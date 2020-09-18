Тесак, поляк и Навальный. О чем говорят Телеграм-каналы
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и ее выборы
В воскресенье в России закончилось трехдневное голосование. Завершились более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах. В кампании участвовали четыре новые партии, из них три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» подводит итоги голосования:
«В 18 регионах все поддержанные властью врио и переизбиравшиеся губернаторы смогли выиграть в первом туре (даже в "красной" Иркутской и протестной Архангельской областях). Более того, "Единая Россия" получила большинство во всех 11 региональных парламентах и в подавляющем количестве городских (за исключением Томска, Тамбова и еще Новосибирска, где, правда, несколько самовыдвиженцев уже планируют пополнить состав фракции ЕР). <…> Многие эксперты и политические игроки предполагали, что в ситуации негативного социально-экономического фона, вызванного пандемией коронавируса, граждане выплеснут свою фрустрацию на электоральном поле. Протестные настроения подогревались отсылками к хабаровскому кейсу, Шиесу, Куштау и инциденту с Навальным. Однако россияне показали совершенно иное электоральное поведение, оказав доверие кандидатам от власти и их программам. Вопреки ожиданиям кризис показал наметившееся взаимопонимание верхов и низов».
«Темник» перечисляет ключевые выводы:
«1. Трехдневное голосование продолжает себя оправдывать. Явка в целом стала выше. Следовательно, и доверие к результатам выборных кампаний. 2. Тотальная легитимность. В АП уделяли пристальное внимание ее обеспечению. Битье по рукам местным акторам избирательного процесса дало нужный эффект. 3. "Единая Россия" остается стержнем политической системы. Ее лидирующие позиции не подлежат сомнению. 4. Новые партии имеют локальный успех. Этого пока достаточно, чтобы признать эксперимент состоявшимся. 5. Политика своевременной замены слабых губернаторов на врио, готовых спокойно решать региональные проблемы, вновь себя оправдала».
«Ракова позвонит» пишет о провале оппозиционного проекта «Умное голосование»:
«В Новосибирске депутат Александр Мухарицын, избранный в горсовет при поддержке проекта Алексея Навального "Умное голосование", заявил, что войдет во фракцию "Единая Россия". <…> В 2015-м году МВД подозревало Мухарыцина в "хищении" более 66 тыс. рублей со счетов ТСЖ с марта 2013 по июль 2014 года. Деньги предназначались для коммунальных платежей. Умное голосование выбирает только достойных кандидатов, не так ли? Политическая карьера Мухарицына тоже прекрасна. Он в разное время состоял в "Справедливой России" и "Патриотах России", трижды пытался избраться в горсовет Новосибирска и дважды хотел стать депутатом областного парламента, но терпел поражения. <…> Редакции Ракова Позвонит очень любопытно, как долго еще люди будут верить, что Умное голосование – это что-то стоящее, а не платформа для политического торга?»
ЦИК зафиксировал минимум серьезных нарушений на этих выборах. «ОПЕР Слил» рассказывает, на что приходится идти оппозиции при отсутствии реальных нарушений:
«Очень странный и показательный случай произошел в Новороссийске. Глава местного отделения "Справедливой России" Михаил Ерохин задержан за вымогательство взятки за отказ от организации провокаций на выборах. При получении 2,1 млн рублей Ерохин был задержан. <…> Видимо, выборы, в том числе и в Краснодарском крае, проходят настолько чисто, что местные "политики" вынуждены инсценировать нарушения (или угрожать сделать это), а не фиксировать настоящие, которых просто-напросто нет».
«Мюсли вслух» приводят свидетельства того, что конкурентность на выборах возросла:
«Напомним, что на этих выборах среднее число списков составило 8,11 на регион; в 2015 году – 7,8 на регион. Среднее число фракций в ЗС в 2015-м было 4,09; ныне среднее число фракций – 5,36. Средний результат ЕР в 2015 году составил 56,50%; ныне – 48,70%. Таким образом, выборы-2020 на федеральном и региональном уровне оказались более конкурентными, чем в прошлом году; выборы депутатов ЗС – еще и более конкурентными, чем в 2015-м. Увеличилось не только среднее число зарегистрированных списков, но и среднее число прошедших барьер партий. Рост конкуренции связан с ростом легитимности выборов, эти переменные поддерживают друг друга: практически во всех субъектах федерации на выборах депутатов шла серьезная, порой драматичная борьба».
