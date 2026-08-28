Телеграм: Вместо рэпера приехал ЦРУшник
Россия ждала Канье Уэста, а дождалась американского разведчика, Киев всё ещё ждёт денег и ракет, а россияне ждут сентябрьских выборов в Госдуму.
Внешнее управление для безопасности инфраструктуры
Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не принимают меры безопасности.
«Железобетонный замес» приводит подробности:
«Минпромторг России включил в перечень критически важных инфраструктурных объектов, которые государство может передать во внешнее управление в случае, если их владельцы не предпримут достаточных мер для обеспечения их безопасности, 167 площадок. Это следует из официального сообщения федерального правительства, которое для исполнения соответствующего президентского указа создал специальную подкомиссию во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Первое заседание этой структуры прошло 27 августа и было посвящено защите объектов логистики и торговли. Исходя из этого можно сделать вывод, что некоторая часть из 167 объектов, включенных Минпромторгом в перечень, относится к сегментам складской и торговой недвижимости. Между тем, бизнес пока не понимает, как на практике будет работать указ и кому готовится к передаче своих активов во внешнее управление. Так, Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла направила 25 августа письмо Денису Мантурову с просьбой подготовить разъяснения для собственников и управляющих организаций торгцентров».
«КЛУБ ЭКСПЕРТОВ» публикует мнение политолога Дмитрия Евстафьева:
«Наш бизнес, в т.ч. и крупный, всячески откладывал демонстрацию своей не просто лояльности (тут заявлений было хоть отбавляй), но солидарности и соучастия в решении задач государства. Президент дал бизнесу очень серьезный сигнал, что "пора". И тут самое время проявить ответственность. Кмк, очень прозрачное предложение: "инвестируй в безопасность – или потеряешь актив". А что, вообще-то это уже "третье путинское предложение"».
«АДЕКВАТ Z» предупреждает:
«С огромной вероятностью следует ждать провокационных разгонов про отжим государством бизнеса. С понятной целью использовать очередной повод для как можно более самозабвенного шатания. Докладываю превентивно: возможности отжима конструкция указа не предусматривает в принципе. В нем специально и очень ясно оговорено, что в числе полномочий собственника, которыми наделяется временный управляющий активом, по которому запущена процедура из указа, полномочий по распоряжению активом не возникает. Ни продать, ни подарить, ни обременить, ни совершить любую иную сделку, имеющую целью или более отдаленным результатом переход права собственности. И отдельно стоит заметить, что кадрово-организационный ресурс для внешнего управления частными объектами у государства далеко не безграничен. Поэтому подвергнутся только те, у кого с обеспечением безопасности объектов в своей зоне ответственности дела обстоят наиболее вопиющим образом».
«ПОЛИТ ИНФОРМ» объясняет, почему считает указ справедливым:
«Нужно понимать: война пришла в каждый город и село, до коих дотягивается вражеская ракетно-беспилотная рука. Нужно узнать наконец, что линия фронта не только на Донбассе, в Крыму или Слобожанщине, она на стратегическом уровне всей России. И коль государство несет ответственность за население, а частный собственник намерен лишь извлекать прибыль, экономить и оптимизировать, то такие "частники" если не пособники врага, то явные недоброжелатели. С вечной мантрой "мы налоги платим", на них нашу собственность и защищайте. Нет, дорогие. Налоги – они про мирные времена, война же есть форма мобилизации всего сверху донизу. Скрытая, открытая, объявленная или нет, вообще не суть. Война всегда есть цена. Для всех и каждого. Владимир Владимирович многократно и деликатно намекал "капитанам национального бизнеса", что живут они в России. В единой стране с общими целями и задачами, где есть национальные интересы. Разошедшиеся с мировоззрением "цивилизованной части человечества" примерно совсем в 2014-м, а окончательно в 2022-м. А поскольку личное и корпоративное благополучие бизнеса обеспечивается народным трудом по найму на природных ресурсах того же народа, то не мешает принять участие».
Продолжение СВО
Под массированными ударами ВС РФ Украина отметила 35-летие со дня обретения независимости.
