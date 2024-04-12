Телеграм: Урал разлился, «Ангара» взлетела

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Более десяти тысяч жилых домов оказались в зоне затопления почти в половине регионов России. Больше всего пострадала Оренбургская область. Телеграм-каналы облетели кадры эвакуации жителей из затопленного Орска.

Глава МЧС России Александр Куренков работает в зоне паводков, пишет «Номенклатура»:

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, чтобы лично оценить паводковую обстановку и определить дальнейшие действия ведомства. В настоящий момент спасатели круглосуточно работают в зоне паводков, самоотверженно организуя эвакуацию людей в специально развернутые пункты временного размещения и оказывая помощь каждому пострадавшему. Кроме того, как сообщил накануне Куренков, МЧС России наращивает группировки своих сил и средств в местах, где может осложниться обстановка с паводковыми подтоплениями и природными пожарами. Специалисты ведомства круглосуточно мониторят ситуацию, прибывая в готовности оперативно отреагировать на новые вызовы и в случае необходимости усилить группировки спасателей специалистами из других регионов. Вся работа производится в тесном контакте с региональными властями, которые в данный момент могут лишь оперативно реагировать на стихийные бедствия. Они организуют работу служб при первых сигналах бедствия, вовремя оповещают население о надвигающейся катастрофе, подготавливают необходимое оборудование и помещения для приема пострадавших».

Ликвидировать последствия стихийного бедствия помогают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, рассказывает канал движения «ВСКС»:

«Прошедшие подготовку добровольцы-спасатели ВСКС прибыли в Орск, который из-за прорыва дамбы будто уходит под воду, для оказания помощи людям. Студенты-спасатели занимаются патрулированием территорий на лодке, мониторингом местности, оказывают помощь в эвакуации людям, а также привозят и распределяют гуманитарную помощь. Задачи выполняются во взаимодействии с МЧС России и администрацией Орского городского округа. Совместно с Народным фронтом добровольцы ВСКС выясняют потребности людей в пунктах временного размещения, чтобы обеспечить их необходимыми продуктами и вещами».

Помогают и военные, отмечает «Мышь в овощном»:

«Военнослужащие министерства обороны России участвуют в борьбе с последствиями наводнения в Оренбургской области. Как сообщили сегодня в ведомстве, сводное инженерное подразделение Ясненского ракетного соединения доставляет и раздает питьевую воду жителям труднодоступных районов Оренбуржья, отрезанных паводком. В операции задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники – самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. За минувшие сутки военными инженерами РВСН доставлено более 20 тонн гуманитарного груза и перевезено около 100 жителей. Плохо, если к тебе в дом пришла беда. Хорошо, если в этот момент рядом оказались военные».

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщает о работе структур по защите интересов детей:

«По ситуации в Оренбургской области нахожусь на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Анжеликой Линьковой. Сегодня она посетила два пункта временного размещения жителей. По словам Анжелики Валерьевны, люди в безопасности и тепле, обеспечены необходимыми вещами, водой, питанием. Пережить стресс помогают психологи. С детьми занимаются волонтеры-студенты и педагоги. Ребята играют в развивающие игры. Приходит помощь от неравнодушных граждан и организаций со всей страны. <…> Анжелика Линькова продолжит посещать ПВР, узнавать, какая людям нужна помощь. Она на постоянной связи с представителями региональной власти, муниципалитетов, спасателями и полицией. Поступали сообщения о завышении цен на питьевую воду в магазинах. Ценообразование проверила областная прокуратура – объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законодательства. Ситуацию будут держать на контроле. Оренбургское отделение Российского Красного Креста открыло сбор пожертвований».

«АДЕКВАТ Z» размышляет о том, можно ли было предотвратить ситуацию:

«Были ли местные власти полностью готовы к южноуральскому паводку? Нет, не были. <…> Всех отличившихся в этом отношении чиновников поэтому выявят и воздадут, первые уголовные дела уже в работе. Будь готовность на местах везде идеальной, были бы последствия качественно меньшими? Сомневаюсь. Зима началась с крепких морозов с глубоким промерзанием земли. Потом навалило снега в разы больше среднего многолетнего. Потом весна оказалась не в меру дружной, а поверх этого (и не успевшей оттаять и принять лишнюю воду земли) еще сильные дожди. Результат получился из тех, что инженеры называют запроектной аварией: в одних местах разлилось так, как не разливалось без малого век, в других – как за всю историю. Что объясняет масштаб бедствия, но не оправдывает ни одного из именинников, не сделавших в своей зоне ответственности все зависевшее от себя. Делается ли на местах прямо сейчас все, что в человеческих силах? Да, делается, на всех уровнях: и тысяч волонтеров и спасателей, и бизнеса, и местных администраций, и сразу нескольких работающих в зоне бедствия федеральных министров, и главы государства, в реальном времени координирующего огромный, фронтовой объем планов и работ. Ущерб сводится к возможному минимуму, ликвидация последствий повсеместно начнется сразу, как сойдет вода – в Орске, судя по наблюдаемому, она уже начинает спадать. Что будет с пострадавшими от затоплений? Максимум внимания и заботы по всем значимым для них линиям, до жилищных сертификатов включительно. С учетом масштаба работ без шероховатостей обойдется вряд ли, но именно для того, чтобы расправляться с ними на лету, в пострадавших областях сейчас открываются единые колл-центры. Не только для приема заявок пострадавших, но и для сопровождения всего, что при их отработке может пойти криво».

