Телеграм: Вакцина есть, но Лукашенко уже не спастись
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Выборы президента Белоруссии
В воскресенье состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, по предварительным данным белорусского избиркома, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Было объявлено, что ближайший конкурент действующего президента, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, получила около 10%. Сторонники Тихановской заявили о фальсификациях и устроили массовые шествия, требуя пересчета голосов. Во вторник стало известно, что сама Тихановская уехала в Литву. По словам ее сторонников, покинуть страну ее вынудили силовики, пригрозив в противном случае благополучием семьи.
С воскресенья в городах Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста, которые до вечера четверга жестоко подавлял ОМОН. Тысячи людей были задержаны; утверждается, что в изоляторах их подвергали пыткам. Работники нескольких крупных предприятий объявили о забастовках.
Первым главой государства, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. «Китайская угроза» считает, что белорусскому лидеру не стоит обольщаться по этому поводу:
«Если батьке и придется бежать, то не в Китай. Китайцы – нация очень прагматичная. Если на чем-то нельзя сделать деньги, Китаю это не нужно. Прока от бежавшего диктатора ноль, а мороки сто процентов. Китайско-белорусская дружба будет крепнуть и процветать при любом раскладе. Власть, которая придет на смену, будет также заинтересована в юанях, как власть старая, потому что получить китайский заем намного проще, чем долларовую подачку. Китайцам все равно с кем делать бизнес, с капиталистами, феодалами или троглодитами, лишь бы Китай процветал».
«Банкста» пишет о последствиях белорусского кризиса для российской банковской сферы:
«Возможный экономический коллапс Белоруссии затронет российских банкстеров. Сегодня основной долг у Беларуси перед Россией – свыше $8 млрд (без учета $10 млрд долга по АЭС). Сбербанк, ВЭБ (БелВЭБ), Газпромбанк (Белгазпромбанк уже разгромлен Лукашенко), Альфа и ВТБ – крупные кредиторы экономики Белоруссии. Риски невыплат по займам заметно выросли. Также банкстеры участвовали в размещениях облигаций Белоруссии».
Официальные лица в США и странах Евросоюза заявили о фальсификации итогов белорусских выборов и о возможности введения санкций. «Политджойстик» не исключает военного вмешательства стран НАТО в конфликт:
«Если протест выдохнется и начнет тлеть в латентной форме, то что дальше делать? Возможно ли вторжение прокси-войск со стороны Польши и Прибалтики и "победное шествие их на Минск через населенные пункты под радостные крики освобожденных белорусов", чтобы свергнуть Лукашенко? Да. Штаты не зря разместили свои базы в Прибалтике и Польше, переведя часть своих военнослужащих туда из Германии и проводя в течение двух лет учения по преодолению болот. Последние начались в середине июля и будут идти до конца августа на территории Польши (вторая фаза военных учений DEFENDER-Europe 20 Plus). Кроме того, с 19 по 31 июля в Мичигане под руководством американских военных состоялось обучение военнослужащих из Латвии и Литвы. И Польша, и Прибалтика полностью под влиянием США, Британии и Канады. Германия и Франция никак не могут повлиять на эту операцию, если на нее решатся».
В четверг вечером глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за чрезмерную жестокость ОМОНа и призвал немедленно выпустить из изоляторов всех, кто был задержан случайно и не совершал правонарушений. Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Качанова заявила, что Лукашенко поручил разобраться с фактами задержаний в ходе протестных акций.
