Телеграм: Урал разлился, «Ангара» взлетела
Паводки в регионах, пуск «Ангары» и атаки на Запорожскую АЭС стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Паводки в регионах
Более десяти тысяч жилых домов оказались в зоне затопления почти в половине регионов России. Больше всего пострадала Оренбургская область. Телеграм-каналы облетели кадры эвакуации жителей из затопленного Орска.
Глава МЧС России Александр Куренков работает в зоне паводков, пишет «Номенклатура»:
«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, чтобы лично оценить паводковую обстановку и определить дальнейшие действия ведомства. В настоящий момент спасатели круглосуточно работают в зоне паводков, самоотверженно организуя эвакуацию людей в специально развернутые пункты временного размещения и оказывая помощь каждому пострадавшему. Кроме того, как сообщил накануне Куренков, МЧС России наращивает группировки своих сил и средств в местах, где может осложниться обстановка с паводковыми подтоплениями и природными пожарами. Специалисты ведомства круглосуточно мониторят ситуацию, прибывая в готовности оперативно отреагировать на новые вызовы и в случае необходимости усилить группировки спасателей специалистами из других регионов. Вся работа производится в тесном контакте с региональными властями, которые в данный момент могут лишь оперативно реагировать на стихийные бедствия. Они организуют работу служб при первых сигналах бедствия, вовремя оповещают население о надвигающейся катастрофе, подготавливают необходимое оборудование и помещения для приема пострадавших».
Ликвидировать последствия стихийного бедствия помогают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, рассказывает канал движения «ВСКС»:
«Прошедшие подготовку добровольцы-спасатели ВСКС прибыли в Орск, который из-за прорыва дамбы будто уходит под воду, для оказания помощи людям. Студенты-спасатели занимаются патрулированием территорий на лодке, мониторингом местности, оказывают помощь в эвакуации людям, а также привозят и распределяют гуманитарную помощь. Задачи выполняются во взаимодействии с МЧС России и администрацией Орского городского округа. Совместно с Народным фронтом добровольцы ВСКС выясняют потребности людей в пунктах временного размещения, чтобы обеспечить их необходимыми продуктами и вещами».
Помогают и военные, отмечает «Мышь в овощном»:
«Военнослужащие министерства обороны России участвуют в борьбе с последствиями наводнения в Оренбургской области. Как сообщили сегодня в ведомстве, сводное инженерное подразделение Ясненского ракетного соединения доставляет и раздает питьевую воду жителям труднодоступных районов Оренбуржья, отрезанных паводком. В операции задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники – самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. За минувшие сутки военными инженерами РВСН доставлено более 20 тонн гуманитарного груза и перевезено около 100 жителей. Плохо, если к тебе в дом пришла беда. Хорошо, если в этот момент рядом оказались военные».
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщает о работе структур по защите интересов детей:
«По ситуации в Оренбургской области нахожусь на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Анжеликой Линьковой. Сегодня она посетила два пункта временного размещения жителей. По словам Анжелики Валерьевны, люди в безопасности и тепле, обеспечены необходимыми вещами, водой, питанием. Пережить стресс помогают психологи. С детьми занимаются волонтеры-студенты и педагоги. Ребята играют в развивающие игры. Приходит помощь от неравнодушных граждан и организаций со всей страны. <…> Анжелика Линькова продолжит посещать ПВР, узнавать, какая людям нужна помощь. Она на постоянной связи с представителями региональной власти, муниципалитетов, спасателями и полицией. Поступали сообщения о завышении цен на питьевую воду в магазинах. Ценообразование проверила областная прокуратура – объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законодательства. Ситуацию будут держать на контроле. Оренбургское отделение Российского Красного Креста открыло сбор пожертвований».
