Телеграм: В Минск завозят бомбы, из Лавры вывозят монахов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Омск и его новый губернатор
В среду Владимир Путин принял отставку главы Омской области Александра Буркова и назначил врио губернатора Виталия Хоценко, который до этого руководил правительством Донецкой Народной Республики.
Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров считает выпускников «школы губернаторов», ставших главами регионов:
«49! выпускников программы кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС – главы регионов России. Поздравляю Виталия Хоценко с назначением врио губернатора Омской области. Верю, что опыт на руководящих позициях и навыки, полученные на нашей программе и на пути к финалу конкурса "Лидеры России", помогут на новой должности».
Секретарь генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак высоко оценивает нового главу региона:
«Крепкий профессионал, храбрый человек и надежный товарищ. Поздравляю Виталия Хоценко с назначением на должность врио губернатора Омской области. Яркий пример кадровой политики Президента, когда на главу региона приходит человек, имеющий серьезный опыт работы и прошедший подготовку в "школе губернаторов"».
Бывший губернатор Омской области Александр Бурков не прощается:
«Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы. По-прежнему остаюсь в команде нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Уверен, что фундамент, который нам с вами удалось заложить за прошедшие пять лет, послужит дальнейшему развитию Омской области. Готов оказывать помощь и содействие новому руководству региона. От всей души хочу поблагодарить каждого жителя области за поддержку, за участие во всем, что сделано нами для улучшения жизни на омской земле. Время, прожитое в Омске, всегда буду вспоминать с теплотой и любовью. Часть моего сердца остается с вами!»
«Русский Сыч» размышляет о будущем Буркова, который представляет партию «Справедливая Россия – За правду»:
«Александр Бурков, скорее всего, будет востребован в качестве делателя королей. Каковым он и был для эсеров до губернаторства. Простите, но избрать от Ингушетии в Госдуму осетина – пусть и Валерия Газзаева, – это была весьма нетривиальная задача, и Бурков с ней справился».
«Темник» пишет о том, что объединяет всех недавно назначенных глав регионов:
«Напомним, что Хоценко прошел "школу губернаторов", стал финалистом "Лидеров России", работал в регионах и Минпромторге. Ну и, конечно, показал себя в ДНР. При нем и референдум прошел, и создана база для дальнейшей интеграции субъекта. Мы писали, что недавно назначенные врио Чукотки и Смоленской области также отметились работой в новых регионах. Федеральный и региональный опыт + президентские программы повышения квалификации + работа в новых субъектах – это создает особую ценность для Путина. Также добавим, что карьерный путь Хоценко во многом был связан с промышленностью. Что будет весьма кстати в аграрно-индустриальной Омской области».
Белоруссия и не её бомба
В минувшую субботу Владимир Путин в интервью сообщил, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. По словам президента, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании о намерении поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, кроме того, белорусский лидер Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в стране российского ядерного оружия. Путин подчеркнул, что передав оружие Белоруссии, Россия не нарушит своих международных обязательств по нераспространению ядерного вооружения, и напомнил, что США давно разместили свое ЯО в ряде стран.
«Доктор Z прописал» наблюдает за двойными стандартами НАТО:
«Классика "этодругого". "Сравнение, проведенное президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", – это из комментария МИД Германии про решение о размещении тактического ядерного оружия России в Белоруссии. "Попытка запугивания", говорят. Для начала властям Германии можно было бы рассказать, сколько единиц американских ядерных бомб находится на территории страны. Это экспертные оценки, официальная информация на сей счет отсутствует. При этом никто не сомневается, что ядерное оружие на территории ФРГ есть. Из той же "этодругой" оперы и заявление организации за ликвидацию ядерного оружия ICAN про "чрезвычайно опасную эскалацию". Очевидно, американское ядерное оружие в европейских странах таковой угрозы не несет. Лежит себе в хранилищах и лежит, чего такого в самом деле».
«Умный еврей при губернаторе» объясняет, почему решение Путина является оправданным:
«Это жест предупреждения в адрес возможного агрессора, потому что на протяжении последних месяцев мы неоднократно слышали о возможностях атаки на Беларусь со стороны стран НАТО, конкретно со стороны Польши и Прибалтики в связи с якобы агрессивной политикой России на Украине. Польша ведет себя агрессивно и нерационально. Она как пьяница в кабаке, от которого можно всего ожидать. И охладить этого пьяницу угрозой применения ядерного оружия – это ход как раз по поддержанию мира, а не по эскалации напряженности».
