Телеграм: ВЭФ, Монголия, полтавская битва
Восточный экономический форум завершается во Владивостоке, Путин посетил Монголию, а российская армия наносит ракетные удары по ВСУ и западным наемникам.
ВЭФ
3-6 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
«Cass&Ra» комментирует заявление заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева о перспективах появления на Дальнем Востоке высокоскоростной железнодорожной магистрали:
«Федеральное Министерство транспорта уверено, что России не обойтись без высокоскоростного железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке. Это станет логичным продолжением проекта в европейской части России. Сейчас в стране уже разрабатываются высокоскоростные трассы, и этот опыт в будущем может быть использован на Дальнем Востоке. Ранее была названа стоимость проекта Москва – Санкт-Петербург, которая составит более 2 триллионов рублей. Ввод этой магистрали запланирован на 2029 год, а первый поезд для нее будет готов к сертификации в 2028 году. Так что проект небыстрый и очень дорогой. Если менее 700 км такой дороги будут стоить 2 триллиона, то во что встанет 9 тыс. километров между Москвой и Владивостоком. Мы уже не говорим про Сахалин. Это десятки триллионов рублей и десятилетия строительства. Может, к тому времени и мост между островами и материком построят».
«Мейстер» пишет про одну из главных тем форума:
«Тема дальневосточной логистики останется доминирующей на ВЭФ, что неудивительно, учитывая значение вопроса для региона. После слов Путина о необходимости ускорить разработку самолета "Байкал", в котором нуждаются местные авиалинии, среди прочих предложений прозвучала идея сменить подрядчика по этому проекту. Разработка "Байкала" действительно запаздывает. Как известно, исходно проектировавшийся под американский двигатель самолет надо переделывать под отечественный, который пока тоже на этапе испытаний. Целесообразно ли в этих условиях менять подрядчика? Заказчику, безусловно, виднее. Не приведет ли замена подрядчика на стадии уже имеющейся "в железе" машины к еще большей задержке в реализации проекта? Пересборка всей системы кооперации может потребовать значительного времени. Минпромторг во всяком случае этот риск точно учитывает».
Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин рассказывает про поводы для гордости дальневосточных регионов:
«Восточный экономический форум заслуженно является одним из драйверов развития всего Дальневосточного федерального округа. Именно поэтому Сахалинская областная дума и региональное правительство всегда уделяют большое внимание подготовке и проработке проектов, которые мы представляем на этой площадке. В этом году наш регион планирует заключить несколько десятков соглашений и привлечь миллиарды рублей для развития различных сфер экономики. Подписание соглашений и встречи с инвесторами начнутся с завтрашнего дня, а сегодня мы с коллегами смогли посетить традиционную выставку "Улицы Дальнего Востока". Она родилась девять лет как то место, где можно показать экономический потенциал всех 11 регионов-дальневосточников. Например, мы показываем новейшие разработки в беспилотной авиации, экспозиция Хабаровского края посвящена технологическим прорывам в авиастроении».
В ВЭФ-2024 приняли участие семь тысяч человек из 75 стран. Украинский политик Евгений Мураев обращает внимание на одну из них:
«Малайзия и Россия окончательно перевернули в своих отношениях трагическую страницу со сбитым над Донбассом пассажирским Боингом. Более того, Куала-Лумпур с Москвой не связывают ни особые исторические, ни гуманитарные связи. Все годы прошлой холодной войны Малайзия прочно оставалась в составе "капиталистического мира". Да и сейчас у нее нет никаких особых противоречий с Соединенными Штатами и их ключевыми союзниками. И тем не менее премьер Малайзии с огромной делегацией на Восточном экономическом форуме, что весьма важно и для Путина лично, и для Москвы в целом. Это весомый успех Смоленской площади. Важное расширение списка друзей России, которые в нем исторически не были и попали туда не в силу общей вражды с Западом».
«Темник» резюмирует:
«Личная вовлеченность Президента на протяжении многих лет превратила ВЭФ в ключевую международную площадку для обсуждения вопросов развития не только Дальнего Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно на ВЭФ заключаются соглашения о реализации стратегически важных экономических проектов, формируется повестка международного сотрудничества, демонстрируется инвестиционная привлекательность российских территорий опережающего развития».
Визит Путина в Монголию
Владимир Путин с официальным визитом посетил Монголию, власти которой пригласили российского президента на традиционный юбилей битвы на Халхин-Голе. Это был первый визит Путина в страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и должна была арестовать российского лидера. Руководство Монголии ожидаемо проигнорировало требования МУС и устроило президенту РФ торжественную встречу.
