Телеграм: украинцы это русские, а немцы отравили Навального
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его статья
В понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней президент объяснил, почему считает русских и украинцев одним народом.
«Голос Мордора» изучил реакцию на статью и делает вывод, что возражений по существу никто предъявить не сумел:
«В статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" самое неприятное для многих то, что им совершенно нечего толком возразить. Можно лишь хмыкать, скептически улыбаться и нести какую-то запредельную чушь, которую очень сложно принять за мало-мальски весомую аргументацию. Собственно, за то время, что прошло с выхода этой статьи, все это и есть типичная реакция тех, кто не согласен с этой статьей. А не согласных – великое множество. От всей политической Украины и ее западных друзей до отечественных российских адептов беспредельной свободы и демократии. И все в один голос пытаются доказать, что русские и украинцы – это на самом деле не один народ, а статья Путина – лишь обоснование будущей агрессии против Украины. Неуважаемые мои, еще каких-то тридцать лет назад никто в центре и на востоке Украины и думать не думал ни о каком политическом украинстве. Даже украинизация, которая проводилась большевиками практически насильно, не смогла создать такую нацию как украинцы. Единственное ее достижение было лишь в том, что повсеместно навязались какие-то элементы украинского быта, а-ля пресловутая вышиванка, да появились более-менее осмысленные украинский язык и собранное по лоскуткам и уголкам явление, которое получило громкое наименование "украинская культура"».
Журналист-международник Алексей Наумов в своем канале «Внешпол (Алексей Наумов)» пишет, что несмотря на общее прошлое, общего будущего у русских с украинцами нет:
«Любая национальная идентичность постсоветского государства, особенно этнически близкого, построена на отрицании общности судеб разных народов, отрицании единства. Независимая Украина будет все дальше и дальше от России, и при уважении ее суверенитета привлекать ее можно будет только так, как и любое другое независимое государство: экономически. Ни общая история, ни общая победа над немецким нацизмом, никакие культурные связи с десятками Гоголей этого не изменят».
«Мюсли вслух» не соглашаются с Наумовым:
«Высококвалифицированный обозреватель-международник воспринимает как мировую константу то, что является ситуативным выбором правящих элит. Да, в текущих условиях он выгоден. Но в ретроспективе продолжительностью лет в 150-200 легко увидеть прямо противоположную тенденцию, а при удлинении ретроспективы – сменяющие друг друга циклы интеграции и дезинтеграции на всем пространстве Старого Света. Общий язык и общая история, кстати, имеют экономическое измерение. Так, возможность вести дела без переводчиков снижает транзакционные издержки. И наоборот: фактическая утрата русского языка в Эстонии и Латвии сопровождается сокращением экономических связей».
«Белый Филин» считает, что даже население самой Украины не является единым народом:
«Территорию современной Украины можно сравнить с лоскутным одеялом, которое шилось великими державами весь ХХ век. Путин этому уделил довольно много внимания. Современная Украина формировалась путем присоединения очень разных территорий, имеющих собственное историческое и культурное развитие: поэтому и сами украинцы по паспорту и даже по национальности – не один народ. <…> Балканизацию следует понимать не только как объективный и закономерный процесс создания новых государственных и протогосударственных образований, но и как метод управления политическим пространством внешними игроками. Оценивая развитие мировой политики и усиление процессов балканизации, нельзя исключать появления на месте Украины серии отдельных государств. Еще в 2015 г. в беседе с корреспондентом КП я называла несколько сценариев. Возможные будущие границы пройдут по зонам стыка, соприкосновения социокультурных зон. Оптимистичный сценарий в таком случае может выглядеть так – Центральная Украина вокруг Киева, Новороссия и Галиция. Пессимистичный может привести к появлению помимо уже существующих ДНР и ЛНР еще десятка республик – Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ровенской и т.д., а также "вольных" городов типа Одессы».
«338» напоминает, что президент России не в первый раз выступает в роли учителя истории:
«Статья Путина – краткий исторический ликбез (вновь на тему средневековой Руси – ранее было про крещение Руси, набеги печенегов и половцев, не единожды про Русь времен ордынского ига – все относится примерно к одной исторической эпохе), которого могло и не быть, если бы десятилетие назад появился единый учебник истории для пространства СНГ. Разрабатывать который предлагалось всем представителям Содружества. По сути Президенту приходится в ручном режиме делать ту работу, которая была заброшена 30 лет назад, когда единая методика и методическая база преподавания истории для почти 300 млн человек оказалась заброшена. Украиной и темой взаимозависимости русского и украинского народа дело не ограничивается – фактически данное действие может являться призывом академическому сообществу, общественникам, институтам мягкой силы активнее продвигать историческую грамотность на постсоветском пространстве, сталкивающемся с националистическими тезисами. Где-то более, где-то менее успешно, но факт в том, что национализм как составляющая политики памяти, включая преподавание исторической науки, отныне присущ всем странам СНГ».
