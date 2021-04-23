Послание Киплингу в Телеграм перевесило чехов

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В воскресенье было объявлено о создании Суперлиги – ежегодного соревнования по футболу. Учредителями выступили 12 европейских клубов, ожидалось, что к ним присоединятся еще три. Эти 15 клубов должны были стать постоянными участниками Суперлиги, а еще пять команд могли ежегодно претендовать на участие в турнире. УЕФА, футбольные ассоциации Англии, Италии и Испании выпустили совместное заявление, осуждающее создание Суперлиги. УЕФА заявил, что все клубы, которые примут участие в этом турнире, будут дисквалифицированы на национальных, европейских и мировых соревнованиях, а игроки потеряют право выступать за свои национальные сборные. Создание Суперлиги осудили объединения болельщиков всех шести английских клубов, которые в нее вошли. Уже во вторник было объявлено о закрытии Суперлиги.



«Мюсли вслух» объясняют, что все дело в деньгах:

«Современный футбол – это крупная экспортно-ориентированная индустрия. Например, испанская Ла Лига 3 года назад (более свежих данных у нас нет) – это 16 млрд евро оборота, 4 млрд налоговых поступлений и 185 тысяч занятых, или 1,4% ВВП страны, 0,9% доходов бюджета и 1% работающих. Создание Суперлиги означает передел рынка. УЕФА, национальные федерации, лиги и клубы теряют доходы, Суперлига и учреждающие ее клубы приобретают. В этом году, даже до старта собственно турнира, речь идет о 4,5 млрд евро, а в ближайшем будущем сумма может увеличиться до 10 млрд. Естественно, УЕФА, ФИФА, национальные лиги и федерации объединяются против Суперлиги и ее учредителей».

«K/On/Off» размышляет, что будет дальше:

«Вопрос – простит ли УЕФА эту недореволюцию или нет».

«Вечерний Дурново» полагает, что ничего еще не закончилось:

«УЕФА – это прежде всего бюрократия. Только не российского, а европейского типа. Ушлость маскируется открытостью, красть сложнее, но страсть к регламентированию остается. Нужно принять сто пятьдесят миллионов уставов, поставить миллиард закорючек, заставить всех это дело подписать, надзирать, проверять, напоминать, короче говоря, вести себя как голодная оса, которая даже под страхом тапка не отлетит от ложки с медом. Суперклубы – это бизнес. Они могут зарабатывать намного больше, чем зарабатывают, если все эти регламенты и закорючки не будут им мешать. <…> Решительное заявление про Суперлигу не столько начало революции, сколько начало торга. УЕФА должен пойти на уступки. Тридцать лет назад такой подход дал толчок глобальной реформе, которая родила Лигу Чемпионов».

«Настоящий РадиоУткин» догадывается, почему Суперлига так быстро прекратила существование:

«Существует достоверная легенда о том, как Стив Джеррард не перешел в Челси. Все было на мази, по рукам ударили – но неожиданно некие известные в узких кругах ливерпульцы, о которых не пишут в газетах и которые занимаются не всегда законным бизнесом, пообещали Стиву проблемы в случае отъезда. И многомиллионная сделка в Великобритании, этой цитадели законности и безопасности, из области бизнеса перешла в область фу-фу. Я вспоминаю этих никогда мной не виденных джентльменов (или даже не джентль-) с их заслуженной всем жизненным поприщем репутацией, когда читаю сегодня, что один из английских клубов-отступников вроде как уже засомневался в Суперлиге. Ливерпуль это или не Ливерпуль, в общем-то не суть важно».

«Nobel» отмечает роль болельщиков:

«Похоже, клубы были готовы к бюрократической войне с УЕФА и ФИФА, и даже политики их изначально не пугали. Но именно фанатский протест, а точнее, искренняя любовь к своим клубам и футболу катализировали крах Суперлиги. Поразительно и забавно: фанаты ненавидят УЕФА, продвигают лозунг UEFA Mafia, не могут даже попасть на финал Лиги чемпионов – потому что союз распространяют билеты через членов своей футбольной семьи и спонсоров. В итоге как раз фанаты и придали сил УЕФА и показали мощь системы».