Навальный и его бутылка
Европарламент принял резолюцию, в которой призвал все государства ЕС прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Одновременно соратники Навального сообщили, что переправили немецким экспертам бутылку с водой, которой якобы в номере томского отеля был отравлен блогер. Опубликовано видео, на котором спутники оппозиционера забирают пластиковые бутылки из его номера. Российские наблюдатели недоумевают, зачем они сделали такую видеозапись еще до того, как Навальный плохо себя почувствовал.
«Суеверная Демократия» считает, что ситуация с Навальным – провокация, нацеленная на срыв строительства газопровода:
«Никто за здоровье Алексея Анатольевича не переживал, с холодным расчетом готовилась его заранее спланированная перевозка в Германию – именно под нее нагнеталось напряжение в информационном поле. Оставшаяся же в Томске команда, получив сигнал, что процесс запущен, начала готовить материалы для второго акта этого удивительного спектакля: показательно расставили бутылочки, сняли видео, подчистили место "преступления" и перевезли все "улики" за границу. У этих людей с самого начала был расчет на шумиху за пределами страны, под нее вся почва и готовилась. В борьбе с Северным Потоком 2, как все прекрасно понимают, показательная медикаментозная кома – вполне оправданный метод, особенно учитывая возможную выгоду от заинтересованных в срыве проекта нефтегазовых игроков США и других стран».
«Тезис» предлагает понаблюдать за реакцией немецких следователей:
«Становится все очевиднее, что вся шумиха вокруг Навального поднималась из-за газопровода "Северный поток 2" и только поэтому. Если немцы действительно примут в качестве вещественных доказательств бутылку от сотрудников ФБК или вещи, которые они умыкнули в отеле (еще и доблестно засняв это на видео), сомнений в этом не останется – как правило, в Германии очень серьезные требования к вещдокам, но ради политики, видимо, могут быть и исключения».
«Россия в глобальной политике» пишет, что, про утверждению немецкой прессы, правительство ФРГ хочет откупиться от претензий США к российскому газопроводу:
«Die Zeit утверждает, что федеральное правительство Германии официально предложило администрации США: Берлин вложит миллиард евро в строительство двух терминалов для получения американского сжиженного газа, за это Вашингтон позволит достроить и пустить в эксплуатацию "Северный поток – 2". Об американской реакции газета не сообщает. По ее информации, предложение было передано в первой декаде августа, то есть до эпизода с Навальным. В принципе, такая сделка идеально вписалась бы в практику и подход Дональда Трампа. Отягчающими обстоятельством служит общая политическая обстановка».
«Германология» уточняет:
«Вообще, насколько нам известно, решение о финансировании терминалов СПГ Берлин принял еще весной 2018 года, и в процессе последующих дискуссий о возможных американских санкциях против СП-2 возникали предложения от этого финансирования отказаться – в качестве, так сказать, ответной меры. В частности, такие идеи выдвигал Юрген Триттин из немецких "Зеленых". "Цайт" же сейчас пишет о предложении немецкой стороны серьезно повысить сумму инвестиций – "до одного миллиарда евро". Впрочем, сказать точно, сколько было до этого, мы затрудняемся. Деньги предполагалось выделять в рамках программы модернизации региональной экономической инфраструктуры, где нет отдельной соответствующей статьи. Кроме того, часть расходов по этой программе берут на себя земли».
«Мейстер» пишет, что у газопровода в Европе есть влиятельные защитники:
«Хотя история с Навальным и задала негативный фон для завершения СП-2, хоронить его рано. Сегодня в поддержку проекта высказался президент Австрии Александер Ван дер Беллен, заявив, что не видит связи между СП-2 и ситуацией с Навальным. "Огнем по своим" сегодня же назвал возможность санкций против России и глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст. Устранился от инициативы санкций в отношении СП-2 и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявивший, что этот вопрос не входит в компетенцию ЕС. И даже датский регулятор отказался отзывать разрешения, выданные оператору СП-2. Все это говорит о том, что, несмотря на желание ряда лиц и стран уничтожить СП-2, у него хватает защитников. Кроме того, Западу все же не так просто обойти свои собственные правила из-за изменившейся политической конъюнктуры».
Тесак и его "убийство"
В среду ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что в СИЗО покончил с собой Максим Марцинкевич, скандально известный националист и борец с педофилами по кличке Тесак. В 2017 году он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за разбой, хулиганство, умышленное уничтожение имущества и разжигание национальной вражды.