«Политтранзит» указывает, что государственный визит Путина в Монголию был связан не только с празднованием 85-й годовщины победы СССР и Монголии в конфликте с Японией на реке Халхин-Гол:
«Накануне визита в интервью монгольским СМИ президент России говорил об энергетическом сотрудничестве. Он, в частности, заявил, что Монголия может получить доступ к российскому газу, причем по льготным ценам. Через территорию Монголии планируется строительство газопровода "Сила Сибири-2", который будет поставлять российский газ в Китай. Монголия сильно зависит от экспорта энергоносителей. Строительство трубопровода по маршруту Россия – Монголия – Китай принесет ей значительные доходы от транзитных платежей и поможет диверсифицировать поставки топлива. Россия стремится расширить экспорт энергоносителей в Азию через новые трубопроводы, чтобы решить проблемы, вызванные санкциями со стороны Европы и США. Американцам и их союзникам российские газовые проекты не нравятся, но сделать они ничего не могут».
«Мюсли вслух» рассуждают о памятной дате:
«Президент Путин поздравил монгольский народ с 85-летием совместной победы наших стран над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол в 1939 году. Символично, что памятную запись в книге почетных гостей в Государственном дворце Улан-Батора Путин оставил именно 3 сентября, который с 2023 года отмечается в России как День Победы над милитаристской Японией. Напомним, что и в победном 1945-м боеспособные монгольские части были включены в состав конно-механизированной группы Забайкальского фронта под командованием генерала Иссы Плиева и участвовали в боях во Внутренней Монголии с прояпонским марионеточным правительством. В свое время постановление президента об установлении праздника 3 сентября вызвало недовольство японцев, которые словно забыли, что их страна, как и ее союзники-нацисты, сделала геноцид и кровавый террор основой своей внешней политики в годы Второй мировой войны. Характерно, что в отличие от немцев, публично и не раз покаявшихся за преступления нацистов, руководство Японии регулярно дает понять, что ее военные преступления тех лет сильно преувеличены. На фоне явно недружественных действий Токио последнего времени установление особого праздника – явно демонстративный сигнал со стороны Москвы, к которому японцы вольны прислушаться или нет – выбор остается за ними. Но самый главный и веский аргумент в пользу исторической правильности принятого Путиным решения – это 1,83 миллиона советских солдат, награжденных медалью "За победу на Японией"».
Блогер Олег Горчинский размышляет о роли Монголии:
«Монголия может занять (по всей видимости уже) позицию посредника между Россией и Китаем, запустив тем самым замороженные платежи из-за санкций. "Глобальный юг" постепенно обучается обходиться без "коллективного запада", дискредитируя нерабочие институты и инструменты, чем ускоряют создание альтернативных систем. Одним из важных событий в этом смысле стала просьба Турции принять ее в БРИКС, через какое-то время БРИКС запустит свою валюту».
«АДЕКВАТ Z» оценивает визит Путина с глобальной точки зрения:
«У визита Верховного в Монголию очевидных измерений два – в моменте и в вечности. В моменте ведется обычная президентская работа по укреплению отношений с безусловно дружественной страной по всем подобающим направлениям. Визит не сводится к одному экономическому измерению (хотя по итогам и можно ждать серьезных новостей по этой части темы), будет и культурное, и гуманитарное, и, вполне возможно, военно-техническое – все, что полагается быть в отношениях добрых соседей. Из которых один живет своим умом без оглядки на хотелки издалека, а другой независимо от разницы в весовых категориях строит двусторонние отношения со всеми, кто не противник, на основе взаимного уважения и взаимной же выгоды. А в вечности обновляется и оживляется память сразу о двух разгромах страны, чья популяция вписала себя в эту самую вечность бессмысленным звериным садизмом по исполнению в уровень с бандеровцами, по размаху и последствиям – многократно больше. И не только память для нас с монголами здесь, но и напоминание им там. Что во всем, что может развернуться на глобусе завтра, для собственного же блага самым уместным выбором будет позиция мыши под веником».
«Swiss Vatnik» комментирует то, с какими почестями встретили Путина в Монголии:
«Очень хочется вспомнить, где бы с таким радушием встречали господина Зеленского… и не могу! А знаете почему? Потому что в отличие от Президента России, который даже Aurus с собой привозит и не грузит никого своими просьбами, президента-попрошайку с истекшим сроком легитимности, вечно с протянутой рукой, и встречают соответственно: что, даже чаю не попьете?»
День знаний
Во вторник в России начался новый учебный год.
