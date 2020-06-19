Телеграм: В Москве стреляют, попы бунтуют, Навального возбуждают
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Москва и Нижний тестируют
18-19 июня на платформе 2020og.ru проходит тестовое голосование, в котором принимают участие жители Москвы и Нижегородской области, зарегистрировавшиеся для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. Цель тестирования – проверка работы системы. Москвичи отвечают на вопрос, чего им не хватает больше – парковочных мест во дворах или зеленых зон. Нижегородцы выбирают, как распределять деньги по проекту «Городская среда» между дворами и общественными пространствами.
«Fantastic Plastic Machine» считает, что такие электронные опросы было бы полезно проводить не только ради тестирования системы:
«А вот это, кстати, интересная инициатива. И дело даже не в тесте системы голосования – там, я уверен, все будет ок. Любопытно, если такие вопросы гражданам будут задавать и впредь, уже не в форме "генеральной репетиции голосования по поправкам". Так заведено, например, в Швейцарии: проводить регулярные референдумы по самым разным вопросам. Именно на таком вот голосовании граждане высказались против безусловного обязательного дохода. Может, и нам попробовать? А?»
«Реальная жизнь ВАО», наоборот, находит предложенный москвичам вопрос нелогичным:
«В Москве началось тестовое электронное голосование – проверка системы перед волеизъявлением по Конституции. Вопрос, правда, очень странный: "вы ходите умереть от голода или жажды?" Что важнее для жителей города, создание дополнительных парковочных мест во дворах или увеличение зеленых насаждений? Искусственно-манипулятивная дилемма. А если важно одновременно и то, и то? Кстати, некоторые наши читателя жалуются, что в течение трех и более дней им не удается зарегистрироваться на сайте, чтобы потом проголосовать. Например, сегодня у некоторых система просто висла».
Еще до начала тестового голосования эксперты по кибербезопасности сообщили, что у портала 2020og.ru появилось несколько клонов. Генпрокуратура дала поручение проверить сайты-двойники, а Роскачество призвало граждан к бдительности и предупредило, что клоны могут быть использованы для фишинговых атак, хищения денег и личных данных.
«338» предлагает способ борьбы с фейковыми сайтами:
«Очевидно, что для недопущения попадания граждан в руки мошенников, вытягивающих как материальные средства, так и персональные данные, нужно действовать на опережение. К примеру, законодательно определив невозможность создания в российской доменной зоне ресурса (включая устаревший домен .su), имеющего определенный % сходства с существующим сайтом во избежание введение посетителя в заблуждение при получении информации. При том никакой дискриминации в норме нет – придумывайте любое название ресурса, буквы и цифры это позволяют».
«Медиатехнолог» пишет о наличии предпосылок для повсеместного внедрения системы электронного голосования:
«Уже сейчас понятно, что технология работает и работает успешно с точки зрения внимания электората. С осторожностью можно говорить о том, что в перспективе выборы могут стать доступны для голосования в электронном формате, что принципиально поднимет долю участия в них работающих и молодежи. Напомним, что интернетом в России в 2019 году воспользовались хотя бы раз 95 млн россиян, а в "онлайне" уже 79,8% взрослого населения страны старше 16 лет».
В ЦИК подчеркнули, что электронное голосование – это лишь одна из опций, и привычно проголосовать на избирательных участках смогут все, даже люди с повышенной температурой. Для них будет предусмотрено отдельное помещение. У авторов некоторых Телеграм-каналов это вызвало недовольство. «Мюсли вслух» объясняют, почему решение ЦИК правильное:
«Тут нет повода для иронии. ЦИК РФ выполняет свой долг: гражданина нельзя лишать его прав из-за болезни».
Телеграм выходит из сумрака
В Роскомнадзоре заявили, что по согласованию с Генпрокуратурой ведомство снимает ограничение доступа к Телеграм. В Роскомнадзоре объяснили, что положительно оценивают готовность основателя мессенджера Павла Дурова (на фото) противодействовать терроризму и экстремизму.
«Всевидящее око» считает, что от прекращения блокировки выиграют все:
«Тем временем Телеграм разрешили обратно. Вернее будет сказать, впрочем – перестали запрещать. Оно и к лучшему: Телеграм как был, так и остался одним из значимых информационных каналов в стране. Теперь он может продолжать им быть легально. А то, что с Дуровым до чего-то договорились, судя по заявлению РКН, мы надеемся, уменьшит количество действительно опасной и незаконной фигни здесь».
