Телеграм: В Европе раскол, в Киеве чистки, а в России - Иран
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Тегеран и его саммит
Во вторник президент России Владимир Путин вместе с главами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в иранской столице. Кроме того, Путин провел переговоры с иранским и турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Главы государств обсудили вопросы стратегического сотрудничества и межгосударственного взаимодействия для укрепления международной безопасности.
«Интернет ненужных вещей» удивляется тому, как быстро рушится американоцентричная модель мира:
«Сдерживание Ирана как влиятельной региональной державы десятилетиями обеспечивалось санкциями – и было возможно, разумеется, только при условии соблюдения этих санкций всеми крупными странами. Соблюдение санкций всеми крупными странами, в свою очередь, обеспечивалось влиянием США – то есть возможностью ввода США санкций против тех, кто не соблюдает санкции. Ради дружбы с США та же Россия неоднократно поддержку Ирана притормаживала и замораживала. И всего за несколько месяцев эта система самими же США просто уничтожена. Понятно, что в результате просчета – расчета на то, что санкции в отношении России быстро развалят ее экономику и вынудят пойти на попятную в отношении Украины, с последующей сдачей и других позиций. Но просчет получился уж очень эпическим – и главное, совершенно непонятно, как отыграть назад. Потому что никак. <…> Итог – США стремительно, в течение месяцев, теряют контроль над регионами, которые были в узде на протяжении десятилетий».
«Умный еврей при губернаторе» называет союз России и Ирана залогом многополярного мира:
«Союз России и Ирана – содержит четкий и понятный ответ на вопрос "против кого дружите". Это союз держав, которые в равной степени подвергаются давлению со стороны объединенного запада. Причем давлению, цель которого не "сдерживание" (это в прошлом), а уничтожение. Как минимум – исключение страны из "концерта великих держав". Ни Россия, ни Иран не нужны в однополярном мире. Им там нету места. А однополярный мир невозможен, пока существуют как державы Иран и Россия. Вот что ныне лежит на весах, какие бы противоречия между нашими странами ни были актуальными. Вместе Россия и Иран – колоссальная экономика реального сектора. Отличное место на мировом торговом пути. Очень большой рынок для товаров, которые производят в Азии. И военное объединение, которое в принципе не может быть побеждено».
«АДЕКВАТ Z» пишет об общих интересах России, Ирана и Турции:
«Интересы России, Ирана и Турции совпадают далеко не во всем, что естественно. Но общий интерес – всегда быть и всегда оставаться суверенными государствами в полном смысле слова – важнее многих несовпадений, потому что его эффективнее отстаивать совместно. Даже для турок, при всем их оппортунизме, это не предмет расторговки. Единое намерение самостоятельно формировать и вести свою внешнюю политику, в том числе ближневосточную, в том числе сирийскую – это на практике в первую очередь шаги, совершаемые где без оглядки на бывшего гегемона, а где и просто против его шерсти. И совершать многие из этих шагов будет удобнее и эффективнее опять-таки по взаимному согласию. То место совместного заявления, где говорится о распространении трехстороннего формата координации за пределы Сирии – оно в том числе как раз об этом. А еще оно о том, что 300 с лишним миллионов населения трех стран – это рынок качественно иной, чем любой из национальных по отдельности. Это, конечно, не вопрос прямо завтрашнего дня, иначе бы об этом услышали уже вчера, но совместные проекты, рассчитанные на рынок именно этого масштаба, прямо-таки напрашиваются к появлению на свет. В первую очередь, понятно, производственные».
«Записки обывателя» подчеркивают, что намерения трех стран совпадают с интересами Китая:
«По результатам переговоров Путина в Тегеране прошла официальная информация о начале серьезной проработки грандиозного проекта транспортного коридора Север – Юг. До этого уже было много международных инициатив по созданию такого коридора, но все упиралось в санкционные ограничения против Ирана, которые не позволяли им реализоваться. В новых геополитических условиях это уже не негативный фактор, а, наоборот, эта инициатива получила мощнейший импульс. И этот проект отлично ложится в логику китайского мегапроекта "Один пояс – один путь". Напомню, что основной смысл этого китайского проекта состоит в защите своих морских торговых путей от потенциальной блокады со стороны США (где Китай очень уязвим) и дублировании морского сообщения сухопутным транспортным коридором на Ближний и Средний Восток и в Европу. Там была еще проблема Афганистана, но после того, как талибы вышвырнули американцев из Афганистана, китайцы уже обо всем договорились с новым правительством. В свое время я первым назвал этот сухопутный коридор военным инженерно-техническим термином "рокада". Создается мощная политико-экономическая синергия между этими геополитическими проектами. И наш Президент в очередной раз в блестящем стиле переиграл в геополитические шахматы всех этих западных маразматиков. Отличная работа, Владимир Владимирович!»