Меркель и ее Зеленский
В понедельник в Берлине состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Главной целью Зеленского было убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2», который обеспечит транзит российского газа в Европу в обход Украины. Эта цель не была достигнута. О компенсациях потерь Украины от запуска газопровода ничего конкретного по итогам встречи сказано не было.
«Доктор прописал» отмечает, что еще до встречи было понятно, что с газопроводом у Зеленского ничего не получится:
«Владимир Зеленский на переговорах с Ангелой Меркель намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2", сообщает пресс-служба украинского президента. Практически одновременно еще одна пресс-служба – Минэкономики ФРГ – распространяет заявление ведомства о том, что строительство трубопровода практически завершено: "В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки – строительство первой нитки завершено, вторая почти построена. Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка". В связи с чем возникает вопрос – специально германское министерство распространило заявление именно в день, когда Зеленский намеревался диктовать свою непреклонную волю фрау канцлерин? Или никакого умысла, ну вот просто так получилось?»
«Старая площадь» рассказывает, что Зеленский старался изо всех сил:
«Еще до встречи с немецким канцлером Зеленский рассказывал журналистам, что у него есть новые сведения, которые должны переубедить немецкую сторону в целесообразности завершения этого проекта, а если они не будут приняты во внимание действующим канцлером, то уж точно найдут отклик у следующего, который займет место Меркель после осенних выборов в Бундестаг. Не знаем, какими такими новыми сведениями о Северном потоке-2 Зеленский хотел напугать Ангелу Меркель. Что Путин по газопроводу газ-новичок будет качать? В общем, от канцлера Владимир Александрович вышел ни с чем и отправился к наиболее потенциальному канцлеру – Армину Лашету, который известен достаточно пророссийскими взглядами. <…> В целом содержание и итог немецкого вояжа этого комичного гетмана понятны: Меркель и ее наиболее очевидный преемник считают Северный поток-2 делом завершенным, при этом, конечно, выступают за то, чтобы транзит российского газа через территорию Украины продолжался, но за конечным решением шлют напрямую к Путину. Который от такой встречи постоянно уклоняется».
«Политика Страны» пишет о перспективах Украины получить компенсации за пуск газопровода:
«Немецкое издание "Шпигель" публикует предложения украинских властей к Германии по компенсациям за запуск Северного потока-2. Предложения в духе требований Золотой Орды "выплатить дань за 12 лет". Для начала у Зеленского, если верить "Шпигелю", хотели бы получить 2-3 миллиарда евро. Далее – кредитная линия от ЕС еще на 5 миллиардов евро. Ну и как вишенка на торте – пролонгация газового контракта с Россией на транзит газа еще на десять лет. Последний пункт можно сразу отбросить, так как он от Германии не зависит. А по остальному стоит сказать, что Украине ни по каким договорам никто не обязан платить компенсации за запуск Северного потока-2. Это добрая воля Германии, подкрепленная увещеваниями США. Поэтому Зеленский вряд ли здесь сможет диктовать условия. Немцы дадут ровно столько, сколько захотят дать».
На следующий день после встречи Зеленского с Меркель подал в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков. Он занимал свой пост с 2014 года и был одним из двух министров, которые сохранили должности после прихода к власти Зеленского.
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», бывший советник Авакова Илья Кива в своем канале «The Kyva» пишет, что отставка главы МВД – плохой знак для Зеленского:
«Аваков подал в отставку после встречи со своим товарищем и новым смотрящим за Украиной от Америки. А значит, Зеленскому готовят жесткий выход и не хотят в этой истории замарать очень понятного им человека. Ни для кого не секрет, что с уходом Авакова Зеленский не сможет противостоять своим противникам, увеличивающимся, как снежный ком, каждый день, а значит, будут досрочные выборы. И там <…> в новой роли мы увидим Авакова. До новых встреч, Арсен Борисович, и прощай, Зеленский».
«Всевидящее око» считает, что для России отставка Авакова мало что меняет:
«От чего эпоха уйдет больше и дальше – от отставки [ректора Высшей школы экономики Ярослава] Кузьминова или от отставки Авакова? Тут, конечно, можно сказать "смотря в которой из двух стран", но все не так просто... Деятельность Кузьминова оказывала влияние на украинскую реальность ровно так же, как деятельность Авакова – на российскую».
