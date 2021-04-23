Послание Киплингу в Телеграм перевесило чехов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его послание
В среду Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» отмечает, что послание носило социальный характер:
«Президент сосредоточился на довольно рутинных, но от этого не менее важных для государства вопросах из сфер здравоохранения, социальной политики, инфраструктуры, экономики, безопасности и экологии. Общий нарратив инициатив – восстановиться после коронавируса и планомерно двигаться дальше с прицелом на народосбережение. Также Путин в позитивном ключе упоминал о роли парламентских партий. Они, если не сглупят, заработают политические очки, реализуя или, как минимум, обыгрывая президентские тезисы из Послания».
«338» обращает внимание на слова Путина о важности преподавания истории и о том, что в некоторых учебниках отсутствует упоминание о Сталинградской битве:
«Считаем, что два тезиса, озвученные Президентом практически в самом начале и практически в самом конце (история – "кто вспоминает про Сталинградскую битву?" и современность – "Россия способствовала прекращению войны в Сирии и Карабахе"), связаны между собой. И дело не в продвижении какого-то конкретного учебника в "учебниковой войне". Но защите Россией фактов прошлого и исторической правды. На чем очень любят спекулировать наши вчерашние партнеры, что выборочно пытаются тыкать нам в лицо и всячески поддерживают подобные – фактически сепаратистские – настроения на постсоветском пространстве, да и в других регионах мира. <…> Остается надеяться на то, что однажды словосочетание "Единый учебник истории на пространстве СНГ" обретет материальную форму, а политика памяти в России будет опираться на тысячелетнюю неразрывную историю государства и народа».
«Вечерний пророк» пишет о внешнеполитической части послания:
«Пожалуй, самым главным просчетом экспертов, делающих прогнозы в преддверии президентского послания, стала переоценка агрессивности и приоритетности внешнеполитической части послания, которая заняла не более 10% от общей содержательной части выступления президента. При этом риторика текущего послания, несмотря на зажимающееся кольцо вокруг России, была на удивление миролюбивой. По сути, Путиным было дано всего два сигнала вовне: 1. Россия готова к сотрудничеству, но исключительно на равных условиях. 2. Мы сильны как никогда, кто с мечом придет – тот пожалеет. В этой связи "Вечерний пророк" ожидает, что стратегия Кремля в международных отношениях в ближайшее время будет скорректирована в сторону некоторого отстранения от международного общения, снижения участия в урегулировании международных конфликтов и сосредоточенности внимания на приграничных территориях».
«Ледоруб Меркадера» комментирует стилистику президентского послания:
«Подчеркнуто деловой, лаконичный и даже несколько безэмоциональный стиль обращения президента был именно тем, что сейчас нужно. Этим он снял тот негатив, то нагнетание ситуации, которое шло в последнее время, особенно по внешнеполитической ситуации и возможной войны с Украиной. При этом президент подчеркнуто спокойно сказал: "Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить, мы будем определять сами", тем самым заявив, что Россия не позволит разговаривать с ней с позиции силы, и к чему-либо нас принуждать невозможно».
Путин сравнил недоброжелателей России с персонажами Киплинга – Шерханом и Табаки. «Мышь в овощном» рассуждает:
«Если развивать мысль дальше, то можно вспомнить еще и о том, что Шерхан с Табаки несли зло не только главному герою "Книги джунглей", но и всей Стае, в которой он жил. Тигр-людоед со своим мелким прихвостнем пакостничали всему Свободному племени, сея там раздоры и пытаясь заставить волков жить по своим правилам. И Маугли не только спасся от козней Шерхана сам, но спас и вождя Стаи, Акеллу, а потом и все Свободное племя. Так что смысл мессиджа может быть довольно прозрачен: "Не давайте хозяйничать у себя "шерханам", а кормящиеся около вас "табаки" должны помнить свое место. Это, в первую очередь, в ваших собственных интересах"».
Навальный и его сторонники
21 апреля в нескольких городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального, находящегося в больнице при исправительной колонии. Многие обратили внимание на то, что на акции пришло гораздо меньше людей, чем, по данным организаторов, зарегистрировалось на сайте для участия в протестах.