«Мюсли вслух» комментируют абсурдную реакцию США:
«В Вашингтоне посчитали визит президента Путина в Иран свидетельством изоляции России на международной арене. В очередной раз американская дипломатия скрывает свое разочарование от несбывшихся надежд за громкими словами, потому что в реальности мы видим совсем иную картину. Президент государства с крупнейшими в мире запасами природного газа посещает страну, занимающую по этому показателю второе место. Россия и Иран активно находят точки соприкосновения общих интересов: совместно с Турцией сделано важное заявление по Сирии, через иранскую территорию запущен первый контейнерный поезд Индия-Россия, на тегеранской бирже стартовали торги российским рублем, подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Интересы Москвы и Тегерана совпадают далеко не во всем, и это нормально, но взаимовыгодное сотрудничество двух стран, занимающих важнейшее геостратегическое положение в Евразии, можно только приветствовать».
Роскомнадзор и его вагоны
Роскомнадзор заблокировал сайт украинского движения «Останови вагоны», которое утверждает, что занимается организацией диверсий на железных дорогах России.
«Рупор Матрицы» призывает не ограничиваться блокировкой:
«Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал сайт так называемого движения "Останови вагоны", которое призывало различными способами нарушать работу железных дорог в России, чтобы помешать транспортировке грузов для нужд спецоперации на Украине. Еще бы выявить всех организаторов подобной околоэкстремистской деятельности и посмотреть, что для них есть интересного в УК РФ».
Политик Сергей Михеев отмечает, что фактически речь идет о терроризме:
«Между тем, по российским законам, диверсионная деятельность грозит наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы. Фактически движение ведет террористическую деятельность, которая может привести к множеству жертв среди мирного населения – например, пассажиров, которые ездят по тем же ж/д путям».
«РосСкандал» пишет о «рельсовой войне»:
«Пособники нацистов зарегистрировали ресурсы с инструкциями ведения "Рельсовой войны". А продвигает сайт беглый экс-депутат Госдумы, национал-предатель Дмитрий Гудков. Напомним, ранее советник Зелика Люся Арестович грозил подрывами составов не только России, но и Белоруссии. И о том, что все серьезно, также говорит тот факт, что "Останови вагоны" сотрудничает с диверсионным белорусским движением "Буслы Ляцець" (признано экстремистским). Очередной людоедский проект, подтверждающий, что Украина – это полноценное террористическое государство. Разумеется, не для Европы. Но для России вывод однозначен: денацификация должна завершиться в офисе Зеленского. Т. е. полной ликвидацией реально обезумевшей киевской хунты».
«Лис Z Ворон» убежден, что украинские пропагандисты просто отслеживают обычные железнодорожные происшествия в России и выдают их за свои успехи:
«Лис обратил внимание, что несмотря на громкое крушение поезда под Тулой фейковая группа виртуальных партизан "Останови вагоны" еще не взяла на себя ответственность за это мероприятие. Хотя обычно они тщательно отслеживают подобные инциденты и выдают их за свои террористические действия. 16 июля около 15:20 в Тульской области на участке "Узловая-3 – Жданка" с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Трое мужчин воровали металл прямо на ходу, сбрасывая его с движущегося состава. Одно из металлических изделий попало под колеса поезда, в результате чего состав сошел с рельсов. Один из грабителей погиб».
Украина и её беспилотники
В понедельник украинские военные беспилотники нанесли удар по Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, ранения получили 11 сотрудников АЭС. В среду ВСУ снова атаковали электростанцию.
