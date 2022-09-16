Телеграм: Выборы, ШОС и обострение закавказской дружбы
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её выборы
В минувшее воскресенье в России прошел единый день голосования. Были избраны депутаты разных уровней и главы 14 регионов. Во всех регионах, где избирали руководителей, победили действующие губернаторы или врио.
Политолог Дмитрий Фетисов в своем канале «Фетисов. Мнение» объясняет, почему практически везде с большим перевесом победили кандидаты, поддержанные «Единой Россией»:
«Вчера и сегодня поучаствовал в мероприятиях Штаба общественной поддержки "Единой России". Общались с различными регионами – Удмуртией, Омской областью, Сахалином, много говорили про выборы. И как раз объяснял, что доминирование "Единой России" на выборах в этом году обусловлено умением грамотно вписаться в повестку СВО и исправить ошибки прошлого года в тех регионах, где они у партии были. Но отмечу и сам формат. Видно, что партийный Штаб общественной поддержки развивается, ЕР готова к диалогу и с широкими слоями общества, и с экспертным сообществом и ищет новые форматы работы. Отдельно отмечу, что партия готова слушать, слышать и меняться ради достижения поставленных перед собой целями. А такой подход всегда приветствовался в экспертном сообществе и давал плоды с точки зрения повышения рейтингов».
Сенатор Константин Долгов констатирует провал попыток дискредитировать выборы, в том числе дистанционное электронное голосование (ДЭГ):
«Попытки Запада вмешаться в выборы полностью провалились. Система информационной безопасности, основанная на отечественных решениях, обеспечила надежную защиту ДЭГ. Главный итог выборов – "Единая Россия" в этом сезоне везде улучшила результат. В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы ЕР набрала 81% мандатов. Отмечу, в частности, уверенную победу ЕР на выборах в Мурманской области. По результатам выборов 44 мандата из 45 (98%) получили выдвиженцы ЕР. Выборы были организованы на высоком уровне, прошли в спокойной обстановке, нарушений на избирательных участках отмечено не было».
«Темник» делает два главных вывода:
«По имеющимся итогам ЕДГ-2022 можно говорить о двух векторах:
1) Сплочение на фоне спецоперации принесло больше голосов кандидатам от власти. К тому же активность единороссов по донбасской линии, как и ожидалось, добавило им электоральных очков.
2) КПРФ теряет голоса протестного избирателя. За коммунистов в основном проголосовал их ядерный электорат. Другие сегменты избирателей начали отваливаться. То есть повторить ситуацию, как на думских выборах (большой приток протестных голосов), уже не получилось. Это, конечно, провал».
Политолог Павел Данилин в своем канале «Что-то знаю / Павел Данилин» пишет о предателях:
«Выборы выявили предателей – это псевдоппозиция, которая под кураторством западных спецслужб осуществляет провокации и пытается подорвать доверие к избирательной системе. Наблюдатели фиксируют не нарушения со стороны участников, а прямые провокации на подрыв доверия к избирательной системе. В сетях огромное количество фейковой информации, не стесняются прямых фальсификаций фактов, с подачи западных кураторов и по их лекалам оппозиционеры организуют акции и провоцируют скандалы на участках. Они оттачивают свое умение по дискредитации выборов перед референдумами ЛНР, ДНР и освобожденных территорий. Причем все фейки, которые они пытаются продемонстрировать, не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось на последних выборах в той же Америке. Понимая безуспешность своего внешнего давления на Россию, Запад пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны, эти попытки обречены на провал, потому что помочь Западу могут только единицы продавшихся предателей. Для общества России попытки вмешательства во внутренние дела является еще одной причиной для сплочения».
«Доктор Z прописал» рассказывает о минимальном количестве нарушений на этих выборах:
«Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила сегодня, что прошедшие выборы стали для нее первыми, которые обошлись без громких скандалов в помещениях комиссий. "Это первый единый день голосования за период моего руководство ЦИК, когда при установлении итогов выборов не было каких-то громких скандалов и безобразий в помещениях комиссий. Эксцессы были определенные, но они были единичные". Избирателям было выдано порядка 25 миллионов бюллетеней. Недействительными были признаны 968 из них на 33 участках в 15 регионах. То есть 0,004% от общего числа выданных бюллетеней. "Фактически микроскопическое количество", по словам Памфиловой (и с этим трудно спорить). При этом каждый случай нарушений на выборах она пообещала "разобрать и посмотреть", поскольку "для нас это важно". Ну и еще один важный момент – в этот раз на выборах в органы госвласти субъектов и представительные органы их столиц, по словам Памфиловой, "нет ни одного случая признания итогов голосования недействительными"».
