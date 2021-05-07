Телеграм: Рыбные войны короны и визовый гешефт для россиян

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Власти острова Джерси, который относится к владениям британской короны, ввели ограничения на вылов рыбы, что, по мнению Франции, противоречит условиям соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Французские рыболовные суда заблокировали остров, а власти Франции пригрозили оставить его без электроэнергии. В ответ Лондон направил к Джерси два сторожевых корабля, Париж ответил тем же. В четверг вечером конфликт удалось разрешить.



«The English Channel» подчеркивает, что воевать за рыбу англичанам и французам не привыкать:

«Бодание французских и британских рыбаков за то, кому, где и сколько можно ловить – тема древняя. В прошлом году такой же шум поднимался из-за соседнего островка – Гернси. Помимо морских баталий и угроз у французов есть более действенные рычаги: основную часть своего улова британские рыбаки отправляют на французский берег, отдавая должное тому, что там с их продукцией обращаться умеют намного лучше, чем на британских островах».

«РМ» рассуждает о европейской солидарности:

«Понятно, что военного конфликта между странами не будет. Но сам факт, что Лондон и Париж, два столпа корневой цивилизации Запада, выясняют отношения посредством военных кораблей – важнее всех слов о мобилизации и консолидации Запада перед угрозой России и Китая. Нет у них никакой консолидации. Как писал Шпенглер, фаустовский дух Запада зациклен на постоянной экспансии и решает все внутренние проблемы за счет покорения/колонизации всех вокруг. И как только – продолжу мысль Шпенглера – Запад лишается возможности масштабной колонизации, поглощения чужих ресурсов, в нем тут же наступает разлад. Внутренние акулы за неимением внешних жертв начинают предать друг друга. Естество хищников требует мяса и крови, то есть денег и украденных ресурсов – и это уже не изменить никаким нацбилдингом. Единственный способ восстановить консолидацию хищников Запада – это развязать войну чужими руками. Собственно, они это пытаются сделать и сейчас, но не получается».

«Мышь в овощном» пишет о том, чем памятен остров Джерси:

«Остров Джерси для Лондона – это вообще предельно больная тема. В годы Второй Мировой Нормандские острова (Гернси, Джерси, Олдерни) стали единственными территориями Великобритании, оккупированными немцами. Оккупированными, причем, плотно: с лета 1940 по май 1945 гг. Отметим, что местное население приняло вторжение вполне дружелюбно и пользовалось встречным доброжелательным отношением со стороны захватчиков. Говорить о какой-то "земле, горящей под ногами немцев", как, впрочем, и о "жертвах оккупантов" в данном случае не приходится: сосуществование шло предельно мирно. Пишут, что самым серьезным насилием германской администрации над жителями островов стал принудительный перевод дорожного движения с левостороннего на правостороннее… А для обустройства фортификационных сооружений на островах немцы привлекали не британцев, а советских военнопленных, для которых там был специально созданы концлагеря. Ну а с нашими соотечественниками немцы традиционно не церемонились: сотни граждан СССР встретили на оккупированной территории Великобритании свою смерть…»

«Твиттерские беженцы» удивляются реакции британской прессы:

«"Хуже фашистов: даже нацисты не отключали нам свет". Это заголовки БиБиСи и Телеграфа сегодня. И добавляют – такое поведение французов напоминает Россию. Ребята, у вас бесплатная психиатрическая помощь. Пользуйтесь, черт возьми! Фашисты не отключали свет на остров Джерси, потому что они, блин, устроили там концлагерь для военнопленных, в котором погибло 700 человек. А электричество и воду любит отключать не Россия, а ваша любимая Украина».

