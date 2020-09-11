Телеграм: В шоу Ефремова для «Оскара» маловато геев
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Ефремов и его приговор
Суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Сразу после аварии актер признал себя виновным и выразил раскаяние, но после того, как его интересы начал представлять адвокат Эльман Пашаев, стал утверждать, что в момент ДТП был пьян, ничего не помнит и не уверен, что именно он был за рулем. После вынесения приговора члены ОНК посетили Ефремова в СИЗО и сообщили, что, по мнению актера, адвокат его «подставил» своими неуместными советами и экстравагантным поведением.
Адвокатское сообщество, Общественный совет при МВД и семья погибшего в ДТП потребовали проверить действия Пашаева и свидетелей защиты, которые давали в суде ложные показания. Минюст заявил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева.
«Двойная сплошная» рассуждает о будущем Пашаева:
«Восемь лет в колонии общего режима. Могло бы это быть меньше, если бы Пашаев не устроил цирк? Ответа на этот вопрос мы не узнаем никогда. Однако ходят слухи, что не за горами еще один процесс – на этот раз над самим Пашаевым. Готовимся ко второму акту: декорации те же, второстепенный герой получает главную роль».
«CULTRAS» вспоминает другого актера Ефремова – старшего:
«Злорадствовать не будем. Отметим только, что когда Михаил Олегович Ефремов выйдет из тюрьмы в 2028 году, исполнится 101 год со дня рождения Олега Николаевича Ефремова, его великого отца. Которого он так бездарно подвел».
«Злая Проверочная» отмечает, что у Ефремова есть шанс отбыть только часть срока:
«Не стоит забывать, что через 4 года, после отбытия половины срока, Ефремов сможет подать на УДО. И есть все основания полагать, что он его получит. Да и окончательного отказа всех сторон от апелляций пока нет. Есть повод умерить и скорбь, и злорадство, и вообще любые переживания по этому поводу. Ну или как минимум придержать».
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов считает, что решение суда – важный сигнал:
«Многие следили за процессом по делу Ефремова и до конца не верили, что актер получит реальный срок. <…> Приговором этим суд в очередной раз дал всем очень важный месседж – неприкасаемых нет. Почетный, заслуженный, с госнаградами. Ок. Отвечать будешь наравне со всеми».
Накануне вынесения приговора актер Иван Охлобыстин опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помиловать Ефремова личным указом. «338» убежден, что поток подобных писем еще долго не иссякнет:
«И ведь история после оглашения приговора не окончится: по иронии будет освещение апелляций, новые письма о сложной жизни колониста, о подорванном здоровье с призывами вспомнить про гуманизм, пожалев старика. Ах да: и вписать его в амнистию по случаю выборов в ГД».
Тюмень и ее заложники
В одной из школ Ишима Тюменской области на уроке ОБЖ для пятиклассников провели занятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во время урока был сымитирован захват школьников в заложники, причем детей не предупредили, что это инсценировка. Одному из учеников после занятия стало плохо, ему вызвали скорую. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил возмущение. В Госдуме призвали уволить директора школы. Ишимская межрайонная прокуратура начала проверку. Директор школы подтвердила проведение урока на тему терроризма, но заявила, что родители исказили информацию.
«Мышь в овощном» рассчитывает на оргвыводы:
«Оговоримся: нас не было на том уроке, и мы не можем с уверенностью утверждать, что там все было настолько мрачно, как об этом пишут в социальных сетях. Но имеющийся опыт, в том числе – опыт наблюдения за схожими инцидентами в других регионах, подсказывает, что описанная картина может быть недалекой от того, что имело место на самом деле. И если проверка подтвердит изложенные факты – то, надеемся, за ней последуют оргвыводы, по итогам которых "креативность" в организации учебного процесса по ОБЖ у местных педагогов будет надлежащим образом скорректирована».
