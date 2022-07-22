Телеграм: В Европе раскол, в Киеве чистки, а в России - Иран

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Во вторник президент России Владимир Путин вместе с главами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в иранской столице. Кроме того, Путин провел переговоры с иранским и турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Главы государств обсудили вопросы стратегического сотрудничества и межгосударственного взаимодействия для укрепления международной безопасности.

«Интернет ненужных вещей» удивляется тому, как быстро рушится американоцентричная модель мира:

«Сдерживание Ирана как влиятельной региональной державы десятилетиями обеспечивалось санкциями – и было возможно, разумеется, только при условии соблюдения этих санкций всеми крупными странами. Соблюдение санкций всеми крупными странами, в свою очередь, обеспечивалось влиянием США – то есть возможностью ввода США санкций против тех, кто не соблюдает санкции. Ради дружбы с США та же Россия неоднократно поддержку Ирана притормаживала и замораживала. И всего за несколько месяцев эта система самими же США просто уничтожена. Понятно, что в результате просчета – расчета на то, что санкции в отношении России быстро развалят ее экономику и вынудят пойти на попятную в отношении Украины, с последующей сдачей и других позиций. Но просчет получился уж очень эпическим – и главное, совершенно непонятно, как отыграть назад. Потому что никак. <…> Итог – США стремительно, в течение месяцев, теряют контроль над регионами, которые были в узде на протяжении десятилетий».

«Умный еврей при губернаторе» называет союз России и Ирана залогом многополярного мира:

«Союз России и Ирана – содержит четкий и понятный ответ на вопрос "против кого дружите". Это союз держав, которые в равной степени подвергаются давлению со стороны объединенного запада. Причем давлению, цель которого не "сдерживание" (это в прошлом), а уничтожение. Как минимум – исключение страны из "концерта великих держав". Ни Россия, ни Иран не нужны в однополярном мире. Им там нету места. А однополярный мир невозможен, пока существуют как державы Иран и Россия. Вот что ныне лежит на весах, какие бы противоречия между нашими странами ни были актуальными. Вместе Россия и Иран – колоссальная экономика реального сектора. Отличное место на мировом торговом пути. Очень большой рынок для товаров, которые производят в Азии. И военное объединение, которое в принципе не может быть побеждено».

«АДЕКВАТ Z» пишет об общих интересах России, Ирана и Турции:

«Интересы России, Ирана и Турции совпадают далеко не во всем, что естественно. Но общий интерес – всегда быть и всегда оставаться суверенными государствами в полном смысле слова – важнее многих несовпадений, потому что его эффективнее отстаивать совместно. Даже для турок, при всем их оппортунизме, это не предмет расторговки. Единое намерение самостоятельно формировать и вести свою внешнюю политику, в том числе ближневосточную, в том числе сирийскую – это на практике в первую очередь шаги, совершаемые где без оглядки на бывшего гегемона, а где и просто против его шерсти. И совершать многие из этих шагов будет удобнее и эффективнее опять-таки по взаимному согласию. То место совместного заявления, где говорится о распространении трехстороннего формата координации за пределы Сирии – оно в том числе как раз об этом. А еще оно о том, что 300 с лишним миллионов населения трех стран – это рынок качественно иной, чем любой из национальных по отдельности. Это, конечно, не вопрос прямо завтрашнего дня, иначе бы об этом услышали уже вчера, но совместные проекты, рассчитанные на рынок именно этого масштаба, прямо-таки напрашиваются к появлению на свет. В первую очередь, понятно, производственные».

«Записки обывателя» подчеркивают, что намерения трех стран совпадают с интересами Китая:

«По результатам переговоров Путина в Тегеране прошла официальная информация о начале серьезной проработки грандиозного проекта транспортного коридора Север – Юг. До этого уже было много международных инициатив по созданию такого коридора, но все упиралось в санкционные ограничения против Ирана, которые не позволяли им реализоваться. В новых геополитических условиях это уже не негативный фактор, а, наоборот, эта инициатива получила мощнейший импульс. И этот проект отлично ложится в логику китайского мегапроекта "Один пояс – один путь". Напомню, что основной смысл этого китайского проекта состоит в защите своих морских торговых путей от потенциальной блокады со стороны США (где Китай очень уязвим) и дублировании морского сообщения сухопутным транспортным коридором на Ближний и Средний Восток и в Европу. Там была еще проблема Афганистана, но после того, как талибы вышвырнули американцев из Афганистана, китайцы уже обо всем договорились с новым правительством. В свое время я первым назвал этот сухопутный коридор военным инженерно-техническим термином "рокада". Создается мощная политико-экономическая синергия между этими геополитическими проектами. И наш Президент в очередной раз в блестящем стиле переиграл в геополитические шахматы всех этих западных маразматиков. Отличная работа, Владимир Владимирович!»

«Мюсли вслух» комментируют абсурдную реакцию США:

«В Вашингтоне посчитали визит президента Путина в Иран свидетельством изоляции России на международной арене. В очередной раз американская дипломатия скрывает свое разочарование от несбывшихся надежд за громкими словами, потому что в реальности мы видим совсем иную картину. Президент государства с крупнейшими в мире запасами природного газа посещает страну, занимающую по этому показателю второе место. Россия и Иран активно находят точки соприкосновения общих интересов: совместно с Турцией сделано важное заявление по Сирии, через иранскую территорию запущен первый контейнерный поезд Индия-Россия, на тегеранской бирже стартовали торги российским рублем, подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Интересы Москвы и Тегерана совпадают далеко не во всем, и это нормально, но взаимовыгодное сотрудничество двух стран, занимающих важнейшее геостратегическое положение в Евразии, можно только приветствовать».