«Постовой» приводит цифры:
«Магадан – 40 человек; Южно-Сахалинск – 50; Петропавловск-Камчатский – 40 человек; Тында – 2 человека; Благовещенск – 25 человек; Горно-Алтайск – 1 человек; Чита – 3 человека. Заметное число участников удалось собрать только в некоторых крупных городах. Иркутск – около 600 человек; Хабаровск – около 800 человек; Владивосток – около 1 000 человек. Жителям Мурома и вовсе предложили собраться на площади Ленина. Абсурд в том, что такой площади в городе нет. <…> Отсутствие поддержки в регионах подтверждает информацию о том, что 70% зарегистрированных на сайте Навального являются ботами. При всем желании лидеров оппозиции роботы не могут принять участие в митингах».
«Мейстер» считает, что протесты неслучайно были назначены на день президентского послания:
«Незаконные акции, которые навальнисты запланировали на вечер, в значительно большей степени привязаны к Посланию президента, нежели к самочувствию Навального. За здоровьем последнего сейчас наблюдает столько врачей, что любому рядовому гражданину России остается только завидовать. Да и с точки зрения нагона максимального количества участников, подобные акции разумнее планировать на выходные, а не на вечер среды. Из этого очевидного наблюдения можно сделать вывод, что западные кураторы ждут от Послания сенсации, вот и бросают в топку любые силы, лишь бы смазать эффект от выступления Путина. Послание – неоднократно становилось той формой, в которую президент облачал свои ключевые идеи и тезисы. Так что Навальному, Волкову и их западным хозяевам нельзя отказать в логике».
В некоторых городах протестовавшие собирались на площадях, где на больших экранах транслировали послание Владимира Путина. «Невольфович» восхищен:
«Вывести людей на площадь, чтобы они посмотрели послание Президента России на большом экране. Это действительно хитрый план. Браво!»
Политолог Алексей Чеснаков считает, что организаторы акции подставились:
«Было бы странным для власти прямо сейчас не воспользоваться ошибкой навальнистов с неудачно назначенным временем митинга. Теперь ведь легко можно убеждать аудиторию: акции – наглядная демонстрация того, что оппозиция против путинских социальных выплат детям, матерям и пр. Таковы законы жанра».
«Всевидящее око» размышляет о деградации протеста:
«Каждый раз, когда кажется, что протест слился на дно и пробил его, появляется [руководитель сети региональных штабов Навального] Леня Волков – и устанавливает новый уровень дна. Посветим фонариками во дворах вместо митинга? Нет, это выглядит недостаточно жалко. Нужно вместо митинга светить фонариками на центральной площади! Тогда власть уж точно испугается, что за ней пришел Ночной дозор, и сбежит. Что дальше? Поедание шаурмы на скорость в поддержку голодовки Навального? Розыгрыш сексуальных услуг от Лии Ахеджаковой в обмен на участие в митингах? Запускание бумажных корабликов с написанными на них оппозиционными лозунгами по водоемам? Что ж, Волков может записать себе в актив принципиально новый смысл фразы про бессмысленный и беспощадный русский бунт. Реально бессмысленный. И предельно беспощадный к участникам протестов, которые продолжают ходить позориться по указке Леонида».
Чехи и их дипломатические войны
В конце прошлой недели Прага сообщила о причастности российских агентов к взрыву склада боеприпасов в чешских Врбетицах в 2014 году и объявила о высылке 18 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. В четверг Чехия снова сообщила о сокращении российской дипмиссии, а в пятницу глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что в российских и чешских посольствах будут работать по 7 дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников. Прага призвала союзников по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предостерегает:
«Если страны ЕС и НАТО пойдут на ничем не обоснованный демарш с чередой выдворений, это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипотношений. Нашим пока еще партнерам необходимо четко осознавать, что на любую провокацию Россия ответит жестко: дипломатов РФ высылают по шизофреническим причинам за 48 часов в составе 18 человек, мы отправим назад 20 чешских и в 24 часа. Прага допускает возможность высылки всех сотрудников российского посольства, ну что же – реакция Москвы в таком случае, не сомневаюсь, будет мгновенной и, скорее всего, симметричной. Однако таким образом фактически будут разрушены дипломатические отношения, а двусторонний диалог просто зайдет в тупик. Отдает ли себе отчет чешское руководство в своих действиях, и стоит ли всего этого "вассальная преданность" Вашингтону?»
