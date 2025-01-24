Телеграм: Возвращение Трампа и несоевый скандал
В Курской области продолжаются боевые действия, Путин переговорил с председателем Китая, Трамп вернулся в Белый дом, а СМИ релокантов-иноагентов поймали на фейках.
Боевые действия в приграничных регионах
ВСУ вводят в Курскую область новые резервы и пытаются контратаковать.
«Русский силовик» публикует видео с одним из таких резервистов:
«Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как сдался в плен в Курской области. По словам пленного Владимира Дмиша, командование ВСУ расформировало 23-й инженерный полк и сообщило, что личный состав направят в Сумскую область. На деле же боевиков ВСУ отправили в Курскую область. "Начальство сказало, что нас везут в Сумы. Сначала привезли в село Гончаровка. Перед Куриловкой. Там два блиндажа выкопали для эвакуации "трехсотых". Сдался я сам. Бежал, началась стрельба. Слышу, кто-то кричит: "Пароль". Я сказал, что нет никакого пароля, выбросил автомат и сдался».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после публикации видео с погибшими мирными жителями Суджанского района Курской области. По данным ведомства, в селе Русское Поречное украинские нацисты убили как минимум семерых человек, прятавшихся в подвале.
«РосСкандал» комментирует реакцию украинцев в соцсетях на этот теракт:
«Бандеровцы в комментах радуются убийствам мирных людей и сожалеют, что не добрались до русских детей. "Были бы там дети – и с ними охотно сделали бы то же самое", – пишут ублюдки. А вспомните, что эти шакалы творили в Авдеевке, в других русских городах. Потом же упыри по схеме божатся, что они хлеборезы. Как каратель 82-й ОДШБр ВСУ Андрей Матвиенко, который в Судже громил "Пятерочку", а попав в плен, заявил, что он жертва ТЦК. Уверены, что с "курскими карателями" такое не прокатит. И уповаем, их выловят по всему миру».
В ДНР у ВСУ тоже проблемы, констатирует «Аналитическая служба Донбасса»:
«Бандеровцы вывели из Великой Новоселки "элитных" боевиков, а простых оставили умирать. Сейчас от полного окружения украинских нацистов отделяет единственный опорный пункт в полях к северо-западу. После его падения остатки ВСУ потеряют последний путь к отступлению. Живую силу нацисты сливают ради политических целей. Сейчас Банковой как никогда важно продержаться в Великой Новоселке хотя бы несколько дней, даже если "присутствие" будет заключаться в исключительно формальном контроле населенного пункта. Зе-офис бездарно "перемалывает" своих боевиков, не боясь поражения в войне. Киев уверен, что чем хуже будет ситуация на фронте, тем выше вероятность того, что Запад за них "впряжется"».
«АДЕКВАТ Z» делится поразительным видео:
«Наш дроновод в непосредственной близости от фронта выследил бандеромобиль. Оттуда выскочил украинец и предъявил камере дрона ребенка. Наш, разумеется, отвернул. С детьми не воюем ни при каких обстоятельствах. Имея дело почти три года с исключительно, образцово, эталонно грязной сволотой, не позволяем и не позволим себе уподобиться. Это нужно не какому-то внешнему наблюдателю, а нам самим – между волкодавом и людоедом пропасть, и мы понимаем, что сохраниться она обязана до самого конца. Потому что победить – это помимо всего понятного прочего еще и остаться собой, то есть людьми. И останемся, разумеется».
Разговор Путина и Си Цзиньпина
Во вторник Владимир Путин полтора часа общался по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран подробно обсудили двусторонние вопросы и международную повестку. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что это была обстоятельная и дружеская беседа.
«Безграничный аналитик» публикует видео начала беседы, где Путин приветственно машет рукой китайскому коллеге:
«Собственно, все, что нужно знать об этой беседе – в коротком отрывке без слов. Разумеется, были сказаны важные и нужные слова о справедливом миропорядке, о сотрудничестве России и Китая, о том, как растет товарооборот. Выражаясь языком официальных пресс-релизов, два лидера "продемонстрировали стремление к углублению интеграции между странами". Если же говорить простым русским языком, то очень важно иметь такие отношения с лидером другой страны, что ему можно просто помахать рукой».
«Китайский свяZноj» обращает внимание на то, что разговор двух лидеров состоялся после инаугурации президента США:
«Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Длительное гадание "Кто первый позвонит после инаугурации – Трамп Си или Си Трампу" разрешилось естественным образом».
«Логика Маркова» ловит сигналы:
«Переговоры Путина и Си сразу после вступления Трампа в должность президента – это сигнал Трампу: нас не поссорить. И поодиночке нас не удастся передавить».
