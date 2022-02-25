Телеграм: Война миров затоптала Олимпиаду

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Вечером в прошлую пятницу главы Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков на территорию России из-за усилившихся обстрелов со стороны украинской армии. Людей организованно вывезли в Ростовскую область, где российские власти организовали для них размещение в санаториях и летних лагерях. Десятки других регионов предложили свою помощь и начали принимать беженцев, а Владимир Путин поручил перечислить всем прибывшим из Донбасса денежные выплаты. Сегодня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что через границу России перешли более 120 тысяч эвакуированных жителей Донбасса.

Депутат Госдумы Ольга Занко (Амельченкова) сообщает, что многие россияне предлагают свою помощь беженцам:

«Мы обязательно окажем посильную помощь всем оказавшимся в тяжелой ситуации. Мне уже написали многие люди, знакомые и незнакомые, о желании помочь. Уже присоединяются благотворительные фонды. Разве мы когда-то бросали своих? Никогда».

«Всевидящее око» пишет о работе волонтеров:

«Объединили силы движение "Мы вместе", "Молодая Гвардия Единой России", "Молодежка ОНФ" и "Волонтерская рота". Потому что беженцев – много. <…> Так что объединить усилия волонтерских организаций в нынешних авральных условиях – очень хорошая идея. Благо, у всех уже есть опыт организации масштабной системной волонтерской помощи: во время пандемии ковида. Надо думать, сейчас этот опыт очень пригодится».

Депутат Госдумы Артем Метелев в своем канале «Артем Метелев / Одобрено» комментирует фейк о том, что о беженцах в Ростовской области не заботятся:

«Миф: условий никаких нет, беженцы сидят в автобусе в чистом поле, стакан чая на 100 человек – максимум, на что можно рассчитывать. Тем, кто так считает, нужно просто приехать и увидеть все своими глазами. С точки зрения питания и обеспечения никто не жадничает, принимающие беженцев санатории и пансионаты получат компенсации за затраты из федерального бюджета. Организован сбор гуманитарной помощи, в центр сбора уже привезли 82 тонны грузов: тонну детского питания, 3 тыс. упаковок питьевой воды, 20 тыс. детских подгузников, фуру с детскими игрушками и шоколадом, 20 тыс. коробок тушеной говядины и так далее».

«ИА "Стекломой"» фиксирует попытки настроить жителей России против беженцев:

«Довольно нелепо, но, увы, предсказуемо выглядят вялые попытки оппозиционной тусовки разжечь в соцсетях ненависть к беженцам Донбасса. Собственно, перед нами очередное подтверждение правоты многовекового тезиса, что так называемая "оппозиция" в России не является оппозицией конкретной политической партии или даже госсистеме – это оппозиция самому русскому народу. Как еще объяснить показательное возмущение той же Любы Соболь решением о выплате беженцам по 10 тысяч рублей (не 100 тысяч, не миллион – 10 тысяч рублей на человека), дескать, лучше бы отдали их российским гражданам? Она даже не понимает, что большинство этих людей – это граждане России, обладатели российских паспортов. Хотя все она понимает, просто в мировоззрении таких людей это неприемлемая ситуация: мало того, что "путинское быдло" понаехало, так еще и бюджетные деньги им давать. Нет уж, пусть подыхают под украинскими снарядами».

«Доктор прописал» приводит данные ВЦИОМ, подтверждающие провал провокаторов, науськивающих россиян на украинцев:

«Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. Если точнее, то о поддержке такого решения заявили 78% участников опроса. Не поддерживают решение 13% опрошенных, такого мнения чаще придерживаются россияне 18-34 лет. Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России о единовременной выплате беженцам в размере 10 тысяч рублей (75%). Не поддерживают данную меру поддержки 18%. Стоит отметить еще, что 82% положительно относятся к помощи, которую оказывают беженцы волонтеры. Отрицательно относятся к этому только четыре процента опрошенных».

