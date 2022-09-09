Телеграм: ВЭФ, выборы и двойной траур в Британии
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Владивосток и его форум
5-8 сентября во Владивостоке прошел Восточный экономический форум (ВЭФ). Тема форума – «На пути к многополярному миру».
«Землянка» пишет о перспективах дальневосточных регионов:
«Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме дал оптимистичную оценку текущего развития дальневосточных регионов, даже в условиях санкционного давления: темпы промышленного роста дальневосточных регионов превышают общероссийские. Среди анонсированных президентом новых шагов по поддержке макрорегиона – дополнительные 5 миллиардов рублей на обновление дальневосточных городов, компенсации для регионального бизнеса при найме молодых специалистов, а также расширение количества маршрутов региональной авиации – что жизненно важно для всех регионов ДВФО».
«НЕШУЛЬМАН» рассуждает об участии в форуме делегаций из недружественных стран:
«В этом году в ВЭФ проводится, когда уже ситуация более-менее стабилизировалась, почти все возможные санкции против России уже ввели, и можно обсуждать планы на будущее. Поэтому программа форума сбалансирована так, чтобы понять, что из санкционного Россия может сделать сама, что может купить у новых поставщиков. В ВЭФ принимают участие делегации 68 стран, среди них Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия. Многие по понятным причинам участвуют на уровне бизнес-делегаций. Но в любом случае это свидетельствует о не угасшем интересе к сотрудничеству с Россией. А еще ВЭФ – это смотр достижений Дальнего Востока, которому последние 7 лет уделяют особое внимание, и именно эта территория должна стать воротами в многополярный мир. Полпред Трутнев готовил "поворот на Восток" с 2014 года: инфраструктурные проекты, привлечение азиатских инвестиций, продовольственная безопасность. Поэтому, когда появилась экстренная необходимость для перестройки экономических связей, был уже хороший задел».
«Вечерний пророк» комментирует выступление Владимира Путина на ВЭФ:
«Речь Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума вполне можно было засчитать за президентское послание Федеральному собранию. Выступление президента уже разобрали на цитаты, а элиты приняли заявления президента к действию как ориентиры для дальнейшей работы. Из наиболее важных и ключевых тезисов выступления Путина следует отметить: Россия не только ничего не потеряла в связи с проведением спецоперации по защите жителей Донбасса, но и укрепила свой суверенитет. Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено. Однако в результате оно было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу. Зерновая сделка может быть пересмотрена. Российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом. Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. Идея ограничить цены на нефть и газ – глупость. Европейцы напринимали "дурацкие решения", а теперь пытаются понять, как от этого уйти. Кремль не бросит гражданскую авиацию в беде. Отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение". Россия всегда будет защищать свои национальные интересы».
«Мастер пера» считает речь российского президента сигналом о том, что пора встраиваться в новый миропорядок:
«Площадка VII Восточного экономического форума стала плацдармом антисанкционного контрнаступления России. На первый взгляд, в своем выступлении на ВЭФ президент Владимир Путин не сказал ничего сенсационного, его заявления были ожидаемы и укладывались в общую логику как всего происходящего, так и российской стратегии. Однако сам факт того, что на седьмом месяце небывало жесткого противостояния с однополярным миром российское руководство не только ни на йоту не отступило от изначальных принципов, но и усиливает ответный нажим на оппонирующую сторону, свидетельствует о переменах на геополитическом фронте. <…> По сути речь президента России на Восточном форуме была нацелена на то, чтобы еще раз аргументированно и основательно показать верность российского курса и открывающиеся в связи с этим возможности для длинного списка соседних и дальних стран встроиться в обновляемую конструкцию мировой архитектуры на своих суверенных условиях и без оглядки на прежние центры принятия решений».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на сказанное о зерновой сделке:
«Президент России на пленарной сессии ВЭФ много внимания уделил зерновой сделке. Судя по сказанному Владимиром Путиным, ходом ее выполнения в Москве недовольны. Собственно, и ранее об этом говорили, а теперь сказано на самом высоком уровне. А с чего быть довольными, если, по словам Путина, по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено "всего два корабля из восьмидесяти семи". <…> Здесь стоит напомнить, как пару месяцев назад политики в США и Евросоюзе постоянно говорили о продовольственной катастрофе, которая неминуемо настигнет планету, если не будет организован вывоз сельхозпродукции с Украины. И обвиняли в этом Россию, разумеется. По поводу того, куда направляется эта сельхозпродукция, ныне на Западе официальные лица молчат».