Тесак оставил предсмертные записки, но его адвокаты считают, что его убили. По их данным, его принуждали к даче признательных показаний по новому делу. Отец Марцинкевича подал заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».
«Всевидящее око» поднимает тему условий содержания заключенных:
«Как бы вы ни относились к Тесаку раньше, теперь, после его смерти – если его смерть сейчас лишний раз привлечет внимание к теме самоубийств заключенных и обстановке в местах заключения, которая на количество этих самоубийств влияет, это будет безусловное благо. И, чисто по-человечески, таких вещей не должно бы случаться ни с кем, какими бы хорошими или не очень людьми они ни были. Гуманизм – он на том и строится, что некий безусловный минимум человеческого положен всем, а не только тем, кто заслужил».
«Кремлёвская прачка» рассуждает о том, что ждало бы Марцинкевича, выйди он на свободу:
«Самоубийство Тесака символически связано с состоянием либеральной оппозиции, установившемся за срок его нахождения за решеткой, а также с изменением законодательства в отношении преступлений, совершенных по национальному признаку. С учетом политической активности Максима Марцинкевича в нулевые годы, связанной с уравновешиванием либералов, с использованием националистического антуража, можно предположить, что при выходе из тюрьмы его бы ожидало, с одной стороны, политическое бездействие из-за низкой политической активности бывших противников, и, с другой, большая вероятность очередного ареста в случае осуществления социально-политической деятельности своими старыми методами».
Журналист Алексей Нарышкин не соглашается:
«"Валить надо" – такими словами Тесак-Марцинкевич описывал в беседе с защитой свои планы после освобождения. Выйти мог уже весной следующего года. Адвокат Владимир Краснов говорит в эфире "Эха", что взгляды Марцинкевича эволюционировали и он стал чуть ли не либертарианцем».
Свой первый срок трижды осужденный Марцинкевич получил в 2007 году за срыв либеральных дебатов в одном из московских клубов. Журналист Максим Кононенко напоминает, кто тогда заявил на Тесака в правоохранительные органы:
«И надо, конечно, упомянуть тут тех, кто сломал Тесаку жизнь и довел его до этого самоубийства. Это Алексей Навальный, Олег Козырев и Маша Гайдар. Люди, которые написали на него первую заяву. После которой он в первый раз сел. Ни за что. Боженька видит».
«338» предостерегает:
«Специально для любителей конспирологии, считающих, что в лице умершего (либо хорошо, либо ничего) Система потеряла пассионария, отметим, что любая апологетика скончавшегося сегодня осужденного, обладавшего медийной узнаваемостью, может быть интерпретирована как реабилитация нацизма или оправдание осуществления экстремистской деятельности. Чтобы потом никто не удивлялся внезапно начатому производству и новым делам за пост в Интернете».
Польша и наши диспетчеры
Генпрокуратура Польши ходатайствует перед варшавским судом об аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный во время крушения самолета польского президента в апреле 2010 года. В авиакатастрофе под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Тогда межгосударственный авиационный комитет и польская комиссия пришли к выводу, что самолет разбился из-за того, что экипаж вовремя не ушел на запасной аэродром. Однако теперь Варшава обвиняет российских диспетчеров в «умышленном доведении до авиакатастрофы».
«Мышь в овощном» напоминает, что только в июле польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы утверждала, что причиной крушения стал взрыв тротила, якобы заложенного в самолет во время ремонта в России:
«Если бомба и так была, то при чем тут диспетчеры? Зачем было давать самолету неправильные указания, если он и так должен был взорваться? Чтобы оставить в деле еще больше следов убийц? <…> Не удивимся, если к бомбе и диспетчерам-убийцам в будущем добавится еще и какой-нибудь притаившийся в кустах "Бук", внесший свою лепту в зачистку польской элиты. А на месте прибытия, если бы братьям-славянам удалось до него добраться, их ждал заботливо заваренный чай, щедро приправленный плутонием и концентрированным "Новичком"».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что действия Варшавы не могут вызвать ничего, кроме сожаления и возмущения. «Радио Стыдоба» не соглашается:
«Почему? Эти действия уже вызывают смех. И в этом вина самих поляков – они превратили трагедию в цирк».