«АДЕКВАТ Z» размышляет о том, можно ли было предотвратить ситуацию:
«Были ли местные власти полностью готовы к южноуральскому паводку? Нет, не были. <…> Всех отличившихся в этом отношении чиновников поэтому выявят и воздадут, первые уголовные дела уже в работе. Будь готовность на местах везде идеальной, были бы последствия качественно меньшими? Сомневаюсь. Зима началась с крепких морозов с глубоким промерзанием земли. Потом навалило снега в разы больше среднего многолетнего. Потом весна оказалась не в меру дружной, а поверх этого (и не успевшей оттаять и принять лишнюю воду земли) еще сильные дожди. Результат получился из тех, что инженеры называют запроектной аварией: в одних местах разлилось так, как не разливалось без малого век, в других – как за всю историю. Что объясняет масштаб бедствия, но не оправдывает ни одного из именинников, не сделавших в своей зоне ответственности все зависевшее от себя. Делается ли на местах прямо сейчас все, что в человеческих силах? Да, делается, на всех уровнях: и тысяч волонтеров и спасателей, и бизнеса, и местных администраций, и сразу нескольких работающих в зоне бедствия федеральных министров, и главы государства, в реальном времени координирующего огромный, фронтовой объем планов и работ. Ущерб сводится к возможному минимуму, ликвидация последствий повсеместно начнется сразу, как сойдет вода – в Орске, судя по наблюдаемому, она уже начинает спадать. Что будет с пострадавшими от затоплений? Максимум внимания и заботы по всем значимым для них линиям, до жилищных сертификатов включительно. С учетом масштаба работ без шероховатостей обойдется вряд ли, но именно для того, чтобы расправляться с ними на лету, в пострадавших областях сейчас открываются единые колл-центры. Не только для приема заявок пострадавших, но и для сопровождения всего, что при их отработке может пойти криво».
Пуск «Ангары»
В четверг впервые с космодрома Восточный в Амурской области в космос стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». Разгонный блок «Орион», впервые запущенный в космос, вывел на целевую орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». В Роскосмосе заявили, что запуск «Ангары-А5» открыл новую главу в биографии Восточного.
«Закрытый космос» объясняет значимость события:
«Успешным пуском "Ангары" выполнена задача обеспечения независимого от Казахстана доступа в космическое пространство с территории России и конкретно с гражданского космодрома тяжелой ракеты-носителя. Это необходимо для: запусков тяжелых телекоммуникационных аппаратов на геостационарную орбиту; выведения тяжелых модулей орбитальных станций на околоземную орбиту; запуска нового пилотируемого корабля ПТК НП (если он когда-нибудь и куда-нибудь полетит); отправки межпланетных станций на отлетные траектории».
Политолог Юрий Баранчик считает, что «Ангара» взяла с собой кое-что:
«Теперь американцам сложнее будет вести двойную игру в космосе: с одной стороны, они якобы за сотрудничество, с другой, через спутники наводят украинские самолеты и БПЛА по целям в России (аэродромы, НПЗ и т.д.). Теперь, после запуска тяжелой "Ангары", которая, скорее всего, вывела в космос убийцу спутников – аппарат "Зевс", американцам с трепетом надо будет думать о том, выполнять свои и украинские хотелки или нет. Ибо спутник дело штучное и дорогое. И если сбивать в пропорции не один к одному, а пять или десять спутников к одному самолету, ударившему по нашей территории, то никаких спутников не напасешься. А что еще умеет "Зевс"? Тайна сия великая есть. Слава профессорско-преподавательской школе Бауманки, Военмеха и других вузов и инженерной космической советской и российской школе! Быть добру!»
Предприниматель Екатерина Коэн не может сдержать эмоций:
«СЪЕЛИ, ДА?! Российское ракетостроение никак не связано с санкциями, Китаем и прочими предположениями в комментариях от тех, кто якобы в теме. То, что Союз запускали с массой ошибок и нарушений – это бред и домыслы. Я нахожусь сейчас здесь среди тех, кто напрямую связан с Ангарой. С нами на одной площадке представители Роскосмоса, космодрома Восточный, ЦЭНКИ, Антон Оссовский (чей спутник ушел на орбиту на Ангаре), и информацией я делюсь не из головы, а с места событий. Сегодня произошло значимое событие для нашей страны. Несмотря на сложности и препятствия, мы не теряли веру. Да, было утомительно. Да, нас вымотала дорога. Но на вере это никак не отразилось, и каждому воздастся по вере его».