Россия и её выборы
Единый день голосования назначен на 11 сентября, выборы разных уровней пройдут в 82 регионах. Но в ряде субъектов федерации голосование началось уже сегодня.
«Клименко sоветует» пишет об электронном голосовании в Москве:
«Разработчики московской платформы ДЭГ прекрасно отдают себе отчет в том, что в силу геополитической напряженности система находится под постоянной угрозой кибератак. Именно поэтому на прошедшем 26 августа, девятом по счету, тестировании ДЭГ моделировались перегрузки системы, попытки взлома и прочие внештатные ситуации. В этом году тестирование прошло без сбоев, участие в нем приняли почти 450 тыс. московских избирателей. Был также протестирован электронный регистр, который в этом году будет использоваться наравне с обычными списками избирателей на участках. С той лишь разницей, что в бумажном списке можно допустить ошибку, а электронный регистр безошибочно фиксирует все действия членов УИК, равно как и факт голосования избирателя. При этом неважно, как именно он проголосовал – онлайн или на участке. Как реально пойдет, посмотрим. Но сейчас социология показывает, что почти половина московских избирателей, готовых участвовать в предстоящих выборах, будут голосовать онлайн. Их собственный опыт говорит о том, что ДЭГ ничуть не менее (если не более) надежно, чем голосование на участке, до которого еще нужно дойти. С ДЭГ никуда ходить не нужно. Поэтому число сторонников онлайн голосования неизбежно будет расти».
«Темник» наблюдает за несогласованными действиями оппозиции:
«"Битва за Москву" породила хаос рекомендаций. Сразу несколько оппозиционных акторов представили рекомендательные списки кандидатов для голосования на муниципальных выборах в столице. Главные списочные проекты следующие:
1) "Умное голосование";
2) "Выбор есть";
3) "ВыДвижение";
4) "Земский съезд".
Такое количество конкурирующих центров рекомендаций несомненно будет дезориентировать избирателя. А это уменьшает шансы оппозиционных кандидатов на успех. Протестное голосование будет рассеиваться, как несанкционированный митинг под давлением ОМОНа».
«Укол Zонтиком» рассказывает, что россияне больше не хотят сотрудничать с ФБК, признанным экстремистской организацией, и о реакции на это иноагента Леонида Волкова:
«Инсайд из беглого штаба экс-ФБК. И снова мы про провал команды Леонида Волкова. На этот раз случилось провалище с наблюдением за муниципальными выборами, которое иноагенты-экстремисты пытались организовать в Москве из своего Вильнюса. Волков был в бешеной ярости, узнав от своих горе-менеджеров, что им удалось втянуть в наблюдательские активности только жалкие 7% от необходимого количества, причем по самой горячей и надежной базе. И это в Москве, где всегда концентрировалось ключевое ядро сторонников. Основными причинами отказов поддерживать экс-ФБК стали: выраженная экстремистская повестка (одни призывы жечь госучреждения чего только стоят) и поддержка действий украинских террористов. Люди просто больше не хотят втягиваться в откровенно уголовные авантюры и уж тем более поддерживать антироссийскую пропаганду Киева. И сколько бы Волков сейчас ни шпенял своих крепостных клерков, выискивая крайних, – финита ля комедия».
Юрист Илья Ремесло предупреждает, что Волков подводит своих сторонников под уголовную статью:
«Леня Волков, ставший фактическим руководителем экстремистского ФБК после того, как помог мне посадить Навального, жаждет новых посадок. Он призвал скачивать приложение "Умного голосования" для участия в московских муниципальных выборах по указанию ФБК. Однако ФБК признан экстремистским, как и все его проекты, включая "Умное голосование". Скачивание приложения может быть расценено как "участие в деятельности экстремистской организации" (ч.2 ст. 282.2 УК РФ). Разумеется, Волков говорит об анонимности и безопасности использования данного приложения – но мы помним, как часто случались утечки в ФБК, и как тот же Волков уверял, что донатить ФБК безопасно – а потом начались уголовные дела за финансирование экстремизма. Поэтому не стоит сомневаться, что вся информация, достаточная для привлечения к ответственности сторонников ФБК, у силовиков уже есть. Ответственность по ч.2 ст. 282.2 УК РФ достаточно строгая – штраф от 300 до 600 тысяч рублей либо принудительные работы на срок от 1 до 4 лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Привлечение к ответственности по данной статье ставит крест на учебе в нормальном ВУЗе или получении хорошей работы. Так что желающим посотрудничать с ФБК следует трижды подумать, стоит ли слушать Волкова, который неоднократно подставлял сторонников под сроки и штрафы, находясь при этом в безопасности за рубежом».