Самарканд и его саммит
В четверг в узбекском Самарканде начался двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятие прибыл российский президент Владимир Путин.
«На Востоке не все как кажется» докладывает из Узбекистана:
«Путин в Самарканде... Задействованы беспрецедентные меры безопасности. Город наводнили военные и секьюрити. Воздушное пространство, аэропорт и общественные учреждения закрыты на несколько дней. Начало занятий в школах и вузах отложено до 20 сентября. Даже от журналистов организаторы саммита затребовали не только паспортные данные, но также автобиографию и справку о СМИ. На саммите начнется процесс принятия в постоянные члены Белоруссии. Египет, Катар и Саудовская Аравия пополнят ряды государств-наблюдателей. А еще 5 стран – Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мьянма и Мальдивы – станут кандидатами на присоединение».
«Разворот на Восток» называет саммит ШОС одним из важнейших заседаний глав государств, формирующих новый миропорядок:
«Показательным является присутствие лидеров таких держав как Россия, Китай и Иран, а также Индия, Пакистан и Турция. Первая тройка уже объявлена Западом главной угрозой для "цивилизованного" человечества. Вторая тройка сейчас, по мнению того же Запада, движется в сторону от этого самого статуса члена "цивилизованного человечеств" к статусу "угрозы". Индия как "самая большая демократия в мире", Пакистан как некогда главный союзник в Южной Азии, и Турция как член НАТО и кандидат в ЕС становятся все более неудобными и опасными прецедентами суверенной политики, защищающей свои собственные интересы и цели. Своей национально ориентированной политикой эти страны бросают вызов западной концепции мироустройства, который перестал отвечать их представлениям и надеждам. <…> Упадок западной глобальной концепции наиболее ярко показали события, последовавшие после начала СВО на Украине. Черно-белый евроатлантический мир оказался не чем иным, как новой вариацией колониальной системы, нацеленной на защиту привилегий и преимуществ "золотого миллиарда" за счет остальных 6 миллиардов обитателей планеты».
«Мюсли вслух» пишут о формировании нового многополярного мира:
«На наших глазах продолжает складываться ядро стран-сторонниц многополярного мира. Быстрой смены международного порядка, созданного и поддерживаемого Западом в своих интересах, ожидать не стоит: для этого потребуются годы напряженной работы и сотрудничества Москвы, Пекина, Тегерана, Дели, Исламабада и т.д. Но у стран ШОС есть все возможности для изменения глобальной ситуации в своих интересах: ресурсы, население, технологии, оружие и, самое главное, желание сделать завтрашний день более справедливым».
«Персидский Экспресс Z» радуется за Иран:
«Для Ирана этот саммит особенный: наконец-то будет подписан Меморандум об обязательствах Исламской республики как полноправного члена ШОС. У Ирана путь к членству в ШОС был долгим и тернистым – целых 17 лет. Ввиду наложенных на страну международных санкций изначально не все страны ШОС были готовы принять Иран. Устав ШОС также не допускал принятия страны, находящейся под санкциями ООН. Но подписание в 2015 году СВПД изменило эту ситуацию: с Ирана были сняты ранее действующие санкционные резолюции СБ ООН. И сейчас для Ирана открываются большие перспективы и возможности, как и для самой "семьи ШОС": ее численность увеличивается почти на 83 млн человек, а совокупный ВВП достигнет почти 30% мирового».