«Нетленка» пишет о тактике Киева:
«Мы писали еще в июне, что на ряду с о. Змеиным АЭС является стратегическим узлом для Украины, и ВСУ не оставят попыток отбить ее. Теперь проясняется и тактика Киева. В силу опасности объекта действовать так же, как на о. Змеиный, ВСУ, очевидно, не могут. Поэтому избрана тактика террора. Ее цель будет заключаться в том, чтобы серией атак с БПЛА вынудить население Энергодара – а оно же обслуживающий персонал станции – покинуть город, в результате чего придется глушить часть реакторов, а то и все. Это создаст большие трудности энергосистеме Запорожской и Херсонской областей. Положение осложняется тем, что ВСУ могут беспрепятственно запускать дроны с противоположного берега Днепра – а это менее 10 км от АЭС. Это будет ставить вопрос перед МО РФ, как быть с правобережными городами Никополем и Марганцем, которые могут стать плацдармом для систематических атак по Энергодару».
«Мейстер» интересуется, чего ждет МАГАТЭ:
«Новое нападение украинских беспилотников на Запорожскую АЭС стало уже третьим за месяц. Серьезных повреждений эти нападения не причинили, но число раненых сотрудников станции уже достигло 11 человек. Хотя в России и успели хорошо изучить отмороженную сущность киевского режима, но нападение на ЗАЭС вызвало широкий общественный резонанс. И неудивительно – у нас помнят о Чернобыльской катастрофе и знают, что шутить с атомом нельзя. Удивительно другое – почему МАГАТЭ, чьей целью является обеспечение безопасности человечества в процессе эксплуатации атомной энергетики, проигнорировала эти нападения? Когда Россия контролировала Чернобыльскую АЭС, то глава организации Рафаэль Гросси регулярно делал заявления, беспокоясь то об уровне радиации, то о времени ротации сотрудников станции. Сейчас же, когда ситуация явно требует осуждения действий ВСУ, МАГАТЭ старательно отводит глаза. Подобная двойственность стандартов ведет к неутешительному выводу, что и эта организация из бесстрастного арбитра превратилась в обслугу западных интересов. В этой связи решение Ирана отключить камеры МАГАТЭ на своих объектах уже не кажется неоправданным».
«Алёхин. Telega власти» считает, что Киев не мог атаковать ЗАЭС без согласования с западными хозяевами:
«Удар дронами по Запорожской АЭС – это даже не атака Хаймарсами по Донецку. По сути, такая атака может быть приравнена к попытке ядерного удара, потому что последствия взрыва АЭС будут сравнимы с ударом ядерным оружием. Сегодня Украина перешла очередную "красную линию", показав, что готова пойти даже на то, что может навредить не только жителям освобожденных территорий и России, но и при определенных условиях поставить под угрозу экологию и здоровье жителей других государств, как, впрочем, и украинцев. При этом стоит понимать, что такая атака не могла реализоваться без разрешения кураторов из НАТО. После такой атаки все меньше сомнений в том, что украинские власти могли использовать своих солдат и граждан в качестве подопытных крыс в американских биолабораториях».
Политик Аксинья Гурьянова обращается к тем украинским военнослужащим, которые направляют беспилотники на ЗАЭС:
«Украина демонстрирует свою террористическую сущность. Наносит удары по объектам, повреждение которых может угрожать всему миру. Запорожская АЭС одна из крупнейших в Европе. Взрыв, которой может быть в несколько раз сильнее, чем Чернобыльская АЭС. Ясно одно: стратегически Украина проигрывает, и подобных провокаций от нее можно ожидать, чтобы привлечь внимание мировой общественности и напоследок выклянчить деньги и оружие. Такой интересный бизнес сложился у украинского руководства. Вопрос к тем, кто руководил этими беспилотниками: вы хоть понимаете, что управляя ими и направляя их на АЭС, вы участвуете в терроризме мирового масштаба??? Вас потом уберут, если дальше пойдете, подчистят, чтобы следы замести… Стоит ли это того??? Конечно нет! Пока вам повторно не поступил такой приказ, сдайтесь и перейдите на сторону России!»
«Гродненские сливы – новости Гродно» пишут о возможных последствиях атак на ЗАЭС:
«Мало кто уже помнит, но на территории Запорожской АЭС украинские власти еще в 2001 году "заботливо" разместили сухое хранилище ядерных отходов, на 380 контейнеров. Масштаб экологической катастрофы, если все это атомное безобразие вдруг взлетит на воздух, не берутся предсказать даже специалисты. Говорят лишь одно, достанется абсолютно всем вокруг, даже поставляющим ВСУ дроны туркам. В случае, если произойдет непоправимое, Украина просто станет большим ядерным могильником, где когда-то проживало почти 40 миллионов человек. <…> В Киеве реально думают, что завтра уже не наступит, если отдают самоубийственные для собственного народа приказы?»
