламской Республике. Для западных государств, и в особенности для США, дальнейшая эскалация в регионе невыгодна, поскольку может привести к неконтролируемым процессам, поэтому на Израиль снова оказывают давление, причем, судя по последним сообщениям, американцам, возможно, удалось как минимум сузить круг возможных целей для атаки. Тяжелая американская рука на плече ставит израильскую верхушку в трудное положение – удар должен быть если не согласован со Штатами, то как минимум они должны быть поставлены в известность, что урезает ЦАХАЛ аппетиты. В противном случае несогласованный удар может привести как к крупной военной эскалации с Ираном, так и к дипломатической закулисной конфронтации с западным пулом союзников».
«Фалафельная» размышляет о том, что дальше:
«Мне ситуация по-прежнему напоминает то, что происходило после ликвидации американцами [иранского генерала] Касема Сулеймани в 2020 году. И тогда США действительно сочли ответ исчерпывающим. Иранцы ударили по американской базе, предварительно предупредив США. Обошлось без жертв. Тут тоже было явно много предупреждений. Но последствия могли быть – никто же не гарантирует, что все ракеты и дроны будут перехвачены. Но вопрос в том – будут ли сдержаны израильтяне, как США. Израильские власти пока обещают ответить. И варианты этого ответа очень всех пугают, в первую очередь США. Источники телеканала NBC в США опасаются, что Израиль отреагирует на действия Ирана опрометчиво и быстро, не задумываясь о последующих последствиях. Три источника, знакомых с деталями, сообщили NBC, что президент Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху "пытается втянуть США глубже в более широкий конфликт"».
«Доктор Z прописал» отмечает, что глава европейской дипломатии беззастенчиво льстит России:
«Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликты на Украине и секторе Газа дорого обошлась ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И тут же перевел все на "российскую пропаганду". Которая, дескать, воспользовалась этой "принципиально разной реакцией". Также "российская пропаганда" имела успех из-за недовольства незападного мира неравномерным распределением вакцин во время коронавируса, жесткой миграционной политикой, недостаточными усилиями по борьбе с изменением климата и несправедливостью в международных организациях. На самом деле, понятно, список гораздо больше. Но перечисляя все это, Боррель упирает на всемогущую "российскую пропаганду". Хотя, можно подумать, без нее все это люди не видят. Но списывать на "российскую пропаганду", "российское вмешательство" проблемы, порожденные своим же собственным высокомерием и лицемерием – это же удобно. Хоть это особо и не работает, но судя по очередному псевдоанализу Борреля, отказываться от этого не собираются».
Интервью Дурова Карлсону
В среду было опубликовано интервью основателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, который ранее брал интервью у Владимира Путина. Среди прочего Дуров рассказал, что отказался от намерения поселиться в США в том числе из-за навязчивого внимания ФБР, которое пыталось ограничить его свободу.
«С берега Гудзона» полагает, что это интервью заинтересует американских законодателей:
«Пока все интервью смотрят, я думаю, что господин Карлсон – гражданин крайне полезный. Любезно обеспечил конгрессменов и сенаторов новой темой, теперь с Телеграмом будут бороться. Глядишь, даже ТикТок пока можно будет отложить в сторонку, все-таки борьба с ним чревата, а тут просто нагляднейшая связка Путин-Дуров, люди, с которыми говорит Карлсон».
«Мейстер» благодарен Дурову за привлечение внимания к проблеме:
«Павел Дуров в своем интервью Такеру Карлсону озвучил в общем-то известные истины о том, что спецслужбы США стремятся к контролю за всеми цифровыми средствами коммуникации и следят за людьми по всему миру. Ранее WikiLeaks Джулиана Ассанжа публиковали материалы, подтверждающие, что США прослушивали телефоны канцлера Германии Ангелы Меркель, а ЦРУ вело глобальную программу по взлому электронных устройств. Аналогично бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден раскрывал тайны американских спецслужб и их методы слежки за информационными сетями. И хотя Дуров не раскрыл никаких секретных данных, сама публичная постановка вопроса заслуживает уважения. Многие из тех, кто пролил свет на политику США в вопросах цифровой конфиденциальности, в итоге оказались преследуемыми американскими властями. Вероятно, что общественный и политический вес самого Карлсона являются своего рода охранной грамотой, которая позволила основателю Telegram быть более откровенным в своих суждениях».
«Сибирские мысли из иркутского шкафа (Гималай-вести)» комментируют слова Дурова о том, что у него нет недвижимости, самолетов и яхт, хотя есть возможность все это приобрести:
«Если это правда, я его за это уважаю. Золотая антилопа мужика не коснулась. Легко отказывать себе в роскоши, когда ты в нужде, попробуй, когда в достатке. Гедонизм для слабаков, аскетизм для мужиков».
«Инвестор за выходные» отмечает, что интервью Дурова привело к росту популярности Telegram за рубежом:
«Интересно то, что после этого интервью мне начали приходить уведомления о создании аккаута в тг от моих друзей-иностранцев».
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