«Блок» сочувствует кандидатам в депутаты, которых без их разрешения поддерживают представители экстремистского проекта:
«Вляпались в УГ. В Москве десятки кандидатов в районные депутаты пойдут на выборы с рекомендациями экстремистов. Волков* & Co вспомнили про муниципальные выборы в Москве и реанимировали мертворожденное "Умное голосование"**. В свои списки осевшие в ЕС подельники Навального включили никому не известных людей. Более того, беглые экстремисты агитируют за представителей парламентских партий, которые всецело поддерживают спецоперацию на Украине. Очевидно, что никакая аналитика и социсследования не проводились. Списки составлялись наобум. Нацпредатели стараются доказать спонсорам, что они могут влиять на внутреннюю политику в РФ. Однако навальнисты давно за рамками не только политической борьбы, но и норм морали. Это разыскиваемые госизменники. Даже опосредованное сотрудничество с пособниками бандеровцев – волчий билет для любого кандидата.
* Иноагент
** Проект, связанный с экстремистской организацией ФБК».
МАГАТЭ и её отчет
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Авторы документа зафиксировали повреждения станции и призвали прекратить ее обстрелы. При этом организаторы обстрелов в отчете не названы. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
«Energy Today» полагает, что ради составления такого отчета представители МАГАТЭ могли бы и не приезжать:
«Обстрелы и повреждения зафиксированы, но о направлениях, с которых ведут огонь, не говорится. Суть миссии – обеспечение ядерной безопасности, а не разбираться в причинах и следствиях. Если почитать отчет, то становится понятно, что и без выезда можно было сделать такие рекомендации. Разве что пофоткались».
«Мейстер» считает визит миссии бесполезным:
«Несмотря на попытки сохранить нейтральный тон доклада, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым: на главный вопрос – кто бьет по станции? – ответа мы так и не получили. Этот реверанс в сторону Киева для ЗАЭС и Энергодара значит только одно – обстрелы продолжатся, и мир по-прежнему будет стоять на грани ядерной катастрофы. Саму "идею зоны ядерной безопасности" в ООН еще наверняка обсудят, однако в целом пожелания МАГАТЭ заведомо неприемлемы, так как подразумевают передачу станции под полный контроль украинского оператора. Чего, очевидно, не будет – обеспечивать ресурсную базу соперника, который без колебаний зимой отключит от электричества "сепаров" на потерянных территориях, никто не станет».
«Россия не Европа» удивляется поведению украинского руководства:
«Непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС украинцами и вся история с приездом миссии МАГАТЭ. Понятен интерес американцев и британцев: случись в Европе второй Чернобыль, им не только безопасно, но и весьма выгодно будет: и уже надорванный санкциями Евросоюз угробят окончательно, и русскую группировку на Украине (и саму Украину) накроет, и Донбасс с Крымом, да и восточным областям России крепко достанется. Ну а если Европу сильно зацепит, так это ж "Путин виноват"! Почему он, когда доблестные ВСУшники ракетами по реакторам гвоздили, не велел своим военным уйти и вернуть ЗАЭС украинцам? Тогда бы они и стрелять перестали. Но почему, скажите, Зеленский, руководя Украиной, которой от прошлого Чернобыля чуть ли не более всех досталось, вполне готов на это пойти и рискнуть собственным народом и территорией (а также – доброй половиной Европы) ради того, чтобы подставить "клятых москалей"?! Налицо, согласитесь, нечто патологическое».
Политик Елена Панина констатирует предвзятость международных организаций:
«Доклад очень показательный. Прямо начиная с совместной фотографии гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и президента Украины Владимира Зеленского, отдавшего приказ об обстрелах ЗАЭС. <…> Политика МАГАТЭ по ЗАЭС понятна: вытеснение российских войск и специалистов Росатома с территории АЭС, возвращение станции под контроль Украины и, возможно, неких международных сил. При таком сценарии вариант рукотворной ядерной катастрофы на данной станции станет реальностью. Пример с указанным выше докладом МАГАТЭ еще раз демонстрирует, что практически все международные институты постепенно перешли под контроль Запада. Один Совет Безопасности ООН пока остается независимым за счет права вето его двух постоянных членов в лице России и Китая».
«Всевидящее око» убеждено, что из отчета МАГАТЭ предельно ясно, кто ведет обстрелы:
«Тот факт, что в докладе МАГАТЭ ничего не сообщается о том, кто стрелял, – довольно прямо указывает на то, кто же на самом деле стрелял. Это ведь очень просто понять: там, где можно обвинить русских, они в докладе обвинены, там, где что-то комиссии не известно точно, тоже прямым текстом сказано, что это "не известно". И даже "свидетельские показания" описаны корректно: "по словам тех-то, дело обстоит так". И только в одном месте нет ни "не известно", ни "по словам свидетелей". Есть просто обстрелы. Сферические в вакууме. Прилетели из ниоткуда. От рептилоидов с Нибиру, вероятно».
Британия и смерть королевы
В понедельник в Великобритании подвели итоги выборов лидера правящей Консервативной партии, который становится новым премьер-министром страны. Победу одержала глава МИД Лиз Трасс.
«Мадам Секретарь» пишет об опасности некомпетентного лидера во главе сильной страны:
«Новый британский лидер видит себя реинкарнацией Маргарет Тэтчер. Но в реальности она даже слабее Тэрезы Мэй. В этом и состоит опасность для мира. Лондон сохраняет внушительный военный, экономический и разведывательно-дипломатический потенциал. И все это оказывается в руках совершенно неподготовленного человека. С одной стороны, Трасс совершенно несамостоятельная, временная фигура. С другой стороны, современный мир требует сильных лидеров, способных договариваться и принимать сложные решения. Даже в умелых руках Трасс останется всего лишь марионеткой, и такое решение может дорого стоить Лондону».
«Банкста» отмечает, что большинство британцев не в восторге от Трасс:
«В Британии продолжается правительственный кризис. Ряд чиновников кабмина Великобритании заявили об уходе с избранием Лиз Трасс на пост премьер-министра. Об уходе заявили министр внутренних дел Прити Патель, министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс. Более половины британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала премьером, – результаты опроса компании YouGov. При этом "очень рады" ее избранию лишь 4%, еще 18% – "скорее рады"».
«Zахватить мир и печеньки» полагает, что смена британского лидера ничего не изменит:
«Время сильных политиков на Западе прошло – и это объективный факт. При всей своей неоднозначности Борис Джонсон до последнего момента оставался личностью яркой и одиозной. Его преемница такими качествами не обладает, и вряд ли от нее следует ожидать каких-то сюрпризов. Коллективный проамериканский, то есть антироссийский дрейф сохранится, а внутренние проблемы туманного Альбиона останутся».
«Кремлевский шептун» предрекает Британии политический кризис:
«Протестные активности в Великобритании провоцирует санкционная политика в отношении РФ, которая на фоне постпандемийного снижения уровня жизни граждан (не только в Соединенном Королевстве, но и мире в целом) стала триггером к дальнейшей инфляции и в целом кризисным явлениям в экономике страны, особенно в сфере энергетики. Социальные протесты в Туманном Альбионе будут продолжать усиливаться, особенно учитывая приход во главу правительства, антироссийски настроенного, премьер-министра Лиз Трасс. Вероятно, она будет усиливать санкции и даже более того, может начать конфронтацию с европейскими партнерами, Макроном и Шольцем. Последние все больше выступают за диалог с Москвой по украинскому кейсу, а Трасс один из самых принципиальных "ястребов". Поэтому следует ожидать, что на фоне социально-экономической напряженности в Великобритании случится очередной политический кризис. Вероятно, это случится уже в ближайшее время: середина ноября – декабрь текущего года».
В четверг на 97-м году жизни умерла британская королева Елизавета II, правившая страной 70 лет.
