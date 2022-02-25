Телеграм: Война миров затоптала Олимпиаду
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Война и её предтеча
Вечером в прошлую пятницу главы Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков на территорию России из-за усилившихся обстрелов со стороны украинской армии. Людей организованно вывезли в Ростовскую область, где российские власти организовали для них размещение в санаториях и летних лагерях. Десятки других регионов предложили свою помощь и начали принимать беженцев, а Владимир Путин поручил перечислить всем прибывшим из Донбасса денежные выплаты. Сегодня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что через границу России перешли более 120 тысяч эвакуированных жителей Донбасса.
Депутат Госдумы Ольга Занко (Амельченкова) сообщает, что многие россияне предлагают свою помощь беженцам:
«Мы обязательно окажем посильную помощь всем оказавшимся в тяжелой ситуации. Мне уже написали многие люди, знакомые и незнакомые, о желании помочь. Уже присоединяются благотворительные фонды. Разве мы когда-то бросали своих? Никогда».
«Всевидящее око» пишет о работе волонтеров:
«Объединили силы движение "Мы вместе", "Молодая Гвардия Единой России", "Молодежка ОНФ" и "Волонтерская рота". Потому что беженцев – много. <…> Так что объединить усилия волонтерских организаций в нынешних авральных условиях – очень хорошая идея. Благо, у всех уже есть опыт организации масштабной системной волонтерской помощи: во время пандемии ковида. Надо думать, сейчас этот опыт очень пригодится».
Депутат Госдумы Артем Метелев в своем канале «Артем Метелев / Одобрено» комментирует фейк о том, что о беженцах в Ростовской области не заботятся:
«Миф: условий никаких нет, беженцы сидят в автобусе в чистом поле, стакан чая на 100 человек – максимум, на что можно рассчитывать. Тем, кто так считает, нужно просто приехать и увидеть все своими глазами. С точки зрения питания и обеспечения никто не жадничает, принимающие беженцев санатории и пансионаты получат компенсации за затраты из федерального бюджета. Организован сбор гуманитарной помощи, в центр сбора уже привезли 82 тонны грузов: тонну детского питания, 3 тыс. упаковок питьевой воды, 20 тыс. детских подгузников, фуру с детскими игрушками и шоколадом, 20 тыс. коробок тушеной говядины и так далее».
«ИА "Стекломой"» фиксирует попытки настроить жителей России против беженцев:
«Довольно нелепо, но, увы, предсказуемо выглядят вялые попытки оппозиционной тусовки разжечь в соцсетях ненависть к беженцам Донбасса. Собственно, перед нами очередное подтверждение правоты многовекового тезиса, что так называемая "оппозиция" в России не является оппозицией конкретной политической партии или даже госсистеме – это оппозиция самому русскому народу. Как еще объяснить показательное возмущение той же Любы Соболь решением о выплате беженцам по 10 тысяч рублей (не 100 тысяч, не миллион – 10 тысяч рублей на человека), дескать, лучше бы отдали их российским гражданам? Она даже не понимает, что большинство этих людей – это граждане России, обладатели российских паспортов. Хотя все она понимает, просто в мировоззрении таких людей это неприемлемая ситуация: мало того, что "путинское быдло" понаехало, так еще и бюджетные деньги им давать. Нет уж, пусть подыхают под украинскими снарядами».
«Доктор прописал» приводит данные ВЦИОМ, подтверждающие провал провокаторов, науськивающих россиян на украинцев:
«Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. Если точнее, то о поддержке такого решения заявили 78% участников опроса. Не поддерживают решение 13% опрошенных, такого мнения чаще придерживаются россияне 18-34 лет. Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России о единовременной выплате беженцам в размере 10 тысяч рублей (75%). Не поддерживают данную меру поддержки 18%. Стоит отметить еще, что 82% положительно относятся к помощи, которую оказывают беженцы волонтеры. Отрицательно относятся к этому только четыре процента опрошенных».
