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ВСУ вводят в Курскую область новые резервы и пытаются контратаковать.

«Русский силовик» публикует видео с одним из таких резервистов:

«Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как сдался в плен в Курской области. По словам пленного Владимира Дмиша, командование ВСУ расформировало 23-й инженерный полк и сообщило, что личный состав направят в Сумскую область. На деле же боевиков ВСУ отправили в Курскую область. "Начальство сказало, что нас везут в Сумы. Сначала привезли в село Гончаровка. Перед Куриловкой. Там два блиндажа выкопали для эвакуации "трехсотых". Сдался я сам. Бежал, началась стрельба. Слышу, кто-то кричит: "Пароль". Я сказал, что нет никакого пароля, выбросил автомат и сдался».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после публикации видео с погибшими мирными жителями Суджанского района Курской области. По данным ведомства, в селе Русское Поречное украинские нацисты убили как минимум семерых человек, прятавшихся в подвале.

«РосСкандал» комментирует реакцию украинцев в соцсетях на этот теракт:

«Бандеровцы в комментах радуются убийствам мирных людей и сожалеют, что не добрались до русских детей. "Были бы там дети – и с ними охотно сделали бы то же самое", – пишут ублюдки. А вспомните, что эти шакалы творили в Авдеевке, в других русских городах. Потом же упыри по схеме божатся, что они хлеборезы. Как каратель 82-й ОДШБр ВСУ Андрей Матвиенко, который в Судже громил "Пятерочку", а попав в плен, заявил, что он жертва ТЦК. Уверены, что с "курскими карателями" такое не прокатит. И уповаем, их выловят по всему миру».

В ДНР у ВСУ тоже проблемы, констатирует «Аналитическая служба Донбасса»:

«Бандеровцы вывели из Великой Новоселки "элитных" боевиков, а простых оставили умирать. Сейчас от полного окружения украинских нацистов отделяет единственный опорный пункт в полях к северо-западу. После его падения остатки ВСУ потеряют последний путь к отступлению. Живую силу нацисты сливают ради политических целей. Сейчас Банковой как никогда важно продержаться в Великой Новоселке хотя бы несколько дней, даже если "присутствие" будет заключаться в исключительно формальном контроле населенного пункта. Зе-офис бездарно "перемалывает" своих боевиков, не боясь поражения в войне. Киев уверен, что чем хуже будет ситуация на фронте, тем выше вероятность того, что Запад за них "впряжется"».

«АДЕКВАТ Z» делится поразительным видео:

«Наш дроновод в непосредственной близости от фронта выследил бандеромобиль. Оттуда выскочил украинец и предъявил камере дрона ребенка. Наш, разумеется, отвернул. С детьми не воюем ни при каких обстоятельствах. Имея дело почти три года с исключительно, образцово, эталонно грязной сволотой, не позволяем и не позволим себе уподобиться. Это нужно не какому-то внешнему наблюдателю, а нам самим – между волкодавом и людоедом пропасть, и мы понимаем, что сохраниться она обязана до самого конца. Потому что победить – это помимо всего понятного прочего еще и остаться собой, то есть людьми. И останемся, разумеется».

