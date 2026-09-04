Телеграм: ВЭФ, саммит ШОС и куры в МФЦ
Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в Бишкеке прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, а кур понесли в МФЦ.
ВЭФ
На этой неделе во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.
Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказывает, что выступил на сессии ВЭФ «Креатив как стратегия»:
«Дальний Восток – идеальная площадка для интернационального диалога о креативных индустриях. Здесь русский культурный код встречается с восточной философией, "цифра", современные технологии переплетаются с традициями коренных народов – в миксе рождается новая география креативности. Чтобы она заработала на полную мощность, нужна инфраструктура. Идеи должны превращаться в бизнес-модели, смыслы – в инвестиции. [Проректор РАНХиГС] Андрей Полосин точно подметил – Россия как цивилизация способна влиять на другие государства именно через творчество, погруженное в экономику».
«Банкста» публикует статистику:
«Общая сумма подписанных на ВЭФ-2026 соглашений составила почти 7 трлн рублей без учета соглашений, которые представляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. В форуме участвовали более 9300 человек из 78 стран, включая представителей 18 недружественных России государств».
Экономист Алексей Кричевский комментирует сказанные на ВЭФ слова Владимира Путина о том, что «демография – это что-то на грани науки и искусства»:
«Наконец-то что-то реально толковое по этой теме. Не оголтелые вбросы престарелых тетенек, мнящих себя боярынями, а конструктив. Переход из одной стадии в другую – это в очень большой степени вопрос психологии и как собственного текущего, так и будущего комфорта. Можно ли этот комфорт получить в кредитной однушке под 18% годовых? Ну, такое себе удовольствие. Тем более в текущей геополитической ситуации, когда вокруг сплошные сумасшествия. Ключевых факторов здесь несколько. Психология, финансы, социалка и стабильность/рост. <…> Если про трендовую психологию говорить, то у последних поколений и запроса-то на детей нет как такового. YOLO, все дела. Финансы – про ипотеку и недвижку все знаем».
«Мейстер» размышляет о других словах президента:
«В своем новом выступлении на ВЭФ Владимир Путин отметил, что Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, чтобы от идеи до ее воплощения проходило минимум времени. Он анонсировал новый правовой режим для обкатки новых технологий и заявил о старте проекта по перевозке грузов при помощи дронов. Отметим, что все программы развития макрорегиона начинались с базы – развития инфраструктуры, в том числе и транзитной, а также добычи ресурсов, которыми богат регион (не только ископаемых, но и, например, рыбы). Это логичный старт, который одновременно позволял относительно быстро получить экономическую отдачу и обеспечить потребность экспорта всей страны через ДФО. Но теперь парадигма меняется – акцент смещается на хай-тек. Им станут и озвученные дроны-доставщики (на Сахалине уже создан первый в стране дронопорт), и микроэлектроника – озвучены планы строительства двух заводов полупроводников для нужд Yadro и "Бюро 1440", то есть для телекома и космоса. И хотя это не лишено сложностей – наши традиционные центры микроэлектроники расположены в Центральной России – это создает задел для качественно нового скачка в развитии ДФО. А также отвечает интересам безопасности – в условиях войны на Украине стратегическая отрасль находится слишком близко к противнику и уже попадала под удар».
Медиатехнолог Рамиль Харисов пишет про политику доверия:
«Между Президентом России Владимиром Путиным и его полпредом в ДФО на ВЭФ произошел диалог, вмиг разлетевшийся по всем онлайн медиа. Юрий Трутнев сообщил Главе государства, что Специальный административный район на Русском вернул в российскую юрисдикцию 138 компаний с активами на 6,2 трлн рублей. "Как это получилось", – спросил Президент. "Стали больше доверять Родине", – ответил Трутнев. Ответ неироничный. Вся политика Дальнего Востока, обеспечившая экономический и социальный рывок – это политика доверия. Ее начало и фундамент – доверие Президента команде полпреда, еще раз акцентированное на ВЭФ-2026. Дальше – доверие бизнеса дальневосточной системе в широком смысле: от прозрачности преференциальных режимов до устойчивости и стабильности вертикали власти. Отсюда и возврат в нашу юрисдикцию, и почти 7 трлн инвестиций, и запуск новых предприятий и все остальное, емко называемое "опережение по ключевым показателям". Доверие людей властям и бизнесу – отсюда стабильный процент во всех электоральных циклах последних лет. И, что на самом деле важнее, сокращение оттока населения и даже приток молодежи на учебу и специалистов на работу. К примеру, ИНТЦ "Русский", где работают 16 резидентов и ученые, вернувшиеся из зарубежных центров. Открывая традиционную выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ, Юрий Трутнев сказал: "Мы вместе создали новый Дальний Восток". Добавлю: политически – тоже новый, построенный на доверии. Прошедшие 10 лет показали, что политика доверия эффективна с экономической точки зрения».