«YAROSH» не согласен с тем, что решение Роскомнадзора является признанием в неспособности заблокировать мессенджер:
«Почему-то вся оппозиционная часть телеги интерпретировала новость о разблокировке телеги в России как поражение РКН. Но, по сути, ведомство добилось своего. Цель блокировок заключалась в том, чтобы телеграм боролся с незаконным контентом, и сегодня администрация мессенджера успешно работает в этом направлении. А значит, дальнейших поводов для блокировки нет. Говорил про это и сам Дуров, что телеграм улучшил "методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды", при этом не нарушая право пользователей на тайну переписки. Очевидно, что компромисс корпорации и государства достигнут».
«ПОСТПРАВДА» ждет подвоха:
«Как-то уже нужно привыкнуть, что ничего не делается "просто так", и от официальной "разблокировки" Telegram спустя два года после блокировки стоит ожидать лишь каких-то "подводных камней". <…> Озвученная в заявлении РКН информация о том, что Telegram готов взаимодействовать в борьбе с экстремизмом и терроризмом – это тоже не новость, Павел Дуров еще в 2017 году начал вычищать мессенджер от аккаунтов, чатов и каналов, связанных с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Так в чем же дело?»
Журналист Никита Могутин тоже считает, что не все так просто:
«Я, конечно, очень рад, что эти тяжелые годы блокировки "Телеграма", полные лишений, закончились, и мы наконец-то заживем. Но не дает мне покоя старая поговорка: "Если ты не работаешь на ЦРУ, ты работаешь на КГБ". И вот с ЦРУ Павел, кажется, разбежался».
«Русский автомобиль» видит в разблокировке Телеграм коммерческую подоплеку:
«Мне кажется, что разблокировка Телеграма – шаг в сторону его мягкой национализации. Провал ICO TON вынудит Дурова возвращать деньги инвесторам, а взять такие суммы можно только из Телеграма. Который до сих пор не монетизируется, денег не приносит и даже не имеет внятной модели коммерциализации. Значит, частью акций мессенждера придется пожертвовать. А с учетом специфики отношений Дурова с инвесторами это должна быть минимум контрольная доля, иначе покупатель приобретет не мессенджер, а проблемы. Мессенждер, официально заблокированный в России, стоит заведомо меньше, чем незаблокированный. И мне почему-то кажется, что это шаг дружбы навстречу Дурову. Типа, мы дадим нормальную цену, ты только не упирайся и не делай из этого пиар-акцию себя-любимого. Типа, в России Телеграм де-факто уже давно официальный канал для большинства госструктур, поэтому сам-бог-велел нашим олигархам скинуться».
Полицейских расстреливают
В понедельник в Москве на Ленинском проспекте 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС, остановившим для проверки автомобиль такси. Полицейские Алексей Поярков и Сергей Крылов в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, их представят к государственным наградам. Галаев был тяжело ранен и госпитализирован, при обыске в его доме нашли экстремистскую литературу.
«Проект "СКАНЕР"» подробнее рассказывает о личности напавшего:
«В квартире у шизоида с пистолетом найдена тетрадь, где тот расписывал для себя режим дня "настоящего джихадиста", он предписал для себя молитвы, физическую подготовку и диету из геркулесовой каши, сливок и меда. Пил только горячую воду и молоко. Листок с диетой "настоящего джихадиста" заканчивается словами: "Аллах велик, твои братья ждут тебя в раю"».
«Комиссар Катани» считает, что ситуация может быть серьезнее, чем единичное нападение отдельного фанатика:
«Страничка в инстаграм Ратмира Галаева – предполагаемого террориста, напавшего сегодня на полицейских – говорит не только об его увлечении исламом, которое могло перерасти в радикализм, но и об активном участии в акциях протеста в Ингушетии, которые вспыхнули в прошлом году из-за территориальных споров с Чеченской Республикой. Я не пытаюсь сейчас обвинить участников тех протестов в экстремизме, наверняка мотивы у многих из тех, кто тогда митинговал, были самые искренние и по-своему патриотические. Проблема в другом. Если за Ратмиром Галаевым стоят террористические силы – то очевидно, что они стали внедрять своих людей во внутриполитические конфликты РФ, а следовательно, пытаться влиять на внутреннюю политику. Это уже более хитрые и изощренные механизмы, в отличие от прямого запугивания – то есть терактов. Да и в случае с полицейскими Галаев действовал точечно – напал на представителей системы, а не на случайных "кафиров". В общем, тут есть, о чем задуматься».
