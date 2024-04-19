Телеграм: выход из Карабаха, месть Ирана, интервью Дурова

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В среду в России было официально объявлено, что Москва начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики.

«Украина не Россия?» считает, что такое решение назрело:

«Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха шаг вполне логичный и давно спрогнозированный, ведь после Третьей Карабахской войны их пребывание в регионе стало уже абсолютно бессмысленным. Именно поэтому утверждение, что "Москва таким образом утрачивает свою роль в армяно-азербайджанском урегулировании", не соответствует действительности. "Проецировать силу" миротворцам в Карабахе не на кого: на Азербайджан не получится, ввиду разницы потенциалов, да и никаких разногласий с Баку нет; а в Армении российская военная база и так есть, хотя вопрос о ее выводе может быть поставлен чуть ли не со дня на день. Ну и армяно-азербайджанское урегулирование без участия Москвы явно не обойдется, если не случится уже четвертой Карабахской войны, которая приведет к полному отсутствию необходимости договариваться о чем бы то ни было… А если договоренности будут нужны, то без Москвы точно не обойдется».

«Парламент с кнопкой» соглашается:

«Вывод так или иначе планировался к 2025 году. В сущности, это еще один акт неизбежного разрыва между Арменией и Россией – эту страницу истории давно пора перелистнуть. Тем более, что сам Пашинян признал Карабах азербайджанским, ничего уже не попишешь. Наши парни свой долг выполнили. В том числе ценой своих жизней, что полностью игнорируется Ереваном. Честно говоря, выводу солдат мы рады, ибо рисковать солдатами ради Пашиняна как-то совсем уже не с руки. Единственная цель России в Закавказье – стабильность и недопущение интервенции западных сил, будь то США или Франция. Отсюда выходят два плана действий. Первый – превращение Армении в российского сателлита уже не де-факто, а де-юре, запуск интеграционных процессов по аналогии с Белоруссией. Скорее всего, этот вариант подразумевает проведение силовой операции, как в Казахстане. Его главный риск заключается в факторе партизанской войны, которая создаст проблем пророссийской администрации. Не говоря уже о том, что мы получим очаг нестабильности на важном направлении. Второй – работать с победителем. По всем признакам, таким стал Азербайджан. У Баку и Москвы долгие экономические связи, оба режима подчеркнуто уважительны друг к другу, хоть и имеют разные долгосрочные интересы в регионе. Например, Азербайджан претендует на экспансию во все Закавказье, а такое усиление турецкого сателлита России абсолютно невыгодно. Однако в краткосрочной перспективе цели Алиева и Путина сходятся. Обеим странам нужен период восстановления в регионе и налаживание отношений между участниками последней войны. Кроме того, обе страны негативно относятся к попыткам Запада влезть в регион. Баланс отношений должны обеспечить хорошие экономические связи».

«Мюсли вслух» считают наших миротворцев героями:

«Трехстороннее соглашение 2020 года определяло функционал миротворцев как исключительно наблюдательный. Все эти годы российские военнослужащие занимались привычным для нашего солдата делом: спасали жизни людей, цинично брошенных своей властью на произвол судьбы. <…> Премьер-министр Пашинян и его сторонники избавили Армению от "химеры совести", сдав Карабах и его народ. Сегодня российские миротворцы оставляют эту древнюю и истерзанную войной землю с честью – они сделали все, что могли, не раз и не два ценой собственной жизни не допуская кровопролития».

«Товарищ генерал» называет армянского премьера Пашиняна предателем:

«Внушительный довесок к уходу РМК [российского миротворческого контингента – ред.] из Арцаха – улюлюканье, несущееся из провластных медиа Армении, и гробовое молчание властных структур. А между тем российские военные более полугода были единственной ниточкой, которая могла бы связать Армению с оставленной армянами землей. Ведь армянская власть пока еще не дошла до того градуса сожжения мостов, чтобы официально прекратить контакты с Кремлем и российским Минобороны. Пашиняну вполне по силам было и после массового исхода армян из Арцаха наладить взаимодействие с РМК. Практических резонов имелось хоть отбавляй – от судьбы оставленного имущества до сохранности святынь. Но власти Армении решили, что все это гораздо менее важный вопрос, чем конструирование мифа о "предательстве" со стороны России и ее миротворцев. Но и этот миф оформлен как блеяние с парламентской трибуны и в СМИ, не более того. Ни одной официальной претензии к РФ и ее военным Пашинян не предъявил. Воистину, это серийный предатель. Летом 2022 он предал Арцах, сделав первый шаг к грядущей блокаде – отдав врагу Бердзор и Ахавно. В октябре 2022 в Праге он предал Россию, отдав Арцах Алиеву на словах. Затем предал оказавшийся вдруг "внутри" Азербайджана РМК, переводя на него стрелки и разжигая миф о "предательстве". И вот с уходом РМК завершается этап предательства Пашиняном интересов армян в опустевшем Арцахе».

Политик Кирилл Шулика констатирует, что вопрос Карабаха снят с повестки:

«Про вывод российских миротворцев из Карабаха что можно сказать? Очевидно, что там они уже не нужны. Вопрос решился. Не так, как хотелось Армении, поэтому защищать там уже некого, карабахские армяне стали беженцами. Еще куча людей, в том числе Рубен Варданян, сидят в азербайджанских застенках и ждут судов, причем совершенно очевиден их исход. Но все эти вопросы миротворцы даже если захотят, решить не смогут. Карабах уже остался, так сказать, в прошлой жизни. Поддерживать его существование без России оказалось невозможно. Россия же в свою очередь решает другие задача, оставшиеся после развала СССР. Вот на этом направлении, решения других задач, миротворцы как раз и нужны. Да, их немного, но курочка по зернышку».

