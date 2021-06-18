Телеграм вакцинируется и жалеет Байдена

Встреча Путина и Байдена

В среду в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий называет встречу полезной:

«Конечно, о "Перезагрузке 2.0" или прорыве пока говорить действительно рано. Но все же есть определенные признаки улучшения общей атмосферы и начала диалога о перспективах выравнивания кривой падения в двусторонних отношениях. <…> Я здесь особо хотел бы обратить внимание на подписание совместного заявления по стратегической стабильности, где, наконец, Россия и США подтвердили приверженность принципу о недопущении ядерной войны. Это, по сути, повторение договоренностей Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1985 года, давших старт процессам контроля над вооружениями и формирования договорной базы в этой сфере. И сегодня – уже в наши дни – архитектура глобальной безопасности получила вновь надежду на укрепление. Даже если бы все ограничилось одним этим документом, можно было бы говорить о том, что встреча была полезной».

«Всевидящее око» пишет о позитивных ожиданиях:

«Как и следовало ожидать, встреча Путина и Байдена прошла в целом спокойно, без скандалов и прорывов. Пообещали вернуть послов. Из действительно значимого – пожалуй, перспектива обмена заключенными. Может, и правда Бута на родину вернут».

«Murado» рассказывает об информационной открытости по-американски:

«ABC, NBC, BBC, CNN и многие другие западные СМИ были приглашены на пресс-конференцию Путина. Ни одно российское СМИ не пригласили на пресс-конференцию Байдена».

Западные СМИ отметили, что после переговоров во время пресс-конференции Путин ответил на двадцать с лишним вопросов журналистов и ни разу не воспользовался телесуфлером. Байден сначала читал текст с телесуфлера, а потом ответил всего на семь вопросов, причем перед этим признался, что у него есть список людей, которые получат возможность задать вопросы.

Журналистка Юлия Витязева считает, что и Байден, и Америка вызывают жалость:

«Байден – президент ядерной державы, все еще претендующей на глобальное лидерство. Страны, которая всегда высмеивала СССР за дряхлых генсеков, уходивших со своих постов только по причине смерти. И вот теперь ее саму представляет человек, который с трудом читает по бумажке и отвечает только на заготовленные вопросы. Жалкое зрелище. Душераздирающее даже. В какой-то момент вызывающее искреннюю жалость. Как к самому Байдену, которому явно не по силам его пост, так и к Америке, которая прямо на наших глазах глубоко погружается в застой и начинает отчаянно пахнуть нафталином».

«Мейстер» комментирует отказ Байдена от совместной с Путиным пресс-конференции:

«Памятна история с французским президентом Николя Саркози, который стал объектом насмешек в СМИ, когда после длительной встречи с Путиным в 2007 году провел пресс-конференцию, будучи явно в ошеломленном состоянии. Очевидно, что администрация Белого дома старается избежать подобных политических издержек, учитывая, что ранее Байден уже поставил под сомнение свое знание геополитических реалий заявлениями по Ливии/Сирии».

Интервью Путина NBC

В понедельник американский телеканал NBC опубликовал полную версию интервью, которое взял у президента России в преддверии саммита с его американским коллегой.

«АДЕКВАТ» находит поведение американского интервьюера хамским:

«При том общеизвестном, что у американских журналистов и в принципе-то все неподражаемо и с воспитанием, и с тактом, и с любовью и уважением к нам, общий градус хамства там иначе чем запредельным и беспрецедентным назвать не получается. И если допустить, что этот градус взялся не от личных чувств интервьюера или даже редакционных установок, то процентов десять приходится отвести на сценарий создания формального повода для дальнейшего резкого обострения отношений. Даже не глупости, а безрассудства с мессианским высокомерием пополам на это, допускаю, хватить может».

Политолог Геворг Мирзаян, напротив, считает, что резкие вопросы были уместны, поскольку позволили Путину отвечать в той же манере:

«Как-то раз на одном из вручений журналистских премий лауреат в номинации "Лучшее интервью" рассказал о рецепте успеха в его жанре. Формула была очень проста: "У Путина нужно брать интервью так, как взял бы Навальный, а у Навального – так, как взял бы Бастрыкин". Именно в рамках такой формулы и состоялось интервью Путина с NBC. Кому-то могло показаться, что американский журналист был резок, хамил, задавал некорректные вопросы – но именно такая подача позволила Путину давать четкие и резкие ответы, каждый раз осаживая журналиста и в то же время предельно ясно очерчивать свою позицию. Никакое комплиментарное интервью не позволило бы российскому лидеру так раскрыться».