Война и её развилка
В понедельник Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Были подписаны договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. Перед подписанием документов президент обратился к россиянам с телеобращением, в котором подробно объяснил, почему иначе войну в Донбассе не остановить. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР.
Член Совета по правам человека Марина Ахмедова называет признание республик историческим решением:
«Мои друзья мне не раз говорили – "Ты никогда не выступаешь против Путина из-за Донбасса". И это правда. Путин для меня все эти восемь лет был единственной гарантией безопасности Донбасса. Я верила в то, что он – сильный человек для того, чтобы принять решение по Донбассу, и не видела никого другого, кому под силу было бы принятие этого исторического решения. И я не ошиблась. <…> На Донбассе я впервые в жизни столкнулась с насилием и много раз становилась его свидетелем. Я встретила там людей, которые были такие, как я – верили во все то, во что верила я, говорили как я, думали как я. Их убивали именно за это! За то, что они вот такие. И я каждый раз это чувствовала так, будто убивали саму меня. Нелегко часто быть убитой. Я хотела, желала, ждала, чтобы это насилие прекратилось. И сейчас я чувствую себя очень свободным человеком. Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек говорю – я поддерживаю президента. Я уверена, что ему нужна наша поддержка, и мы должны ему ее сейчас оказать».
«Железный занавес» считает, что у Путина не было выбора:
«Украина давно отказалась от исполнения Минских соглашений, а Запад лишь грозится санкциями в отношении России, но никак не помогает урегулировать ситуацию. Очевидно, что действовать нужно было срочно, иначе от Донбасса и его жителей, которые не успели эвакуироваться в Россию, не осталось бы и следа. <…> Остается лишь надеяться, что решительность России сможет отрезвить как руководство Украины, так и НАТО».
Политолог Алексей Чеснаков рассуждает о финальной ошибке украинских президента и министра иностранных дел:
«Именно последние неудачные сигналы Зеленского и Кулебы о готовности Украины создавать собственное ядерное оружие стали последним аргументом для сегодняшних решений. Интересно, что почти никто на Западе не отреагировал на этот откровенный ядерный шантаж со стороны самых статусных представителей украинских властей. Отсутствие должной реакции по таким чувствительным темам логично воспринимается как одобрение».
«Мюсли вслух» публикуют данные опроса ВЦИОМ о реакции россиян на признание республик:
«92% информированы о событии; 8% ничего не слышали. 73% скорее поддерживают признание; 16% скорее не поддерживают; 11% затруднились ответить. 78% скорее поддерживают договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР; 14% скорее не поддерживают; 8% затруднились ответить. Симптоматично, что договоры о помощи ДНР и ЛНР получили на 5 процентных пунктов большую поддержку, чем признание независимости. Юридические тонкости (чтобы заключить договор, надо признать независимость) людям малоинтересны, а вот защитить Донбасс – понятная цель. 78% россиян – это громадное большинство».
Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев пишет о начале новой эпохи:
«Вот прямо сейчас ставится окончательная, жирная ставится точка в истории постялтинского мира. И в истории мира однополярного, который сложился после крушения СССР. Окончательно, на высшем уровне определяется, что Российская Федерация – это наследник СССР, который суть историческая Россия. Короче, слом эпох и рождение нового мира из хаоса на наших глазах».
Война и её начало
В четверг Владимир Путин выступил с обращением к нации. Президент сообщил, что в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками принял решение о проведении специальной военной операции. Путин подчеркнул, что ее цель – обеспечение безопасности жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Российские военные начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским военнослужащим и организовать безопасные коридоры для тех, кто сложил оружие.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем канале «Аксёнов|82» рассказывает о снятии водной блокады Крыма и пуске воды по Северо-Крымскому каналу, что стало возможным благодаря освободительной операции Минобороны РФ:
«Северо-Крымский канал и сегодня может принимать днепровскую воду, для этого нужна политическая воля. Думаю, что эта воля будет благодаря тем решениям, которые принял наш Президент, и действиям Вооруженных Сил России. Запуск Северо-Крымского канала – это новое окно возможностей для Крыма. Канал готов, есть технические нюансы, которые позволят буквально в течение двух суток привести систему в порядок».
