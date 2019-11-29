Телеграм: Вова и медведи затмили WADA с Мутко
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Вова и медведи
На выходных состоялся XIX съезд «Единой России», в котором приняли участие первые лица страны. На нем не только подводили итоги обновления партии власти, анонсированного год назад, но и планировали ее политическое будущее. В Telegram подробно обсуждали перипетии и последствия съезда "медведей", нашлось место как оптимистичным заявлениям, так и критическим замечаниям.
Журналист и общественный деятель Алексей Венедиктов отметил важность приезда Путина на съезд:
«Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании съезда партии «Единая Россия». Это важно - Путин не дистанцируется от ЕР, а решил бросить свой электоральный вес на чашу весов».
«Околокремля» в целом оптимистично смотрят на результаты обновления партии:
«У ЕР появился как символический капитал, так и внутренний тонус, который можно будет реализовать в рамках ЕДГ-2020, подготовка к которому уже не за горами. При этом процесс трансформации не показал тех издержек, которые можно было бы оценить как критические».
А вот блогер Шулика был куда скептичнее:
«Да, а ведь "Единая Россия" обещала начать подготовку к выборам в Думу. Но не начала, ибо никаких ответственных за сей процесс на выборах так и появилось. Кадровая комиссия, работа с молодежью, правозащита. Все, что угодно только не выборы.»
«Номенклатура» же приводит мнение экспертного коммьюнити:
«Политологи и эксперты сходятся во мнении, что у Единой России с новым подходом есть все шансы получить конституционное большинство через два года. Отмечается перспективность планов проектного офиса и смена роли партии с политического органа на поставщика политических услуг».
«Бойлерная» утверждает, что число скептиков на тему будущего ЕР уменьшается:
«Надо полагать, сегодня скептиков относительно будущего "Едра" стало значительно меньше, и уж точно не осталось тех, кто полагает, что проект "будут закрывать" - а ведь еще два года назад политологи озвучивали такие прогнозы на полном серьезе. Сегодня списать в утиль можно уже самих этих политологов».
WADA вспомнила про Мутко
В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации снова принять решение о несоответствии деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Но на этом международная спортивная бюрократия не остановилась: России были обещаны спортивные санкции. В частности, обсуждалась возможность лишить российских спортсменов на четыре года возможности выступать на международных соревнованиях под российским триколором и запретить проводить международные старты в России. Telegram живо отреагировал на нападки спортивных чиновников.
«Методичка»:
«Новая зимняя спортивная война уже не похожа на шутки, хотя в подвалах New York Times и BBC наверняка уже раздали задания на карикатуры про «Путина, который украл рождество» и прочие олимпийские креативы. Тем хуже для всех. Потому что в тот самый момент, когда кажется, что российская власть загнанна в «репутационную ловушку», тишину над морем разрывает стрекот боевых вертолетов.
«Всевидящее око» комментирует версию о том, что новый наезд чиновников из антидопингового агентства приурочен к визиту российского президента в Париж:
«Как вариант - к слушаниям по импичменту Трампа. Ну или еще к чему-то, о чем мы не знаем, но оно скоро случится. Все версии хороши и правдоподобны. Единственная неправдоподобная - что дело в чистоте профспорта и честности соревнований».
«Мастер пера» отмечает дату, когда агентство планирует объявить свое решение:
«Драматическое решение от WADA назначено на 9 декабря – ровно день в день проведения нормандского саммита. Очевидно, что лишение России флага и формы национальной сборной серьезно ослабляет и внешнеполитические позиции по всем другим вопросам».
«Адекват» увидел происходящем вокруг допинга урок по взаимоотношениям с Западом и по большинству других тем:
«Эта история должна очень надолго вперед стать для нас уроком или, точнее, прививкой. Прививкой от возможных остаточных иллюзий, что в любой игре по чужим правилам можно рассчитывать на какой-то положительный исход. Справедливо для абсолютно любого внешнего направления, и тем справедливее, чем настойчивее на том или ином из них нам пытаются навязать свои правила»
«Уж если этот очередной позор не наведет на мысль о необходимости что-то менять в консерватории, то доктор ваш добрый даже не знает, что такого еще должно произойти, чтоб кто-то что-то как-то начал менять. И, нет. Не пронесет. В этой связи очень хочется задать вопрос: а как там поживает Виталий Леонтьевич Мутко и российский ЖКХ?»
Прививайся как Путин!
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева предлагает законодательно обязать родителей делать детям прививки с учетом медицинских противопоказаний. Если ребенок пострадает или умрет из-за родительского отказа от прививки, они понесут полную ответственность. После одобрения инициативы в Москве ее хотят предложить на рассмотрение Госдумы. Ранее президент России Владимир Путин личным примером показал необходимость прохождения вакцинации и сделал прививку от гриппа. Тема прививок получила широкое обсуждение в Telegram.
«Мейстер» комментирует действия депутата:
«Необходимость законопроекта давно назрела. Распространение антипрививочных настроений привело к тому, что казалось бы давно побежденные болезни вновь вернулись. Последние годы эпидемия кори победно шагает по ЕС, а теперь пришла и в Россию. А в 2010 году в Россию из Таджикистана завезли смертельно опасный полиомиелит. Ничего лучше всеобщей вакцинации от этих болезней еще не придумали и кажется разумным, что тех, кто пренебрегает общественной безопасностью, обяжут уважать право других на безопасную среду.