Во время интервью Путин процитировал Остапа Бендера, сказав фразу «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ». NBC перевел ее дословно и без кавычек. «Россия в глобальной политике» радуется:

«Это прекрасно, конечно. Было бы странно требовать от канала NBC знания раннесоветского фольклора. Но в буквальном значении это даже ярче прозвучало – по нынешним временам. Вообще президент явно в ударе, как в старые добрые. От осла уши и т.д.».

Точно так же дословно и без кавычек NBC перевел пословицу «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива» и фразу из песни «что-то с памятью моей стало». Журналистка Наиля Аскер-заде упрекает NBC в непрофессионализме и напоминает эпизод из советского прошлого:

«Вспоминается фраза Никиты Хрущева, сказанная на приеме в польском посольстве в 1956 году. Полностью она звучала так: "Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним", то есть социализм эффективнее, а следовательно, переживет капитализм. Имелся в виду известный тезис Маркса о том, что пролетариат является могильщиком капитализма. Из-за обратного перевода на русский язык фраза распространилась в виде "Мы вас закопаем". Слова, вырванные из контекста западными СМИ, произвели ужасающее впечатление на Запад и подняли очередную волну "красной паники". После подобных ляпов поневоле задумаешься о том, что проблемы во взаимопонимании между Россией и США связаны с трудностями перевода».

Стимулирование массовой вакцинации

В минувшую субботу мэр Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в столице до 20 июня из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Собянин ввел новые ограничения на работу общепита и на проведение массовых мероприятий, рекомендовал перевести на удаленную работу 30% сотрудников, а главный санитарный врач Москвы подписала постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работающих в сфере торговли и услуг. Аналогичные меры приняли власти Московской области, Санкт-Петербурга и нескольких других регионов.

«Темник» комментирует требование обязательной вакцинации:

«Логика антикоронавирусного механизма понятна. Есть сфера услуг, через нее проходит много людей со стороны. Если представители этой сферы являются носителем вируса, то они могут стать эффективным распространителем инфекции. Отсюда желание сократить подобные риски. Указанные решения содержат в себе конфликт между добровольностью и принуждением. Сначала именно добровольность прививок была в приоритете, но в условиях критической ситуации с ростом заболеваемости предпочтение отдано практике обязательного вакцинирования (пусть и частичного). Во многом это вынужденная мера, меньшее из зол».

Юрист Павел Чиков разъясняет, что требование обязательной вакцинации является законным, что признает и Европейский суд по правам человека:

«Работники могут отказаться от вакцинации, однако в данном случае работодатели обязаны и имеют право не допускать данных работников к выполнению трудовых функций. К вопросу о перспективах судебного обжалования и обращения в ЕСПЧ. Возможны претензии к обоснованности включения тех или иных категорий в сферу обязательного вакцинирования или уровня принятия решения – парламент или глава исполнительной власти, региональный или федеральный уровень, наличие исключений и так далее. То есть детали имеют значение, но при определенных условиях власти подобные требования вводить вправе. Что касается ЕСПЧ, то 8 апреля по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики" Большая палата Суда не установила факта нарушения конвенции о правах человека в обязательной вакцинации детей. Более того, Европейский суд по правам человека признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. При наличии такой позиции успешный заход на ЕСПЧ здесь по сути исключен».