«338» комментирует новость о том, что руководство Национального университета обороны Украины призывает украинских военных сдаться:
«Хоть кто-то призывает сограждан не становиться пушечным мясом. Не важно, кто и как распространил это сообщение. Важно, чтобы его прочитали и осознали. Выход есть, и его предлагают».
Военный эксперт Владимир Орлов считает, что у Киева один выход из ситуации:
«Для существующего на Украине политического режима есть только один выход – это выполнение требований Владимира Путина и безоговорочная капитуляция. Никаких других переговоров Россия с марионеточным режимом Вашингтона на Украине вести не будет».
«Рыбарь /Z/» пишет о том, как Запад пытается раскачать ситуацию в России:
«По линии пиар-агентств и брокеров сейчас поступают массовые заказы по публикации призывов выходить на митинги по всей России. Платят бьюти-блогерам, ТикТокерам, игровым геймерам, которые никогда до этого не интересовались политикой».
«Мышь в овощном» размышляет о важном результате военной операции:
«Одно из наиболее очевидных последствий операции на Украине – сведение шансов на реализацию т.н. "Карабахского сценария" в Новороссии к нулю. Этот сценарий оставался реальным долгое годы. <…> А в последнее время наши заокеанские партнеры сделали много всего, чтобы его запустить. Так что если вы расстраиваетесь происходящему – то отдавайте себе отчет в том, что причиной ваших переживаний, в том числе, является утрата Киевом возможности провести массированную этническую чистку в отношении таких же людей, как и мы с вами».
Война и её "бриллиантовое" будущее
Одним из первых на признание Россией независимости ДНР и ЛНР отреагировал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В его микроблоге появился твит о том, что санкции ЕС не позволят голосовавшим за признание республик депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Это заявление одних рассмешило, других удивило. Через какое-то время твит был удален.
«Темник» считает, что Боррель продемонстрировал глупость и непрофессионализм:
«Жозеп Боррель вчера создал сразу два идиотских инфоповода. Сначала выставил в Twitter запись о том, что российские элитарии отныне лишаются возможностей шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов в Амстердаме. Потом, через два часа удалил твит. То есть сначала продемонстрировал всему миру, что глава европейской дипломатии – профнепригодный дурак. А затем – демонстративно этот факт признал. <…> Дипломаты должны все-таки в первую очередь заниматься дипломатией. Действия Борреля наглядно всем показали, что дипломатии в Европе нет (что логично: нет субъектности – нет дипломатии). Данная бюрократическая позиция в ЕС – это просто синекура для очередного пропагандиста. Причем весьма слабого как стратега или государственного мужа. Во времена противостояний вечеринки, шоппинг и бриллианты – такое же оружие (если не посильнее, если уж решили бороться с элитой), как и военно-политические средства. Глупо лишать себя подобных возможностей. Видимо, более умные люди сумели достаточно образно расширить кругозор горе-дипломата, что и привело к оперативному отречению последнего от своих слов и снятию выставленных угроз».
Китай выступил против санкций в отношении России. «Китайская угроза» цитирует официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин:
«По данным Минфина США, за последние 20 лет использование санкций США выросло в десять раз. Предыдущая администрация США ввела до 3800 санкций, а это значит, что она орудует санкционной палкой в среднем три раза в день. С 2011 года США ввели в отношении России более 100 санкций. Однако решили ли американские санкции какую-то проблему? Стал ли мир лучше из-за этих санкций? Разрешится ли украинский вопрос сам собой благодаря санкциям США в отношении России? Будет ли лучше гарантирована европейская безопасность благодаря санкциям США в отношении России? Мы надеемся, что соответствующие стороны серьезно подумают над этим и будут стремиться решать вопросы путем диалога и консультаций».