«Субъект» рассуждает о том, что подобные инциденты отражаются на отношении к представителям власти:
«Неужели региональным чиновникам должен быть отвешен огроменный пендель, чтобы они качественно и профессионально выполняли свои обязанности. При этом подобные скандалы негативно сказываются в целом на рейтинге губернатора и доверии к власти. И федералы это тоже понимают. Иногда задумываемся, насколько тяжело бороться с инициативой "на местах" и научить ответственных лиц включать здравый смысл».
«PRO выборы» считает нужным сначала проверить слова директора школы о том, что информация искажена, а уже потом делать выводы:
«Детей почти не учат отрабатывать ситуации с угрозой терроризма, ядерной и химической атаки, да того же коронавируса либо других больших эпидемий. Вместо этого ОБЖ превращается чуть ли не в факультатив, и если учитель захотел его хоть как-то разнообразить, надо сначала выяснить все, а потом уже устраивать охоту на ведьм».
«РосСкандал» размышляет о том, что же будет дальше:
«Время, конечно, ныне тревожное, и всем надо в тонусе быть. Но как бы и мера нужна… Если, например, секс-просвещение в школах разрешат, актеров каких жанров тогда на уроки приглашать будут?»
А «ДЬИИКЭЙ» знает, что будет дальше:
«Ждем теперь уроки полового воспитания с насильниками».
Медведев и его минимальный доход
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил однопартийцам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода для всех граждан вне зависимости от их рода деятельности.
«На кухне у повара» считает важным адресный подход:
«Предложенный Медведевым минимальный гарантированный доход действительно тестируется уже несколько лет в ряде стран. Сама по себе мера – логичное развитие капиталистического социально-ответственного подхода. При этом результаты тестирования, с точки зрения социальных последствий, очень разные. В любом случае, в РФ это надо делать не на федеральном уровне, а адресно – от субъекта федерации. Кроме того, перед введением минимального дохода стоит определить минимальный объем дохода, не облагаемого налогами, как это сделано во многих странах».
«Натан вернулся» полагает, что у инициативы найдутся критики:
«В принципе, решение логичное. Но может сработать российский менталитет. Вдруг из-за "халявных" денег социальная ответственность граждан уменьшится? Можно ведь ничего не делать, деньги и так будут. Правда, если выплаты будут меньше прожиточного минимума, поработать все-таки придется. В общем, идея хорошая, только требует тщательной проработки. И подготовки к тому, что найдутся те, кто обязательно обзовет все это "вертолетными деньгами" и припишет заслугу за их появление именно себе».
«Мейстер» пишет, что россияне поддержат предложение, в отличие от правительства и Центробанка:
«Идея с гарантированным доходом определенно входит в моду, ведь подобные эксперименты сейчас проводятся по всему миру. И если верить июньскому опросу банка "Открытие", то три четверти россиян поддержат подобную инициативу. Однако есть серьезные сомнения в том, что в правительстве отнесутся к ней благосклонно, ведь не далее как в мае против раздачи "вертолетных денег" высказался министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в условиях ограниченных возможностей бюджета адресная поддержка является более эффективным инструментом помощи населению. Заметим, что схожей позиции в отношении активной денежной помощи придерживается и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Так что в ближайшее время идея будет опробована разве что в рамках эксперимента в небольшой пилотной группе».
«Дозорный над Шаром!» сомневается в реализуемости инициативы:
«Сомнения во внедрении подобной выплаты вызывают возможности бюджета, который изрядно "похудел" после коронавируса. Ежу понятно, что в следующем году будут выборы и, скорее всего, все связано именно с ними. Но все-таки хочется верить, что некоторые надежды имеют шанс на сбывание...»
«Темник» считает, что начало проработки такой инициативы за год до думских выборов – это хорошая идея:
«Речь, по большому счету, идет о введении гарантированной пенсии, которая будет положена всем гражданам независимо от возраста. Хотя конкретные цифры не произносились (их обсуждению, надо полагать, будет посвящена одна из линий агитационной кампании), следует признать, что введение гарантированного дохода может стать эффективным контраргументом против гарантированных упреков со стороны конкурентов и избирателей за поддержку непопулярной пенсионной реформы».