«Размышления Обывателя» считают, что действия поляков вызывают медицинский интерес:
«Из серии: "При любой политической неудаче начинай выкапывать Качинского". Желание польской шляхты вылизать до блеска сапоги хозяина известно с давних пор. Исторические фантомные боли по поводу проигрыша тогда еще Московии так и не отпускают. Но сегодня это выделяется в какой-то отдельный жанр политических истерик, такая своеобразная политическая шиза, которая поразила мозг и практически не дает шанса на излечение».
«АДЕКВАТ» полагает, что тревогу должна вызывать не отдельная претензия поляков, а контекст:
«На поляков как таковых наплевать бы и растереть – они практически только для этого не первый век на свете и существуют. Но в массе общеизвестных текущих контекстов имеем в лице вот этого прекрасного в их исполнении лишнее, где-то даже рутинное, напоминание: общую обстановку чем дальше, тем сложнее не назвать предвоенной. Потому что обобщенным им хватить безумия может уже абсолютно на все. И вот это обстоятельство уместно держать в уме фоном к очень многим событиям, действиям и планам. Не только внешним, но и внутренним – и не только сегодняшним, но и завтрашним».
Премьер и его Япония
Верхняя палата японского парламента по итогам голосования объявила победу на выборах нового главы кабинета министров Ёсихидэ Суги.
«Доктор прописал» рассказывает, кто это такой:
«Лидером правящей Либерально-демократической партии Японии избран генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. То есть он же будет и премьер-министром страны. Ёсихидэ Суга, можно сказать, выходец из народа. Родился в семье крестьян, которые выращивали клубнику. А во время учебы в университете подрабатывал на рыбном рынке. 71-летний политик считался ближайшим помощником, "правой рукой" премьер-министра Синдзо Абэ».
«Хайли Лайкли» рассуждает о том, почему россиянам интересен японский премьер:
«Нашу публику его личность интересует скорее в привязке в решению проблемы Курильских островов. Учитывая, что Суга преемник Абэ, ожидать кардинальных изменений в позиции Токио не стоит. В своем более раннем высказывании он продемонстрировал готовность к переговорам, в то же время ни на йоту не отказавшись от претензий на острова. <…> Впрочем, какая нам разница, что Суга думает о Курилах, если в Конституции РФ уже стоит пункт о неотчуждении российских территорий».
«РУССТРАТ» пишет о реакции китайцев:
«Китайская правительственная пресса анализирует избрание Ёсихидэ Суга премьер-министром Японии. Отмечается, что Суга является преемником Синдзо Абэ, чью отставку китайские эксперты приняли с определенным сожалением. От Суги ждут, хотя и не надеются особо, гибкости в отношении Китая. Японскую политику считают производной от китайско-американских отношений и национальных интересов самого Токио, который сосредоточится на союзе Японии и США. Нюанс тут в том, что Вашингтон, по мнению китайской прессы, является единственным союзником Японии, а Китай – ее крупнейший торговый партнер. Поэтому Токио попытается балансировать между Пекином и США».
«Р А С П П» настроен скептически:
«Наверное, сложно найти в регионе, да и во всем мире другие страны, которые были бы более России и Китая заинтересованы в позитивном развитии отношений с Японией. Да вот только рассчитывать на серьезные сдвиги не приходится: Суга считается отличным исполнителем, но внешняя политика – явно не его "конёк", он ей просто не занимался. Это означает, что он, по всей видимости, будет следовать мейнстриму, а все изменения внешнего курса вряд ли будут возможны без согласования с Вашингтоном. И тренд не очень позитивный – если в отношениях с Россией все ограничивается плясками с бубном вокруг мирного договора и Курильских островов (Путину и Абэ не хватило и 18 встреч, чтобы хоть немного продвинуться в этом вопросе), то в отношениях с Китаем раздражителей гораздо больше – это и военные поставки Вьетнаму боевых катеров для противостояния Пекину в спорных районах, и военно-логистическое соглашение с Индией, антикитайскую направленность которого никто не скрывает. Хотя и считается, что все изменения – к лучшему, вряд ли это именно тот случай».
А «Японский Дипломат» рассказывают, как Сугу оценивают в США:
«Военные специалисты американского аналитического центра "Херитедж фаундейшн" выразили сомнение в способности администрации Е. Суги противостоять вызовам КНР в регионе. Более того, руководство неправительственной организации назвало нового министра обороны Японии Н. Киси "новичком", неспособным продолжить военную политику С. Абэ».
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