Журналист Андрей Медведев размышляет о том, что это может значить:
«Белорусский разворот, конечно, весьма интересен. Заявления главы МВД и главы верхней палаты парламента, по сути означают, что, во-первых, власть решила снизить прессинг на протестующих. И признала, что перегнула с дробовиками, резиновыми пулями и прочим. Во-вторых, теперь, по логике вещей, должны последовать наказания силовиков, "виновных в перегибах". Но только они вряд ли жестили на улицах исключительно из личного злодейского характера. Им приказ дали жестить. И пообещали, что всех прикроют и последствий не будет. Отсюда в-третьих. Слова министра, его извинения, для силовиков, равнозначны поражению/предательству. Сразу возникает ассоциация с Януковичем и Украиной. А в-четвертых, протестующие явно будут считать это все своей победой. Хотя ее и нет. Элита же всерьез не отступает. Просто команду "фас" отменят. Очень трудно дать прогноз, чем дело кончится. Но интересно, это все так само получилось, или это какая-то часть элиты сыграла сценарий вокруг Лукашенко? На второй вариант указывает слишком большое количество явно сформированных ситуаций. Задержание "бойцов ЧВК", задержания журналистов, жесткие действия милиции. Это вряд ли Запад. Размах не тот. Там только сейчас пытаются на ходу вписаться в ситуацию».
«Мюсли вслух» рассказывают о том, как белорусы ищут фантомную «руку Москвы»:
«Поиски российского следа в событиях не прекратились. "Общенациональное телевидение" (ОНТ, аналог нашего канала "Россия 1") сообщало: в Минске обнаружен микроавтобус с российскими номерами, который был полностью загружен амуницией для организации уличных беспорядков. Лукашенко, чиновники, силовики российского вмешательства опасаются всерьез, а не напоказ. В чем, кстати, они трогательно едины с оппозицией. Впрочем, ровно так обстояло дело во время майданов в Киеве, революций в Киргизии, революции роз в Грузии и т.д. И власть, и оппозицию постсоветских стран объединяет страх перед Россией: все они до дрожи боятся, что однажды Москва решит вернуть то, что бросила в 1991 году».
Регистрация российской вакцины от коронавируса
Во вторник Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Президент выразил надежду на то, что в ближайшее время начнется массовый выпуск препарата, и сообщил, что одна из его дочерей успешно испытала вакцину на себе.
На Западе новость о регистрации российской вакцины обрадовала не всех. Отдельные врачи и официальные лица заявили, что разработчик препарата, центр имени Гамалеи, поторопился: третья стадия клинических испытаний еще не проведена, достоверные результаты исследований вакцины на людях не опубликованы. По мнению критиков, это ставит под вопрос эффективность и даже безопасность российского препарата.
«Темник» отмечает, что рынок с западными скептиками не согласился:
«Несмотря на критику российской вакцины со стороны западной прессы и официальных лиц, заявление Путина о регистрации отечественной вакцины дало толчок росту биржевых индексов. <…> После открытия торгов S&P 500 едва не побил рекорд. DJI подрос на 1,1%. Рынок воспринял послание российского Президента как признак преодоления кризиса, вызванного коронавирусом. Поэтому подросли акции медицинских компаний, разрабатывающих собственные препараты, несмотря на то что их представители упрекают российских коллег за поспешную регистрацию вакцины до окончания всех фаз испытаний. Резко выросли ценные бумаги авиакомпаний и круизных агентств. Можно сказать, что рынок заждался хороших новостей. Поэтому известие о первой вакцине из России нажало на спусковой крючок, отпустивший пружину экономического оптимизма. Другими словами, "имиджевое сальдо" политического решения, которое некоторые назвали поспешным, пока однозначно положительное».
Еще до объявления о регистрации российской вакцины Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась в Минздрав с просьбой отложить регистрацию препарата до успешного завершения третьей фазы его клинических испытаний. Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины авторы обращения назвали «пережитком так называемой героической парадигмы, характерной для времен пионеров вакцинации».
«Записки врача» рассказывают, что такое эта АОКИ:
«У руководителя этой ассоциации нет ни медицинского, ни фарм образования. В эту ассоциацию входят исключительно иностранные фармкомпании, консалтинговые компании и аналитические агентства. <…> Складывается впечатление, что Ассоциацию больше заботит не качество вакцины и правильность проведения исследований, а появление конкурентов. Я сомневаюсь, что в НИЦ им. Гамалеи, где занимаются решением проблем в области эпидемиологии и инфекционной иммунологии уже более 100 лет, будут нарушать установленные требования создания вакцин».