«Работаем, Брат!» возмущен реакцией некоторых интернет-пользователей из Ингушетии:
«В ингушском сегменте соцсетей уже развернута мощная кампания по оправданию действий упыря Р. Галаева, который, по мнению сочувствующих, сам не мог совершить данное преступление, каждый из них практически лично знал его, что его заставили или спровоцировали. Реакции органов, ответственных за реализацию госполитики в Ингушетии в сфере профилактики терроризма и экстремизма, до сих пор не последовало... впрочем, как и весь последний год».
«Мышь в овощном» комментирует поведение полицейских во время нападения:
«Судя по видео с места происшествия, участвовавшие в инциденте сотрудники вели себя довольно странно. Если кто-то извлекает оружие с явным намерением применить его по вам – то в общем случае открыто сближаться с ним категорически не стоит. А стоит минимизировать свою видимую проекцию, в том числе с помощью любого доступного укрытия, и незамедлительно открывать огонь на поражение. И когда двое полицейских начинают бегать за противником – то не очень понятно, зачем они это делают. Далее, если вам повезло, и по итогам перестрелки вам удалось нейтрализовать оппонента – то вашим первым шагом должно стать исключение для него возможности снова взять в руки оружие. А не делать так, как это произошло в данном случае, когда пистолет в сторону отбросили далеко не сразу. Причем отправив его под ноги к какому-то случайному прохожему. Это так, мысли вслух с дивана, не относитесь к ним слишком серьезно».
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов обрадован реакцией американских полицейских:
«Неожиданно и приятно. В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских копов с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки 15 июня на Ленинском проспекте в Москве. Полицейские просят передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему офицеру и выражают солидарность со своими "братьями"».
Навального привлекают
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете. Поводом стали его оскорбительные высказывания в адрес людей, снявшихся в ролике за поправки к Конституции. Навальный назвал этих людей, в том числе ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, «холуями» и «предателями».
«Мейстер» комментирует реакцию либеральной общественности на возбуждение дела:
«В соцсетях ширится и растет волна возмущения прогрессивных масс произволом Следственного комитета, возбудившего против Навального уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК (клевета). "Опять Навальному шьют дело!", – негодует общественность. Между тем как раз шить тут ничего не надо: часть 2 статьи 128.1 сидит на фигуре Навального как влитая и ни в шитье, ни в подгонке не нуждается. Он обозвал участника Великой Отечественной войны "предателем", то есть распространил о человеке заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство и подрывающую репутацию, и сделал это публично. Совершив тем самым опасную политико-юридическую ошибку. Теперь единственная линия защиты – доказывать, что слово "предатель" было употреблено в переносном смысле и потому это была не информация, а субъективное оценочное суждение. Впрочем, тут как ни выкручивайся, моральный упадок оппозиционера налицо».
«Люди и звери» опечалены тем, каких политических кумиров выбирает себе молодежь:
«В России принято чтить прах своих предков. К сожалению, культура поведения почитать живых уже не в ходу. Бесполезно выговаривать молодежи прописные истины, если их вожди не понимают традиций и связи поколений. Надеемся, что возбужденное уголовное дело, которое отнюдь не является политическим, хотя бы чему-то научит горе-политиков».
«НеВротик» считает, что возбуждение уголовного дела – это ответ на общественный запрос:
«На самом деле мы наблюдаем сейчас конкретный социальный заказ: упаковать дебила наконец-то уже. Характерно, что до сих пор такого заказа снизу не было. Все видели, что сертифицированный Гапон "социального протеста за народное благо" важно ходит под боярской крышей и поэтому неприкасаем. Он не сидит за воровство, он не сидит за провокации и организацию беспорядков, он не сидит за совращение малолетних на противоправную деятельность. Вместо этого он сидит на жирном коште и катается по заграничным курортам, находясь под условным сроком. В широких массах это вызывает всего лишь равнодушную иронию. Потому что в широких массах Навальный – никто и звать никак, и чиновно-боярские терки с игрой в майдан тоже глубоко безразличны. И вот теперь, раззявив оральное отверстие на солдата Великой Отечественной, наш незадачливый Гапон наконец-то достучался до сердец рядовых граждан. И очень зря. На него наконец-то обратили внимание широкие массы. И захотели начистить сытую ряху».