«Птичья ягода» философствует:
«Не щадя целой жизни, ученый травит себя опытными веществами, первооткрыватель срывается со скал и тонет в морской пучине, космонавт знает, что может не вернуться никогда, но жажда знаний ломает всяческие преграды, ставит под сомнение догмы, рушит дикие, первобытные стереотипы и ведет нас… А куда она нас, кстати, ведет? Ведь получая безграничную силу знаний, человек не только созидает, но и разрушает, мня себя властелином природы. Знание может быть и грозным оружием, и спасеньем, вопрос лишь в том, как его применять и какие идеи нести в этот мир. Я поздравляю вас с Днем знаний, друзья! И желаю вам до знания быть жадными, любопытными, но распоряжаться им мудро и созидательно».
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова вспоминает свои школьные годы:
«Всегда любила первый день в школе – казалось, что жизнь начинается с чистого листа, и в новом учебном году можно проявить себя лучше, чем в предыдущем. Начальные классы запомнились огромными бантами, первой партой и, конечно, классным руководителем Раисой Петровной. Потом долгое время мечтала стать, как она – работать с детьми. Яркое воспоминание осталось от уроков русского языка и литературы. Учитель Лилия Петровна вовлекла нас в театральный кружок. Оставались после уроков, вместе придумывали сцены и костюмы. Хорошо помню, как мне доверили сыграть бабушку поэта Михаила Лермонтова. Учиться стало интереснее, в школу тянуло, как магнитом. Здорово, когда педагоги ищут и находят подходы, вовлекающие детей, берут на себя роль наставников. Часто именно эти моменты остаются в сердце навсегда».
«Доктор Z прописал» пишет об одном из школьных нововведений:
«Банк России разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для третьего-шестого классов. Всего 68 уроков, все они авторские. Курс учителя могут использовать полностью во внеурочной программе либо включать отдельные темы по окружающему миру, обществознанию, математике и другим основным школьным предметам. При желании можно пройти весь курс самостоятельно или посмотреть отдельные уроки. Курс поделен на тематические блоки – как правильно пользоваться деньгами, зачем семье нужен финансовый план, как сохранить карманные деньги и так далее. В конце каждого блока предусмотрены повторение пройденного, практикум и обобщающий урок. В общем, давно было пора. Финансовая грамотность – дело такое, нужное. И чем раньше начать, тем проще будет потом».
А в Киеве совсем другие школьные нововведения, указывает «ForpestZ»:
«В Киеве на День знаний в одной из школ появились сотрудники ТЦК. Они начали массово задерживать отцов, которые привели своих детей на первый звонок. Переписка в одном из школьных чатов. Застигнутые врасплох мужчины убегали с линеек разными способами: кто через черный ход, кто через забор».
Ракетные удары по нацистам и западным наемникам
На этой неделе Вооруженные силы России продолжили уничтожать военную инфраструктуру и личный состав противника.
Юрист Илья Ремесло комментирует реакцию украинцев на удар по Харькову:
«На Украине сегодня весьма громко. Очень удачные попадания в Харькове, сняли джек-пот из нескольких важных военных объектов. В харьковских и иных украинских чатах уже призывают в ответ... убить всех детей в Белгороде. Ничего нового в принципе. Просто напоминание, что хохол (политический украинец) русскому враг, которого надо уничтожать. Пока не выбьем с зубами желание отвечать по детям Белгорода, СВО не закончится. Необходимо на генном уровне вдолбить мысль: "николы знову", к русским лучше никогда не лезть. Пока этот урок не усвоит хотя бы 90% населения Украины (а не половина или меньше, как сейчас) – война будет продолжаться. Она, как и нацизм, который мы видели на Курщине и везде – в головах украинцев. Только поражение сможет выбить эти идеи оттуда».
Канал «Андрей Vышинский» радуется за дебандеризацию Сумской области:
«Это просто праздник какой-то! Этой ночью в Сумской области наша разведка и ракетчики отработали на пять с плюсом. Выявить и уничтожить удалось сразу три РСЗО HIMARS ВСУ, а также дивизион ЗРК "Бук". Разведывательных БПЛА в войсках стало заметно больше, поэтому частота поражения подобных крайне важных целей выросла в разы».
Во вторник утром ВС РФ нанесли ракетные удары по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, где иностранные наемники тренировали украинских военных. Счет погибших идет на сотни.