«Кремлёвская прачка» объясняет скепсис АОКИ в отношении вакцины:
«Дело тут, кажется, как всегда – в неверии в потенциал наших разработок. А ведь именно в России была создана вакцина против холеры, еще до революции. В 1957-м появилась наша вакцина против полиомиелита. От клеща, от кори, паротита и гриппа. Отечественная вакцина АКДС в свое время защитила людей от трех инфекций – дифтерии, коклюша, столбняка. Впрочем, может быть, дело все-таки в бизнесе? Миллионы людей по всему миру болеют коронавирусом. И как уступить эти золотые горы каким-то непонятным российским гамалеям?»
«Ortega» рассуждает об упомянутой АОКИ «героической парадигме»:
«Абсолютно непонятно, чем так уж плоха "героическая парадигма". Чтобы ассоциация международных фармацевтических гигантов оглашала ее как претензию к российским разработчикам вакцины от коронавируса. Герой любой современной войны, когда совершает подвиг, думает вовсе не о личной славе, а лишь бы только чтобы враг не прошел. Поскольку враг – это ужас, горе, боль и смерть. Но уже не только для героя – в случае, если он струсит и от подвига откажется. А для всех, ради кого герой воюет, и для всего, что герой защищает. Хорошо бы, разумеется, вообще никогда не попадать в ситуацию, требующую подвига. Но уж если она сложилась, значит, все-таки придется изо всех сил, на пределе возможностей, намеренно игнорируя все второстепенные правила и мелочные соображения, совершить победоносный рывок – или хотя бы попытаться. Но уж точно не мямлить, что "героизм нынче не в тренде, потому давайте погодим"».
«Доктор прописал» пишет, что, по мнению зарубежных спикеров, и тут без русских шпионов не обошлось:
«"Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб недавно заявил, что он "абсолютно уверен", что российские шпионы пытаются сорвать или украсть исследования британских ученых по вакцине против коронавируса, назвав это действие "возмутительным и предосудительным". Это из репортажа Sky News о регистрации в России вакцины от коронавируса. Все это сопровождается рассуждениями о "поспешности", "сомнениях" и так далее. Ну и как же без "российских шпионов"-то обойтись...»
Глава «Роскосмоса» предложил украшать ракеты
Дмитрий Рогозин сообщил, что есть планы по росписи космических кораблей хохломой и гжелью. Другая идея – сделать серию кораблей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм. По его словам, на Байконур приезжает много людей, чтобы посмотреть на запуски ракет, они увидят эту рекламу.
«Медиатехнолог» сомневается в пользе такой инициативы для развития внутреннего туризма:
«Рогозин здесь, конечно, чего-то путает: пуски новых кораблей и в самом деле смотрят миллионы людей – но пуски Илона Маска, а не Роскосмоса! Если же несколько тысяч человек полюбуется гжелью во время старта ракеты, дай бог, чтобы хоть десяток из них вдохновился поехать в Ярославль или Кострому! А сама по себе идея могла бы быть и неплоха, но совсем при ином воплощении: выпустите вы и в самом деле какое-нибудь мерч, сделайте красивый бренд, запустите линейку кроссовок, футболок и т.д.».
«Город Глуповъ» цитирует мнение о том, как можно развить идею:
«Я бы еще предложила и сами ракеты делать из керамики и из дерева. И из бересты тоже хорошие ракеты получатся. И по оренбургскому пуховому платку накинуть на плечи каждому космонавту».
«Натан вернулся» считает, что к инициативе Рогозина стоит отнестись серьезно:
«Можно сколько угодно говорить: "пусть узнаваемостью российской ракеты будет ее надежность", но в современном мире чисто эстетическая уникальность – важнейший элемент успеха. К тому же, выбирая эстетику и символику для идентификации России в космосе, мы задумаемся, кто мы, на что опираемся и как хотим выглядеть в глазах не только инопланетян, а и соседей по планете или даже попросту в зеркале. Причем здорово, если в кои-то веки мы не будет потакать лубочно-стереотипному восприятию нашей страны и обойдемся без медведей с балалайками в ушанках, а выразим русскую душу так, чтобы это нравилось нам самим. Вряд ли для выражения всего русского естества сгодится именно гжель с хохломой, но Дмитрию Рогозину в любом случае спасибо за инициирование народного обсуждения идентифицирующей Россию эстетики будущего».
«Мышь в овощном» обратила внимание на слова Рогозина о том, что отправить человека на Марс Россия сможет в течение 8-10 лет, но это будет очень дорого:
«ОК, с Марсом понятно. А на Сникерс когда полетим?»
Скандалы в российском футболе
В воскресенье «Спартак» играл с «Сочи» и вел со счетом 2:0. Против него назначили два пенальти, в итоге матч завершился со счетом 2:2. После этого председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять клуб с чемпионата. Позже экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочным решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти.
Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR), заявил, что, по его мнению, второго пенальти не было, но если бы он сказал Казарцеву, что тот неправ, то был бы наказан за нарушение протокола VAR.
«Круглый на зеленом» не понимает, зачем тогда нужен VAR, если не для исправления ошибок:
«Кто-нибудь может дать объяснения представленным объяснениям? Ассистент ВАР видит, что пенальти не было, но отменить его не может? Получается, можно только соглашаться с главным арбитром?»
«АДЕКВАТ» считает, что проблемы с судейством в российском футболе носят системный характер:
«Я очень сильно не поклонник Федуна. Но если завтра он сдержит слово и снимет "Спартак" с розыгрыша, прощу ему все, что накопилось за полтора десятка лет. Менее радикальными средствами ту скотоложескую порнографию, в которую окончательно превратилось отечественное футбольное судейство, не пронять и не поломать. А если не поломать, не придется удивляться, когда эта порнография появится на радарах внутренней политики».
«Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева» предлагает радикальное решение:
«А вот, еще у меня идея конструктивная. В первый день чемпионата страны по футболу вручаем сразу золотые медали "Зениту", дарим мерсы или что там положено... Ну, а кому еще? И они дальше отдыхают, бухают, матчи всякие благотворительные и коммерческие играют с арабами, в Индии и на островах Фиджи и т. п. Тут же вручаем медали за второе место тем, кому авторитетные люди промеж себя решат. Голосованием или на аукционе. Ну и по той же программе, но труба пониже. <…> И потом играем нормальный чемпионат. По-честному. Может, вообще без российских судей».
На следующий день после скандального матча «Спартака» и «Сочи» в российском футболе произошел еще один инцидент: экс-футболист сборной России Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча. «РосСкандал» подозревает, что это не случайное совпадение:
«Широков играл за многие клубы РПЛ, в том числе за "Спартак". Судей не бил. <…> Мож срыв Широкова это такой акт мщения за бывший клуб? Накопилось у Ромы к судьям..? Хотя... Широков мог и так набуцкать! В свое время, говорят, вломил Мамаеву в раздевалке, тому самому… А теперь может пойти по стопам Мамая – на нары. Или футболерам только чиновников бить нельзя, а судей можно?»
«Алё, рэф! | TF2» рассуждает об избитом судье:
«Никите Данченкову 24 года, он провел 6 игр во 2 дивизионе и, можно сказать, только начинает свой путь. Теперь вопрос: откуда возьмутся у нас судьи, как их растить, если подобные недочеловеки вроде широковых избивают арбитров? Реф еще и блогер с большой аудиторией подписчиков – этот случай разойдется. Кто из его поклонников пойдет в судейство? У нас и без этого много причин закончить карьеру раньше: неадекватные решения руководства на разных уровнях, низкая зарплата во 2 лиге и КФК, раздевалки-будки на некоторых стадионах, где нет даже воды, и многое другое. А тут еще быдло-горе-футболисты».
Джо Байден выбрал вице-премьера
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис, представительницу левого крыла Демпартии. Американка в первом поколении, дочь выходца с Ямайки и уроженки Индии, Харрис ранее работала прокурором округа Сан-Франциско и генпрокурором штата Калифорния.
«Трамп-2020» называет выбор Байдена странным:
«Многие коллеги считают, что Камала Харрис как кандидат в вице-президенты усилит поддержку Байдена среди афроамериканцев. Я бы не был так уверен. Она, как и Обама, – не потомок рабов. Это важный нюанс. Пишут о "жесткости" Камалы на посту прокурора Калифорнии. Это странная жесткость. Обвинительные приговоры на основании показаний информаторов, не заслуживающих доверия, заверение подчиненными Харрис фальшивых показаний полицейских, отказ поддержать смертный приговор чернокожему, убившему полицейского-латино, – это то, что ставили в вину Камале ее оппоненты. Ну, и история с бывшим спикером заксобрания Калифорнии и мэром Сан-Франциско Вилли Брауном, который заявил, что помогал политической карьере Харрис в обмен на секс, – сомнительный актив в эпоху #metoo».
«Мейстер» пишет, о чем свидетельствует выбор Байдена:
«Напомним, что по данным опроса Rasmussen Reports, 59% респондентов, твердо декларировавших участие в выборах, столь же твердо декларировали уверенность в том, что еще до истечения срока вице-президент заменит Байдена на посту, и лишь 14% респондентов были уверены в том, что Джо отработает в Белом доме 4 года. Заметим, что выбор Байдена говорит о полной, абсолютной уверенности в победе. Камала Харрис в качестве напарницы не принесет кандидату демократов ни одного дополнительного голоса по сравнению с любой другой дамой из списка 6 претенденток, напротив, может даже отнять, отпугнув своей левизной неопределившихся избирателей. А это значит, что электоральные соображения во внимание не принимались вовсе».
Американист Дмитрий Дробницкий размышляет о том, кому выгодна связка Байдена и Харрис:
«Совершенно нелогичное в сложившейся политической ситуации решение руководства Демпартии США сделать кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис ведущие мейнстримные медиа уже стали называть "мудрым" и чуть ли не "единственно правильным". А прав, как это часто бывает в последнее время, Таккер Карлсон, который заявил, что и Джо, и Камала – оба пустые и безыдейные люди. В них главное то, что они сделают, как надо. А надо вот что. Вернуть власть глобальному начальству. Любой ценой. С чисто электоральной точки зрения, Харрис (сейчас, а не год назад) – это ошибка. С точки зрения получения максимально послушного "со-президента" США – аппаратный успех. Камала будет сражаться за "мир без границ" самозабвенно и отчаянно. Приготовимся на всякий случай».
Политолог Сергей Судаков пишет, чем хороша Харрис:
«Любому понятно, что в эпоху гражданских протестов в США Байден берет себе в команду экс-прокурора с чудовищным количеством скелетов в шкафу. <…> Собственно, печальное наследие Харрис на посту генерального прокурора Калифорнии стало причиной краха собственной президентской кампании. На дебатах в июле 2019 Тулси Габбард разнесла Харрис, напомнив обо всех случаях прокурорского произвола. Харрис так и не смогла с тех пор оклематься. Однако принцип американского истеблишмента не меняется – чем хуже, тем лучше. Умри на посту президента Джо Байден или случись с ним удар, президентом США автоматически становится 100-процентно подконтрольный человек...»
«Media Малькевич» рассказывает об оперативной реакции штаба Дональда Трампа на выдвижение Харрис:
«Штаб Трампа работает неплохо: у них были заготовлены агитки против всех основных кандидатов Байдена. И они оперативно выпустили свой ролик про Камалу Харрис. Знакомьтесь: "Вялый Джо" и "фальшивая Камала". Направление атаки: она привержена радикальным левым идеям в духе Берни Сандерса, и престарелый Байден просто передаст страну ей».
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