После возбуждения уголовного дела на одной из улиц Москвы появился плакат с изображением красноармейца и подписью «Навальный, от суда не уйдешь!». «Русский Сыч» недоумевает, зачем это надо:
«Ну вот еще только рекламы на городских поверхностях ему не делали. Зачем, для чего? Оповестили столько-то прохожих бабушек-дедушек из офлайна о существовании персонажа – чтобы что? Не постигаю вовсе. Разве что сами навальнята постарались в противоход выйти – смотрите, мол, на травлю, дорогое БиБиСи с СиЭнЭном; но и то вряд ли».
После обнародования информации о возбуждении уголовного дела Навальный сообщил, что разработал законопроект, согласно которому ветераны Великой Отечественной должны получать пенсию в размере 200 тыс. рублей.
«АДЕКВАТ» удивляется наивности, с которой Навальный пытается отмыть свою репутацию:
«Я вот это читаю, и мне кажется, что Навальный малость эээ… многовато на себя взял, пытаясь выступать защитником ветеранов. Особенно учитывая издевательство его сторонников над Бессмертным полком и его собственное хамство в адрес ветерана, которого он оскорбляет, называя "продажным холуем, позором страны, человеком без совести". И ему хорошо бы сначала ответить за эти слова, прежде чем корчить из себя внезапно защитника достоинства ветеранов, пытаясь замазать собственную мерзость и почистить имидж в ожидании суда (российского, правда, а не европейского, которым Навальный так любил в свое время козырять)».
Попы бунтуют
В Свердловской области схиигумен Сергий (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса, захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранил от управления игуменью Варвару и стал вести службы. На территории монастыря схиигумен выставил казачий дозор.
«RovegoSteb» рассказывает об эксцентричности и влиятельности схиигумена:
«Схиигумен Сергий показал свою келью. У него гроб вместо письменного стола. Но некоторые зовут его "чудотворцем" и говорят, что он не просто так влиятелен в церковном мире – он настоящие чудеса творит. Вот только от Бога ли они? В Епархии уже сомневаются. На стене, кстати, портрет Сталина».
«Темник» считает, что бунт Сергия может дорого обойтись РПЦ:
«Урал, как обычно, предлагает все новые неформатные стресс-тесты для РПЦ. Но на этот раз беда пришла, откуда не ждали. Не от протеста безбожной либеральной городской тусовки, а изнутри, от собственных кадров. Причем обладающих большим авторитетом, нежели все духовные Отцы и Владыки из епархии. К сожалению, неспособность обуздать священнослужителя, которого неизвестные пока провокаторы исправно записывают на видео и выкладывают в интернет, постепенно выходит за рамки региона и может стать причиной осложнений куда большего масштаба. Даже отчетливо проглядывающаяся уже перспектива замены веб-камеры на простую тюремную для Сергия не станет решением проблемы. Потому что будет означать превращение оппортуниста в страстотерпца, а то, не приведи господь, и в мученика. Что автоматически будет способствовать только укреплению его авторитета».
Депутат Госдумы Антон Горелкин прогнозирует, что будет дальше:
«Предвижу два варианта развития событий: либо от монаха Сергия скоро побегут люди (по причинам религиозным, бытовым, личным), и он останется один, либо мы получим на среднесрочную перспективу православную секту во главе с лидером-харизматиком и собственным монастырским подворьем. Для сохранения социального и религиозного мира первый вариант – желательнее».
«РосСкандал» понял, чего не хватает церковным структурам:
«Как известно, Сергию запрещено служить после проклятий в адрес Роспотребнадзора и отрицания ковида. В этих речах силовики нашли экстремизм, за который духовника, видимо, штрафанут. А вот как освобождать монастырь? "У нас нет возможности использовать полицию для решения церковных вопросов, и инквизиции у нас нет... ", – говорит секретарь Епархиального совета игумен Вениамин Райников. Да, вот она печаль святых отцов! Без инквизиции у них некоторые темы конкретно зависают...»
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