«Юань да Марья» приводит содержание беседы:
«Связи России и Китая самодостаточны и не зависят от мировой конъюнктуры, совместная работа стран играет важную стабилизирующую роль в международных делах, отметил Путин. Также, по словам президента, Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа и удерживает первое место по поставкам нефти, а товарооборот между Россией и Китаем вырос на 7% – до $220-245 млрд, несмотря на негативное воздействие извне. Си Цзиньпин в разговоре с Путиным заявил о готовности вместе вывести отношения Китая и России на новую высоту и противостоять внешней неопределенности».
«Мейстер» комментирует информацию о росте товарооборота:
«Почему это важно? Одним из главных пунктов давления на Россию была попытка ограничить ее торговые связи с Китаем, тем не менее, они выросли в объеме и укрепились в условиях наращивающихся санкций. И эта статистика – лучшее опровержение периодическим паническим слухам о том, что очередной санкционный виток (теперь-то уж точно!) обрубит связи РФ и Китая, воспретив платежи между двумя странами. Этого не произошло. В значительной мере благодаря лично Путину и Си, продемонстрировавшим, что их невозможно принудить к изменению курса, который они выбрали как стратегический. О роли Запада, впрочем, тоже не забудем: мало кто сделал для укрепления связей Москвы и Пекина больше, чем Штаты и их союзники давлением на обе страны. Ну а в этом году крепость этой связи наверняка будет подтверждена взаимными визитами: 80 лет Победы над Германией и Японией отметят в обеих странах».
Асия Несоевая
Скандал разразился в СМИ релокантов-иноагентов. Почти три года они публиковали статьи девушки из Татарстана, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая репортажи о том, как ужасно жить в России. И тут внезапно выяснилось, что все истории были вымышленными. Позже эта девушка заявила СМИ, что на самом деле ее зовут Джамиля Садриева, и что она намеренно троллила либералов.
«Татарское Прииртышье» радуется:
«Это Джамиля Садриева, и она взломала систему пропаганды. Порочной пропаганды антироссийских "вертолетных медиа". Тукаевскую премию этой даме! <…> Ребенок продал либералам сказки о русском беспределе. Либералы охотно купили. Или купились. Или это не либералы вовсе, а пропагандисты. В итоге вся система "вертолетных медиа" скомпрометирована. Хотя там и не особо что было компрометировать... Сила системы определяется слабейшим звеном. Слабейшим звеном вертолетных медиа оказался здравый смысл. Дурачки купили не сказки девочки Джамили. Дурачки купили свое представление о реальности. А продать дуракам их же иллюзии это вершина. Триумф маркетинга. Этот кейс еще в школах проходить будут».
«Большая Красная | Казань и Татарстан» сомневается в версии про троллинг:
«История Джамили Садриевой, писавшей для многих иноагентстких СМИ под псевдонимом Ася Несоева, безусловно порадовала всех нас неоспоримым фактом беспринципности либеральных СМИ. Но даже в нашей редакции разделились мнения по поводу того, как оценивать сделанное Садриевой (ее полная тезка в 2022 году, кстати, писала для издания "Казанские ведомости"). Есть точка зрения, что она вскрыла ложь поуехавших российских журналистов, которые миллионами знаков рассказывают об "ужасах" внутри России. И теперь их аудитория прозреет и станет оценивать публикуемые там инсайды и аналитику исключительно через призму Аси Несоевой. Другая точка зрения – Садриева писала свои статьи в течение долгого времени. Очевидно, получала за это гонорары. Свою ложь сама не вскрыла, а сделала заявление уже по факту обвинений. Поэтому не исключено, что если бы никто не заподозрил подлога, то Садриева продолжала бы штамповать свои фейки, получая за это финансовое вознаграждение. Еще раз – человек работал на СМИ, поддерживающие режим на Украине, который в том числе отдает приказы о бомбардировке жилых зданий в Казани. И с точки зрения морали, и с точки зрения закона получается плохо».
«Иркутский дзынь» тоже считает, что в ситуации много неясного:
«Любопытно, что журналистка не только долгое время сотрудничала со СМИ, но и несколько раз была номинирована на журналистскую премию "Редколлегия". Между тем именно на материалах Несоевой строилась массированная пропагандистская волна, в том числе в отношении событий на Украине и в сопредельных регионах. Кто на самом деле стоит за Несоевой и на кого она на самом деле работала – большой вопрос».