«Орда» рассказывает о группах влияния, стоящих у истоков антипрививочного движения на Западе:
«Научная группа, куда вошли представители университетов Джорджа Вашингтона, Джона Хопкинса и Мэриленда решила выяснить, кто же стоит за массовым проталкиванием в широкие массы идей антипрививочников. В качестве лаборатории использовался Facebook, как одна из самых популярных социальных платформ. Пинкертоны от классической науки быстро выяснили, что массированную кампанию по насаждению идей отказа от прививок спонсирует два частных фонда. Первый World Mercury Project принадлежит Роберту Кеннеди-младшему, а второй, Stop Mandatory Vaccinations, это детище Ларри Кука».
Канал «Клуб по интересам» комментирует социальный ролик столичного департамента здравоохранения в котором вампиры отказываются пить кровь непривитых детей:
«У медиков своеобразное чувство юмора, но сложно даже представить как они уже устали от борьбы с этими ветряными антипрививочными мельницами. Недооцененно опасными мельницами, следует заметить».
«Татарская Якудза» о ситуации с вакцинацией кори в регионе:
«Нездоровая обстановка сейчас складывается в медучреждениях Татарстана. Родственники пациентов жалуются, что их категорически отказываются пускать в больницы без предоставления справки о сделанных прививках против кори. Буквально на днях чуть было не разразился скандал из-за фейковой информации об эпидемии кори в республике, которую ответственные органы поспешили опровергнуть. В некоторых медучреждениях это оборачивается скандалами, люди бунтуют. Так если нет эпидемии кори (мы не нагнетаем), тогда чем продиктованы такие меры? Успокойте людей пожалуйста!»
«Голод, холод и покой» утверждает что обязательная массовая прививка от кори давно стала частью общемирового тренда в здравоохранении:
« Германия ввела штрафы за отказ от вакцинации против кори. Антипрививочное движение год от года набирает оборота не только в России, но и во всём мире. Вспышки кори и как следствие закрытие отделений, школ, садов на карантин уже ни для кого не новость. Некоторые страны не теряются и принудительно планируют вакцинировать детей против кори, при этом родителей, отказывающихся от иммунизации, должны будут оплатить штраф в 2,5 тыс. евро».
Песни Льда и Пламени
С наступлением холода все чаще в ленте Telegram мелькают сообщения о полученных травмах на льду из-за плохой работы коммунальщиков. Сами работники ЖКХ пытаются победить напасть различными методами. В регионах на борьбу с обледенением брошены все силы и применяются различные методы, включая даже плавку льда!
«Региональный» пишет о новаторском методе дальневосточных коммунальщиков:
«В Белогорске ледяная корка так задолбала чиновников, что они решили её сжечь. Серьёзно, залили бензином и подожгли. Ещё и отчитались, что спирт и жидкость для розжига при аналогичном использовании «никакого эффекта вообще не показали». Когда в детстве не объяснили, что играть с огнем так себе идея».
«Амурские волны» выступают с инициативой:
«Раз гололед стал частью нашей жизни, то просто нужно учить людей правильно падать. <...> Нам остается только улыбаться, пока власть оправдывается».
«КОМИнтарии» троллят местных чиновников:
«В Сыктывкаре в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" принята программа развития массового фигурного катания. Об этом свидетельствуют многочисленные записи сыктывкарцев в социальных сетях. Программа предусматривает отказ от борьбы с гололедом на тротуарах».
Сахалинский канал «Поларис на рейде» приводит советы из памятки городской администрации Поронайска:
«Если вы поскользнулись, сразу присядьте. Передвигайтесь как лыжник мелкими шажками. Ноги расслаблены в коленях, руки свободны. Наклейте на подошву изоленту или лейкопластырь».
В Москве пока отказываться от бюджетного финансирования борьбы с гололедом не собираются, рассказывает «ВОРЧ»:
«Проект бюджета Москвы с поправками поддержали все фракции в МГД. И это несмотря на то, что оппозиционеры хотели убрать много пунктов из финансирования (причём важных аспектов: финансирование освещения городских улиц, обработка дорог, улиц и дворов от гололеда)».
Apple признала Крым российским
В международном комитете Госдумы после консультаций с представителем Apple в России заявили, что смогли убедить компанию из Купертино исправить ошибку в девайсах, искажающую территориальную принадлежность Крыма. Теперь в приложениях на устройствах этого бренда полуостров определяется как российский. Пользователи Telegram проверили, все ли приложения показывают верную информацию, а на Украине политики призвали граждан отказаться от использования продукции Apple.
«Депутатские будни» цинично прагматичен в оценке компании:
«Не хочет терять позиции на российском рынке, а потому теперь Крым отображается в их приложении «Погода» как территория России. Пять лет спустя. Мои коллеги уже отметили с утра пораньше очередную свою победу в серии «крымнаш».»
В канале бывшей команды Сергея Доренко пишут:
«Подписчики "Подъёма" сообщают, что в Германии устройства Apple пока не признали Крым российским. Для ЕС полуостров Terra incognita».
Блогер «Ортега»:
«Судя по тому, как легко и безболезненно Apple признала Крым российским [для системы, настроенной под мову он наверняка остался украинским, но это обычное корпоративное, точно так же поступила «Кока-Кола» и многие прочие] все скорби и тревоги креативного класса остаться без новых айфонов из-за закона об обязательной предустановке на иностранную технику российского ПО оказались несколько преувеличены».
«Архивариус» пишет об излишнем внимании к событию:
«Абсолютно фиолетово, признала ли "Apple" Крым российским. Как и на то, признали ли этот факт другие страны. Главное, что Крым российским признали Россия и Крым. А все остальные могут решать для себя как угодно. Это их проблемы».
«Доктор прописал» поднимает проблему долларовых цен на приложения:
«А вот бы еще депутаты (ну или чиновники профильных ведомств) выяснили, с какого хрена Microsoft Store уже много месяцев цены только в долларах выставляет. Речь, разумеется, про версию приложения на русском языке и доступную в России».
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