«Толстые люди в просторных футболках» поздравляют россиян с Днем космонавтики:
«Уж сколько было разговоров о том, что все пропало, все украли, а вместо космодрома там лужа. И как-то ничего. Приехал, помню, Путин, всех напряг, все заработали, дали результат. Сейчас Путин говорит уже почти словами Циолковского с поправкой на время о том, как важно человечеству осваивать космос. Земля же это просто наша колыбель, из нее нужно выбираться, осваивать мир. Это, конечно, еще в отдаленной перспективе, но вот свои группировки спутников на орбите – это даже не насущная реальность, это уже повседневный быт. Потому что так или иначе спутниковой связью пользуются миллионы людей постоянно. Да, напомните, сколько стран в мире могут себе позволить запускать в космос тяжелые ракеты-носители? А Россия, как-то так получилась, что может. И да, после распада Советского Союза понадобилось тридцать лет, чтобы разработать "Ангару-5". Так ведь разработали, пустили и довольны. Начинаем постепенно готовиться ко Дню Космонавтики».
«Мюсли вслух» отвечают завистникам:
«Два дня из-под каждого куста радостно шипели наши недруги по поводу отложенных пусков ракеты "Ангара", и эти ухмылки выглядели глупо. Потому что штатно сработавшая автоматика, предупреждающая о возможных проблемах, – свидетельство высокого инженерного уровня российских конструкторов. В четверг полностью разработанная в РФ тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный, неся разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Ранее три пуска "Ангары" состоялись с военного космодрома Плесецк. Важность этого события в том, что отныне Россия может уверенно запускать со своей территории космические аппараты всех типов. В наши дни свои космические программы реализуют под сотню государств, однако полным спектром технологий и компетенций для независимого освоения космического пространства обладают только Россия, США и КНР. Экологически безопасная "Ангара-А5" представляет собой семейство новейших ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности. Эти уникальные ракеты реально собирать словно конструктор из разных блоков, варьируя количество их ступеней. Тяжелейшие испытания выпали на долю отечественной космонавтики в последние десятилетия. Однако сегодня мы вновь убедились, что она смогла справиться с вызовами. Русская мечта о космосе жива».
Атаки на Запорожскую АЭС
Украинские войска значительно увеличили атаки дронов на Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил глава администрация города Эдуард Сеновоз.
«Безграничный аналитик» комментирует реакцию МАГАТЭ:
«Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси самым бескомпромиссным образом осудил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС. Которая произошла, по сути, в разгар пребывания сотрудников агентства на самой станции. В этом гневном заявлении нет всего одной детали. Гросси так и не сказал, кто именно атаковал Запорожскую АЭС. Камбоджийцы? Пингвины из Антарктиды? Инопланетяне? МАГАТЭ продолжает демонстрировать полнейшее неведение по этому вопросу. Обратите внимание, это происходит даже в случаях, когда совершается атака на важнейший объект атомной энергетики. Даже тут Гросси продолжает выгораживать Украину. Впрочем, в этом он не одинок. То же самое касается и других международных структур, де-факто находящихся под контролем стран Запада».
Депутат Госдумы Валерий Селезнев объясняет поведение Гросси:
«МАГАТЭ определила удар ВСУ по тренажерному залу ЗАЭС как не представляющий прямой угрозы ядерной безопасности станции. Видимо, специалистам агентства дана политическая установка оправдывать безумные действия украинских властей, классифицируя их условно безопасными вплоть до появления над крупнейшей в Европе атомной станции ядерного гриба».