«Мейстер» следит за празднованием:
«В Киеве очередной шабаш на День независимости: пока Зеленский мечтает о кончине Путина в обращении к нации, в Киев стеклись европейские гости. В основном, прибалты и североевропейцы, разбавленные представителем единственной крупной страны континента – Британии: Барнем выражает преемственность русофобского курса после вступления в должность. В целом не слишком представительно. От США, кроме визита уже бывшего спецпредставиля Трампа Келлога, никого не было. Едут гости с подарками, и это, пожалуй, представляет наибольший интерес. Британцы заговорили о готовности передачи технологий своих компонентов для ракет SCALP, если Франция все-таки наладит их производство на Украине, что напоминает косплей Трампа, уже соскочившего с темы трансфера производства перехватчиков для Patriot. Вряд ли тут будет иначе – разворачивать сложное производство под российскими ракетными ударами дураков нет, проще передать их напрямую, как раньше».
Веселились не все, отмечает «На самом деле в Одессе»:
«Кто бы что ни говорил, но и на Западной Украине большинство людей не согласны идти на утилизацию. 25 августа в Тернополе чаша народного терпения переполнилась, и люди оказали действенное сопротивление бандитам из "ТЦК и СП". А вечером преимущественно молодежь вышла на массовый стихийный протест против ТЦК. Власти отреагировали моментально и вывели против мирных граждан военную технику. На этот раз обошлось без жертв, но это не более чем счастливая случайность. Требуем признать ТЦК и СП террористической организацией!»
«Пинта разума» подчеркивает, что Зеленский опять клянчит деньги:
«Заявления Зеленского о дефиците бюджета Минобороны Украины в размере 27 млрд долларов показательны: оказывается, всю выделенную до конца года военную помощь украинское руководство "спустило" за несколько месяцев интенсивной воздушной кампании (так называемых "дипстрайков" и "миддлстрайков") с целью создать в России социально-экономический кризис и раскачать ситуацию в преддверии парламентских выборов. Теперь деньги закончились, и Киев требует от союзников новых сверхплановых траншей. Аргументация при этом довольно простая: посмотрите, мы создали в России кое-какие проблемы (тот же бензиновый кризис). Поднажмем еще немного – и все получится. Однако же выделение новых траншей становится все более проблематичным, поскольку европейские союзники Украины сами испытывают экономические проблемы, и даже прошлогодний "репарационный кредит" (выплачивать который Киев должен только в случае выплаты Россией контрибуции) в 90 млрд евро дался им с большим трудом».
«Книга Носовича» удивляется:
«В последние дни обращает внимание и сильно прикалывает, что западные СМИ описывают жабогадюкинг в Киеве (коррупционные скандалы, картонный майдан и пр.) как "политический хаос". Не смешите: какой же это хаос? Это обычная украинская политика. Склочная и бардачная. Она возвращается к своей исторической норме на пятый год диктатуры военного времени. Феноменально возвращается в условиях этой диктатуры, несмотря на продолжающуюся войну и военное положение. Пробивается сквозь него, как трава сквозь асфальт. Вот когда военное положение отменят, и все в Киеве бесповоротно разморозится, тогда они вам покажут, что такое политический хаос».
«Мышь в овощном» обращает внимание на заявление бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который призвал мобилизовать украинских женщин в ВСУ и сообщил, что его жена и дочь тоже воевали:
«Если небратья искренни в своем стремлении найти какие-то нестыковки в логике отправляющего их жинок в окопы Кита Келлога, то это не сильно лучшим образом характеризует их мыслительные способности. "Белый господин" выступает в поддержку мобилизации женщин на контролируемых бандеровцами территориях не потому, что считает их в чем-то равными своей супруге или дочери. Не считает. Он, будучи профессионалом, просто видит нехватку пушечного мяса – и предлагает решить ее доступными средствами. А что при этом упоминает каких-то своих родных и близких – так это просто фигура речи. Жест доброй воли, проявление эмпатии к ручным людоедам. Украинки, по мнению Келлога, должны надевать форму не потому, что так когда-то сделали его родственницы. А оттого, что такого решения от Киева ждут "старшие партнеры". При этом отмазка "мы не согласны, так как сама келлогова доча с пулеметом по грязи не ползала", в данном случае не прокатывает от слова "совсем". Да, она – не ползала. Ну а вам, по его мнению, придется это делать».
Приезд в Москву главы ЦРУ
Во вторник в Москву прибыл глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Авторы каналов гадали, зачем прилетал.
