Телеграм: Вместо рэпера приехал ЦРУшник

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Во вторник в Москву прибыл глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Авторы каналов гадали, зачем прилетал.

«Международный фреш» приводит мнение западных СМИ:

«Западная пресса пишет, что он якобы отговаривал российское руководство нападать на Прибалтику или устраивать какую-то провокацию против НАТО. Однако давайте обратим внимание, какие именно издания распространяют этот тезис – это The Wall Street Journal и Politico. Их руководство всегда занимало ястребиные антироссийские позиции. Владелец холдинга, куда входит Politico, прямо заявлял, что воспринимает себя участником информационной войны с Россией. Остальные же СМИ по этому поводу молчат. В том числе ничего не сказало и американское Axios, которое наиболее часто публикует достоверные инсайды. Из этого можно сделать вывод, что никакой реальной информации о предмете обсуждения Рэтклиффа с российским руководством у журналистов нет, а все рассказы о якобы готовящемся нападении на Прибалтику – просто антироссийская выдумка».

«Мараховское время» рассматривает версии:

«В комментариях западных СМИ сейчас топ версий "Что это Рэтклифф делал в Москве" выглядит так: 1. Прилетел просить помощи с Ираном. Главное возражение оппонентов: "Типа дорогие русские, мы влезли с НАТО вам на порог, мы заблокировали вас, мы ограбили вас на ЗВР, так вот, не будете ли вы столь любезны помочь нам"? 2. Прилетел менять шпионов. Возражение оппонентов: "А почему на таком здоровенном военном транспортнике". 3. Прилетел менять тела. Возражение оппонентов: "А зачем лично-то". 4. Прилетел заканчивать с Украиной/спасать украинцев от зимы. Возражение оппонентов: "Первое ему не нужно, а во втором случае ему что, есть что предложить?" По понятным причинам версии 1 и 4 несколько соприкасаются (в точке интересов нашей ув. страны), но в обоих случаях остается один вопрос – что американская сторона захочет и, даже захотев, сможет сделать. Хорошая новость в том, что ответ рано или поздно мы узнаем».

«Доктор Z прописал» обращает внимание на заявление президента США Дональда Трампа:

«"Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", – сказал Трамп. В общем, первая часть про визит, вторую мы уже слышали неоднократно. Украину обсуждали, ну да это и так понятно было. Не совсем понятно, кого Трамп не захотел разочаровывать. То ли тех, кто ожидал больше информации. То ли тех, о "безумных" предположениях которых Трампа спросил журналист: санкции против Ирана, угрозе Великобритании. "Ничего из этого", – сказал президент США. В общем, не сказать, что много света пролил на тематику визита. В общем, можно продолжать гадания, хотя если не будет чего-то еще, интерес к этой теме скоро угаснет».

«Сердце бессердечного мира SZG» допускает, что Рэтклифф прилетал обсудить вероятность нападения Китая на Тайвань:

«Размышляя о неожиданном приезде Рэтклиффа в Москву. Великая держава начинает войну обычно не тогда, когда она уверена в победе, а тогда, когда считает, что цена ожидания стала выше цены действия. А что думают семь очень умных и очень опытных пожилых китайцев с уникальным жизненным опытом? Вполне могут сидеть и считать: "В 2026 году – рано. В 2027-м – неизвестно. Через десять лет – неизвестно еще больше. А вот сейчас американцы заняты чем-то совершенно другим. Может быть, впервые за много лет нам надо не ждать лучшего момента, а внимательно посмотреть, не наступил ли он уже". И это, пожалуй, гораздо более опасная мысль, чем "Китай завтра нападет на Тайвань"».

«Всевидящее око» резюмирует:

«В принципе, можно в общих чертах догадаться, о чем шла речь. Штатам что-то от нас надо, причем надо прямо кровь из носу, иначе чиновник такого уровня к нам не полетел бы. Накладывая масштабную сетку на глобальную геополитическую карту, обнаруживаем лишь один крупный конфликт, непосредственно затрагивающий США – их агрессию против Ирана, который никак не хочет сдаваться и во многом уже одержал медийную и экономическую победу. Трампу очень хотелось бы, чтобы мы оказали влияние на иранцев, и они позволили ему выйти из войны без особого ущерба для репутации, особенно в преддверии грядущих выборов в Конгресс. Но мало ли чего он там хочет – вопрос в том, что он может предложить за такой спасательный круг, и вот тут уже начинаются сплошные вопросы. Как все убедились после Анкориджа, обещания президента США значат не слишком много, если против него объединенным фронтом выступают собственные ястребы и русофобы-европейцы».