«Мейстер» прогнозирует дальнейшие действия Киева:
«Команде Зе порой приписывают некую креативность – мол, пиарщики и артисты знают, как работать в инфополе, как перебить негативные новости и обыграть те или иные события в свою пользу. Однако практика последних двух лет показывает, что на все случаи жизни у Банковой есть всего несколько вариантов антикризисной реакции: пугать мир катастрофой или жалобить смертями гражданских, а также бодрить украинцев инфоперемогами, типа обстрелов российских городов. Сейчас, когда Запад зажимает помощь Киеву, а Часов Яр охватывают наши войска, антикриз необходим, но мяса на пиар-набег на Белгород уже нет, а артиллерию ВСУ, бьющую по нашему пограничью, ВС РФ научились очень оперативно отключать. В ход пошла карта атаки на ЗАЭС – проверенная страшилка для западного обывателя о том, что Россия хочет погрузить мир во тьму ядерной зимы. Если этот заход не сработает, что почти точно (слишком часто кричали "волки"), то в ход может пойти козырь в виде массового убоя гражданских лиц. ВСУ уже доказало, что вдарить "Точкой-У" по забитому людьми вокзалу для них раз плюнуть, так что украинцам стоит напрячься – они вполне могут стать частью нового кровавого антикриза от спятившего узурпатора».
«ЦельноZoR» перечисляет вопросы, тревожащие европейских политиков:
«Стало известно, что европейские дипломаты задаются сейчас вопросом: не является ли потенциально поражение ВСУ Запорожской АЭС аналогом ядерного удара по территории России? Как Россия это воспримет? Подрыв АЭС – это аналог ядерного удара по территории страны или нет? Ответит ли Россия своим ядерным ударом, если ЗАЭС будет критически повреждена? И если Офис В. Зеленского все-таки доведет ситуацию до ядерной эскалации, кто за это ответит? Вот в этом весь смысл пафоса Белого дома, который обвинил Россию в том, что она виновата в обстрелах ЗАЭС, несмотря на то что обстрелы ведет Украина. Из той же оперы, наверное, были бы обвинения России, если бы беспилотники поразили и Курскую АЭС. США довели ситуацию до кризиса ядерных инцидентов и уже заняты поиском виноватого на Востоке».
«Темник» считает, что скоро Киеву придется искать крайних:
«МИД РФ квалифицировал удар дронами по энергоблоку ЗАЭС как акт ядерного терроризма. Сегодня же Следственный комитет РФ заявил об установлении связи террористов из "Крокус Сити Холла" с украинскими спецслужбами. Последнее обстоятельство было хорошо проиллюстрировано видеокадрами допроса террористов, в которых они рассказывают подробности своего бегства в Киев за гонораром за содеянное. Кстати, ранее главы украинских спецслужб Малюк и Буданов под камеры фактически признавались в организации терактов против мирных граждан. Судя по всему, близится тот момент, когда западные спонсоры киевского режима окажутся в безвыходном тупике, будучи более не способными закрывать глаза и покрывать террор своих прокси. Обычно из таких ситуаций выходят, принося символическую жертву, чтобы успокоить общественное мнение. Соответственно, следует ожидать, что в Киеве скоро начнется представление в духе "10 негритят" Агаты Кристи».
Финансирование терроризма через украинскую Burisma
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки причастности высших должностных лиц США и стран НАТО к финансированию терроризма. Ведомство установило, что деньги, поступавшие на Украину через нефтегазовую компанию Burisma, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов на территории России и за ее пределами. В украинской компании Burisma работал Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена.
«Всевидящее око» подчеркивает, что Хантер Байден входил в совет директоров компании:
«Считается, правда, что сынуля ничего там не делал, а просто получал немалые деньги за то, что светил лицом. Но если раньше его обвиняли в банальной коррупции, то в связи с выяснившимися новыми обстоятельствами Хантеру Байдену и финансирование терроризма предъявить можно. Интересно, как отреагируют на эту новость политические противники президента Байдена в Вашингтоне, уже давно собирающие на него компромат, в том числе связанный и с похождениями Хантера. Если удастся доказать, что на деньги тесно связанной с семейством Байден украинской компании оплачивалась грязная работа убийц Даши Дугиной и Владлена Татарского, а может быть, и нанимались террористы, устроившие бойню в Крокус Сити, престарелый хозяин Белого дома может и до выборов в ноябре не дотянуть – импичмент настигнет его раньше».