«Темник» комментирует отказ Праги раскрыть детали расследования взрывов на оружейных складах во Врбетице:
«Аргументация просто чудесная: российская сторона не должна знать всего, что мы знаем, она будет защищаться и, чего доброго, представит документы, которые "попытаются опровергнуть чешскую версию". Вообще-то обвинения, которые не подкрепляются доказательствами, называются клеветой. Мы проходили нечто подобное в ситуации со сбитым Боингом рейса MH17 или в кейсе с анализами Навального. России не представляют доказательств просто, чтобы исключить риск их опровержения. Как говорится: "что и требовалось доказать".
«Кремлёвская прачка» напоминает, что, кроме взрывов в Чехии, происходило в 2014 году:
«Взрывы боеприпасов в Чехии произошли в 2014 году, когда антироссийская истерия из-за Крыма была на максимуме. И если бы действительно был бы хоть малейший повод для обвинения РФ, то это было бы сделано еще тогда. Склады боеприпасов во всех странах являются режимными объектами с вооруженной охраной и входом по спецпропускам. Попасть туда посторонним с улицы попросту невозможно. Также обратила внимание на схожесть этой истории с взрывами на складах боеприпасов Украины, когда собственный персонал устраивал диверсии, чтобы скрыть массовые хищения охраняемого имущества, а "русский след" заявлялся бездоказательно для отвода глаз».
«Пул N3» полагает, что чехи нарываются на неприятности:
«В 2017 году в Чехию по туристической визе выехали 383,3 тысячи россиян, в 2018-м – 377,4 тысячи, в 2019-м – 401,2 тысяч. Видимо, Чехии эти цифры казались слишком большими. Теперь будут меньше».
«Доктор прописал» отмечает, что не все чехи настроены на конфронтацию с Россией:
«Бывший президент Чехии Вацлав Клаус призвал власти страны прекратить пугать людей выдуманными угрозами. "Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимает, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно, и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе", – цитирует его заявление газета Lidovky. <…> По его мнению, если бы в США переизбрали Дональда Трампа, никто бы не вспомнил о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице семь лет назад. По словам экс-президента, он не верил, что когда-нибудь вернется "в пятидесятые с противоположным знаком". Вот бы еще к нему прислушались...»
Госдума её тишина
Госдума одобрила в третьем чтении закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании. Теперь агитация запрещена только в сами дни голосования.
«Россия выбирает» считает решение оправданным:
«Если голосование будет длиться три дня, то получается, что между днем перед голосованием и последним днем голосования пройдет еще два дня, в которые агитацию вести нельзя. Учитывая и так не очень большую явку на большинстве выборов в РФ, на наш взгляд, это неоправданно. Сюда же относится и тот факт, что агитация все больше уходит в онлайн, а механизмы работы с незаконной агитацией в интернете еще далеко несовершенны. На наш взгляд, пришло время отменить "день тишины" и разрешить вести агитацию до дня голосования».
«Медиатехнолог» пишет, что законодательство приведено в соответствие с реалиями:
«Инициативу Эллы Памфиловой все политтехнологи встретили только с одобрением, ведь "день тишины" практические нигде не соблюдался. Кандидаты гонялись друг за другом, пытаясь поймать друг друга на его несоблюдении, что почти всегда не имело практически никакого успеха, ну а при многодневном голосовании "день тишины" вообще не имел смысла».
«АДЕКВАТ» ожидает расширения этой практики:
«Дело за распространением отмены и на дни перед голосованиями, которые будут по-прежнему укладываться в одно воскресенье. Но это, кажется, уже вопрос не политической воли, а не более чем времени».
«Выборы, всем ЦЫК!» обращает внимание на то, что отмена «дня тишины» – не единственная новация принятого закона:
«Все СМИ пишут об отмене дня тишины, но не это самое интересное. В законопроекте есть и другие новации. Теперь отказ в регистрации кандидатов можно будет обжаловать сначала в комиссии, а потом и в суде. Раньше приходилось выбирать, так как 10-дневный срок не продлевался. <…> Но есть и ложка дегтя: отправитель жалобы несет ответственность [за то], что его жалоба вовремя получена адресатом. А мы прекрасно понимаем, что есть много вариантов, как затянуть процесс, чтобы письмо пришло на день позже».
