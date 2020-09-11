Телеграм: В шоу Ефремова для «Оскара» маловато геев

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Суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Сразу после аварии актер признал себя виновным и выразил раскаяние, но после того, как его интересы начал представлять адвокат Эльман Пашаев, стал утверждать, что в момент ДТП был пьян, ничего не помнит и не уверен, что именно он был за рулем. После вынесения приговора члены ОНК посетили Ефремова в СИЗО и сообщили, что, по мнению актера, адвокат его «подставил» своими неуместными советами и экстравагантным поведением.



Адвокатское сообщество, Общественный совет при МВД и семья погибшего в ДТП потребовали проверить действия Пашаева и свидетелей защиты, которые давали в суде ложные показания. Минюст заявил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева.

«Двойная сплошная» рассуждает о будущем Пашаева:

«Восемь лет в колонии общего режима. Могло бы это быть меньше, если бы Пашаев не устроил цирк? Ответа на этот вопрос мы не узнаем никогда. Однако ходят слухи, что не за горами еще один процесс – на этот раз над самим Пашаевым. Готовимся ко второму акту: декорации те же, второстепенный герой получает главную роль».

«CULTRAS» вспоминает другого актера Ефремова – старшего:

«Злорадствовать не будем. Отметим только, что когда Михаил Олегович Ефремов выйдет из тюрьмы в 2028 году, исполнится 101 год со дня рождения Олега Николаевича Ефремова, его великого отца. Которого он так бездарно подвел».

«Злая Проверочная» отмечает, что у Ефремова есть шанс отбыть только часть срока:

«Не стоит забывать, что через 4 года, после отбытия половины срока, Ефремов сможет подать на УДО. И есть все основания полагать, что он его получит. Да и окончательного отказа всех сторон от апелляций пока нет. Есть повод умерить и скорбь, и злорадство, и вообще любые переживания по этому поводу. Ну или как минимум придержать».

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов считает, что решение суда – важный сигнал:

«Многие следили за процессом по делу Ефремова и до конца не верили, что актер получит реальный срок. <…> Приговором этим суд в очередной раз дал всем очень важный месседж – неприкасаемых нет. Почетный, заслуженный, с госнаградами. Ок. Отвечать будешь наравне со всеми».

Накануне вынесения приговора актер Иван Охлобыстин опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помиловать Ефремова личным указом. «338» убежден, что поток подобных писем еще долго не иссякнет:

«И ведь история после оглашения приговора не окончится: по иронии будет освещение апелляций, новые письма о сложной жизни колониста, о подорванном здоровье с призывами вспомнить про гуманизм, пожалев старика. Ах да: и вписать его в амнистию по случаю выборов в ГД».