Белоруссия и ее оппозиция
На этой неделе Телеграм-каналы обсуждали непонятную ситуацию с одной из лидеров белорусской оппозиции Марией Колесниковой, которую то ли пытались насильно выдворить на Украину, то ли она сама пыталась туда бежать. По данным официального Минска, Колесникова была задержана при попытке выехать на Украину. Она содержится в минском СИЗО в качестве подозреваемой по делу о попытке захвата власти.
По версии белорусской оппозиции и украинского МВД, Колесникову и еще двух активистов, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, похитили и пытались насильно вывезти на Украину. Но на границе Колесникова якобы порвала свой паспорт, чтобы украинские пограничники не могли пустить ее в страну, и сбежала из машины через окно. Родненкова и Кравцова вывезти удалось.
Украинский журналист спросил Кравцова, почему он и Родненков не последовали за Колесниковой и не сбежали из машины так же, как она, если не хотели покидать Белоруссию. Кравцов ответил, что они побоялись это сделать, поскольку вокруг было пять микроавтобусов и 30 человек, которые хотели их выдворения из страны. Журналист отметил, что Колесникову это не остановило.
«Kotsnews» комментирует:
«Тот неловкий момент, когда яйца в машине были только у одного человека».
«Мюсли вслух» размышляют о том, на каких правовых основаниях белорусские власти могут выдворять своих граждан из страны или не пускать в нее, как не пустили главу белорусских католиков, митрополита Тадеуша Кондрусевича:
«Конституция РБ в статье 30 устанавливает, что граждане РБ имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах РБ, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно. Выслать из страны можно только иностранца – а вот гражданина ни депортировать, ни запретить въезд в страну нельзя. Тактика "выпихивания" оппозиционеров в эмиграцию отнюдь не нова (вспомним СССР 1970-х гг. с массовым отъездом диссидентов за рубеж). В белорусском случае она может быть успешной, когда сами оппозиционеры на эмиграцию согласны. Но когда согласия нет – у Лукашенко, в отличие от Брежнева, нет правовых рычагов, чтобы по своей воле выслать из страны и лишить гражданства диссидентов. Что относится и к Марии Колесниковой, и к архиепископу Кондрусевичу».
Депутат Госдумы Елена Панина считает, что арест Колесниковой – стратегическая ошибка белорусских властей:
«Арест Марии Колесниковой в Белоруссии неоправданно повышает ее весомость и не способствует предотвращению эскалации конфликта Лукашенко и улицы. Это удар по ложной цели. Протесты продолжатся, так как ими управляют из Варшавы и последовательно ведут дело к столкновениям и жертвам. Однако повод для новых активных действий против себя власти Белоруссии создали исключительно удачный. Неумение пользоваться политтехнологиями для нейтрализации соперников и стремление полагаться исключительно на силу и угрозы ставит власти Белоруссии в уязвимое положение. Вместо рассасывания конфликта и перехвата инициативы там следуют за создаваемыми оппозицией событиями, создают негативные информационные поводы, подставляются под медийные удары и все больше попадают в состояние информационной осады».
После ареста Колесниковой и выезда ее спутников на Украину выяснилось, что нобелевский лауреат Светлана Алексиевич осталась единственным членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, кто еще не задержан и не покинул страну. В среду Алексиевич распространила заявление о том, что неизвестные звонят ей в дверь. После этого к ней в квартиру приехали послы стран ЕС, чтобы предотвратить ее арест.
«РУССТРАТ» рассуждает о двойных стандартах европейских дипломатов:
«Это же целая Алексиевич, авторка эссе под названием "Меч и пламя революции", посвященного памяти Феликса Дзержинского, где она восторженно отзывается о деятельности Дзержинского и передает читателю свои переживания по этому поводу. Которую в ее квартире, как будто это какое-то иностранное владение, защищают послы стран ЕС, грубо попирая суверенитет Белоруссии. И это не Джулиан Ассанж, раскрывший военные преступления США. Против которого в Швеции было открыто сфальсифицированное дело с обвинениями в якобы сексуальных домогательствах и изнасиловании. Которого британская полиция вытащила из посольства Эквадора в Лондоне. Который, как заявил специальный докладчик ООН Нильс Мельцер 16 октября 2019 года, систематически подвергается психологическим пыткам в британской тюрьме. К нему послы стран ЕС почему-то не приходят».