Навальный и его отравление
В конце прошлой недели был представлен проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ее деятельности в 2020 году. Из документа следует, что ОЗХО по просьбе Германии направила группу для оказания технической помощи «в связи с подозрением на отравление российского гражданина» 20 августа 2020 года. В этот день упомянутый российский гражданин Алексей Навальный, живой и здоровый, вылетел из Томска, в самолете почувствовал себя плохо и был госпитализирован в Омске. Немецкие врачи в тот день не имели к нему доступа. Авторы доклада ОЗХО затруднились ответить на вопрос представителей России, откуда Германии было известно об отравлении российского гражданина до того, как он был отравлен.
«Железный занавес» считает, что все предельно ясно:
«Возникает логичный вопрос: либо эксперты ОЗХО настолько профессиональны, что смогли предсказать резкое ухудшение здоровья российского политика, либо же просто работали по заранее спланированному сюжету. Больше верится во второе».
«Акитилоп» в восторге от немецкого дара предвидения:
«Турбины лайнера не успели остыть, а папочка на столе ОЗХО уже лежала. Отсюда напрашивается парочка вопросов: почему они были уверены, что его отравили, а у Навального не случились какие-то проблемы с сердцем, например? На тот момент данных о состоянии здоровья не было. Почему именно Германия? То есть они знали, что Алексея будут вывозить именно туда? Да, в этом деле вопросов больше, чем ответов. И все из них снимает лишь одно утверждение – план по отравлению был четко срежиссирован и продуман заранее. Такая вот занимательная манипуляция».
«Товарищ майор» опечален непрофессионализмом немецких спецслужб:
«Похоже, ребята из немецкой разведки неслабо обделались. Теперь с появлением двух этих фактов совершенно очевидно, кто стоит за инсценировкой истории с Навальным. Первое – ОЗХО начинает расследование в день посадки самолета, когда неизвестно не только вещество отравления, но не подтвержден и сам его факт. Второе – в распоряжении немецкой разведки BND, оказывается, был доступ к новичку еще с начала 90-х. Теперь понятна изначальная более активная роль Германии в деле Навального. Ведь они явно играли в деле отравления первую скрипку, хотя до этого всегда делили ответственность по берлинскому пациенту с США и Францией. Понятно, почему структурам Зимина понадобилось оплачивать лечение именно в немецкой Шарите, а не в любой другой престижной клинике Европы. Очевидно, почему Навального и его семью в Германии охраняли агенты спецслужб, которые и по улицам вместе с ним передвигались, и на съемки американской джинсы про "Дворец Путина" подрывались».
«Укол Зонтиком» пытается понять, как коллективный Запад допустил публикацию данных, разоблачающих его ложь:
«Произошел дурацкий рассинхрон между заказчиками и исполнителями на месте? Досадная несостыковка? Представляю, как Певчих, ее формальный куратор Ашурков, их неформальные кураторы из западных разведок – сейчас сидят и дружно психуют. Объяснений от них мы, конечно, не дождемся. Все ясно».
«Темник» комментирует реакцию ФРГ и ОЗХО на скандал:
«После недолгого молчания МИД ФРГ заявил, что странное совпадение дат драматического вылета объекта из Томска и направления в Германию экспертов организации вызвано технической ошибкой в черновике документа. Но, во-первых, речь идет отнюдь не о черновике, а об итоговом оригинале. А во-вторых, [официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова справедливо указывает на тот красноречивый факт, что само ОЗХО сохраняет гробовое молчание на этот счет, предоставляя берлинскому внешнеполитическому ведомству отчетливо демонстрировать торчащие уши».
Россия и ее геи
Рассматривая иски однополых пар из России, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что национальное законодательство нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.
Депутат Госдумы Петр Толстой указывает, что требование ЕСПЧ невыполнимо:
«Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и, уж тем более, с российским законодательством. Ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя нашей страной международно-правовых обязательств не вытекает обязанность по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола. ЕСПЧ постановил, что мы должны обеспечить уважение частной и семейной жизни. Ну, так они в России обеспечены в полной мере. Только семья – это союз между мужчиной и женщиной, и никак иначе».
«Мейстер» предлагает ЕСПЧ не лезть не в свое дело:
«Стоит обратить внимание на юридические тонкости: речь идет именно о союзах, а не браках. Однако суть требования остается прежней: нормализация однополых отношений через государственно-правовое регулирование в этой сфере. При этом весьма прискорбно, что ЕСПЧ нет дела до представления о семейных ценностях большинства населения России. А они подразумевают легитимацию лишь традиционной разнополой семьи, без признания однополых союзов и браков. И в этом отношении, надо отметить, Россия не одинока: подобные союзы не регистрируются и в ряде стран самого ЕС (например, в Болгарии, Польше, Румынии и Словакии). Впрочем, стремление ЕСПЧ навязать всем свою точку зрения на то, как надо жить, уже давно ни для кого не секрет, и ответ на эти притязания также был дан в поправках к Конституции: Основной закон России теперь стоит выше норм международного права. А это значит, что с регламентацией семейных отношений в РФ государство разберется без советов из ЕСПЧ».