Главврач московской больницы им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников призывает каждого к личной ответственности:

«Я много раз писал – давайте научимся сосуществовать с новым коронавирусом, он уже не такой для нас и новый. Он пришел навсегда. И бессмысленно его прогонять заклинаниями. Опять напомню – следующая волна будет в ноябре, потом опять и опять. Профилактические мероприятия, о которых пишут СМИ, не могут предотвратить очередную волну. Они могут только ослабить ее интенсивность. Коллективный иммунитет? Пока это что-то вроде "снежного человека" – он где-то то ли есть, то ли нет, никто не видел, но все говорят... Слишком вирус быстро и часто мутирует, слишком по-разному на него реагируют разные люди, слишком нестойкий иммунитет, слишком вирус непредсказуем. Нам каждому нужен свой личный индивидуальный иммунитет. Своя личная защита. Сложится так, что массовой вакцинацией мы прервем распространение вируса волнами – отлично, дай-то Бог! Но давайте ставить более реальные задачи: личная защита каждого!»

«Baunovhaus» удивляется:

«Мы, похоже, одни в мире, где после начала вакцинации и массовой доступности вакцины рост госпитализаций и новые ограничения. Наш человек не даст себя провести. Он проведет себя сам».

«Мюсли вслух» призывают не винить в росте заболеваемости только самих граждан:

«Давайте прекратим переполняющие телегу разговоры о неразумных русских людях, которые во всем виноваты сами. Конечно, виноваты, надо было идти прививаться. Но только ли москвичи виноваты в росте заболеваемости? А не те, кто допускает концерты наподобие Зверей в "Мегаспорте"? И, к слову, чтобы не быть неправильно понятыми. Мы не против мер по противостоянию "уханьке", а за более жесткие меры, пусть и болезненные для городского бюджета и бизнеса».

ОСАГО отвязали от техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому с 22 августа полис ОСАГО можно будет купить без обязательного прохождения техосмотра.

«Доктор прописал» объясняет логику этого решения:

«Причиной называют тот факт, что на рынке наблюдается дефицит станций техобслуживания, из-за чего автовладельцам просто негде пройти проверку. Вопрос в том, зачем нужно было вводить такие требования, коль скоро образовался дефицит станций техобслуживания. То есть понятно, конечно, зачем – борьба с халтурными ТО и фальшивыми диагностическими картами. Но по факту образовались новые проблемы».

«Мысли-НеМысли» отмечают, что есть и ложка дегтя:

«Вящую радость автовладельцев омрачает тот факт, что полисы в ближайшее время подорожают в среднем на треть. ЦБ готовит реформы, согласно которым лимит возмещения за причинение вреда жизни и здоровью будет увеличен в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн рублей, коэффициенты территории и мощности двигателя будут упразднены. Ожидаемо, тарифы "автогражданки" будут скорректированы, о чем уже заявили в Российском союзе автомобилистов».

«Парламент с кнопкой» пишет о том, как побудить автовладельцев все же проходить техосмотр:

«ТО в любом случае сохранится для профессионального транспорта – автобусов, такси и грузовиков. А для тех, кто раз в неделю выезжает на дачу, головная боль с техническим осмотром действительно может быть и неоправданной. Эксперты все же разумно предлагают не разрывать окончательно связь между прохождением ТО и получение страховки, оставив ее в виде необязательных, но поощряющих мер – например, в виде предоставления скидки на ОСАГО тем, кто регулярно проводит проверки своего транспортного средства».

«Злой фактчекер» напоминает, что обязанность проходить техосмотр никто не отменял:

«Некоторые СМИ и пользователи соцсетей поспешили сделать вывод – значит, техосмотр не нужен вообще, ведь инспекторы ГИБДД сейчас не спрашивают диагностическую карту при проверке документов. Будьте внимательны: это не так! Еще год назад Путин утвердил поправки в КоАП, согласно которым штраф за отсутствие техосмотра составит 2 000 рублей. Планировалось, что штрафовать начнут с июля 2020 года, однако из-за пандемии взимание штрафа отложили. Теперь штрафовать планируют с 22 марта 2022 года».

«KALOY.RU» считает, что законопроект не облегчит жизнь автовладельцам:

«1. Риск получить штраф сохраняется. 2. Страховая компания подаст регрессный иск, если вы, не имея диагностической карты, попали в ДТП с участием автобуса, грузовика или такси. 3. Диагностическая карта, в конце концов, покажет, в каком состоянии находится ваш автомобиль».

5. Встреча глав Азербайджана и Турции

Во вторник президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в городе Шуша, расположенном в Нагорном Карабахе. Лидеры двух стран подписали декларацию о союзничестве, которая, среди прочего, регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи.