«Международный фреш» приводит мнение западных СМИ:
«Западная пресса пишет, что он якобы отговаривал российское руководство нападать на Прибалтику или устраивать какую-то провокацию против НАТО. Однако давайте обратим внимание, какие именно издания распространяют этот тезис – это The Wall Street Journal и Politico. Их руководство всегда занимало ястребиные антироссийские позиции. Владелец холдинга, куда входит Politico, прямо заявлял, что воспринимает себя участником информационной войны с Россией. Остальные же СМИ по этому поводу молчат. В том числе ничего не сказало и американское Axios, которое наиболее часто публикует достоверные инсайды. Из этого можно сделать вывод, что никакой реальной информации о предмете обсуждения Рэтклиффа с российским руководством у журналистов нет, а все рассказы о якобы готовящемся нападении на Прибалтику – просто антироссийская выдумка».
«Мараховское время» рассматривает версии:
«В комментариях западных СМИ сейчас топ версий "Что это Рэтклифф делал в Москве" выглядит так: 1. Прилетел просить помощи с Ираном. Главное возражение оппонентов: "Типа дорогие русские, мы влезли с НАТО вам на порог, мы заблокировали вас, мы ограбили вас на ЗВР, так вот, не будете ли вы столь любезны помочь нам"? 2. Прилетел менять шпионов. Возражение оппонентов: "А почему на таком здоровенном военном транспортнике". 3. Прилетел менять тела. Возражение оппонентов: "А зачем лично-то". 4. Прилетел заканчивать с Украиной/спасать украинцев от зимы. Возражение оппонентов: "Первое ему не нужно, а во втором случае ему что, есть что предложить?" По понятным причинам версии 1 и 4 несколько соприкасаются (в точке интересов нашей ув. страны), но в обоих случаях остается один вопрос – что американская сторона захочет и, даже захотев, сможет сделать. Хорошая новость в том, что ответ рано или поздно мы узнаем».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на заявление президента США Дональда Трампа:
«"Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", – сказал Трамп. В общем, первая часть про визит, вторую мы уже слышали неоднократно. Украину обсуждали, ну да это и так понятно было. Не совсем понятно, кого Трамп не захотел разочаровывать. То ли тех, кто ожидал больше информации. То ли тех, о "безумных" предположениях которых Трампа спросил журналист: санкции против Ирана, угрозе Великобритании. "Ничего из этого", – сказал президент США. В общем, не сказать, что много света пролил на тематику визита. В общем, можно продолжать гадания, хотя если не будет чего-то еще, интерес к этой теме скоро угаснет».
«Сердце бессердечного мира SZG» допускает, что Рэтклифф прилетал обсудить вероятность нападения Китая на Тайвань:
«Размышляя о неожиданном приезде Рэтклиффа в Москву. Великая держава начинает войну обычно не тогда, когда она уверена в победе, а тогда, когда считает, что цена ожидания стала выше цены действия. А что думают семь очень умных и очень опытных пожилых китайцев с уникальным жизненным опытом? Вполне могут сидеть и считать: "В 2026 году – рано. В 2027-м – неизвестно. Через десять лет – неизвестно еще больше. А вот сейчас американцы заняты чем-то совершенно другим. Может быть, впервые за много лет нам надо не ждать лучшего момента, а внимательно посмотреть, не наступил ли он уже". И это, пожалуй, гораздо более опасная мысль, чем "Китай завтра нападет на Тайвань"».
«Всевидящее око» резюмирует:
«В принципе, можно в общих чертах догадаться, о чем шла речь. Штатам что-то от нас надо, причем надо прямо кровь из носу, иначе чиновник такого уровня к нам не полетел бы. Накладывая масштабную сетку на глобальную геополитическую карту, обнаруживаем лишь один крупный конфликт, непосредственно затрагивающий США – их агрессию против Ирана, который никак не хочет сдаваться и во многом уже одержал медийную и экономическую победу. Трампу очень хотелось бы, чтобы мы оказали влияние на иранцев, и они позволили ему выйти из войны без особого ущерба для репутации, особенно в преддверии грядущих выборов в Конгресс. Но мало ли чего он там хочет – вопрос в том, что он может предложить за такой спасательный круг, и вот тут уже начинаются сплошные вопросы. Как все убедились после Анкориджа, обещания президента США значат не слишком много, если против него объединенным фронтом выступают собственные ястребы и русофобы-европейцы».