«Чисто для фиксации» соглашается:
«Объявление Владимира Путина о предстоящем размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии является реакцией России на активизацию США и Великобритании на Прибалтийском прокси-фронте. Вступление Финляндии в НАТО и начало активных провокаций стратегических сил ВВС США и Великобритании на северо-западных границах России нарушают баланс сил на этом фронте. Кроме того, возможно, это упреждение размещения американского ТЯО в Польше, вопрос об этом дискутируется в Вашингтоне и Варшаве уже давно. Нарушение баланса стратегических сил сдерживания в Прибалтике открывает возможность гонки ядерных вооружений в Арктике, что может иметь непредсказуемые последствия. Что касается позиции Китая в отношении данного заявления Путина, то Китай руками Ким Чен Ына проделывает сейчас в Северной Корее ровно то, что Россия делает в Белоруссии. Так что на российско-китайских отношениях данный ход Кремля никак не скажется».
«Всевидящее око» наблюдает за тем, как западные журналисты выдают желаемое за действительное:
«Западные СМИ взахлеб пишут, что Пекин не одобряет размещение ТЯО в Белоруссии, потому что это якобы "нарушает договоренности" между Путиным и Си, достигнутые во время визита китайского лидера в Москву. Конечно, Западу очень хотелось бы помешать дружбе между двумя крупнейшими державами Евразии – вот только непонятно, с чего бы российскому президенту ставить под удар стратегическое партнерство с Китаем, к тому же буквально через пару дней после весьма плодотворной встречи с Си Цзиньпином. Не логичнее ли было бы предположить, что вопрос размещения российского ТЯО на территории страны-союзника был специально обговорен заранее? Кстати, визиту Си Цзиньпина в Москву предшествовала поездка в Пекин Александра Лукашенко – так что этот вопрос наверняка обсуждался и с белорусским президентом. Появившаяся в популярной газете The Global Times статья "Безответственно и опасно для США и НАТО давить на Россию шаг за шагом" доказывает, что Пекин в этом вопросе полностью на стороне нашей страны».
«Кремлёвский пересмешник» комментирует реакцию МИД РФ на созыв заседания Совбеза ООН в связи с планами по размещению ядерного оружия в Белоруссии:
«По словам официального представителя российского МИД, неадекватная реакция Запада на вынужденный для Москвы из-за агрессии НАТО шаг вызывает недоумение. Вашингтон и его сателлитов пугает любая возможность жесткого отпора на их действия, в потому те пытаются ослабить сильные страны дипломатическими и экономическими методами, слепо веря в собственную правоту и непобедимость».
«Северный поток» и его взрывы
В понедельник Совет безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные члены Совбеза от голосования воздержались.
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о том, что никто не проголосовал против:
«Проголосовать против нашего проекта резолюции Совбеза ООН о международном расследовании взрывов "Северных потоков" для противника означало бы расписаться на весь мир большими буквами, чьих рук дело. Поэтому поступили хитрее: воздержались сами и склонили к тому же сателлитов. Без вето обошлось, против не проголосовал вообще никто, даже из непостоянных членов Совбеза, но и голосов "за" не хватило. Вот этот момент – связанность противника необходимостью соблюдать хотя бы минимальные приличия под угрозой неприемлемых репутационных потерь в глазах мирового большинства – стоит запомнить на будущее. Может пригодиться в массе самых разнообразных сценариев. Включая, вполне возможно, и те, которые направленно запустим мы сами».
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский доволен тем, как прошло голосование:
«Иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить наш текст, у нас, разумеется, не было. Справедливое международное расследование этого резонансного преступления – это то, что американцы и их сателлиты, доминирующие в СБ, видят в страшном сне. Но даже при этом проголосовать "против" никто из них не решился. <…> У американцев при этом, похоже, сдали нервы, и их представитель попытался найти в нашем тексте то, чего там не было – "предопределенного результата" расследования. Мы немедленно ему на это указали, заодно и поинтересовавшись, как нам следует трактовать признание президента Байдена о том, что "Северный поток" будет уничтожен, сделанное за несколько месяцев до подрыва нашего газопровода. Американец предпочел попросту промолчать, и молчание его было красноречивее любого признания. Мы в своих выступлениях до и после голосования использовали эту возможность, чтобы зафиксировать наши оценки расследований Дании, Швеции и ФРГ, а заодно и попыток западного лагеря "замести следы", а не способствовать успешному расследованию. Уверен, что к этой теме мы в Совбезе еще вернемся, и вообще благодаря нашим с китайцами усилиям она имеет все шансы прочно "прописаться" на площадке СБ. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что все идет нормально – о ходе своих расследований им придется так или иначе отчитываться Совбезу».
