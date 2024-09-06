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3-6 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

«Cass&Ra» комментирует заявление заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева о перспективах появления на Дальнем Востоке высокоскоростной железнодорожной магистрали:

«Федеральное Министерство транспорта уверено, что России не обойтись без высокоскоростного железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке. Это станет логичным продолжением проекта в европейской части России. Сейчас в стране уже разрабатываются высокоскоростные трассы, и этот опыт в будущем может быть использован на Дальнем Востоке. Ранее была названа стоимость проекта Москва – Санкт-Петербург, которая составит более 2 триллионов рублей. Ввод этой магистрали запланирован на 2029 год, а первый поезд для нее будет готов к сертификации в 2028 году. Так что проект небыстрый и очень дорогой. Если менее 700 км такой дороги будут стоить 2 триллиона, то во что встанет 9 тыс. километров между Москвой и Владивостоком. Мы уже не говорим про Сахалин. Это десятки триллионов рублей и десятилетия строительства. Может, к тому времени и мост между островами и материком построят».

«Мейстер» пишет про одну из главных тем форума:

«Тема дальневосточной логистики останется доминирующей на ВЭФ, что неудивительно, учитывая значение вопроса для региона. После слов Путина о необходимости ускорить разработку самолета "Байкал", в котором нуждаются местные авиалинии, среди прочих предложений прозвучала идея сменить подрядчика по этому проекту. Разработка "Байкала" действительно запаздывает. Как известно, исходно проектировавшийся под американский двигатель самолет надо переделывать под отечественный, который пока тоже на этапе испытаний. Целесообразно ли в этих условиях менять подрядчика? Заказчику, безусловно, виднее. Не приведет ли замена подрядчика на стадии уже имеющейся "в железе" машины к еще большей задержке в реализации проекта? Пересборка всей системы кооперации может потребовать значительного времени. Минпромторг во всяком случае этот риск точно учитывает».

Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин рассказывает про поводы для гордости дальневосточных регионов:

«Восточный экономический форум заслуженно является одним из драйверов развития всего Дальневосточного федерального округа. Именно поэтому Сахалинская областная дума и региональное правительство всегда уделяют большое внимание подготовке и проработке проектов, которые мы представляем на этой площадке. В этом году наш регион планирует заключить несколько десятков соглашений и привлечь миллиарды рублей для развития различных сфер экономики. Подписание соглашений и встречи с инвесторами начнутся с завтрашнего дня, а сегодня мы с коллегами смогли посетить традиционную выставку "Улицы Дальнего Востока". Она родилась девять лет как то место, где можно показать экономический потенциал всех 11 регионов-дальневосточников. Например, мы показываем новейшие разработки в беспилотной авиации, экспозиция Хабаровского края посвящена технологическим прорывам в авиастроении».

В ВЭФ-2024 приняли участие семь тысяч человек из 75 стран. Украинский политик Евгений Мураев обращает внимание на одну из них:

«Малайзия и Россия окончательно перевернули в своих отношениях трагическую страницу со сбитым над Донбассом пассажирским Боингом. Более того, Куала-Лумпур с Москвой не связывают ни особые исторические, ни гуманитарные связи. Все годы прошлой холодной войны Малайзия прочно оставалась в составе "капиталистического мира". Да и сейчас у нее нет никаких особых противоречий с Соединенными Штатами и их ключевыми союзниками. И тем не менее премьер Малайзии с огромной делегацией на Восточном экономическом форуме, что весьма важно и для Путина лично, и для Москвы в целом. Это весомый успех Смоленской площади. Важное расширение списка друзей России, которые в нем исторически не были и попали туда не в силу общей вражды с Западом».

«Темник» резюмирует:

«Личная вовлеченность Президента на протяжении многих лет превратила ВЭФ в ключевую международную площадку для обсуждения вопросов развития не только Дальнего Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно на ВЭФ заключаются соглашения о реализации стратегически важных экономических проектов, формируется повестка международного сотрудничества, демонстрируется инвестиционная привлекательность российских территорий опережающего развития».