Предвыборная кампания
В России продолжается подготовка к единому дню голосования.
Депутат Госдумы, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказывает об открытии штабов наблюдателей:
«Они будут работать в 80 регионах. Мы готовим людей, которые будут следить, чтобы выборы прошли честно и прозрачно. Наши наблюдатели – люди разного возраста: самому молодому из них 18 лет, а самому старшему – 79. Для них это возможность самим увидеть, как устроен избирательный процесс и что происходит на участке. Прошел телемост с регионами. Мы узнали, как там идет подготовка. В Калининграде создали модель избирательного участка, чтобы люди могли на практике отработать все этапы. А в Свердловской области придумали специальные упражнения, чтобы не терять внимание во время голосования. 18, 19 и 20 сентября – это дни, когда подводим итоги прошлой работы и строим планы на следующие 5 лет. И каждый человек может сделать выбор, какой будет Россия».
«Мюсли вслух» пишут об одном из приоритетов «Единой России»:
«Председатель "Единой России" Медведев подчеркнул значительную роль женских инициатив в реализации народной программы партии, принятой 22 августа. Так, в нее поступило более 870 тыс. предложений от женщин. Это не удивляет, учитывая миллионное "Женское движение Единой России". Заметны и другие инициативы его участниц, направленные на решение демографических и семейных проблем: программа "Ты не одна" охватила более 70 тыс. человек, а Школа поддержки жен и матерей участников СВО "Жизнь после Победы" работает в 76 регионах. Столько усилий для повышения общественно-политической активности женщин, пожалуй, не прикладывает больше ни одна парламентская партия в стране. Например, достаточно уникальный коммуникационный проект единороссов "Женская политшкола" уже охватил десятки тысяч участниц. В совокупности это формирует образ российской женщины (и речь не обязательно о политике), которая может все».
«Выборный» приводит сообщение официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Госдуму:
«По ее словам, структура вошла в историю как инструмент двойных стандартов в электоральном наблюдении: "Ровно по этим причинам в международном наблюдении на сентябрьских выборах в России принимать участие она не будет". При этом Захарова подчеркнула, что Россия полностью выполняет свои обязательства по Копенгагенскому документу 1990 года, пригласив наблюдать за выборами ряд международных организаций, структур и отдельные страны ОБСЕ. По ее словам, Москва по-прежнему выступает за совместную выработку универсальных стандартов международного наблюдения за выборами, однако в нынешней обстановке оголтелой русофобии в западных странах о каком-либо диалоге с ними, в том числе в электоральной сфере, к сожалению, говорить не приходится».
Медиатехнолог Рамиль Харисов делится наблюдением:
«Московская кампания оппозиционных партий строится вокруг одной проблемы: партий много, а дополнительный избиратель у них во многом общий. КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия" все чаще конкурируют не с "Единой Россией", а за голоса, которые при другом раскладе могли бы достаться соседям по оппозиционному полю. У каждой партии сохраняется собственная базовая аудитория. КПРФ опирается на дисциплинированных сторонников. ЛДПР работает с протестно-патриотическим сегментом. "Новые люди" претендуют на часть молодых горожан и избирателей, не принимающих ограничительную повестку. СР сохраняет позиции среди тех, кто голосует из-за социальных претензий. Дальше начинается зона пересечения. Доходы, стоимость жизни, городские расходы, раздражение на чиновников и отношение к ограничениям используют почти все партии. Избиратель без устойчивой партийной привязанности видит близкие по смыслу предложения. Решение все чаще зависит от кандидата, его присутствия в районе и способности работать с конкретной проблемой».
«Темник» пишет про доклад Центра политической конъюнктуры «Кибер-Айсберг: волна надвигается», посвященный анализу роли искусственного интеллекта в думской кампании:
«Авторы исследования фиксируют важный переход: из инструмента технологического пиара и модной новинки нейросети трансформировались в фактор, способный напрямую влиять на архитектуру электорального процесса. Примечательно, что сложившаяся практика выявила своеобразный парадокс ожиданий. Долгое время прогнозировалось, что главной угрозой ИИ на выборах станут высококачественные дипфейки, нацеленные на манипуляцию массовым сознанием. Однако реалии 2026 года показывают иную картину: применение генеративных моделей оказывает воздействие не столько на умы избирателей, сколько на механизмы избирательного законодательства. Как следствие, ключевой уязвимостью при использовании нейросетей в агитации становится сухой юридический факт отсутствия лицензионного договора с компанией-разработчиком. Вопросы соблюдения авторских прав на генеративный контент перевели высокие технологии в строгую плоскость правоприменительной практики. Итог такой: традиционные бюрократические процедуры успешно поглотили элементы наступившего киберпанка».