«Сидорчик. Информация к размышлению» полагает, что репутационный ущерб иноагентов важнее всего:
«У нас, товарищи, появилась новая радистка Кэт. Джамиля Садриева, Казань, 21 год. Под псевдонимом Асия Несоева как не в себя строчила тексты о "зверствах режима" в СМИ-иноагенты. Собирала за них премии. Накал угара в духе "пишу тебе из горящего танка". Оказалось, что девушка выдумала вообще все. Проверка фактов у либералов была нулевой. Теперь "несистемные", удаляя тексты, гадают, в каком звании в ФСБ служит их недавняя героиня».
«Друг ситный» наслаждается стилистикой:
«Девушка работала в лучших традициях южнокорейских СМИ, которые регулярно пишут о том, как Ким Чен Ын (а ранее его папа, а ранее его дед) из зенитных орудий расстреливают провинившихся генералов, скармливают собакам певиц Пхеньянской оперы, отказавшихся быть их любовницами, сжигают из огнеметов родственников перебежчиков. Так же работал и перестроечный "Огонек", раскрывший глаза на "правду" в этой стране. Я, помнится, случайно нашел стопку макулатуры на чердаке у деда своей жены, а в ней журнал "Огонек" со статьей, мол, у Берии в кабинете стояла камнедробильная машина, подключенная к канализации... <…> Выяснилось, что ни одна из редакций – правдорубов, сотрудничающая с Несоевой, не занималась фактчекингом и благодаря девушке с бульканьем села в лужу. А я думаю, что если бы Несоевой не было, ее следовало бы придумать».
Инаугурация Трампа
20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа.
«Темник» интересуется заявлением Трампа о цензуре:
«Трамп заявил в инаугурационной речи, что намерен немедленно отменить всю правительственную цензуру и "вернуть свободу слова". Интересно, касается ли это перспектив возвращения к полноценной работе российских СМИ? Теоретически, они были бы способны оказать ситуационную поддержку новой администрации, если дело действительно дойдет до кардинальной смены курса и борьбы с глубинным государством и результатами глобалистских проектов, доставшимися в наследство от демократов».
Американист Малек Дудаков тоже анализирует инаугурационную речь Трампа:
«В речи Трампа основным лейтмотивом стало возвращение величия США и некоего "золотого века". Правда, вряд ли кто-то сможет точно ответить, когда же он существовал. Скорее всего, Трамп хотел бы вернуть рубеж 1980-х и 90-х годов, то есть эпоху своей молодости и успеха США в Холодной войне. Хотя в тот момент вряд ли кто-то из американцев воспринимал свою историческую эпоху "золотым веком". Экономика только отошла от биржевого краха 1987 года и вкатывалась в новую рецессию, свирепствовала эпидемия ВИЧ, крупные города вроде Лос-Анджелеса сотрясали расовые бунты. Образ "золотого века" США в речи Трампа – это некая сборная солянка из различных эпох. Но она хорошо "продается" американскому электорату, который устал от бесконечных кризисов и войн с общей нестабильностью и хочет хоть каких-то светлых перспектив в будущем…»
«Мюсли вслух» комментируют заявление Трампа о том, что официальная политика США заключается в признании только двух гендеров – мужского и женского:
«Совсем недавно актер, озвучивавший главного героя в м/ф "История игрушек", называл противников диснеевского продвижения ЛГБТ-повестки* идиотами, которые вымрут, словно динозавры. Что теперь будет делать Голливуд? Срочно отмывать Белоснежку? С др. стороны, обещать – не значит жениться, подождем, сможет ли новый-старый ПОТУС продвинуть соответствующие сегодняшним громким заявлениям нормативные акты.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским».
«БайБайден» отмечает, что Трамп начал врать уже прямо во время церемонии вступления в должность:
«Трамп закончил свою речь под бурные овации. В речи он ни разу не упомянул ни о России, ни об Украине. Зато заявил, что американский народ выиграл две мировые войны, победил фашизм и коммунизм, а теперь стоит на пороге четырех величайших лет в истории».
Многие комментаторы в России и за рубежом отметили, что Илон Маск, выступая на церемонии, сделал жест, напоминавший нацистское приветствие. «338» считает, что интересен не жест Маска:
«Во всей шумихе вокруг заокеанской историей нам интересно не то, что выявилось изрядное количество лиц, которым знаком жест и смысл "от_сердца_к_солнцу". Или что с этим жестом что-то могли перепутать или себе придумать. Но что это изрядное количество лиц уже почти 11 лет как в упор не могло разглядеть открытую реабилитацию нацизма и уже почти 3 года как не понимает, зачем необходимы мероприятия по денацификации. Равно как они же недоумевают системной работе России на разных площадках, включая ООН, направленной на недопустимость реабилитации нацизма и всех форм его проявления».