Канцлер Германии Олаф Шольц распорядился приостановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». «Кримсон Дайджест» недоумевает, почему за действия России Шольц наказывает экономику ФРГ:
«Идея, что Шольц в ответ на признание ЛДНР введет санкции против немецкой экономики – это оригинально, свежо, необычно. (С точки зрения акционера Газпрома, так и вижу, как Миллер утирает слезы из-за остановки сертификации СП-2. Утирает слезы пачками евро, которые Германия платит за газ по космическим ценам из-за последствий европейской энергетической и санкционной политики)».
Журналист Тимофей Борисов пишет, что вообще-то немцы понимают, что без российского газа им будет крайне сложно:
«На днях в левой немецкой газете "Юнге Вельт" вышла публикация Кнута Мелентина, в которой в подзаголовке артикулируется четкий вывод: "ни Катар, ни Австралия не смогут заменить Россию на европейском рынке". Кнут пишет, что правительство США перед поездкой Олафа Шольца в Вашингтон судорожно искало дополнительные источники газа и проводило переговоры с Катаром и Австралией. Байден хотел сделать Шольцу предложение, от которого тот не смог бы отказаться. Шольца надо было убедить закрыть проект "Нордстрим-2". Байден полагал, что Шольц не Меркель, и его сломать будет проще. <…> "На самом деле попытки правительства США до сих пор, кажется, провалились, поскольку рынок природного газа находится под сильным давлением спроса, и нет никаких значительных излишков, которые можно было бы направить в Европу", – такой вывод делает автор статьи Кнут Мелентин. Интересно также, что еще в октябре агентство Bloomberg цитировало слова министра энергетики Катара Саада Шерида Аль-Кааби о том, что его страна не может производить больше природного газа».
«Мейстер» комментирует реакцию американцев:
«Президент Байден подписал указ, запрещающий экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из Соединенных Штатов или гражданами США любых товаров, услуг или технологий в ДНР и ЛНР. Многие наблюдатели из этого документа с удивлением узнали, что такая торговля была разрешена. Постпред США Линда Томас-Гринфилд устроила дежурную истерику на Совбезе ООН. Мадам постоянный представитель заявила, что "Россия порвала в клочья Минские соглашения", не пояснив, впрочем, как можно порвать в клочья договоренности, которые Киев даже не пытался исполнить за все годы их существования. Также Томас-Гринфилд заявила, что США не планируют поставлять ядерное оружие на Украину, "которая его не хочет". Последнее заявление, вероятно, несколько удивило президента Зеленского и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, которые недвусмысленно высказывались за то, чтобы Украина обзавелась атомной бомбой. Однако самую интересную новость озвучил не президент США и не постпред при ООН, а безвестный представитель пресс-службы Белого Дома, который провел экстренный телефонный брифинг для журналистов: США не считают ввод российских сил в Донбасс новым шагом как таковым, радикально меняющим ситуацию вокруг Украины и заставляющим Запад ввести санкции в отношении Москвы. Дескать, поскольку США и так были уверены, что Россия контролирует часть территории Украины, то фактически ничего не изменилось».
Война и её "олимпийское" прошлое
Ну и вспомним, наконец, что в каком-то запредельном прошлом, аж в конце прошлой недели завершились Олимпийские игры в Пекине. Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей и установила национальный рекорд, завоевав 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Раньше рекордом были 29 медалей на Олимпиаде 2014 года в Сочи (11-9-9). Таким же было лучшее достижение сборной СССР на Играх в Калгари в 1988 году.
«АДЕКВАТ» рассуждает о методиках подсчета медалей:
«Ничего методологически более объективного, чем присвоить каждому медальному металлу собственный вес, я не знаю. Золото, допустим, 3 балла, серебро 2, бронза 1. И если посчитать результаты по этой шкале, имеем третье место с совсем незначительным отставанием от второго. Что очень хорошо бьется и с нашим реальным, а не искаженным, весом на глобусе. Про Олимпиаду, ради полноты, еще стоит сказать, что свой огромный потенциал мы там реализовали далеко не полностью: бессчетная россыпь четвертых мест соврать не даст. Очевидный вывод – есть большой потенциал роста, и надо прикладывать все силы, чтобы реализовать его как следует. Впрочем, это снова далеко не про одну Олимпиаду».
