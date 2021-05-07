Телеграм: Рыбные войны короны и визовый гешефт для россиян
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Рыбные войны короны и Франции
Власти острова Джерси, который относится к владениям британской короны, ввели ограничения на вылов рыбы, что, по мнению Франции, противоречит условиям соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Французские рыболовные суда заблокировали остров, а власти Франции пригрозили оставить его без электроэнергии. В ответ Лондон направил к Джерси два сторожевых корабля, Париж ответил тем же. В четверг вечером конфликт удалось разрешить.
«The English Channel» подчеркивает, что воевать за рыбу англичанам и французам не привыкать:
«Бодание французских и британских рыбаков за то, кому, где и сколько можно ловить – тема древняя. В прошлом году такой же шум поднимался из-за соседнего островка – Гернси. Помимо морских баталий и угроз у французов есть более действенные рычаги: основную часть своего улова британские рыбаки отправляют на французский берег, отдавая должное тому, что там с их продукцией обращаться умеют намного лучше, чем на британских островах».
«РМ» рассуждает о европейской солидарности:
«Понятно, что военного конфликта между странами не будет. Но сам факт, что Лондон и Париж, два столпа корневой цивилизации Запада, выясняют отношения посредством военных кораблей – важнее всех слов о мобилизации и консолидации Запада перед угрозой России и Китая. Нет у них никакой консолидации. Как писал Шпенглер, фаустовский дух Запада зациклен на постоянной экспансии и решает все внутренние проблемы за счет покорения/колонизации всех вокруг. И как только – продолжу мысль Шпенглера – Запад лишается возможности масштабной колонизации, поглощения чужих ресурсов, в нем тут же наступает разлад. Внутренние акулы за неимением внешних жертв начинают предать друг друга. Естество хищников требует мяса и крови, то есть денег и украденных ресурсов – и это уже не изменить никаким нацбилдингом. Единственный способ восстановить консолидацию хищников Запада – это развязать войну чужими руками. Собственно, они это пытаются сделать и сейчас, но не получается».
«Мышь в овощном» пишет о том, чем памятен остров Джерси:
«Остров Джерси для Лондона – это вообще предельно больная тема. В годы Второй Мировой Нормандские острова (Гернси, Джерси, Олдерни) стали единственными территориями Великобритании, оккупированными немцами. Оккупированными, причем, плотно: с лета 1940 по май 1945 гг. Отметим, что местное население приняло вторжение вполне дружелюбно и пользовалось встречным доброжелательным отношением со стороны захватчиков. Говорить о какой-то "земле, горящей под ногами немцев", как, впрочем, и о "жертвах оккупантов" в данном случае не приходится: сосуществование шло предельно мирно. Пишут, что самым серьезным насилием германской администрации над жителями островов стал принудительный перевод дорожного движения с левостороннего на правостороннее… А для обустройства фортификационных сооружений на островах немцы привлекали не британцев, а советских военнопленных, для которых там был специально созданы концлагеря. Ну а с нашими соотечественниками немцы традиционно не церемонились: сотни граждан СССР встретили на оккупированной территории Великобритании свою смерть…»
«Твиттерские беженцы» удивляются реакции британской прессы:
«"Хуже фашистов: даже нацисты не отключали нам свет". Это заголовки БиБиСи и Телеграфа сегодня. И добавляют – такое поведение французов напоминает Россию. Ребята, у вас бесплатная психиатрическая помощь. Пользуйтесь, черт возьми! Фашисты не отключали свет на остров Джерси, потому что они, блин, устроили там концлагерь для военнопленных, в котором погибло 700 человек. А электричество и воду любит отключать не Россия, а ваша любимая Украина».
Европа и ее визы
С приближением лета страны, экономика которых зависит от туризма, все активнее пытаются открыться для россиян. На этой неделе Италия начала продлевать визы, закончившиеся в прошлом году, на следующей неделе продлевать визы начнет Испания. При этом российских туристов пока в эти страны не пускают.
«Банкста» рассказывает, почему посещение Европы в этом году – не лучшая идея:
«Штамм коронавируса из Индии пробрался в Европу. Зафиксированы 11 случаев в Испании. Индия вчера установила новый рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19. <…> Впервые Индия побила мировой рекорд по числу случаев COVID-19 22 апреля, после этого страна несколько раз перекрывала его. Накануне в Индии было зафиксировано рекордное число умерших – 3780».