Зеленский и его силовики
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Зеленский объяснил увольнения многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников ведомств. На Украине открыто более 650 уголовных дел по статьям о госизмене и коллаборационизме работников правоохранительных органов.
Политолог Семён Уралов считает, что увольнения нужно понимать «в логике шоу-политики»:
«Баканов был поставлен Зеленским на СБУ, чтобы заниматься экономическими вопросами. Потому как разведка и контрразведка давно управляется ЦРУ и с недавнего времени Ми-6. Этот процесс начал Турчинов и завершил Наливайченко еще задолго до прихода к власти Зеленского. "Местным" оставили легальное рейдерство, которым занималась СБУ. Ирина Венедиктова была шоу-прокурором, чья функция была изображать "молодую и прогрессивную" команду. Реальными спецслужбами, контролирующими элиты через антикоррупционные расследования, была НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] и САП [Специализированная антикоррупционная прокуратура], которые были созданы при Порошенко и также находились под внешним управлением. Классическая прокуратура больше занималась делами холопов, чем панов. Поэтому с функциональной точки зрения – увольнения значения не имеют. А вот с точки зрения сериала, Зеленский занимается спасением собственного имиджа в среде ястребов и подмахивающих им сетевых патриотов и "кровожадных кликуш"».
«Темник» рассматривает увольнения в контексте масштабных чисток нелояльного населения:
«Отставка генпрокурора и главы СБУ, судя по всему, являлась только верхушкой айсберга. Также стало известно, что в бюджетных учреждениях проводятся обязательные опросы для выявления "потенциальных предателей и пособников" России. В опросных формах предлагается не только ответить на вопросы о себе, но и донести на коллег, которые в беседах выражают пророссийские взгляды. Далее. Николаевский губернатор Виталий Ким в эфире "Ходорковский LIVE" сообщил, что планируется закрыть на несколько дней город Николаев для проведения "рейда против коллаборантов". Планируется "отработать" идейных, отчаявшихся, не думающих о последствиях или решивших подзаработать. Другими словами, перед нами комплексная, явно продуманная и плановая кампания по фильтрации и устрашению населения. Наиболее очевидных причин видится две. Или это косвенный признак эффективности действия российского высокоточного оружия. Или подготовка к контрнаступу, что требует максимального перекрытия каналов агентурных разведданных. Или и то, и другое».
«Друид» рассуждает о расколе украинских элит:
«Отстранение от должностей генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за случаев госизмен (сюда же входит и распродажа западного вооружения) среди сотрудников ведомств – это очень серьезная ситуация, свидетельствующая о расколе среди украинских элит. Обычно, такие вещи не делаются в условиях прямого военного столкновения, но когда часть элит хочет пойти на условия России и прекратить военные действия, В. Зеленский по указанию западных кураторов с упорством идет на новый этап конфликта, который чреват еще большими потерями для Украины».
Во вторник Верховная Рада Украины создала комиссию по контролю за использованием международной помощи в период военного положения. «Cass&Ra» считает, что за этим решением, как и за увольнением генпрокурора и главы СБУ, стоят американцы:
«Америка берет Украину в ручное управление – сначала смена главы службы безопасности Украины и генерального прокурора, теперь создание комиссии по контролю за вооружением, следующий шаг – замена всех руководителей силовых подразделений на лояльных исключительно американцам. Началось с СБУ – процесс замены руководителей областных отделений уже идет. Дальше – больше: планируются мощные репрессии для всех, кто хотя бы намеком не против России. Руководить репрессиями будут украинцы, полностью подконтрольные американцам. Говорят, средним и младшим чинам, из которых сколачивают "эскадроны смерти", уже обещаны деньги, дома в США, гражданство и новая работа. Немецкие нацистские преступники бежали в Южную Америку, украинские нацистские преступники побегут в Северную».