«Друид» размышляет о важности встречи в Самарканде:
«Саммит ШОС в Самарканде будет важен не только и даже не столько с точки зрения определения дальнейшего пути развития организации, сколько с точки зрения текущей политической конъюнктуры. У Владимира Путина запланирована масса встреч, в том числе и с руководством стран Средней Азии, а также Индии, Ирана, Китая и Пакистана. На них будут определяться контуры дальнейшей внешнеполитической активности России. Очевидно, что президенту придется включить свои харизматичные и другие ресурсы для того, чтобы урезонить некоторых своих среднеазиатских партнеров. Учитывая СВО на Украине, этот саммит в Самарканде крайне важен, и он чреват различными решениями, последствия которых могут носить стратегический характер».
Харьков и его перегруппировка
В конце прошлой недели Минобороны России сообщило о перегруппировке российских войск. ВС РФ вышли из Харьковской области, чтобы нарастить присутствие на Донецком направлении. Оставленные территории заняли вооруженные формирования Украины.
Политик Андрей Метельский в своем канале «Метельский. Москва» призывает не паниковать:
«Не надо паниковать, читая и слушая новости в СМИ и телеграм-каналах о наступлении ВСУ. Да, где-то прорвались, где нам пришлось оставить позиции, есть вероятность, что украинская армия будет пытаться прорваться на отдельных участках в Харьковской и Донецкой областях. И даже если есть ошибки и просчеты – это не повод посыпать голову пеплом. Нужно понять, что мы сражаемся не с отдельной украинской армией, а с целой структурой НАТО, которая готова пойти на все, лишь бы не допустить победы России. Мы боремся сейчас с оборонной промышленностью и армиями сразу нескольких государств. То же самое наступление ВСУ на Харьковском направлении готовили при непосредственном участии американской разведки: вся информация о командных пунктах, складах с боеприпасами и ключевых узлах на военных линиях ВС России передавалась американской разведкой Киеву. На Украину продолжают идти эшелоны с оружием. <…> Впрочем, как показывают сообщения Минобороны России, большая часть этих поставок успешно уничтожается нашей авиацией и артиллерией. Никакие локальные успехи Киева не смогут помешать нашей армии довести спецоперацию до своего логического завершения!»
Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич в своем канале «Media МалькевиZ» комментирует огромные потери украинской армии:
«Для картинки и тактического успеха киевский режим готов бросить в топку десятки тысяч жизней. То, что киевский режим называет "перемогой", лишь приближает его конец – рано или поздно украинцы поймут, что жизни их солдат были просто проданы за транши от Запада. Бессмысленность гибели демотивирует и самих солдат, которых используют как пушечное мясо. Потери ВСУ на николаево-криворожском и харьковском направлениях за пять дней превысили 12 тысяч человек».
«338» публикует фрагмент списка украинских военных, погибших в ходе наступления в Харьковской области:
«Цена харьковского контрнаступа уже на страницах СМИ. <…> Как видно по названиям объектов, в которых идут или пройдут похороны, восток освобождать гнали западэнцев. Кто с националистами в роду, кто с опытом восстановления украинизации в АТО/ООС. Жителей востока они едва ли буду жалеть. Не думаем, что просто так получилось, что западников погнали на восток: пример захлебнувшегося контрнаступа, в котором участвовали одесситы, николаевцы, кировоградцы, днепропетровцы, в Херсонской области уже был».
Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак решает проблемы беженцев, эвакуированных в Россию из Харьковской области:
«Благодарим от души, спасибо, дай вам Бог здоровья – звучит в палатках в ПВР в Белгородском районе, где размещены беженцы из Харьковской области. В палаточном лагере есть все – медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и безопасности. Кто-то, если захочет, сможет остаться в регионе. Губернатор, наш партийный секретарь готов предложить работу. Кто-то сможет уехать в Воронежскую область – РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, чтобы четко понимать потребность. В палаточном лагере круглосуточно работают добровольцы МГЕР и "Волонтерской роты". Вместе с ними волонтеры из Харьковской области, которые еще недавно работали в гумцентрах "Единой России". Многие люди хотят вернуться домой. Так и будет. Надо пережить этот период. И мы его переживем, вместе».