Саммит ШОС
На этой неделе в Бишкеке прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченный к 25-летию объединения.
«Всевидящее око» проводит исторические аналогии:
«На встрече с Си Цзиньпином президент Путин сообщил, что Россия готова перейти на постоянный безвиз с Китаем, если Пекин сочтет это полезным. Особенно красиво перспективы смотрятся на фоне Европы, которая пытается отгородиться от России рвами и стенами. Исходно идея была в том, чтобы изолировать Россию от мира. Но в итоге чем дальше, тем больше выглядит так, что Европа-это-сад изолирует от мира себя, чтобы чего лишнего из не-сада не пролезло. Если обратиться к европейской истории, больше всего это напоминает чумной карантин. Вот только в чумном городе все сошли с ума и почему-то решили, что эпидемия бушует за стенами, а не прямо у них на центральной площади».
Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев злорадствует:
«В Вашингтоне ранее утро, но политики не спали всю ночь. Ждали трансляции, чтобы посмотреть, как Путин ведет непринужденную беседу с президентом Ирана, которого Белый дом пытается вывести на диалог вот уже полгода...»
Блогер Кирилл Шулика комментирует встречу Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном:
«Ну, как мы и предполагали, Никол Пашинян вспомнил русский язык, молодец, а его встреча с Владимиром Путиным в открытой части была благостной и спокойной. Будто делить уже нечего, оба лидера все понимают. Однако Владимир Путин все же сказал, что чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше, Москве надо понять, как развивать отношения дальше. По словам российского лидера, принятие закона о начале процедуры вступления Армении в другую организацию означает заявление о выходе из нынешней. Он назвал стремление Еревана в ЕС законным правом страны, но отметил, что это создает сложности для дальнейшего пребывания в ЕАЭС. То есть в этой части никаких подвижек ни в какую сторону не случилось. И даже предложение Путина дать выбор народу Армении в вопросе вступления в ЕС и спросить, чего хотят люди, уже звучало, но в Ереване, видимо, не было должным образом услышано».
Генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита ШОС призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. «Мышь в овощном» удивляется:
«Каждый раз, когда какой-нибудь очередной важный персонаж начинает призывать к "полному и немедленному прекращению огня на Украине", нам автоматически хочется спросить: "А как насчет России?" Можно ли, по мнению таких доброхотов, вести на территории России боевые действия, устраивать тут теракты, убивать мирных жителей? Такой вопрос рождается – но мы, конечно, понимаем, что даже если бы мы смогли реально задать его тому же господину Гутеррешу, то в ответ раздалось бы какое-нибудь невнятное мычание. Так как уже сам факт того, что этот момент последовательно игнорируется западными комментаторами, совершенно недвусмысленно дает понять, что они о нем думают. Можно ли, с учетом сказанного, всерьез разговаривать с этими господами о преодолении украинского кризиса? Очередной риторический вопрос…»
День знаний
Россия отпраздновала начало нового учебного года.
«Печатные выражения» обращаются к своим взрослым читателям:
«В этот знаменательный день желаю вам от всей души: пусть школьная программа окажется не настолько сложной и хитровыдуманной, чтобы вы не смогли объяснить ее своим чадам. Чтобы если на завтра задали выпилить лобзиком петуха, то вы бы узнали об этом до закрытия лобзикового магазина. Чтобы сборы на шторы не вгоняли семью в кредиты. А если ребенку поставят биологическую задачу вырастить плесень, он бы ограничился какой-нибудь банкой, а на всю остальную комнату эксперимент не распространил. Чтобы после родительского собрания вам хватило всего одной таблетки корвалола. А если вы сами учитель... Держитесь! Если не вы – то кто?»