Журналист Андрей Малосолов отвечает недовольным тем, что золотых медалей только шесть:
«Да, мы нация победителей и максималистов. Поэтому для нас важны все эти победы с первых мест. И хорошо, что мы недовольны всего шестью золотыми. Но мировой спорт не стоит на месте. А мы, что важно, после пресловутого допингового скандала и последующего разгрома российского олимпизма, который к спорту не имел никакого отношения, выправились и довольно успешно идем вперед. Для нашего спорта такое количество медалей – хорошо. Попробуйте сказать нашим лыжникам и биатлонистам, Ивановой на санях, которая за месяц до соревнований ходить нормально не могла, для нашего крутого парня на коньках, даже для Большунова, что их серебро и бронза – так себе. Представили?»
«Суеверная Демократия» отмечает, что российская сборная показала отличные результаты, несмотря на огромное давление:
«Таких выдающихся результатов нашим спортсменам удалось добиться вопреки беспрецедентному давлению со стороны недоброжелателей. План недругов в этой части провалился – волю российской сборной подобными провокациями не сломить. Наоборот, как показала практика, подобные трудности мотивируют наших ребят показывать отличные результаты, ставить новые рекорды и демонстрировать торжество спортивного духа. Сломить волю российских спортсменов к победе не смогли даже постоянные изменения правил в угоду фаворитам из других стран. Каждая попытка как-то смухлевать приводила ко все новым победам. Характерный пример – скандал в фигурном катании – Россия взяла золото и серебро даже в условиях очередных допинговых провокаций. "Партнерам" давно пора намотать на ус: изменение правил международных отношений под своих фаворитов всегда будет приводить к их проигрышу».
«Кремлёвская прачка» рассказывает про Норвегию, которая стала первой по количеству медалей:
«Маленькая Норвегия является лидером по медалям в зимних видах спорта аж с начала 90-х годов, и на этой олимпиаде – те же успехи. После оглушительных провалов в конце 80-х годов в этой стране провели реформирование организации подготовки спортсменов высоких достижений. В ее основу было положено обобщение опыта олимпийской подготовки в СССР и ГДР – странах, имевших в те годы подавляющее преимущество на Олимпийских играх, особенно зимних. При этом ответственность за развитие спорта высших достижений, подготовку и участие спортсменов Норвегии в Олимпийских играх была возложена на общественную организацию Olympiatoppen (OLT), интегрированную в Национальный олимпийский комитет и Конфедерацию спортивных федераций, но в то же время функционирующую как автономная оперативная группа национальных федераций, практически альтернативная государственным структурам. Задачей OLT стала координация деятельности национальных спортивных федераций, отбор наиболее талантливых спортсменов и обеспечение их всеми необходимыми условиями для полноценной подготовки. Основная положительная роль такой реформы выразилась в рационализации использования материальных и финансовых ресурсов и формировании централизованной системы подготовки сильнейших спортсменов, ориентированной прежде всего на Олимпийские игры и во многом подобную той, которая существовала в бывшей ГДР или существует в настоящее время в Китае».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
- Совет Европы намерен приостановить членство России в организации
- Силуанов заявил, что в стране стабильная экономическая ситуация
- Путин высоко оценил действия российской армии в ходе операции на Украине
- Макрон рассказал о новых антироссийских санкциях
- СМИ: Германия может заморозить активы россиян
- Путин предложил украинским военным забрать власть в свои руки
- Путин проводит заседание Совета Безопасности на тему спецоперации на Украине
- Союз журналистов России попросил Роскомнадзор помочь ограничить цензуру в соцсетях
- СМИ: Нацбанк Украины отзовет лицензию у «дочки» Сбербанка
- Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года переносится из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru