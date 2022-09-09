Телеграм: ВЭФ, выборы и двойной траур в Британии

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Единый день голосования назначен на 11 сентября, выборы разных уровней пройдут в 82 регионах. Но в ряде субъектов федерации голосование началось уже сегодня.

«Клименко sоветует» пишет об электронном голосовании в Москве:

«Разработчики московской платформы ДЭГ прекрасно отдают себе отчет в том, что в силу геополитической напряженности система находится под постоянной угрозой кибератак. Именно поэтому на прошедшем 26 августа, девятом по счету, тестировании ДЭГ моделировались перегрузки системы, попытки взлома и прочие внештатные ситуации. В этом году тестирование прошло без сбоев, участие в нем приняли почти 450 тыс. московских избирателей. Был также протестирован электронный регистр, который в этом году будет использоваться наравне с обычными списками избирателей на участках. С той лишь разницей, что в бумажном списке можно допустить ошибку, а электронный регистр безошибочно фиксирует все действия членов УИК, равно как и факт голосования избирателя. При этом неважно, как именно он проголосовал – онлайн или на участке. Как реально пойдет, посмотрим. Но сейчас социология показывает, что почти половина московских избирателей, готовых участвовать в предстоящих выборах, будут голосовать онлайн. Их собственный опыт говорит о том, что ДЭГ ничуть не менее (если не более) надежно, чем голосование на участке, до которого еще нужно дойти. С ДЭГ никуда ходить не нужно. Поэтому число сторонников онлайн голосования неизбежно будет расти».

«Темник» наблюдает за несогласованными действиями оппозиции:

«"Битва за Москву" породила хаос рекомендаций. Сразу несколько оппозиционных акторов представили рекомендательные списки кандидатов для голосования на муниципальных выборах в столице. Главные списочные проекты следующие:

1) "Умное голосование";

2) "Выбор есть";

3) "ВыДвижение";

4) "Земский съезд".

Такое количество конкурирующих центров рекомендаций несомненно будет дезориентировать избирателя. А это уменьшает шансы оппозиционных кандидатов на успех. Протестное голосование будет рассеиваться, как несанкционированный митинг под давлением ОМОНа».

«Укол Zонтиком» рассказывает, что россияне больше не хотят сотрудничать с ФБК, признанным экстремистской организацией, и о реакции на это иноагента Леонида Волкова:

«Инсайд из беглого штаба экс-ФБК. И снова мы про провал команды Леонида Волкова. На этот раз случилось провалище с наблюдением за муниципальными выборами, которое иноагенты-экстремисты пытались организовать в Москве из своего Вильнюса. Волков был в бешеной ярости, узнав от своих горе-менеджеров, что им удалось втянуть в наблюдательские активности только жалкие 7% от необходимого количества, причем по самой горячей и надежной базе. И это в Москве, где всегда концентрировалось ключевое ядро сторонников. Основными причинами отказов поддерживать экс-ФБК стали: выраженная экстремистская повестка (одни призывы жечь госучреждения чего только стоят) и поддержка действий украинских террористов. Люди просто больше не хотят втягиваться в откровенно уголовные авантюры и уж тем более поддерживать антироссийскую пропаганду Киева. И сколько бы Волков сейчас ни шпенял своих крепостных клерков, выискивая крайних, – финита ля комедия».

Юрист Илья Ремесло предупреждает, что Волков подводит своих сторонников под уголовную статью:

«Леня Волков, ставший фактическим руководителем экстремистского ФБК после того, как помог мне посадить Навального, жаждет новых посадок. Он призвал скачивать приложение "Умного голосования" для участия в московских муниципальных выборах по указанию ФБК. Однако ФБК признан экстремистским, как и все его проекты, включая "Умное голосование". Скачивание приложения может быть расценено как "участие в деятельности экстремистской организации" (ч.2 ст. 282.2 УК РФ). Разумеется, Волков говорит об анонимности и безопасности использования данного приложения – но мы помним, как часто случались утечки в ФБК, и как тот же Волков уверял, что донатить ФБК безопасно – а потом начались уголовные дела за финансирование экстремизма. Поэтому не стоит сомневаться, что вся информация, достаточная для привлечения к ответственности сторонников ФБК, у силовиков уже есть. Ответственность по ч.2 ст. 282.2 УК РФ достаточно строгая – штраф от 300 до 600 тысяч рублей либо принудительные работы на срок от 1 до 4 лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Привлечение к ответственности по данной статье ставит крест на учебе в нормальном ВУЗе или получении хорошей работы. Так что желающим посотрудничать с ФБК следует трижды подумать, стоит ли слушать Волкова, который неоднократно подставлял сторонников под сроки и штрафы, находясь при этом в безопасности за рубежом».

«Блок» сочувствует кандидатам в депутаты, которых без их разрешения поддерживают представители экстремистского проекта:

«Вляпались в УГ. В Москве десятки кандидатов в районные депутаты пойдут на выборы с рекомендациями экстремистов. Волков* & Co вспомнили про муниципальные выборы в Москве и реанимировали мертворожденное "Умное голосование"**. В свои списки осевшие в ЕС подельники Навального включили никому не известных людей. Более того, беглые экстремисты агитируют за представителей парламентских партий, которые всецело поддерживают спецоперацию на Украине. Очевидно, что никакая аналитика и социсследования не проводились. Списки составлялись наобум. Нацпредатели стараются доказать спонсорам, что они могут влиять на внутреннюю политику в РФ. Однако навальнисты давно за рамками не только политической борьбы, но и норм морали. Это разыскиваемые госизменники. Даже опосредованное сотрудничество с пособниками бандеровцев – волчий билет для любого кандидата.

* Иноагент

** Проект, связанный с экстремистской организацией ФБК».