«Оскар» и его геи
Американская киноакадемия представила новые стандарты для фильмов-претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». С 2024 года картины должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. В соответствии с одним из критериев как минимум один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен относиться к этническим или расовым меньшинствам. Согласно другому критерию, не менее 30% второстепенных ролей должны играть представители ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств, женщины или люди с инвалидностью. Другие критерии устанавливают квоты на количество женщин, инвалидов или меньшинств в съемочных группах.
«Всевидящее око» восхищается:
«Новые правила "Оскара" для номинации "лучший фильм" – о это такой образец хитрой манипулятивной конъюнктурщины, что он обязан войти в учебники. По сути, фильм по этим правилам может быть каким угодно, лишь бы в компании, его снимавшей, действовали принципы "диверсити" для меньшинств. Учитывая, что на Американщине оные принципы весьма распространены, снимать по новым правилам может практически кто угодно что угодно. Вроде как и толерантными побыли – и никого ни в чем не ограничили. А одновременно еще и сняли любые претензии к любым решениям Киноакадемии про лучший фильм. Мол, какие могут быть вопросы к нашему выбору? У нас тут нетолерантные в номинанты в принципе не попадают. Красиво, если вдуматься».
Член Общественной палаты России Мария Бутина уверена, что проблемы меньшинств новые стандарты киноакадемии не решат:
«Сейчас все афроамериканцы сольются в едином благодарственном экстазе в том, что их будут обязательно снимать и показывать в кино. На деле же это просто показуха, вызывающая раздражение у "счастливых" обитателей чернокожих трущоб (гетто), соседствующих с шикарными особняками и идеально подстриженными лужайками белокожей элиты. Как созерцание под солененький попкорн в мягких креслах кинотеатров чернокожих на экране изменит ситуацию с полицейским произволом на улицах "града на холме"? Как миллионы долларов гонорара избранному черному счастливчику, прыгающему под камерой на потеху зрителям, помогут афроамериканским детям получить нормальное школьное образование, ведь четверть американских детей так никогда и не оканчивает даже 9 классов, а большая часть из них, конечно, дети жителей гетто?»
Публицист и режиссер Евгений Понасенков полагает, что зритель не оценит инициативу киноакадемии:
«Просто маразм и левый фашизм, перечислено все, что уничтожает свободу творчества. Какие проценты?? Хуже, чем в совке. Этих левых вырожденцев надо полностью игнорировать и бойкотировать в СМИ и прокате. Будем смотреть классический Великий Голливуд».
«ПЛЮС МИНУС» считает новые правила «Оскара» полезными для российского кинематографа:
«Думается, что решение американской киноакадемии в отношении цензуры при присвоении "Оскара" очень хорошее. Ведь пропаганда ЛГБТ в России запрещена, а значит, фильмы, удостоенные "Оскара" по новым правилам, не пойдут в наш прокат, что должно подстегнуть внутреннюю киноиндустрию. Что перенаправит в конечном итоге наши с вами деньги на развитие нашего кино».
«АДЕКВАТ» пишет о двойных стандартах коллективного Запада:
«За благоуханные права меньшинств в оскароносном кино борцунствуют теми же самыми руками, которыми задвигают про обязанность России признаться, покаяться и вообще капитулировать, основанную на том, что мы вам так сказали – мы светлые силы, мы в предъявлении доказательств не нуждаемся. Да, формально это разные фрагменты обобщенного Запада, но по обоим этим вопросам единение тамошних элиток будет похлеще, чем в ЦК КПСС».
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