Телеграм: ВЭФ, саммит ШОС и куры в МФЦ

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На этой неделе во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказывает, что выступил на сессии ВЭФ «Креатив как стратегия»:

«Дальний Восток – идеальная площадка для интернационального диалога о креативных индустриях. Здесь русский культурный код встречается с восточной философией, "цифра", современные технологии переплетаются с традициями коренных народов – в миксе рождается новая география креативности. Чтобы она заработала на полную мощность, нужна инфраструктура. Идеи должны превращаться в бизнес-модели, смыслы – в инвестиции. [Проректор РАНХиГС] Андрей Полосин точно подметил – Россия как цивилизация способна влиять на другие государства именно через творчество, погруженное в экономику».

«Банкста» публикует статистику:

«Общая сумма подписанных на ВЭФ-2026 соглашений составила почти 7 трлн рублей без учета соглашений, которые представляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. В форуме участвовали более 9300 человек из 78 стран, включая представителей 18 недружественных России государств».

Экономист Алексей Кричевский комментирует сказанные на ВЭФ слова Владимира Путина о том, что «демография – это что-то на грани науки и искусства»:

«Наконец-то что-то реально толковое по этой теме. Не оголтелые вбросы престарелых тетенек, мнящих себя боярынями, а конструктив. Переход из одной стадии в другую – это в очень большой степени вопрос психологии и как собственного текущего, так и будущего комфорта. Можно ли этот комфорт получить в кредитной однушке под 18% годовых? Ну, такое себе удовольствие. Тем более в текущей геополитической ситуации, когда вокруг сплошные сумасшествия. Ключевых факторов здесь несколько. Психология, финансы, социалка и стабильность/рост. <…> Если про трендовую психологию говорить, то у последних поколений и запроса-то на детей нет как такового. YOLO, все дела. Финансы – про ипотеку и недвижку все знаем».

«Мейстер» размышляет о других словах президента:

«В своем новом выступлении на ВЭФ Владимир Путин отметил, что Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, чтобы от идеи до ее воплощения проходило минимум времени. Он анонсировал новый правовой режим для обкатки новых технологий и заявил о старте проекта по перевозке грузов при помощи дронов. Отметим, что все программы развития макрорегиона начинались с базы – развития инфраструктуры, в том числе и транзитной, а также добычи ресурсов, которыми богат регион (не только ископаемых, но и, например, рыбы). Это логичный старт, который одновременно позволял относительно быстро получить экономическую отдачу и обеспечить потребность экспорта всей страны через ДФО. Но теперь парадигма меняется – акцент смещается на хай-тек. Им станут и озвученные дроны-доставщики (на Сахалине уже создан первый в стране дронопорт), и микроэлектроника – озвучены планы строительства двух заводов полупроводников для нужд Yadro и "Бюро 1440", то есть для телекома и космоса. И хотя это не лишено сложностей – наши традиционные центры микроэлектроники расположены в Центральной России – это создает задел для качественно нового скачка в развитии ДФО. А также отвечает интересам безопасности – в условиях войны на Украине стратегическая отрасль находится слишком близко к противнику и уже попадала под удар».

Медиатехнолог Рамиль Харисов пишет про политику доверия:

«Между Президентом России Владимиром Путиным и его полпредом в ДФО на ВЭФ произошел диалог, вмиг разлетевшийся по всем онлайн медиа. Юрий Трутнев сообщил Главе государства, что Специальный административный район на Русском вернул в российскую юрисдикцию 138 компаний с активами на 6,2 трлн рублей. "Как это получилось", – спросил Президент. "Стали больше доверять Родине", – ответил Трутнев. Ответ неироничный. Вся политика Дальнего Востока, обеспечившая экономический и социальный рывок – это политика доверия. Ее начало и фундамент – доверие Президента команде полпреда, еще раз акцентированное на ВЭФ-2026. Дальше – доверие бизнеса дальневосточной системе в широком смысле: от прозрачности преференциальных режимов до устойчивости и стабильности вертикали власти. Отсюда и возврат в нашу юрисдикцию, и почти 7 трлн инвестиций, и запуск новых предприятий и все остальное, емко называемое "опережение по ключевым показателям". Доверие людей властям и бизнесу – отсюда стабильный процент во всех электоральных циклах последних лет. И, что на самом деле важнее, сокращение оттока населения и даже приток молодежи на учебу и специалистов на работу. К примеру, ИНТЦ "Русский", где работают 16 резидентов и ученые, вернувшиеся из зарубежных центров. Открывая традиционную выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ, Юрий Трутнев сказал: "Мы вместе создали новый Дальний Восток". Добавлю: политически – тоже новый, построенный на доверии. Прошедшие 10 лет показали, что политика доверия эффективна с экономической точки зрения».