Работающий в Токио журналист Василий Головнин пишет о «легкой панике», возникшей в Лондоне на совещании глав МИД «Большой семерки» после известия о том, что члены индийской делегации заражены коронавирусом:
«Индийцы, правда, не успели в полной мере принять участие во встрече. А глава МИД этой страны будет теперь работать на совещании в виртуальном качестве. Впрочем, во вторник он успел вживую принять участие в церемонии парадного фотографирования прибывших на встречу. Правда, они стояли на расстоянии в два метра друг от друга. Соседи индийского министра на карантин пока вроде не отправлены. Встреча глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии с участием их коллег из Австралии. Индии, Южной Африки и Южной Кореи предваряет саммит G7, который в июне пройдет на английском курорте Карбис-бэй. Вот будет номер, если на этой встрече Байдена, Меркель, Бориса Джонсона, японского Суги и прочих кто-то тоже окажется коронавирус-позитивным!»
«АДЕКВАТ» рассуждает о серьезных медицинских проблемах Черногории, которая очень старается заманить к себе российских туристов:
«Ужасы эпидемии в Индии обсуждает весь мир, при этом полная жесть с короной в Черногории проходит тихо-тихо. Нищенская экономика, коллапс медицинской системы, которую не обновляли с 1980-х годов, и массовая эмиграция врачей сделали свое дело – второе место в мире по количеству заболевших на долю населения. Денег на борьбу с короной нет не только из-за обвала экономики на фоне просадки туризма, но и из-за старой-доброй коррупции. Случай: из Турции в страну привезли 20 ИВЛ, и все они оказались (!) неисправными. Несмотря на эпидемиологический ад, "гостеприимные " черногорцы всерьез рассчитывают на активный туристический сезон. Ассоциация туроператоров Черногории нехило вложилась в рекламную кампанию страны. Только что-то нам подсказывает, что купленные блогеры не расскажут, что в стране имеется пара частных клиник с несколькими десятками приличных койко-мест, на которые заболевшие туристы смогут претендовать только, если выложат целое состояние. История с "кошелек или жизнь" в этом году в Черногории не сработает, придется отдать и то, и другое».
«Блокнот турагента» рассуждает о непоследовательности мальдивских властей:
«Мальдивы красавцы. Чуть больше недели назад объявили об отмене пцр-теста для вакцинированных. И вот вернули все обратно. ПЦР-тест опять нужен всем. Сообразили, что с прививкой тоже болеют?»
Не только Мальдивы меняют правила на ходу. Из-за роста заболеваемости Непал в понедельник приостановил внутреннее авиасообщение, а в четверг – международное. «ГОРОЖАНЕ» рассказывают, что из-за этого внезапного решения группа челябинских альпинистов не может покинуть Гималаи:
«Известие о том, что авиасообщение с Индией и Непалом прекращается, застало туристов на подступах к вершине Айленд-пика. Продюсер Ruvison Алексей Левин, известный по своей работе над презентационным роликом Челябинской области, прислал в редакцию "Вечернего Челябинска" видеообращение. <…> "Мы чисто физически не успеем спуститься с гор и сможем быть в столице Непала – Катманду – только после 8 мая. Между тем сообщается, что вернуться надо до 6 мая", – рассказал Алексей Левин. Вариант нанять вертолет, как это сделала группа украинских туристов, чтобы успеть спуститься в долину к сроку, наши земляки не рассматривали из-за дороговизны. Аренда вертолета стоит порядка пяти тысяч долларов».
Госдума и ее экстремисты
Группа депутатов внесла в Госдуму пакет поправок, которые, в частности, запрещают баллотироваться в федеральный парламент не только учредителям, руководителям и участникам экстремистских организаций, но и тем, кто их спонсировал или оказывал «иную помощь». Для учредителей и руководителей запрет будет действовать пять лет с момента признания организации экстремистской, для прочих лиц – три года. Кроме того, вводится запрет на участие россиян в деятельности нежелательных организаций не только в России, но и за рубежом.
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов комментирует негативную реакцию либеральной оппозиции на законопроекты:
«Навальнята в шоке, что принимают закон, по которому запрещают всем, кто связан с экстремизмом, участвовать в выборах. Но вот только это закон – народный. Люди крайне негативно относятся ко всему, что связано с терроризмом и экстремизмом. При этом закон уже поддержан всеми фракциями – а это важный показатель. И главное – его инициаторы – члены комиссии по борьбе с иностранным вмешательством, в том числе [председатель комиссии Василий – ред.] Пискарев. По сути навальнята, годами работающие на запад для подрыва внутренней ситуации в России, понимают, что теперь у них не останется никаких шансов пролезть во власть, чтобы и там заниматься своей деструктивной деятельностью».
«Толкователь» размышляет о том, как ужесточение законодательства для спонсоров экстремистских организаций скажется на финансировании оппозиционных структур:
«ФБК [Фонд борьбы с коррупцией, включен в реестр иностранных агентов – ред.] все же аккумулировал огромные деньги, по разным оценкам, от 200 млн до 1 млрд руб. в год. Люди и спонсоры перечисляли деньги формально на обширную программу: на содержание самого Навального, на большой московский офис, на региональные штабы и т.д. А сейчас какой повод собирать деньги, все же распущено? Но фирма должна жить, как и ее топ-менеджеры. Как заставить паству не уменьшать пожертвования? Тоже этот вопрос будет одним из главных в ближайшие месяцы».