«Всевидящее око» рассуждает о судьбах украинцев, вынужденных бежать в Россию от собственной армии:
«Люди сейчас уезжают с Харьковщины в Россию – массово. Хотя вернее сказать, бегут. У границы – очереди из машин. Украинская пропаганда уже пишет под видео и фото с этими очередями, что там – сплошные "коллаборанты" (которых, разумеется, не жалко). Вот потому и бегут вместе с семьями, с детьми, что на Украине в "коллаборанты" запишут за любой чих – а дальше за человека ты считаться уже не будешь. И хорошо, если жив останешься: украинские нацики сейчас активно призывают убивать "коллаборантов" без суда. У нас тут, между тем, вовсю разворачивается помощь беженцам. Пункты помощи для них организовали экстренно, и сейчас волонтеры работают по обе стороны границы: снабжают людей едой и водой, теплом. Тем, кому нужно – врачи оказывают медицинскую помощь. Тех, кто уже пересек границу – сопровождают на пункты временного размещения. Все трудятся, не покладая рук, чтобы предоставить людям всю необходимую помощь. И это, с точки зрения нашей редакции – совершенно нормально. То достойное, заботливое отношение к людям, которое и должно быть. И поэтому очевидно, с кем они захотят остаться: с теми, кто к ним относится по-человечески».
Украина и её гарантии
Во вторник офис украинского президента Владимира Зеленского опубликовал на своем сайте проект по гарантиям безопасности Украины. Гарантами Киев видит США, Канаду, Австралию, Великобританию, Турцию и страны Евросоюза. Согласно проекту, в случае посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины эти страны должны безотлагательно принять превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера. Кроме того, документ предусматривает иностранные инвестиции в украинский ВПК, передачу оружия и разведданных, помощь военных инструкторов и совместные военные учения. Антироссийские санкции нельзя будет снять до тех пор, пока Москва «не возместит ущерб» Киеву. В создании проекта гарантий принимал участие бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Lomovka» сочувствует европейским налогоплательщикам:
«Что посеяли, то и пожнут. Зеленский заговорил с Европой языком ультиматума. Европейцам придется внимать украинскому марионеточному режиму, пока он будет нужен Вашингтону в его шахматной игре. Офис Зеленского выкатил проект по гарантиям безопасности Украины. <…> Очень смешное чтиво. Вот только налогоплательщикам стран Евросоюза, полагаем, будет не до смеха. Платить-то им. Но их ведь евроэлитка не спрашивает. США устами укронацистов предложили европейцам нести солидарную правовую и финансовую ответственность за убийство гражданского населения, распил окружением Зеленского финансовых потоков, поддержку нацизма на Украине. Но ведь европейским государствам не привыкать. Мы же помним, кто взрастил и вскормил Гитлера».
«Россия в глобальной политике» изумляется аппетитам Киева:
«Ощущение такое, что если вдруг теперь Украине предложат членство в НАТО, то это предложение отвергнут как совершенно недостаточное».
«Нетленка» полагает, что Киев обнаглел после перегруппировки ВС РФ в Харьковской области:
«Нет смысла вникать в эти хотелки, однако это надо читать как заявление Киева о дальнейшей эскалации. Украина продолжает перебрасывать технику на херсонское и запорожское направление. ВСУ уже рвутся воспроизвести опыт харьковского наступления. Блинкен также подбадривает Киев. Кроме того, у Зеленского активно начинают эксплуатировать тему военных успехов, пытаясь сконвертировать ее в новые поставки оружия. Комитеты Палаты представителей Конгресса США проведут секретные заседания по Украине в течение следующих двух недель. Рано говорить о том, что теперь Киеву открыты все двери в Пентагоне, однако, как мы писали, любые успехи повышают кредит доверия – западные оборонные корпорации будут увереннее поставлять оружие, если его не будут разносить в щепки на подступах (это плохая реклама)».
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что представленный Киевом документ не имеет ничего общего с безопасностью:
«Проект "Киевского соглашения по безопасности" – это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Абсолютно все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку Украины западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским, закрепить санкционное давление на нашу страну. Иными словами, на деле ни о какой безопасности в целом речи и не идет. Ну а пункт, который "не отменяет намерения Киева вступить в НАТО" – это лишнее подтверждение правильности и своевременности решения о проведении Россией спецоперации. Это никакие не гарантии "безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине. Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные хозяева Зеленского хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться. И последствия, в случае реализации... И эти так называемые "гарантии" прямо противоположно расходятся с задачами по денацификации и демилитаризации Украины. Скорее наоборот, это перечень того, с чем Россия уже никогда не согласится. Спецоперация будет продолжена и доведена до конца».