«Мейстер» указывает на поддержку наших союзников:
«Выдвигая эту резолюцию, Россия не осталась в одиночестве. Китай выступил активным ее соавтором, а один из крупных членов БРИКС – Бразилия – прямо выступил в ее поддержку. И хотя процессуально этого было недостаточно для реакции ООН на произошедшее, это показывает позицию крупных независимых государств планеты, которым совершенно не по душе акты государственного терроризма со стороны США и его сателлитов».
«Телеграбля» отмечает, что Бразилия не остановилась на достигнутом:
«Ну, это не просто новость, а очень хорошая новость. После солидарного с нами и Китаем голосования на Совбезе ООН по резолюции за расследование теракта на "Северных потоках" Бразилия сделала следующий шаг в направлении правильного полюса и договорилась с Поднебесной об использовании юаня и реала во взаиморасчетах. Доллару страстный бразильско-китайский привет!»
МОК и его рекомендации
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к участию в соревнованиях в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживавших спецоперацию и не связанных с вооруженными силами и органами безопасности.
«Мюсли вслух» внимательно изучают критерии допуска:
«Индивидуальный порядок подачи заявок, а не от федераций. Нейтральный статус, то есть без флага, гимна и символики стран. Без допуска к командным соревнованиям. Отсутствие активной поддержки СВО (подписывать бумагу с осуждением, скорее всего, не заставят). Нельзя представлять силовые ведомства и вооруженные силы (Росгвардию, Динамо, ЦСКА, возможно, МЧС). Запрет на рекламу любых российских и белорусских спонсоров на форме. Предположим, что серьезные сложности с попаданием в места проведения турниров ждут также российских и белорусских тренеров, спортивных функционеров и журналистов (видимо, на том же основании поддержки/не поддержки СВО). У нас один вопрос: черепа измерять будут?»
Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова объясняет МОК, куда им пойти:
«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений».
Журналист Максим Кононенко комментирует заявление президента МОК Томаса Баха о том, что до сих пор участие россиян и белорусов в международных турнирах не приводило к проблемам с безопасностью:
«Ну то есть понимаете? Все дело в безопасности! То есть когда русский спортсмен выступает – то это представляет собой опасность. Не потому, что он достанет из кармана тактическое ядерное оружие и начнет его немедленно применять. А потому что это на русского спортсмена могут напасть пацифисты с антифашистами. С голыми сиськами и радужными флагами. Но если это так – то в чем тогда виноват русский спортсмен? Нападает не он».
«338» рассказывает о русофильском бунте чешского спортсмена:
«Чешский пятиборец Давид Свобода, выступающий за Армейский спортивный центр DUKLA, ныне может считать свою карьеру завершенной по причине того, что в эфире канала CT24 поставил под сомнение заявления о военных преступлениях России, сказал, что не считает действия России агрессией, и выразил убежденность в том, что российские и белорусские спортсмены обязаны участвовать в Олимпиаде под своими государственными флагами. Минобороны Чехии дистанцировалось от Свободы, на его аккаунты в лучших хохлотрадициях нагнали ботов, в его адрес прозвучали оскорбления. Маховик культуры отмены за выражение позиции, отличающейся от мейнстрима, раскручен по полной. Потому что никто не имеет права говорить плохо в адрес Киева и хорошо в адрес Москвы. Не удивит, если завтра Свободу назовут "агентом Кремля". Но еще не все потеряно в европах».