«338» рассуждает о значении достигнутых договоренностей:

«"Шушинская декларация" еще не означает оформления военного и военно-политического союза Азербайджана и Турции. Хотя известную долю неопределенности и нестабильности в регион данное событие привносит. Азербайджан по-прежнему имеет связи (и не просто формальные) с СНГ, различными органами Содружества и по различным направлениям, включая военное измерение сотрудничества. Неделей ранее начальники штабов ВС стран СНГ проводили очередное заседание в Санкт-Петербурге. Один из "плодов" сотрудничества военных ведомств стран СНГ также на прошлой неделе обрел правовую форму – вооруженные силы участников СНГ отныне имеют единую систему связи. Это не вспоминая о единой системе ПВО и активизации взаимодействия военно-медицинских органов, в том числе на фоне пандемии. Возможно, не такое активное и заметное военное сотрудничество протекает в СНГ, как кому-то хотелось бы. Но все же канал формального и неформального взаимодействия оборонных ведомств функционирует, и не бесплодно».

«Реальная геополитика» тоже считает, что подписанная в Шуше декларация ничего хорошего России не сулит:

«В декларации, в частности, говорится, что в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ проводятся совместные консультации с целью устранения данной угрозы или агрессии. Предусматривается также организация скоординированной деятельности силовых и командных структур вооруженных сил обеих стран. Как это понимать? Основа для будущего блока, в котором нападение на одного будет нападением на всех? А что дальше? Военная база? Такие предположения уже встречаются в ТГ-каналах. А учитывая, что Турция – страна НАТО и связана с альянсом обязательствами, то и турецкая база в Азербайджане будет базой НАТО со всеми вытекающими. Не зря Эрдогана в поездке сопровождает председатель турецкой группы Парламентской ассамблеи НАТО».

«Акценты» рассматривают ситуацию на Кавказе шире:

«МИДы южнокавказских республик одновременно выпустили два жестких по тону заявления. Причем Армения отреагировала на визит в город Шуша президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Эрдогана. А вот частично признанная Абхазия замахнулась сильнее – раздражение абхазских дипломатов вызвал саммит НАТО в Брюсселе. Вернее, не сам саммит, а принятое по его итогам заявление, в котором признается территориальная целостность Грузии. <…> И посещение лидерами Турции и Азербайджана Шуши, и заявление НАТО в поддержку Грузии (которая пытается стать членом блока с 2008 года) ничего принципиально нового не показали. То есть это лишь демонстрация прежнего курса, давно выбранного Брюсселем и Анкарой на постсоветском пространстве. Осуждающие заявления Армении и Абхазии – тоже лишь демонстрация официальной позиции. К разрешению кризиса на Южном Кавказе они не приближают».

Журналист Андрей Медведев полагает, что Турция не остановится на достигнутом:

«Денег у Турции катастрофически мало. Экономику штормит, и как раз поэтому внешняя экспансия – это мотор экономики. Война как бизнес. Я к тому, что Турция останавливаться не будет. Турция имеет серьезные Неоосманские амбиции, и это ее курс, а не набор лозунгов. Это набор действий. Причем ради этих амбиций Анкара готова даже ссориться с союзниками по НАТО. <…> Я думаю, учитывая контакты с Исламабадом, что Турция попытается закрепиться и в Афганистане. Транзит и давление на Иран».

«Мышь в овощном» сравнивает то, как на фото из Шуши одеты жены глав Азербайджана и Турции – первая в светской одежде, вторая одета в соответствии с мусульманскими обычаями:

«Утонченно-"европейская" Мехрибан Алиева и "традиционная" Эмине Эрдоган. "Возвращение в лоно Турана" – оно, в том числе, и про подобные вещи. Вряд ли сразу, но в перспективе – с высочайшей долей вероятности. Фотографии безмятежного досуга обитателей Ирана времен Мохаммеда Пехлеви видели все, и диссонанс с текущими картинками из этой страны впечатляет. Интересно, как, по мнению супругов Алиевых, будут выглядеть Азербайджан и азербайджанцы лет через 50? И насколько это видение соответствует тому, что про это думает наш друг Эрдоган?»