«АДЕКВАТ Z» называет смерть королевы предвестником новой эпохи:
«Уход Елизаветы даже не столько подводит жирную-жирную черту под прошлым, хотя и это, безусловно, тоже. В первую очередь он открывает подданным дверь в завтра, завтра не в строгом смысле, а абсолютное – черное, неизведанное и совсем не факт, что уютное. Британия вместе со всеми своими подельниками на самом пороге больших событий, событий, которые отложатся в поколениях, событий, после которых прежней ей не остаться. И символическим рубежом, стронувшим лавину событий, время спустя будет казаться именно сегодняшний день. Казаться, а отчасти и быть – правы все, кто говорит, что одной фундаментальной скрепой, на которой держалось многое, у них там сегодня стало меньше. И если даже последние, не слишком спокойные и радостные, годы второй елизаветинской эпохи со временем покажутся подданным золотым веком, винить им в этом будет некого, кроме себя и своих элит. Которые, впрочем, везде и всегда таковы, каковы сами подданные».
Европа и протесты
Массовые акции протеста прошли в странах Европы. Люди протестуют против роста цен и снижения качества жизни, вызванных антироссийскими санкциями и направлением европейских ресурсов на помощь Украине.
«Мюсли вслух» наблюдают за тем, как Брюссель пытается объявить сотни тысяч протестующих европейцев агентами Путина:
«Волна протестов, прокатившаяся в минувшие выходные по нескольким европейским странам, вынудила отреагировать официальные лица Европы. Глава евродипломатии Боррель признал усталость граждан отдельных европейских стран от санкций против России и их озабоченность в отношении грядущей зимы, пообещав разъяснять им "необходимость санкционной политики". Вместе с призывом крепить ряды Боррель в очередной раз выразил тревогу по поводу опасности воздействия российской пропаганды, что выглядит весьма странно на фоне тотального бана российских СМИ в Европе. По мере нарастания экономических проблем в ЕС евробюрократам все труднее будет объяснять недовольство граждан кремлевской пропагандой и подрывными действиями "агентов Путина". На компромисс с Москвой Брюссель, Берлин и Париж идти не собираются. И недалек тот день, когда, устав объяснять гражданам "необходимость санкционной политики", всех недовольных европейцев официально объявят полуфашистами и экстремистами. Ровно то же самое мы уже наблюдаем за океаном в отношении противников администрации Байдена».
«Старушка Англия» пишет о недовольстве британцев:
«В Великобритании наблюдается рост протестной активности в связи с недовольством граждан снижением уровня жизни: 27 августа в Глазго граждане сожгли платежки за электроэнергию и потребовали от правительства "Заморозьте цены, а не людей". Рабочие в августе принимали участие в забастовках практически каждый день. В сентябре, например, запланированы стачки почтальонов. Набирает обороты интересная инициатива "Don’t pay UK". <…> Протестующие призывают с 1 октября просто-напросто перестать платить за электроэнергию. К акции присоединились около 173 тысяч человек. По сообщениям The Times, полиция опасается протестов и начала подготовку к возможным акциям. Вероятно, для стабилизации надвигающейся напряженности правительство расширит полномочия полиции (раньше такое уже было). Следует отметить, что жители страны ждут с нетерпением анонса мер правительства, направленных на борьбу с увеличением стоимости электроэнергии. От данного решения зависит будущее протестной активности британцев. Кстати, на телевидении на полном серьезе разыгрывают оплату коммуналки в качестве приза».
«РосСкандал» следит за протестами в Чехии и Италии:
«"Мы устали от обещаний": В Европе народ требует российского газа и отставки местных чинуш. В Чехии на улицы Праги вышло около 100 тысяч на антиправительственный митинг! Потребовали военного нейтралитета страны, прямых соглашений на поставку энергоресурсов из РФ и отставки антинародного правительства! В Италии безработные итальянцы на площади в Неаполе сожгли счета за газ и электричество! Народ кричит, что годами ждет высокооплачиваемую работу, а сегодня не может платить за ЖКУ – счета выросли в три раза! Пламя народного гнева нарастает! К зиме сто пудов отправят в топку своих боррелей, фондерляйн и шольцев… Остановить оголодавшую и замерзшую толпу тупой русофобской пропагандой невозможно!»
«Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, что протесты также охватили Германию, Францию, Нидерланды, Испанию, Молдавию, признаки недовольства есть в Бельгии, Австрии и Швейцарии:
«Вы заметили, что мир постепенно превращается в одну большую Латинскую Америку? Только если в моем любимом регионе бунты и протесты – это чуть ли не национальная забава, редко привлекающая внимание международного сообщества, то некогда благополучная Европа – совсем другое дело. <…> И это еще даже холода толком не наступили».
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