Юрист Илья Ремесло полагает, что ЕСПЧ России не нужен:
«Очередной характерный прецедент вмешательства со стороны иностранного суда в основы конституционного строя России. <…> Как я неоднократно говорил – России не нужен ЕСПЧ, как минимум по политическим делам. Все, что связано с несистемной оппозицией, ЛГБТ, однополыми браками – должно решаться исключительно национальными судами».
«Суеверная Демократия» считает, что ЕСПЧ переходит красную линию:
«Защитники прав всякого рода трансформеров из ЕСПЧ что-то совсем переходят границу дозволенного – европейские судьи задним числом интерпретировали Европейскую конвенцию о правах человека, подвели под нее права секс-меньшинств и теперь требуют растоптать российскую Конституцию. Ладно заключенные, настоящие нарушения прав человека и другой бубнеж ЕСПЧ, но навязывать свое мировоззрение и ценности суверенным государствам – это уже перебор. Защита традиционного брака, слава богу, закреплена в Конституции России, в этом смысле решение суда прямо противоречит основному закону нашей страны».
«Мышь в овощном» убеждена, что решение ЕСПЧ российским однополым парам жизнь не облегчит:
«Вообще говоря, вот в такой ситуации нашей прогрессивной общественности стоило бы встать единым порывом и потребовать от еще более прогрессивных международных институтов не лезть во внутренние дела нашей страны, предоставив им возможность развиваться своим чередом в соответствии с волей ее граждан. Потому что единственным результатом подобных внешних эскапад может (и будет) являться полная маргинализация темы любых подобных союзов и откладывание принципиальной возможности каких-то изменений в данной сфере на неопределенно-отдаленное будущее».
Европа и ее наводнения
Из-за циклона и затяжных дождей в Западную Европу пришло наводнение. Затоплены огромные территории в Бельгии, пострадали Нидерланды и Франция. Хуже всего ситуация в Германии, где более 80 человек погибли, 1300 пропали без вести. Это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала происходящее в Германии катастрофой.
«Крошка Берлинской Стены» пишет о причинах наводнения:
«Западная пресса связывает европейский потоп с глобальным потеплением: Washington Post пишет, что ливни соответствуют выводам ученых о том, что из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека, будет повышаться температура. А более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, которая затем выпадает в виде сильного дождя. New York Times приводит мнение главы немецких "Друзей Земли", который говорит, что наводнения – итог "провальной политики" законодателей, и обвиняет власти и промышленность в строительстве в поймах рек и лесах».
«Ресайкл» рассказывает, что о происходящем думают эксперты по климату:
«По словам климатологов, никто не ожидал таких масштабов бедствия, подобные процессы в такой интенсивности в принципе не типичны для данного региона. Насколько сильно это связано с общим глобальным изменением климата, пока сложно сказать. Как отметил профессор Потсдамского института исследований воздействия на климат Стефан Рамсторф в интервью Associated Press: "Пока непонятно, являются ли экстремальные осадки в Германии прямым результатом глобального потепления, но можно утверждать, что такие события становятся все более частыми". В качестве гипотезы Рамсторф предположил, что более теплый воздух может поглощать больше водяного пара, который в конечном итоге выпадает в виде дождя».
«ZацепилO!» отмечает сознательность и здравый смысл европейцев:
«Печально, конечно. И немного странно. Почему до сих пор никто не верещит о сносе режимов, не способных обеспечить безопасность своих граждан? Потому, наверное, что граждане там есть».
«АДЕКВАТ» считает, что Россия могла бы предложить помощь:
«О чем я думаю, глядя на страшное наводнение в Германии с Бельгией, помимо понятных соболезнований и сочувствия? О том, что нам сейчас неплохо бы предложить помощь МЧС – в тех объемах, которые были бы в наших силах. Обстановка, судя по кадрам и цифрам, там сейчас такова, что лишними не будут сколько угодно квалифицированных рук и сколько угодно матчасти. Заодно – ну так, к слову пришлось бы – на местности смогли бы наглядно убедиться, что привитые нашей вакциной спасатели никакой эпидугрозы не несут. Дегенераты, которые назвали бы такое предложение очередным актом гибридной агрессии, конечно, нашлись бы тут же. Но за дегенератами не должны теряться из вида сотни тысяч людей в большой беде – и это сейчас, конечно, главное».
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