«338» пишет о масштабных репрессиях на Украине:
«Интересные и в то же время весьма печальные цифры от украинских правозащитников. С 24 февраля по 15 июля на Украине осуждены, находятся под следствием или те, кому уже предъявили обвинение по "коллаборационистским" и "изменническим" статьям, 34 323 человека. Данное число растет ежедневно. Количество лиц, находящихся в разработке, в основном по доносам, в том числе через чат-боты и специально созданные после 24.02 мобильные приложения, не приводится. Грубо говоря, сегодня на Украине порядка 35 тысяч человек являются "политическими узниками". Суммарно 243 человека осуждаются ежедневно. Наиболее инкриминируемые статьи – 111, государственная измена, 111-1, коллаборационистская деятельность. <…> Подобные судилища, политические преследования, расправы, в том числе посредством сведения счетов, остаются без внимания "правозащитной общественности". Как представляется, очень зря».
Европа и наш газ
В среду Еврокомиссия обязала страны ЕС к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года. Испания, Португалия и Греция высказались против такого решения. В четверг агентство Bloomberg сообщило, что обеспокоенность требованием Еврокомиссии выразили Венгрия, Италия и Польша.
«Всевидящее око» отмечает, что европейская солидарность и западные ценности разбились о перспективу остаться без топлива:
«Сугубо физический комфорт внезапно оказывается важнее "западных ценностей". Каковые ценности, собственно, были обеспечены этим комфортом, как валюта активами. Главный ответ на вопрос, а почему "западные ценности" лучше, всегда был какой? Вот, посмотрите, у них капитализация Эппл и 20 сортов колбасы, они хорошо живут. Соответственно, с такой аргументацией, как только жить становится хуже, вопрос, нафига такие ценности нужны и зачем их защищать – возникает просто стремительно».
«Каталонский вестник» предвидит, что страны ЕС будут перекупать и воровать газ друг у друга:
«Не исключено, что евробюрократы пытаются за счет снижения потребления на всем континенте уменьшить спрос на СПГ, – чтобы цены не выросли бы так сильно. Но тут рассчитывать на европейскую солидарность тем более вряд ли можно. Во всяком случае, в 2020 году партнеры по ЕС и НАТО перекупали друг у друга партии медматериалов в пандемию прямо на взлетных полосах китайских аэропортов и блокировали отгрузки друг другу. Можно ожидать, что с газом будут твориться те же самые "голодные игры" – те правительства, которые "завалят" снабжение населения, вряд ли будут иметь заметные шансы на переизбрание».
«Буровая» рассказывает, что британская пресса думает о европейском единстве:
«Колебания Берлина в отношении России и провальная энергетическая политика сделали ЕС уязвимым для газового шантажа России, пишет The Telegraph. После того, как Газпром возобновил прокачку газа по "Северному потоку – 1", лишь на 30-40% от нормальной мощности, стало ясно, что Россия намерена играть с Европой, как кошка с мышкой. Она уже заставил Комиссию ЕС ввести 15%-ное сокращение потребления газа. Когда это решение вступит в силу, оно посеет раскол между странами блока, которые не зависят от российского газа, и находящимися в сильной зависимости от него, отмечает издание».
«Банкста» изучила прогнозы норвежской консалтинговой компании в области энергетики Rystad Energy:
«Европа движется к прогнозируемому кризису энергоснабжения раньше, чем ожидалось, несмотря на недавние шаги по сдерживанию спроса и увеличению предложения. Надежды на то, что лето принесет передышку, не оправдались, поскольку поставки магистрального газа падают, а грузы СПГ уже достигли своего предела мощности, пишет Rystad Energy. Обновленные сценарии Rystad Energy показывают, что Европа, вероятно, столкнется с энергетическим кризисом намного раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет. В конце февраля цены подскочили до исторического максимума в 530 евро за мегаватт-час (МВтч), а затем стабилизировались ближе к 180 евро за МВтч. Недавняя неопределенность в отношении экспорта российского газа в Европу привела к тому, что базовая цена подскочила до нынешних 278 евро за МВтч, что более чем в три раза превышает цену годичной давности».
«Харисов о политике» подозревает, что зимой в Европе будет темно и холодно:
«ЕС готовится к неизбежному: впервые заговорили о возможности провести зиму без российского газа. Проблема в том, что без газа для многих равно без тепла и электричества. И, кстати, заявление о том, что будут топить углем, тоже любопытное, потому что уголь они также покупают угадайте у кого».
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