«АДЕКВАТ Z» выступает с предложением:
«Статистика маркетплейса: средний чек на букет к 1 сентября – 4,8 тысячи рублей. Гражданский кодекс: не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций. Возможности при минимуме желания устроить ощутимые неприятности учителям, принявшим букет, не сверившись с его ценником: достаточные, было бы это самое желание. Момент, с которого в законе оказались эти три тысячи рублей: декабрь 2008. Краткое резюме состояния детей, родившихся в названный год и месяц: женить еще чуть рановато, пахать на них уже можно и нужно. Сумма, допустим, в 30 тысяч, которая в названный год и месяц была довольно приличной зарплатой, сегодня: МРОТ. Настоятельное пожелание следующему думскому созыву насчет всего изложенного: не откладывать. Основание: когда в законе костенеют на десятилетия давно утратившие даже видимость актуальности цифры, законодателя, и репутацию государства в целом, это далеко не красит».
Писатель Наташа Волошина публикует фото сына:
«Что такое 10 лет для человечества? Краткий миг. А для человека? Десять лет назад этот человек слепил для первой учительницы кривой гриб из коричневого пластилина... И вручил со словами: "С днем урожая!". Сегодня человек встал за час до будильника, чтобы по-быстрому сделать 15 заданий по геометрии, которые задавали на лето. Сделал 2. Сказал: "Ну, я сделал все, что мог! Букетик подсолнухов, выручай!"»
Депутат Госдумы Антон Горелкин отмечает, что в этом году учителям предлагают пройти образовательный курс по искусственному интеллекту:
«Учителя, с которыми я часто обсуждаю проблемы школьного образования, к искусственному интеллекту чаще всего относятся настороженно. Многие считают, что он расхолаживает детей, отучает их рассуждать, анализировать, выражать собственные мысли. Во многом это так, но лишь потому, что школьникам не рассказали, как нужно обращаться с нейросетями: не требовать от них готовых ответов, а использовать в роли помощника. Убежден, что и учителям помощь ИИ тоже пригодится – например, чтобы разгрузить себя от рутинной работы и отчетности».
«Мюсли вслух» приводят данные социологии:
«Очень своевременные числа опубликовал ВЦИОМ – он спросил народ о расходах на подготовку детей к 1 сентября. Россияне уже потратили или потратят в ближайшие дни в связи с началом нового учебного года в среднем на одного школьника 49169 рублей. За последний год траты снизились на 6%. По данным Росстата, % школьных трат к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате составил в этом году 45%; в 2020-м он был равен 54%, в 2015-м – 49%, в 2010-м – 44%, в 2005-м – 59%. Сегодня нуждающиеся в помощи на сборы детей в школу семьи получают адресную поддержку от региональных властей. Тем не менее, опрос ВЦИОМ показывает: школьные расходы заметны для семейного бюджета большинства россиян. Но, как отмечают социологи, откладывать покупки никто не планирует!»
СВО
Авторы каналов продолжают следить за ходом специальной военной операции.
Журналист Александр Рогаткин публикует кадры боевой работы российской лазерной установки против украинских дронов:
«Фиолетовые лучи, о которых так мечтали "свидомые" хлопчики, уже в деле! Только у нас сенсационные кадры уничтожения в небе украинских беспилотников боевым российским лазерным комплексом! Несколько таких лазерных установок теперь прикрывают наши стратегические объекты на юго-западе страны. По словам разработчиков систем, сбито уже несколько сотен вражеских БПЛА, и сейчас на смену лазерным установкам первого поколения приходят более мощные комплексы, способные сбивать высокоскоростные цели: самолеты и крылатые ракеты. P.S. Не склонен переоценивать этот инновационный вид оружия на "новых физических принципах", но в комплексе с традиционными средствами ПВО боевой лазер однозначно будет полезен для защиты страны от воздушных налетов. Отрадно и то, что у нас не просто есть такие боевые "фиолетовые лучи", а они еще и доказали свою работоспособность. Теперь эти "Мечи Джедая" надо развивать и постоянно совершенствовать. Таков путь».