«Темник» допускает расширение законодательных инициатив на региональный уровень:
«Инициативы в первую очередь коснутся структур Навального и Ходорковского. Таким образом, провозглашается новая формула: "Лояльным к экстремистским, террористическим и нежелательным организациям не место в федеральной политике". Не исключаем, что похожие ограничения появятся и в регионах».
Журналистка Юлия Витязева рассказывает о страхах людей, чьи близкие работают на оппозицию:
«Написал мне молодой человек из Томска. С просьбой о помощи. Его любимая девушка – в секте Навального. И вытащить ее оттуда у него не получается. От отчаяния он обратился за помощью ко мне. Дескать, повлияйте. Ок. Зашла глянуть в чат, где девушка эта модератором трудится. Ребята, там реальная секта, в которой одурманенные люди просто не понимают, что они – в прямом смысле пушечное мясо, которое Волков и Ко бросает на амбразуру. Парень очень переживает за возлюбленную. Боится, что ее посадят, так как очень близка к томскому штабу ФБК. А я не знаю, чем могу ему помочь. Ибо читать "проповеди" из УК и пытаться перевоспитывать – бессмысленно. Может, вы что подскажете? Впрочем, одно средство я все же знаю. Но реализовать его в полной мере может только Госдума в сотрудничестве с товарищами майорами. Однако в этом случае наш Ромео свою Джульетту увидит не скоро. Да и где гарантия, что после отбывания наказания она выкинет из головы всю уже набитую туда дурь?»
«338» обращает внимание на то, что у российской либеральной оппозиции отсутствует важная для управления черта – преемственность:
«Если до прошлого года 6 мая в формате "этот день в истории" как-то еще ассоциировали с Болотной, хотя бы в онлайн-формате, то сегодня о событиях 2012 года вспомнят не только лишь все, вернее мало кто сможет это сделать. А ведь 6 мая и последующая консолидация оппозиции в Координационный совет была, во-первых, весьма заметным явлением, во-вторых, давала надежду на объединение альтернативных политических сил с выработкой хоть какой-то вменяемой программы. Что в итоге получилось, вспомнят олды – КСО распался, так и не успев сформироваться, жаба пришла к гадюке со всеми вытекающими, одни сели, другие сразу или несколько опосля уехали в европы, протест маргинализировался. <…> Нет никакой ни преемственности в оппозиции, ни постоянства идей, ни даже образа будущего, который они бы несли в массы. Живут-оппозиционируют сегодняшним днем. Ради фото- и видео-отчетности. Точнее – жили-оппозиционировали. Вождизм забрал оппозиционный движ, оставив зумеров в том же вакууме, который ныне окружает 6 мая».
Россия и ее первомай
1 мая Россия и весь мир отмечали День весны и труда и День международной солидарности трудящихся.
Главврач московской больницы №15 им. Филатова Валерий Вечорко рассуждает о праздновании во время карантинных ограничений:
«Уже второй год мы встречаем #1Мая в условиях пандемии. В прошлом году этот праздник был семейным. Пандемия набирала обороты, и мы призывали всех оставаться дома. Этот год дается нам легче. Многие переболели, многие сделали прививку от #COVID19. Благодаря этому люди снова выходят на работу. И это хороший знак. Мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Но ограничения все равно следует соблюдать, ведь вирус все еще с нами. Желаю вам провести эти праздники в душевном общении с близкими людьми!»
«Мейстер» пишет об эволюции праздника:
«Сейчас тот редкий (всего 2 раза в год) момент, когда праздничная информационная пауза происходит одновременно в России, Европе и большей части Азии и Африки. Бывший боевой день рабочего движения, десятилетиями сопровождавшийся стычками с полицией, в большинстве стран мира стал государственным праздником. Что напоминает нам: мировая социалистическая революция, о которой так долго говорили Маркс, Энгельс, Ленин и многие другие большевики и меньшевики, совершилась мирным путем. Все программные требования мирового социалистического и рабочего движения (8-часовой рабочий день, запрет детского труда, оплачиваемые отпуска, женское равноправие, всеобщее избирательное право и т.д.) выполнены и перевыполнены. В эти праздничные дни стоит вспомнить, что впервые в мире все это произошло не где-нибудь, а именно в нашей стране».