«С берега Гудзона» не сомневается, что Дональд Трамп воспользуется ситуацией:
«Рискну предположить, что российские обвинения против "Бурисмы" будут подхвачены трампистами. У последних может появиться новый ассоциативный ряд "Джо Байден – Хантер Байден – Бурисма – терроризм". А там уже останется только ждать, когда Трамп начнет об этом кричать на митингах».
«Банкста» напоминает про откровения украинского политика:
«Компания "Бурисма" фигурирует в коррупционном деле сына президента США Хантера Байдена. Ранее о возможности финансирования терактов через эту фирму заявлял бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач».
Публицист Анатолий Урсида считает неудивительным то, что американцы использовали для финансирования терактов компанию, связанную с семьей Байденов:
«Фигура немощного американского президента на фоне его недееспособности, коррупционных иностранных связей, а также смердящей репутации его сына становится токсичной для всего американского политикума. И тут есть два варианта: либо большие проблемы у семьи Байденов, либо провал Демократической партии со всеми вытекающими, если демократы будут до конца стоять на защите Сонного Джо. Провал Демократической партии, понятное дело, будет выражен сменой долговременного правления демократов в Штатах (с 2009 по настоящее время) на долговременное республиканское. Американские эксперты ставят минимум на 12 лет, как это было в конце 20 столетия, когда республиканцы Рейган и Буш-старший были президентами Америки с 1981 по 1993 год. То, что многие функционеры Демократической партии выберут проблемы у одной конкретной семьи американских политиков-демократов пенсионного возраста, а не гарантированное доминирование республиканцев во внешней и внутренней политике США, несомненно. Как неслучайно и то, что американские спецы не особо-то и прятали украинскую шарагу, напрямую связанную с Байденами».
«Мариупольская ПартиZанка» приводит мнение французского юриста:
«В совет директоров украинской Burisma Holdings Хантера Байдена посадило ЦРУ: компанию хотели использовать в качестве троянского коня. Об этом заявил публицист Арно Девеле. Он подчеркнул, что целью концерна было "подмять под себя рынок энергоносителей на Украине и выдавить Россию": "В какой-то мере некоторые средства, проходившие через такие компании как WireLogic, отмывались через них, шли через Burisma и, вероятно, использовались в качестве резервного фонда для [финансирования] терроризма. Это стандартная схема. ЦРУ уже многие годы присутствует на Украине"».
Отправка на Украину участников латиноамериканских наркокартелей
Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Политолог Денис Батурин сомневается, что такое пополнение поможет Киеву:
«Эти уличные вояки и вояки джунглей вряд ли приспособлены к такой войне, что идет в зоне СВО. Владеют они стрелковым оружием, ну пулеметы и легкие пушки, других оружейных навыков у 99,99% этого контингента нет. То есть неквалифицированная пехота. Мотивация у них пропадет очень быстро при столкновении с Армией России и под воздействием климата в виде rasputitsa, а потом и general Moroz. А это значит, займутся они тем, что хорошо умеют – убийства, насилие, грабежи гражданских. Может, и есть планы сделать из них заградотряды за спинами слабо мотивированных мобилизованных, но все придет к тому, что придется южноамериканцев выдвигать вперед, "чтоб перебили их русские к чертовой матери", и заградотряды ставить за ними».
«Zетоведение (авторский канал Сергея Юхина)» сочувствует украинцам:
«То, что США собираются отправлять на Украину колумбийских и мексиканских наркоторговцев для войны против нас – плохая новость прежде всего для мирных жителей "нэзалэжной". Эти черти будут мирняк грабить, насиловать и убивать. И им за это ничего не будет. От слова совсем. Точно так и для хохлов-вояк большая опасность, что эти упыри будут беспощадно гнать вперед вэсэушников, выполняя роль заградотрядов. Сами они погибать под ФАБами и снарядами Солнцепека вряд ли захотят. Это вам не по джунглям от нарконтроля бегать, тут война серьезная. Ну а нашим парням все равно кого утилизировать – укронацистов, французов, поляков или наркоторговцев… Можно всех посмотреть?»