«Мейстер» обращает внимание на то, чего в документе нет:
«Отсутствует главное – какие-либо обязательства со стороны Украины, в том числе по диалогу с Россией. Нет и речи о нейтральном статусе, пересмотре границ, ограничении милитаризации страны и т.д. <…> Логика Киева проста – ковать железо, пока горячо и не наступила зима с ее непредсказуемыми для политических элит Запада последствиями. Однако совершенно непонятна выгода для "стран-гарантов": прямо сейчас многие из них и так находятся в конфронтации с Россией, но имеют возможность найти компромисс. Проект "Киевского договора по безопасности" лишает их поля для маневров и подставляет под угрозу эскалации конфликта с Россией. Очевидно, что Запад готов на многое пойти, чтобы нанести ущерб России, но точно не станет давать Украине подобных юридических гарантий».
Карабах и его обострение
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия, стороны обвинили друг друга в обстрелах, были убитые и раненые. Армения обратилась к ОДКБ и Совбезу ООН. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем. В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов идти на «тяжелые решения» и подписать соглашения ради долгосрочного мира. В тот же день в стране начались массовые протесты против территориальных уступок Азербайджану.
«Мышь в овощном» комментирует заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана:
«По мнению Эрдогана, "мир и стабильность" между Баку и Ереваном "могут быть достигнуты только на основе территориальной целостности и законных прав Азербайджана". Полагаем, что наш партнер как большой политик и дипломат немного сгладил смысл своего послания. Которое на самом деле должно звучать примерно так: "Мир и стабильность между Азербайджаном и Арменией могут быть достигнуты только на основе территориальной целостности и законных прав Турции"».
«Харисов о политике» пишет о театральности происходящего:
«Создается ощущение какой-то искусственности ситуации. Как будто конфликт достали из шкафа и активировали, чтобы дать сигнал, но пока непонятно какой и кому. Бенефициарами происходящего выступают Москва (быстро погасила конфликт в зародыше) и Турция (смогла усмирить Москву в глазах Запада). Мы наблюдаем прелюдию какого-то другого действия, которое последует совсем скоро».
«Тот самый Олень» рассказывает, кому выгоден армяно-азербайджанский конфликт:
«Коллективный Запад сейчас делает все возможное, чтобы остановить Россию на Украине, сорвать референдумы о присоединении освобожденных территорий и откатить союзные войска как можно дальше до границы. <…> На переговорном треке по-прежнему главный консильери от лица коллективного Запада Реджеп "голубь мира" Эрдоган, который снова зазывает Путина в свою кальянную в Стамбуле, предлагая посреднические услуги по проведению прямых переговоров с Зеленским. Совершенно неслучайно в это же время снова заполыхало в Нагорном Карабахе, в эскалации конфликта снова главную роль сыграл Эрдоган, который спровоцировал Азербайджан на начало активных боевых действий. Эрдоган зажег, Эрдоган может потушить – недвусмысленный сигнал Путину от турецкого "друга". Россию в очередной раз принуждают к новому сепаратному "похабному" миру на условиях Запада – отказаться от всех амбиций и завоеванных позиций, выплатить Украине репарации и контрибуции и снова стать послушным вассалом коллективного Запада, вернувшись в свое геополитическое стойло "региональной державы". Но красные линии уже пройдены со всех сторон, и соперничество уже приобрело принципиальный экзистенциональный характер – в Кремле несогласны пойти ни на какие значительные уступки. А это значит, что ставки приняты, и в ближайшее время станет совсем уж горячо».
«АДЕКВАТ Z» отмечает, что про собственную экономику европейские политики снова не подумали:
«Просто для памяти: текущий объем экспорта азербайджанского газа в европы, в основном в Италию – порядка 10 миллиардов кубов в год. Кому-то, похоже, очень хочется, чтобы этот экспорт встал вследствие неизбежных в ходе боевых действий случайностей. И почему дежурное-предвыборное, оно же техническое, итальянское правительство на этой почве с самой ночи не бегает кругами и не орет дурниной до хрипа, я не понимаю».
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