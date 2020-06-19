Телеграм: В Москве стреляют, попы бунтуют, Навального возбуждают

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18-19 июня на платформе 2020og.ru проходит тестовое голосование, в котором принимают участие жители Москвы и Нижегородской области, зарегистрировавшиеся для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. Цель тестирования – проверка работы системы. Москвичи отвечают на вопрос, чего им не хватает больше – парковочных мест во дворах или зеленых зон. Нижегородцы выбирают, как распределять деньги по проекту «Городская среда» между дворами и общественными пространствами.



«Fantastic Plastic Machine» считает, что такие электронные опросы было бы полезно проводить не только ради тестирования системы:

«А вот это, кстати, интересная инициатива. И дело даже не в тесте системы голосования – там, я уверен, все будет ок. Любопытно, если такие вопросы гражданам будут задавать и впредь, уже не в форме "генеральной репетиции голосования по поправкам". Так заведено, например, в Швейцарии: проводить регулярные референдумы по самым разным вопросам. Именно на таком вот голосовании граждане высказались против безусловного обязательного дохода. Может, и нам попробовать? А?»

«Реальная жизнь ВАО», наоборот, находит предложенный москвичам вопрос нелогичным:

«В Москве началось тестовое электронное голосование – проверка системы перед волеизъявлением по Конституции. Вопрос, правда, очень странный: "вы ходите умереть от голода или жажды?" Что важнее для жителей города, создание дополнительных парковочных мест во дворах или увеличение зеленых насаждений? Искусственно-манипулятивная дилемма. А если важно одновременно и то, и то? Кстати, некоторые наши читателя жалуются, что в течение трех и более дней им не удается зарегистрироваться на сайте, чтобы потом проголосовать. Например, сегодня у некоторых система просто висла».

Еще до начала тестового голосования эксперты по кибербезопасности сообщили, что у портала 2020og.ru появилось несколько клонов. Генпрокуратура дала поручение проверить сайты-двойники, а Роскачество призвало граждан к бдительности и предупредило, что клоны могут быть использованы для фишинговых атак, хищения денег и личных данных.

«338» предлагает способ борьбы с фейковыми сайтами:

«Очевидно, что для недопущения попадания граждан в руки мошенников, вытягивающих как материальные средства, так и персональные данные, нужно действовать на опережение. К примеру, законодательно определив невозможность создания в российской доменной зоне ресурса (включая устаревший домен .su), имеющего определенный % сходства с существующим сайтом во избежание введение посетителя в заблуждение при получении информации. При том никакой дискриминации в норме нет – придумывайте любое название ресурса, буквы и цифры это позволяют».

«Медиатехнолог» пишет о наличии предпосылок для повсеместного внедрения системы электронного голосования:

«Уже сейчас понятно, что технология работает и работает успешно с точки зрения внимания электората. С осторожностью можно говорить о том, что в перспективе выборы могут стать доступны для голосования в электронном формате, что принципиально поднимет долю участия в них работающих и молодежи. Напомним, что интернетом в России в 2019 году воспользовались хотя бы раз 95 млн россиян, а в "онлайне" уже 79,8% взрослого населения страны старше 16 лет».

В ЦИК подчеркнули, что электронное голосование – это лишь одна из опций, и привычно проголосовать на избирательных участках смогут все, даже люди с повышенной температурой. Для них будет предусмотрено отдельное помещение. У авторов некоторых Телеграм-каналов это вызвало недовольство. «Мюсли вслух» объясняют, почему решение ЦИК правильное:

«Тут нет повода для иронии. ЦИК РФ выполняет свой долг: гражданина нельзя лишать его прав из-за болезни».