Форум в Давосе
В понедельник в швейцарском Давосе начался Всемирный экономический форум.
«Всевидящее око» смеется над отчаянным выступлением генсека НАТО:
«То, что происходит на российско-украинском фронте – неправильно! Об этом заявил в Давосе новый генсек НАТО Марк Рютте, призвав участников форума не сокращать, а наращивать военную поддержку Киева. Звучит это как-то несерьезно, если не сказать – по-детски. Россия уверенно продвигается вперед по всей линии фронта – это неправильно! ВСУ сдают один населенный пункт за другим – еще неправильнее! В Курской области ВСУ методично уничтожают – ай, как неправильно! Конечно, Рютте и подобным ему русофобам очень хотелось бы, чтобы все было наоборот. Чтобы ВСУ стояли под Воронежем, чтобы лежали в руинах российские города и лилась русская кровь. Вот это, с их точки зрения, было бы хорошо и правильно. Но не сложилось, не фартануло. Поэтому все, что остается натовским бюрократам – это жаловаться в Спортлото. То есть, извините, в Давос».
Сенатор Григорий Карасин комментирует выступление Владимира Зеленского:
«Нагло и прямолинейно выступил на форуме в Давосе Зеленский. Он не просто поучал Европу, как ей нужно действовать при Трампе, но откровенно запугивал ее перспективой забвения и второсортности. Чего стоит фраза о непозволительности для Европы быть второй или третьей в очереди за своими союзниками. Киевский начальник по-хамски заметил, что мир без лидерства Европы перестанет быть комфортным и выгодным для всех европейцев. Новый виток запугивания всех Россией, которая, дескать, "работает против всех вас, против всех нас", в общем-то мало кого удивил. Но напористость в провокационной постановке вопросов мировой политики (Сирия, Иран) удивила. Китайская тема прозвучала, как угроза отодвинуть Европу от участия в украинской теме. Не буду приводить других излияний киевского философа, но замечу, что с подобной тональностью на встрече в Давосе вряд ли согласились большинство ее участников. Залихватская манера горе-политика наглядно показала, как далеко зашел обанкротившийся и потерявший веру в собственное будущее нынешний режим в Киеве. Остается только сожалеть об атмосфере дискуссии нынешнего Давоса».
«Карманов без Китая» напоминает, что прежде, чем нахамить Евросоюзу, Зеленский упрекал США в непредоставлении высокотехнологичного оружия:
«Страны Европы утратили технологическое лидерство, заметно отстав от США и Китая, заявил Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свинья поехавшая совсем. <…> Как ты до этого годами плясал гопака, что да москалей за три дня, да Вяликими Западными Тихналогиями в труху эту вату со ржавыми советскими нелетающими ракетами и одной винтовкой на троих, да вот-вот в Черное море войдет эсминец с рейлганами и боевыми лазерами, да три десятка вундервафлей разных, в честь которых детей называть надо, да вот-вот светлые укроарийские воены Запада лазерами будут испепелять орков, и так далее и тому подобное? Если у тебя ключевой фактор победы "Да мы Вяликими Западными Тихналогиями, от которых Ватное Быдло отстало на 50-100 лет, в два счета победим", и оба источника оных, оказывается, недееспособны, то ты всех обманывал что ли, рассказывая о вот-вот выигрыше после передачи очередной вундервафли? Неплохо, неплохо».
«Доктор Z прописал» наблюдает за лицемерием главы Еврокомиссии:
«Мир вошел в новую эру жесткой конкуренции за технологии и ресурсы, и Европа должна меняться, чтобы ему соответствовать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе. <…> Фон дер Ляйен предупредила, что в эту эру будут значительно чаще применяться инструменты торговых войн, включая санкции, протекционистские пошлины, экспортный контроль и контроль над технологиями. По ее словам, только в 2023 году мировые торговые барьеры "в ценовом выражении утроились". При этом глава ЕК ничего не сказала о том, какую роль во всем этом сыграла политика Евросоюза. Который, напомним, принял 15 пакетов антироссийских санкций и готовит шестнадцатый. Но, впрочем, было бы странно ожидать от фон дер Ляйен честного анализа причин происходящего».
«Санкционный Смотритель» приводит заявление Трампа, который выступил на форуме по видеосвязи:
«Дональд Трамп назвал снижение цен на нефть условием завершения конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе в онлайн-режиме. По словам Трампа, боевые действия "закончилась бы немедленно" в этом случае. В том числе поэтому его администрация будет добиваться соответствующей ценовой динамики от Саудовской Аравии и ОПЕК».
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