«Денацификация UA» радуется:
«Из Одессы прилетели отличные новости: прямо в городе, ночью, накрыли фуры с пусковыми установками тяжелых беспилотников. Досягаемость пусковых установок в Киеве и теперь в Одессе имеет важное военное и психологическое значение. Пресловутые "птицы Мадяра" потеряли спокойный тыл».
«338» комментирует информацию о поражении украинского пункта пропуска «Орловка» на границе с Румынией:
«Поражение сухопутной части пункта пропуска "Орловка" – это не только продолжение изоляции Одесской области (и в целом Украины) по Дунаю с остановкой грузоперевозок. Это, по сути, и есть начало реализации плана системных ударов по энергоинфраструктуре киевского режима. Как на "прием", так и на "возврат". ГИС "Орловка" является входной точкой для газотранспортных маршрутов, в т.ч. проекта "Вертикального коридора", через который газ (американский СПГ) должен проходить через украинскую территорию и храниться в украинских ПХГ и далее идти в Европу, либо же реверсом возвращаться потребителям в Южной Европе. Европа, также решающая задачу заполнения своих ПХГ и в целом накопления запасов газа на зимний сезон, также остается без резервного маршрута, полностью уповая на терминалы в Бельгии, Испании, Франции, Польше и плавзавод в ФРГ».
«Канал визионера» комментирует заявление Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство становится небезопасным и будет «де-факто закрыто»:
«На что рассчитывает Зеленский? На прекращение атак на Киев? На то, что у России не найдется новых ответных ракетных аргументов, как нашлись ответы на удары по гражданским судам и складам? Судя по всему – ему абсолютно все равно, чем хуже всем – тем нужнее и важнее он сам. На этом они все и играют...»
«Книга Носовича» рассматривает это заявление Зеленского под другим углом:
«По зрелом размышлении я пришел к выводу, что в угрозах Киева закрыть России небо с помощью беспилотников есть потенциальная выгода для России же. Ответить киевскому режиму зеркально в данном случае Россия не может, потому как небо над Украиной и так пятый год закрыто. Но если Зеленский в самом деле отморозится до создания системных угроз гражданской авиации, то российский ВПК в части производства БПЛА уже разогнался до таких масштабов, что России хватит дронов для того, чтобы зеркально ответить Европе. Которая производит Зеленскому все эти дроны, которым он намерился закрывать российское небо, и вообще представляет для Украины стратегический тыл. Базовая проблема украинского конфликта сегодня в том, что Европа, напрямую в этом конфликте участвуя за одну из сторон, пребывает в зоне комфорта, и реальных угроз своей безопасности не имеет. Сделать европейское небо невозможным для авиасообщения – это вполне себе выведение из зоны комфорта, удар под дых и неприемлемая для Европы цена продолжения конфликта. И не надо объявлять войну НАТО и кого-то бомбить. Разумеется, это запредельное взвинчивание ставок. Но эти ставки уже взвинтит Зеленский, если начнет сбивать над Россией гражданские самолеты. Все, что за это Россия получит полное право сделать с Киевом, вынесем за скобки. Но Россия получит также полное право предпринять шаги и по отношению к Европе. Повторюсь, дроны для Киева клепаются сегодня на западе, и генеральным спонсором украинского терроризма предстанет Европа».
Куры в МФЦ
С 1 сентября в России должны были ввести обязательную маркировку кур, уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и кроликов, если их больше десяти, а также всех верблюдов и оленей в личных подсобных хозяйствах. Но депутаты Госдума предложили сдвинуть сроки и пересмотреть нормы после обсуждения с сельскими жителями. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору дополнительно оценить, как на практике должны работать новые требования. Граждане начали выкладывать в интернет видео, на которых они несут кур в МФЦ на регистрацию.
