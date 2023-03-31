Телеграм: В Минск завозят бомбы, из Лавры вывозят монахов

3

В понедельник Совет безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные члены Совбеза от голосования воздержались.

«АДЕКВАТ Z» рассуждает о том, что никто не проголосовал против:

«Проголосовать против нашего проекта резолюции Совбеза ООН о международном расследовании взрывов "Северных потоков" для противника означало бы расписаться на весь мир большими буквами, чьих рук дело. Поэтому поступили хитрее: воздержались сами и склонили к тому же сателлитов. Без вето обошлось, против не проголосовал вообще никто, даже из непостоянных членов Совбеза, но и голосов "за" не хватило. Вот этот момент – связанность противника необходимостью соблюдать хотя бы минимальные приличия под угрозой неприемлемых репутационных потерь в глазах мирового большинства – стоит запомнить на будущее. Может пригодиться в массе самых разнообразных сценариев. Включая, вполне возможно, и те, которые направленно запустим мы сами».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский доволен тем, как прошло голосование:

«Иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить наш текст, у нас, разумеется, не было. Справедливое международное расследование этого резонансного преступления – это то, что американцы и их сателлиты, доминирующие в СБ, видят в страшном сне. Но даже при этом проголосовать "против" никто из них не решился. <…> У американцев при этом, похоже, сдали нервы, и их представитель попытался найти в нашем тексте то, чего там не было – "предопределенного результата" расследования. Мы немедленно ему на это указали, заодно и поинтересовавшись, как нам следует трактовать признание президента Байдена о том, что "Северный поток" будет уничтожен, сделанное за несколько месяцев до подрыва нашего газопровода. Американец предпочел попросту промолчать, и молчание его было красноречивее любого признания. Мы в своих выступлениях до и после голосования использовали эту возможность, чтобы зафиксировать наши оценки расследований Дании, Швеции и ФРГ, а заодно и попыток западного лагеря "замести следы", а не способствовать успешному расследованию. Уверен, что к этой теме мы в Совбезе еще вернемся, и вообще благодаря нашим с китайцами усилиям она имеет все шансы прочно "прописаться" на площадке СБ. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что все идет нормально – о ходе своих расследований им придется так или иначе отчитываться Совбезу».

«Мейстер» указывает на поддержку наших союзников:

«Выдвигая эту резолюцию, Россия не осталась в одиночестве. Китай выступил активным ее соавтором, а один из крупных членов БРИКС – Бразилия – прямо выступил в ее поддержку. И хотя процессуально этого было недостаточно для реакции ООН на произошедшее, это показывает позицию крупных независимых государств планеты, которым совершенно не по душе акты государственного терроризма со стороны США и его сателлитов».

«Телеграбля» отмечает, что Бразилия не остановилась на достигнутом:

«Ну, это не просто новость, а очень хорошая новость. После солидарного с нами и Китаем голосования на Совбезе ООН по резолюции за расследование теракта на "Северных потоках" Бразилия сделала следующий шаг в направлении правильного полюса и договорилась с Поднебесной об использовании юаня и реала во взаиморасчетах. Доллару страстный бразильско-китайский привет!»