Суперлига и её скоропостижная смерть
В воскресенье было объявлено о создании Суперлиги – ежегодного соревнования по футболу. Учредителями выступили 12 европейских клубов, ожидалось, что к ним присоединятся еще три. Эти 15 клубов должны были стать постоянными участниками Суперлиги, а еще пять команд могли ежегодно претендовать на участие в турнире. УЕФА, футбольные ассоциации Англии, Италии и Испании выпустили совместное заявление, осуждающее создание Суперлиги. УЕФА заявил, что все клубы, которые примут участие в этом турнире, будут дисквалифицированы на национальных, европейских и мировых соревнованиях, а игроки потеряют право выступать за свои национальные сборные. Создание Суперлиги осудили объединения болельщиков всех шести английских клубов, которые в нее вошли. Уже во вторник было объявлено о закрытии Суперлиги.
«Мюсли вслух» объясняют, что все дело в деньгах:
«Современный футбол – это крупная экспортно-ориентированная индустрия. Например, испанская Ла Лига 3 года назад (более свежих данных у нас нет) – это 16 млрд евро оборота, 4 млрд налоговых поступлений и 185 тысяч занятых, или 1,4% ВВП страны, 0,9% доходов бюджета и 1% работающих. Создание Суперлиги означает передел рынка. УЕФА, национальные федерации, лиги и клубы теряют доходы, Суперлига и учреждающие ее клубы приобретают. В этом году, даже до старта собственно турнира, речь идет о 4,5 млрд евро, а в ближайшем будущем сумма может увеличиться до 10 млрд. Естественно, УЕФА, ФИФА, национальные лиги и федерации объединяются против Суперлиги и ее учредителей».
«K/On/Off» размышляет, что будет дальше:
«Вопрос – простит ли УЕФА эту недореволюцию или нет».
«Вечерний Дурново» полагает, что ничего еще не закончилось:
«УЕФА – это прежде всего бюрократия. Только не российского, а европейского типа. Ушлость маскируется открытостью, красть сложнее, но страсть к регламентированию остается. Нужно принять сто пятьдесят миллионов уставов, поставить миллиард закорючек, заставить всех это дело подписать, надзирать, проверять, напоминать, короче говоря, вести себя как голодная оса, которая даже под страхом тапка не отлетит от ложки с медом. Суперклубы – это бизнес. Они могут зарабатывать намного больше, чем зарабатывают, если все эти регламенты и закорючки не будут им мешать. <…> Решительное заявление про Суперлигу не столько начало революции, сколько начало торга. УЕФА должен пойти на уступки. Тридцать лет назад такой подход дал толчок глобальной реформе, которая родила Лигу Чемпионов».
«Настоящий РадиоУткин» догадывается, почему Суперлига так быстро прекратила существование:
«Существует достоверная легенда о том, как Стив Джеррард не перешел в Челси. Все было на мази, по рукам ударили – но неожиданно некие известные в узких кругах ливерпульцы, о которых не пишут в газетах и которые занимаются не всегда законным бизнесом, пообещали Стиву проблемы в случае отъезда. И многомиллионная сделка в Великобритании, этой цитадели законности и безопасности, из области бизнеса перешла в область фу-фу. Я вспоминаю этих никогда мной не виденных джентльменов (или даже не джентль-) с их заслуженной всем жизненным поприщем репутацией, когда читаю сегодня, что один из английских клубов-отступников вроде как уже засомневался в Суперлиге. Ливерпуль это или не Ливерпуль, в общем-то не суть важно».
«Nobel» отмечает роль болельщиков:
«Похоже, клубы были готовы к бюрократической войне с УЕФА и ФИФА, и даже политики их изначально не пугали. Но именно фанатский протест, а точнее, искренняя любовь к своим клубам и футболу катализировали крах Суперлиги. Поразительно и забавно: фанаты ненавидят УЕФА, продвигают лозунг UEFA Mafia, не могут даже попасть на финал Лиги чемпионов – потому что союз распространяют билеты через членов своей футбольной семьи и спонсоров. В итоге как раз фанаты и придали сил УЕФА и показали мощь системы».
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