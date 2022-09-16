Телеграм: Выборы, ШОС и обострение закавказской дружбы

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В минувшее воскресенье в России прошел единый день голосования. Были избраны депутаты разных уровней и главы 14 регионов. Во всех регионах, где избирали руководителей, победили действующие губернаторы или врио.

Политолог Дмитрий Фетисов в своем канале «Фетисов. Мнение» объясняет, почему практически везде с большим перевесом победили кандидаты, поддержанные «Единой Россией»:

«Вчера и сегодня поучаствовал в мероприятиях Штаба общественной поддержки "Единой России". Общались с различными регионами – Удмуртией, Омской областью, Сахалином, много говорили про выборы. И как раз объяснял, что доминирование "Единой России" на выборах в этом году обусловлено умением грамотно вписаться в повестку СВО и исправить ошибки прошлого года в тех регионах, где они у партии были. Но отмечу и сам формат. Видно, что партийный Штаб общественной поддержки развивается, ЕР готова к диалогу и с широкими слоями общества, и с экспертным сообществом и ищет новые форматы работы. Отдельно отмечу, что партия готова слушать, слышать и меняться ради достижения поставленных перед собой целями. А такой подход всегда приветствовался в экспертном сообществе и давал плоды с точки зрения повышения рейтингов».

Сенатор Константин Долгов констатирует провал попыток дискредитировать выборы, в том числе дистанционное электронное голосование (ДЭГ):

«Попытки Запада вмешаться в выборы полностью провалились. Система информационной безопасности, основанная на отечественных решениях, обеспечила надежную защиту ДЭГ. Главный итог выборов – "Единая Россия" в этом сезоне везде улучшила результат. В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы ЕР набрала 81% мандатов. Отмечу, в частности, уверенную победу ЕР на выборах в Мурманской области. По результатам выборов 44 мандата из 45 (98%) получили выдвиженцы ЕР. Выборы были организованы на высоком уровне, прошли в спокойной обстановке, нарушений на избирательных участках отмечено не было».

«Темник» делает два главных вывода:

«По имеющимся итогам ЕДГ-2022 можно говорить о двух векторах:

1) Сплочение на фоне спецоперации принесло больше голосов кандидатам от власти. К тому же активность единороссов по донбасской линии, как и ожидалось, добавило им электоральных очков.

2) КПРФ теряет голоса протестного избирателя. За коммунистов в основном проголосовал их ядерный электорат. Другие сегменты избирателей начали отваливаться. То есть повторить ситуацию, как на думских выборах (большой приток протестных голосов), уже не получилось. Это, конечно, провал».

Политолог Павел Данилин в своем канале «Что-то знаю / Павел Данилин» пишет о предателях:

«Выборы выявили предателей – это псевдоппозиция, которая под кураторством западных спецслужб осуществляет провокации и пытается подорвать доверие к избирательной системе. Наблюдатели фиксируют не нарушения со стороны участников, а прямые провокации на подрыв доверия к избирательной системе. В сетях огромное количество фейковой информации, не стесняются прямых фальсификаций фактов, с подачи западных кураторов и по их лекалам оппозиционеры организуют акции и провоцируют скандалы на участках. Они оттачивают свое умение по дискредитации выборов перед референдумами ЛНР, ДНР и освобожденных территорий. Причем все фейки, которые они пытаются продемонстрировать, не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось на последних выборах в той же Америке. Понимая безуспешность своего внешнего давления на Россию, Запад пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны, эти попытки обречены на провал, потому что помочь Западу могут только единицы продавшихся предателей. Для общества России попытки вмешательства во внутренние дела является еще одной причиной для сплочения».

«Доктор Z прописал» рассказывает о минимальном количестве нарушений на этих выборах:

«Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила сегодня, что прошедшие выборы стали для нее первыми, которые обошлись без громких скандалов в помещениях комиссий. "Это первый единый день голосования за период моего руководство ЦИК, когда при установлении итогов выборов не было каких-то громких скандалов и безобразий в помещениях комиссий. Эксцессы были определенные, но они были единичные". Избирателям было выдано порядка 25 миллионов бюллетеней. Недействительными были признаны 968 из них на 33 участках в 15 регионах. То есть 0,004% от общего числа выданных бюллетеней. "Фактически микроскопическое количество", по словам Памфиловой (и с этим трудно спорить). При этом каждый случай нарушений на выборах она пообещала "разобрать и посмотреть", поскольку "для нас это важно". Ну и еще один важный момент – в этот раз на выборах в органы госвласти субъектов и представительные органы их столиц, по словам Памфиловой, "нет ни одного случая признания итогов голосования недействительными"».