Однако мирно Первомай прошел далеко не везде. «Памфиловец» рассказывает о протестах во Франции:
«Французские бюджетники отметили первомай новой акцией "желтых жилетов". За год до очередных президентских выборов (пройдут в промежутке с 08.04.2022 по 23.04.2022) недовольные невыполнением обещаний по социалке французы намекают Макрону ("Вперед, республика"), что переизбрание ему не светит. Номинальный "социал-либерал" Эмманюэль Жан-Мишелевич оказался в той же ситуации, что и его предшественник: настолько же номинальный "социалист" Олланд в 2012 победил благодаря социальной повестке, которую так и не воплотил в жизнь».
«Орда» комментирует видео с первомайскими беспорядками в Берлине:
«Просто хотели подчеркнуть, что на видео – самое мощное в политическом и экономическом плане государство Евросоюза, в каком-то смысле витрина всего объединения. Там низкая инфляция, высокие социальные пособия, дорогие медицинские клиники, качественное образование, Месредес-БэЭмВе-Ауди и вот это вот все. По уровню жизни население Германии уверенно входит в золотой миллиард нашей планеты – и даже в нем располагается где-то на первых строчках. Только, только, только, только этого мало».
«Всевидящее око» размышляет о солидарности трудящихся:
«С днем солидарности трудящихся! В современном мире главные праздничные вопросы заключаются в том, кого именно называть трудящимися и с кем из них и по каким пунктам следует солидаризироваться. Потому как во многих случаях часть трудящихся не захочет солидаризироваться с "этими леваками", которые, вроде как, выступают за их права, а в других случаях – сами леваки выпишут кого надо из трудящихся, чтобы не портили идеологическую картину. И это только один из примеров возникающих политических и социальных сложностей. Тем не менее, все равно с праздником. Желаем вам хорошей зарплаты, соцпакета, соблюдения ТК и рабочего энтузиазма после праздников. Мир, труд, май!»
Хуснуллин и его штрафы
В правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу представить согласованную позицию по этому вопросу до 1 августа. «Единая Россия» выступила против инициативы. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что такие решения, затрагивающие десятки миллионов граждан, нельзя принимать без широких общественных и экспертных обсуждений.
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в этом вопросе солидарен с «Единой Россией»:
«Сначала нужно провести полный (полный!) аудит всех дорог в федеральном масштабе, привести дорожные знаки и разметки в обоюдное соответствие, регламентировать работу всех камер, установить реальные (соответствующие исключительно логике дорожного движения, а не внезапному пожеланию чиновника) скоростные режимы, запретив занижать их без четкого обоснования. Да, и любое дополнительное регулирование на участках дорог местные власти обязаны согласовывать с органами внутренних дел. Это как минимум. И только после выполнения всего перечисленного можно начинать всестороннее обсуждение нештрафуемого порога. В противном случае – неснижаемый порог дорожного беспредела, новые ловушки, корректировка ГОСТов для обоснования эвакуации и нарастание социальной напряженности».
«Мюсли вслух» напоминают:
«За минувшие после установления в 2013-м штрафуемого порога в 20 км/ч годы в большинстве городов введено ограничение скорости в 40-60 км/ч – поскольку местные власти уверены, что при ограничении в 40 км/ч водители реально будут ездить со скоростью 60 км/ч и т.д. Так что же лучше: сохранить порог в 20 км/ч и терпеть ограничения скорости в городах или повысить порог и смягчить ограничения?»
Канал «Дептранс Москвы» объявил сбор предложений по изменению скоростных режимов на дорогах города:
«Вы часто пишете и предлагаете нам изменить скоростной режим в городе: где-то понизить (на узких улочках центра), где-то повысить (на бессветофорных или внегородских магистралях). <…> Сейчас в Москве 60 км/ч бывает и на 6-полосной магистрали, например, на Проспекте Генерала Дорохова, и на спокойной улице, например, на Спиридоновке или Большой Никитской улицах – где это зачастую оборачивается катастрофой. Ведь скорость – причина больше 1/4 всех аварий со смертельным исходом. Только в прошлом году 140 человек погибло из-за нарушений скоростного режима, трое детей были ранены. За почти каждой аварией – трагедия. Кроме того, именно аварии занимают полосы и резко снижают пропускную способность дорог».
«ГОССЛУГА» считает, что снижать порог нужно:
«Нештрафуемый порог в городах надо точно снижать. Иначе ограничение в 60 воспринимается как разрешенные 80, а это уже совсем другие цифры по смертности. К тому же лобовые 50 на 50 равны скорости 100 для пассажиров, а вот 80 плюс 80 равны уже 160...»
«Автолюбитель» полагает, что нештрафуемый порог скорости превратился в индульгенцию на ее превышение:
«Чтобы вы понимали, данный разброс был сделан для того, чтобы водитель не получал штраф, если ему надо обогнать машину, или же просто затупил на монотонной трассе и прижал педаль газа. Но русский народ воспринял это как повод просто ехать быстрее, от чего это допущение потеряло всякий смысл».
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