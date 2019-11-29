Телеграм: Вова и медведи затмили WADA с Мутко

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В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации снова принять решение о несоответствии деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Но на этом международная спортивная бюрократия не остановилась: России были обещаны спортивные санкции. В частности, обсуждалась возможность лишить российских спортсменов на четыре года возможности выступать на международных соревнованиях под российским триколором и запретить проводить международные старты в России. Telegram живо отреагировал на нападки спортивных чиновников.

«Методичка»:

«Новая зимняя спортивная война уже не похожа на шутки, хотя в подвалах New York Times и BBC наверняка уже раздали задания на карикатуры про «Путина, который украл рождество» и прочие олимпийские креативы. Тем хуже для всех. Потому что в тот самый момент, когда кажется, что российская власть загнанна в «репутационную ловушку», тишину над морем разрывает стрекот боевых вертолетов.

«Всевидящее око» комментирует версию о том, что новый наезд чиновников из антидопингового агентства приурочен к визиту российского президента в Париж:

«Как вариант - к слушаниям по импичменту Трампа. Ну или еще к чему-то, о чем мы не знаем, но оно скоро случится. Все версии хороши и правдоподобны. Единственная неправдоподобная - что дело в чистоте профспорта и честности соревнований».

«Мастер пера» отмечает дату, когда агентство планирует объявить свое решение:

«Драматическое решение от WADA назначено на 9 декабря – ровно день в день проведения нормандского саммита. Очевидно, что лишение России флага и формы национальной сборной серьезно ослабляет и внешнеполитические позиции по всем другим вопросам».

«Адекват» увидел происходящем вокруг допинга урок по взаимоотношениям с Западом и по большинству других тем:

«Эта история должна очень надолго вперед стать для нас уроком или, точнее, прививкой. Прививкой от возможных остаточных иллюзий, что в любой игре по чужим правилам можно рассчитывать на какой-то положительный исход. Справедливо для абсолютно любого внешнего направления, и тем справедливее, чем настойчивее на том или ином из них нам пытаются навязать свои правила»

«Беспощадный пиарщик»:

«Уж если этот очередной позор не наведет на мысль о необходимости что-то менять в консерватории, то доктор ваш добрый даже не знает, что такого еще должно произойти, чтоб кто-то что-то как-то начал менять. И, нет. Не пронесет. В этой связи очень хочется задать вопрос: а как там поживает Виталий Леонтьевич Мутко и российский ЖКХ?»

