Тесак, поляк и Навальный. О чем говорят Телеграм-каналы

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В среду ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что в СИЗО покончил с собой Максим Марцинкевич, скандально известный националист и борец с педофилами по кличке Тесак. В 2017 году он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за разбой, хулиганство, умышленное уничтожение имущества и разжигание национальной вражды.

Тесак оставил предсмертные записки, но его адвокаты считают, что его убили. По их данным, его принуждали к даче признательных показаний по новому делу. Отец Марцинкевича подал заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

«Всевидящее око» поднимает тему условий содержания заключенных:

«Как бы вы ни относились к Тесаку раньше, теперь, после его смерти – если его смерть сейчас лишний раз привлечет внимание к теме самоубийств заключенных и обстановке в местах заключения, которая на количество этих самоубийств влияет, это будет безусловное благо. И, чисто по-человечески, таких вещей не должно бы случаться ни с кем, какими бы хорошими или не очень людьми они ни были. Гуманизм – он на том и строится, что некий безусловный минимум человеческого положен всем, а не только тем, кто заслужил».

«Кремлёвская прачка» рассуждает о том, что ждало бы Марцинкевича, выйди он на свободу:

«Самоубийство Тесака символически связано с состоянием либеральной оппозиции, установившемся за срок его нахождения за решеткой, а также с изменением законодательства в отношении преступлений, совершенных по национальному признаку. С учетом политической активности Максима Марцинкевича в нулевые годы, связанной с уравновешиванием либералов, с использованием националистического антуража, можно предположить, что при выходе из тюрьмы его бы ожидало, с одной стороны, политическое бездействие из-за низкой политической активности бывших противников, и, с другой, большая вероятность очередного ареста в случае осуществления социально-политической деятельности своими старыми методами».

Журналист Алексей Нарышкин не соглашается:

«"Валить надо" – такими словами Тесак-Марцинкевич описывал в беседе с защитой свои планы после освобождения. Выйти мог уже весной следующего года. Адвокат Владимир Краснов говорит в эфире "Эха", что взгляды Марцинкевича эволюционировали и он стал чуть ли не либертарианцем».

Свой первый срок трижды осужденный Марцинкевич получил в 2007 году за срыв либеральных дебатов в одном из московских клубов. Журналист Максим Кононенко напоминает, кто тогда заявил на Тесака в правоохранительные органы:

«И надо, конечно, упомянуть тут тех, кто сломал Тесаку жизнь и довел его до этого самоубийства. Это Алексей Навальный, Олег Козырев и Маша Гайдар. Люди, которые написали на него первую заяву. После которой он в первый раз сел. Ни за что. Боженька видит».

«338» предостерегает:

«Специально для любителей конспирологии, считающих, что в лице умершего (либо хорошо, либо ничего) Система потеряла пассионария, отметим, что любая апологетика скончавшегося сегодня осужденного, обладавшего медийной узнаваемостью, может быть интерпретирована как реабилитация нацизма или оправдание осуществления экстремистской деятельности. Чтобы потом никто не удивлялся внезапно начатому производству и новым делам за пост в Интернете».