«Домашние животные» приводят мнение эксперта:
«Новые требования к обязательной маркировке и регистрации сельскохозяйственных животных могут стать чрезмерным бременем для владельцев личных подсобных хозяйств, считает главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев. Текущая система учета направлена на усиление контроля над малым агробизнесом и может быть связана с планами по введению дополнительных налогов, рассказал эксперт».
«Большая Кубань | Краснодар и край» удивляется:
«А если решите сварить суп из своей курицы, об этом тоже придется уведомить государство. Серьезно. В партии "Новые люди" эту инициативу встретили без энтузиазма. Там считают, что людям и без того хватает бюрократии, а тут еще и кур на учет ставят. Лидер краснодарских "Новых людей" Никита Сиразетдинов, комментируя подобные инициативы, отметил: "Людям необходимо создавать возможности для развития, а не вводить бесконечные запреты и доставать новыми правилами". И с ним трудно не согласиться – владельцам подворий теперь точно добавили головной боли. В соцсетях уже вовсю шутят: "А свидетельство о смерти курицы где брать?", "Петухов – на военный учет!". В общем, удачи вам и вашим курочкам. Теперь у них официальный статус».
«Честный Репортаж» отмечает, что нововведение сильно усложнит жизнь сельских жителей:
«Табличку с породой, датой маркировки и именем владельца придется мастерить за свой счет. И чтобы она не выцвела после первого дождя – ведь курятник не музей, а требования к материалам, видимо, прописаны с запасом на века. Особый шик – сообщать в ветстанцию о каждом новом цыпленке или павшем петухе. Представьте себе радость сельского жителя, который в разгар сенокоса бежит докладывать о пополнении в курином семействе. Но бюрократия не дремлет, и к 2029 году учет будет обязателен даже для одной курочки – видимо, чтобы она чувствовала себя полноценным налогоплательщиком. Впрочем, если вы до сих пор не промаркировали своих пернатых, можете вздохнуть спокойно: штрафовать за отсутствие табличек пока не будут. По крайней мере, официально. Но моральная нагрузка – осознание, что ваши куры живут вне правового поля, уже легла на плечи ответственных хозяев. Главное, чтобы они не клюнули от обиды».
«Темник» объясняет, чего не учитывают противники инициативы:
«Следует понимать, что в современных обстоятельствах риски применения бактериологического оружия выглядят вполне весомыми. Напоминания о десятках американских биолабораторий, расположенных по периметру наших границ, происходят регулярно. Потенциальный бактериологический саботаж в том числе и в первую очередь может осуществляться через домашних животных – от птицы до крупного рогатого скота. Современные технологии предоставляют возможности создания различных ГИС. В данном случае – в области ветеринарии. Пользоваться этим инструментом для учета жизненно необходимо. <…> Ковид или недавняя вспышка пастереллеза в Сибири являются яркими иллюстрациями важности постоянного мониторинга среды, где может возникнуть новая волна вирусной опасности».
«Щепкинские новости» интересуются:
«Каким образом ветеринарные службы будут контролировать процесс? Ведь если птица содержится в частном дворе, то контролер не может зайти туда без решения суда. <…> В социальных сетях фермеры выступили против нововведения и штрафов, которые за него предусмотрены. Они публикуют ролики, как приносят живых домашних птиц в МФЦ, показывая абсурдность ситуации. Кроме того, сельчане опасаются, что при проверке инспекторы могут заставить перестроить курятники в соответствии с требованиями постановления. Для многих это может стать непомерной финансовой ношей».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Десятки ядовитых: Туристам в Китае рассказали, как спастись от змеи
- Россиянам рассказали об опасном влиянии смартфона на организм подростка
- Глава МИД Литвы призвал сократить выдачу шенгенских виз гражданам РФ
- Вступающих в наследство россиян предупредили о лже-нотариусах
- Первый канал покажет фестиваль «НАШИ в Городе»
- Посол призвал не ждать прорыва по урегулированию на Украине
- Выгнать нельзя: Как засидевшиеся посетители вредят кофейням
- Страховщики раскрыли последствия повышения лимита выплат по ОСАГО
- Умер зампредседателя Союза журналистов РФ Алексей Вишневецкий
- Сын Младича заявил, что его отца убили в Гааге