«338» полагает, что под видом наркоторговцев американцы могут отправить на Украину осужденных силовиков:
«Потенциальный сценарий вербовки заключенных из американских исправительных учреждений в ЧВК – он не утрирован до сюжетной линии "бывшие члены картеля, покрытые с головы до ног наколками, попадают на линию фронта". Опыт "городских боев" и прочих навыков бандитизма, даже если их прокачают тактическими приемами, едва ли сделают из бывших членов банд солдат. Скорее толку от них не будет никакого. Но в американских тюрьмах достаточно контингента категории "бывшие сотрудники". Т.е. бывшие военнослужащие, сотрудники полиции и иных ведомств. Часть которых имеет солидный боевой опыт и были приговорены к срокам в том числе за наемничество. Кроме того, помимо государственных исправительных учреждений в Штатах хватает аналогичных частных учреждений. Тем более что к услугам зеков-отставников американские службы ранее обращались. Один из примеров – поддержка переворота на Гаити. Формально Штаты могут помиловать как раз членов картелей. Под которых залегендируют "бывших сотрудников", которым не привыкать к участию в боевых действиях, а некоторым – к боевым действиям против российских военнослужащих безотносительно их ведомственной принадлежности. Такой сценарий указывает на то, что американцев, желающих добровольно поехать "на сафари", уже все меньше, и в них труднее разбавить тех, кто приезжает на Украину в добровольно-принудительном порядке».
«Секс, картели, Фрида Кало» допускает, что под прикрытием отправки на Украину американцы просто утилизируют заключенных, да еще и наживутся на этом:
«Американские тюрьмы – тот еще серпентарий. Встретить можно представителей уличных банд из разных национальных диаспор, но наиболее богато за решеткой представлены латино- и афроамериканцы. Сидят там чуть ли не "подразделениями" за преступления всех сортов, продолжают "работать" даже в заключении и устраивают разборки между собой. И вот тут есть нюанс: бойцы из большинства данных персонажей – ну очень так себе. Хотя если от них будет требоваться наводить ужас на мирное население или устраивать показательные расправы – то вполне себе да. Рассуждать о том, что на фронт отправят профессионалов-сикарио тоже можно, но здесь уже надо принимать во внимание дополнительные факторы: граждан такого плана, томящихся по тюрьмам, не шибко много, и они буквально на вес золота. Особенно, если с мозгами. Могут пригодиться и дома. Даже если сикарио все же отправят, то они явно будут составлять наименьший процент от контингента. Более вероятно, что вербовать будут членов центральноамериканских и карибских банд. Из тех же Гаити и Сальвадора. Преимущественный род занятий которых – наркоторговля, вымогательства, кражи и грабежи, убийства, изнасилования, пытки. По большей части все вышесказанное – в крайне грубой форме. И вот эту категорию на Украину отправят с удовольствием и республиканцы, желающие попиариться на "войне с бандами", и демократы, вовсю урезающие бюджетные расходы. В том числе на содержание тюрем. <…> Кто будет охранять эту братию, осуществит их доставку до пункта назначения и, самое интересное, проведет боевую подготовку и вооружит их? И кто поручится, что часть не сбежит в процессе, найдя более непыльное место? И вот ответы на вопросы такого рода явно будут включать выделение очень неплохих бюджетных средств – часть из которых по доброй традиции до конечной цели не дойдет. А впрочем – кто сказал, что доставка на Украину вообще должна состояться? Лично я рассматриваю и тот вариант, при котором деньги из бюджета выделяются, все эти непонятные ребята утилизируются в условном Гуантанамо, а вместе с ними – часть нелегалов и заключенных из дружественных латиноамериканских стран, чьи тюрьмы переполнены (например, из Эквадора). Представителей обеих партий такой вариант более чем бы устроил. Еще и сериал на эту тему закажут или новую часть "Отряда самоубийц"».
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