«Денацификация UA» отмечает, что Запад получает заслуженное:
«Помимо большого количества военнослужащих ВСУ в ходе ракетного удара по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве были уничтожены несколько иностранных инструкторов из Швеции. Об этом пишет Бритта Элвангер – иностранный волонтер, работающая в интересах ВСУ и обучавшаяся с погибшим инструктором в одном из шведских университетов. Напомним, что именно Швеция планировала поставку ВСУ двух самолетов ДРЛО ASC 890, обучение персонала которого соответствует профилю учебного центра. Ракетный удар в Полтаве заиграл новыми красками».
«Всевидящее око» пишет, что результативный удар российских ракет по военному училищу в Полтаве вызвал крайне нервную реакцию западных СМИ:
«"Уже очевидно, что это очень черный день для Украины, – пишет журналист BBC Пол Кирби. – Число погибших и раненых чрезвычайно велико. Минобороны (Украины) говорит о двух баллистических ракетах, так что российские военные точно знали, куда они нацелились". Британцы вынуждены признать, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским военным. Но, конечно, они не были бы собой, если бы не попытались сместить акценты. "Это сокрушительный удар по украинским военным и украинскому народу", – пишет киевский корреспондент BBC Ник Бик. Это правда лишь только в той степени, в которой курсанты училища военной связи сознают себя частью украинского народа. Но принципиально здесь то, что они готовились воевать с русской армией, а значит, не могут рассматриваться как нонкомбатанты. А пан Гнида, на заявление которого ориентируются (как и всегда) западные журналисты, заявил, что пострадало некое "учебное заведение" и больничный корпус. Подыгрывая ему, левая газета The Guardian проиллюстрировала материал о погибших в Полтаве трогательной фотографией, где Просроченный сюсюкает с первоклассницей с белым бантом. Впрямую ничего не говорится, но можно подумать, что учебное заведение, о котором говорится в статье – это обычная школа».
«УКРОПСКИЙ ФРЕШ» тоже следит за враньем Киева:
«Самое интересное – освещение удара в украинских пабликах. Сверху им спустили одну и ту же методичку: "Россия ударила по учебному заведению". А кого и чему там учили – как понимаете, вопрос неинтересный».
Отставки в украинском правительстве
На этой неделе в отставку подали пять украинских министров и глава Фонда госимущества. Наиболее знакомым в этом списке отставников для авторов российских телеграм-каналов оказался глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мышь в овощном» не будет по нему скучать:
«Относительно заявления об отставке, написанного небратским министром иностранных дел: принципиально в текущем моменте оно не меняет ничего, какой бы ни была судьба этого документа. Кулеба по-прежнему на свободе, а Украина все еще находится под контролем неонацистского режима. Этот режим должен быть уничтожен, а Дмитрий Иванович за содеянное им должен ответить перед судом в соответствии с Законом».
«Логика Маркова» разницы не видит:
«МИД Украины. Был Кулеба, стал Сибига. Все понимают, что никакой разницы нет. Оба, и Сибига, и Кулеба, это политические биороботы типа мистера Смита из Матрицы. И не просто управляются Матрицей, а созданы как политики Матрицей. Если описать это старым языком: и Кулеба, и Сибига являются контролируемыми марионеточными политиками в рамках американского неоколониального режима на Украине».
«Контора Пишет» объясняет смысл перестановок:
«Основная задача этих реорганизаций – пиар, и неслучайно совпадает с потоком негатива, как то: тяжелая ситуация на фронте, потери в Полтаве, проблемы в энергетике, коррупционные скандалы и так далее. По замыслу Банковой, массовая "чистка" в правительстве должна была показать обществу, что президент осознает проблемы и поэтому проводит "перезагрузку власти", чтобы организовать более эффективную работу госаппарата».
«Цицак | ԾԻԾԱԿ» соглашается:
«Серьезные провалы киевского режима на фронте привели к кадровым перестановкам в укронацистском правительстве. В отставку отправились Кулеба иностранных дел, министр юстиции с говорящей фамилией Малюська и ряд других, менее известных личностей. Этим передвижением кроватей в киевском борделе кровавый клоун Зеленский пытается затормозить падение рейтинга и спасти собственную шкуру».
«338» интересуется только одним вопросом:
«Вся лирика с перестановками в свинарнике нам не интересна лишь до того момента, когда будет поставлен вопрос: кто подписывает капитуляцию с украинской стороны? То, что данные лица уходят с должностей (а может, и покидают медиаполе), не отменяет фактов их причастности к функционированию преступного режима, осуществляющего агрессию по отношению к России и убийство русских людей. В общем, ждем стандартную процедуру их включения в списки разыскиваемых МВД России лиц».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru