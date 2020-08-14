Телеграм: Вакцина есть, но Лукашенко уже не спастись

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В воскресенье состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, по предварительным данным белорусского избиркома, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Было объявлено, что ближайший конкурент действующего президента, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, получила около 10%. Сторонники Тихановской заявили о фальсификациях и устроили массовые шествия, требуя пересчета голосов. Во вторник стало известно, что сама Тихановская уехала в Литву. По словам ее сторонников, покинуть страну ее вынудили силовики, пригрозив в противном случае благополучием семьи.

С воскресенья в городах Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста, которые до вечера четверга жестоко подавлял ОМОН. Тысячи людей были задержаны; утверждается, что в изоляторах их подвергали пыткам. Работники нескольких крупных предприятий объявили о забастовках.

Первым главой государства, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. «Китайская угроза» считает, что белорусскому лидеру не стоит обольщаться по этому поводу:

«Если батьке и придется бежать, то не в Китай. Китайцы – нация очень прагматичная. Если на чем-то нельзя сделать деньги, Китаю это не нужно. Прока от бежавшего диктатора ноль, а мороки сто процентов. Китайско-белорусская дружба будет крепнуть и процветать при любом раскладе. Власть, которая придет на смену, будет также заинтересована в юанях, как власть старая, потому что получить китайский заем намного проще, чем долларовую подачку. Китайцам все равно с кем делать бизнес, с капиталистами, феодалами или троглодитами, лишь бы Китай процветал».

«Банкста» пишет о последствиях белорусского кризиса для российской банковской сферы:

«Возможный экономический коллапс Белоруссии затронет российских банкстеров. Сегодня основной долг у Беларуси перед Россией – свыше $8 млрд (без учета $10 млрд долга по АЭС). Сбербанк, ВЭБ (БелВЭБ), Газпромбанк (Белгазпромбанк уже разгромлен Лукашенко), Альфа и ВТБ – крупные кредиторы экономики Белоруссии. Риски невыплат по займам заметно выросли. Также банкстеры участвовали в размещениях облигаций Белоруссии».

Официальные лица в США и странах Евросоюза заявили о фальсификации итогов белорусских выборов и о возможности введения санкций. «Политджойстик» не исключает военного вмешательства стран НАТО в конфликт:

«Если протест выдохнется и начнет тлеть в латентной форме, то что дальше делать? Возможно ли вторжение прокси-войск со стороны Польши и Прибалтики и "победное шествие их на Минск через населенные пункты под радостные крики освобожденных белорусов", чтобы свергнуть Лукашенко? Да. Штаты не зря разместили свои базы в Прибалтике и Польше, переведя часть своих военнослужащих туда из Германии и проводя в течение двух лет учения по преодолению болот. Последние начались в середине июля и будут идти до конца августа на территории Польши (вторая фаза военных учений DEFENDER-Europe 20 Plus). Кроме того, с 19 по 31 июля в Мичигане под руководством американских военных состоялось обучение военнослужащих из Латвии и Литвы. И Польша, и Прибалтика полностью под влиянием США, Британии и Канады. Германия и Франция никак не могут повлиять на эту операцию, если на нее решатся».

В четверг вечером глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за чрезмерную жестокость ОМОНа и призвал немедленно выпустить из изоляторов всех, кто был задержан случайно и не совершал правонарушений. Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Качанова заявила, что Лукашенко поручил разобраться с фактами задержаний в ходе протестных акций.

Журналист Андрей Медведев размышляет о том, что это может значить:

«Белорусский разворот, конечно, весьма интересен. Заявления главы МВД и главы верхней палаты парламента, по сути означают, что, во-первых, власть решила снизить прессинг на протестующих. И признала, что перегнула с дробовиками, резиновыми пулями и прочим. Во-вторых, теперь, по логике вещей, должны последовать наказания силовиков, "виновных в перегибах". Но только они вряд ли жестили на улицах исключительно из личного злодейского характера. Им приказ дали жестить. И пообещали, что всех прикроют и последствий не будет. Отсюда в-третьих. Слова министра, его извинения, для силовиков, равнозначны поражению/предательству. Сразу возникает ассоциация с Януковичем и Украиной. А в-четвертых, протестующие явно будут считать это все своей победой. Хотя ее и нет. Элита же всерьез не отступает. Просто команду "фас" отменят. Очень трудно дать прогноз, чем дело кончится. Но интересно, это все так само получилось, или это какая-то часть элиты сыграла сценарий вокруг Лукашенко? На второй вариант указывает слишком большое количество явно сформированных ситуаций. Задержание "бойцов ЧВК", задержания журналистов, жесткие действия милиции. Это вряд ли Запад. Размах не тот. Там только сейчас пытаются на ходу вписаться в ситуацию».

«Мюсли вслух» рассказывают о том, как белорусы ищут фантомную «руку Москвы»:

«Поиски российского следа в событиях не прекратились. "Общенациональное телевидение" (ОНТ, аналог нашего канала "Россия 1") сообщало: в Минске обнаружен микроавтобус с российскими номерами, который был полностью загружен амуницией для организации уличных беспорядков. Лукашенко, чиновники, силовики российского вмешательства опасаются всерьез, а не напоказ. В чем, кстати, они трогательно едины с оппозицией. Впрочем, ровно так обстояло дело во время майданов в Киеве, революций в Киргизии, революции роз в Грузии и т.д. И власть, и оппозицию постсоветских стран объединяет страх перед Россией: все они до дрожи боятся, что однажды Москва решит вернуть то, что бросила в 1991 году».