«BRIEF MOSCOW» пишет о тех, кто промолчал:
«В ответ на оскорбительные рекомендации президента МОК Томаса Баха уверенно высказали свое мнение как российские спортивные чиновники, так и спортсмены, патриотичная позиция которых вызывает гордость. В то же время важно заметить, что сохраняющие молчание лидеры спортивных сборных и именитые спортсмены других стран становятся соучастниками политически обоснованной дискриминации российских олимпийцев, грубо нарушая основные олимпийские принципы. Наконец, абсолютно правильным выглядит предложение Александра Лукашенко по проведению международных соревнований в рамках ШОС».
Киево-Печерская лавра и её битва
В среду истек срок, в течение которого украинские власти требовали от монахов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) освободить все помещения монастыря в связи с расторжением договора аренды. В этот день к храму пришли сотни прихожан. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за изгнание служителей лавры и заявил, что монахи останутся на ее территории.
«РосСкандал» пишет об уничтожении православия на Украине:
«Наркофюрер ввел отряды вооруженных полицаев на территорию Киево-Печерской лавры. Православные сегодня встали на защиту монастыря в Киеве и молитвами отогнали нечисть – комиссию "по отъему лавры в собственность укрорейха". В итоге приехали полицейские с автоматами, чтобы "урезонить" верующих! Накануне Зелю и его свору фактически проклял настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Но черти вошли в раж! Да и как остановиться, когда подгоняют бесы из Госдепа? Слуги дьявола окончательно сбрасывают маски и в спешке уничтожают православие на Украине! Зеле и его своре уже не спастись – ни на этом свете, ни на том!..»
Политолог Павел Данилин считает, что УПЦ Московского патриархата сама виновата в сложившейся ситуации:
«Именно активность УПЦ МП по поруганию советского прошлого и по поддержке незалежности в любых ее аспектах, кроме религиозного, и привела к сегодняшнему поруганию уже УПЦ МП. Именно пассивность УПЦ МП как организации во время прославления нацистских прихвостней, именно пассивность и соглашательство УПЦ МП как организации после кровавого и нелегитимного путча в 2014 году, именно пассивность и соглашательство УПЦ МП как организации (не берем в пример деятельность отдельных церковных лидеров, которые жизнь отдавали) во время начала и в ходе откровенной гражданской войны 2014-2022 гг. позволили сложиться ситуации, когда поругание церкви не вызывает особого протеста в украинском социуме».
«Блокнот Пропагандиста» прогнозирует, что будет дальше:
«Православие на Украине объявят верным только под эгидой ПЦУ, остальные церкви запретят. На базе Украины начнут готовить попов-раскольников для Прибалтики и Белоруссии. ПЦУ попытается заключить антироссийский союз с Грузинской и Армянской церквями, а в случае отказа начнет их травлю через возможности США. Параллельно будет развиваться процесс слияния с католичеством. Без изменения названия, в ближайшие годы раскольники Киева начнут переход на католический календарь, служения на украинском языке, а также выступят с инициативой пересмотра пантеона святых. Ушаков и Николай 2 будут объявлены вне закона, а Мазепа, наоборот, возведен в лик. Мы на пороге мировой религиозной войны».
«Со своей колокольни» комментирует заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что все происходящее – воля Бога:
«Секретарь СНБО Данилов – человек с криминальным прошлым, такой себе "бригадир" из лихих 90-х. Кого он называет богом, решение которого должны безропотно выполнять монахи? Себя, министра культуры Ткаченко, директора заповедника "КПЛ" или президента Зеленского, по распоряжению которого СНБО проводит внесудебные расправы над Украинской Православной Церковью? Вспоминается история царя Ирода, устроившего гонения на святых апостолов. "В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер" (Деян. 12:21-23). Участь новых иродов будет не намного лучше».
Врач Анастасия Васильева констатирует, что украинские власти скатились в средневековье:
«То, что сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре, уму непостижимо. Украинские власти, которые так стремятся к западным свободам, так хотят быть на одном уровне со свободной и просвещенной Европой, также с аналогичной чудовищной агрессией заносят руку на православную церковь. Выселяют монахов, заставляют их отбиваться, подавать в суды, отстаивать свою веру. В Европе такие религиозные войны, кажется, закончились уже более 5 веков назад. Но Украина на наших глазах превращается в агрессивное средневековое государство, возвращаясь во времена Генриха Второго и Екатерины Медичи, когда шли кровопролитные битвы католиков с протестантами. Такие власти сами себя дискредитируют и показывают свою жестокость, злость и ненависть».
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