Концерты Канье Уэста в России
На прошлой неделе стало известно, что 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоятся концерты американского рэпера Канье Уэста, что вызвало неоднозначную реакцию, так как ранее артист признавался в симпатиях к Гитлеру. В понедельник пресс-служба стадиона объявила, что концерты не состоятся, так как у них нет подписанного договора аренды с организатором Say Agency. Компания-организатор утверждала, что договор готовится к подписанию, и концерты состоятся. Позже пресс-служба площадки заявила, что ведет переговоры с Say Agency и считает возможным выступление рэпера, но даты могут измениться.
«Mellow Yellow Music Club» смеется:
«Рубрика "Шутки за 300 на злобу дня". Концерт Канье Уэста в Петербурге сейчас концерт Шредингера: он одновременно состоится, отменен, перенесен и уже идет с задержкой на полтора часа. Бдзынь!»
«Это мем или реальность?» ничего не понимает:
«Видимо, до октября самым интересным сюжетом в интернете будет концерт Шредингера Канье. Сначала люди не верили, что его вправду организовали, но на всякий случай купили билеты за 160к. Неделю спустя появилось опровержение, и Газпром Арена в своих соцсетях заявила, что никакого концерта не будет – хотя там же недавно публиковала анонс и розыгрыш билетов. СМИ собирают слухи от анонимных источников, что концерт закрыли по звонку "сверху", а Лужники приглашают певца к себе. Оказалось также, что агентство-организатор еще не подписало договор с Ареной, а также добавило при покупке билетов пункт про невозможность возврата денег. Очень интересно, но выводы пока делать рано – такое ощущение, что финал истории мы точно узнаем 10 октября. Только достали сервиз, теперь убирать обратно…»
«Птичья ягода» осуждает тех, кто осуждает:
«Читаю в разных источниках: на концерт Канье Уэста было продано от 80 до 115 тыс. билетов за пару дней. Ладно, возьмем для удобства среднее – 100 тыс. билетов (ну а реальное количество желающих туда попасть хотя бы в теории куда больше, разумеется). Это миллиарды рублей, потраченные 100 тысячами российских граждан. Если при этом открыть нашу развеселую медийку, можно тут же узнать, что это не просто 100 тыс. граждан, а идиотов бескультурных, падших, скрепы шатающих и вообще без пяти минут пособников нацистов. <…> Вы знаете, я уже как-то писала вам, что главной проблемой российского общества я вижу не иноагентов и вражеские поползновения. Главной проблемой я вижу патологическую жестокость к ближнему только за отличное мнение, желание покарать и унизить. И наша история тому печальная иллюстрация. А для меня лично человеческое достоинство превыше всего, потому что человек в достойном обращении куда добрее и сознательней загнанной в угол крысы, которая понимает только запреты и устрашение. Так что отстаньте друг от друга. Хотя бы вот в мелочах. Перестаньте искать угрозу в каждом углу. В конце концов, у нас имеются куда более определенные враги».
«Оптимистка в штатском» не огорчилась бы из-за отмены концертов:
«При всей моей любви к хорошей музыке, если вся эта история в итоге окончательно развалится, я точно не буду заламывать руки от культурной трагедии. Потому что Петербург, переживший блокаду, совершенно не обязан становиться концертной площадкой для человека, который решил, что восхищение Гитлером – это приемлемая форма самовыражения».
«338» подозревает мошенничество:
«Что-то в стиле шоу Коровьева и Бегемота. Разве что там посетители не понимали или не желали верить, что стали участниками шоу. И по завершении истории останется задать вопрос: какие, простите, среднестатистические портреты жертвы мошенников? И как эффективно сработали мероприятия по предупреждению граждан о мошенниках? И насколько граждане повысили уровень своей цифровой грамотности? И на вопросы придется отвечать. Вероятно, что в рамках УПК».
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