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В понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней президент объяснил, почему считает русских и украинцев одним народом.

«Голос Мордора» изучил реакцию на статью и делает вывод, что возражений по существу никто предъявить не сумел:

«В статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" самое неприятное для многих то, что им совершенно нечего толком возразить. Можно лишь хмыкать, скептически улыбаться и нести какую-то запредельную чушь, которую очень сложно принять за мало-мальски весомую аргументацию. Собственно, за то время, что прошло с выхода этой статьи, все это и есть типичная реакция тех, кто не согласен с этой статьей. А не согласных – великое множество. От всей политической Украины и ее западных друзей до отечественных российских адептов беспредельной свободы и демократии. И все в один голос пытаются доказать, что русские и украинцы – это на самом деле не один народ, а статья Путина – лишь обоснование будущей агрессии против Украины. Неуважаемые мои, еще каких-то тридцать лет назад никто в центре и на востоке Украины и думать не думал ни о каком политическом украинстве. Даже украинизация, которая проводилась большевиками практически насильно, не смогла создать такую нацию как украинцы. Единственное ее достижение было лишь в том, что повсеместно навязались какие-то элементы украинского быта, а-ля пресловутая вышиванка, да появились более-менее осмысленные украинский язык и собранное по лоскуткам и уголкам явление, которое получило громкое наименование "украинская культура"».

Журналист-международник Алексей Наумов в своем канале «Внешпол (Алексей Наумов)» пишет, что несмотря на общее прошлое, общего будущего у русских с украинцами нет:

«Любая национальная идентичность постсоветского государства, особенно этнически близкого, построена на отрицании общности судеб разных народов, отрицании единства. Независимая Украина будет все дальше и дальше от России, и при уважении ее суверенитета привлекать ее можно будет только так, как и любое другое независимое государство: экономически. Ни общая история, ни общая победа над немецким нацизмом, никакие культурные связи с десятками Гоголей этого не изменят».

«Мюсли вслух» не соглашаются с Наумовым:

«Высококвалифицированный обозреватель-международник воспринимает как мировую константу то, что является ситуативным выбором правящих элит. Да, в текущих условиях он выгоден. Но в ретроспективе продолжительностью лет в 150-200 легко увидеть прямо противоположную тенденцию, а при удлинении ретроспективы – сменяющие друг друга циклы интеграции и дезинтеграции на всем пространстве Старого Света. Общий язык и общая история, кстати, имеют экономическое измерение. Так, возможность вести дела без переводчиков снижает транзакционные издержки. И наоборот: фактическая утрата русского языка в Эстонии и Латвии сопровождается сокращением экономических связей».

«Белый Филин» считает, что даже население самой Украины не является единым народом:

«Территорию современной Украины можно сравнить с лоскутным одеялом, которое шилось великими державами весь ХХ век. Путин этому уделил довольно много внимания. Современная Украина формировалась путем присоединения очень разных территорий, имеющих собственное историческое и культурное развитие: поэтому и сами украинцы по паспорту и даже по национальности – не один народ. <…> Балканизацию следует понимать не только как объективный и закономерный процесс создания новых государственных и протогосударственных образований, но и как метод управления политическим пространством внешними игроками. Оценивая развитие мировой политики и усиление процессов балканизации, нельзя исключать появления на месте Украины серии отдельных государств. Еще в 2015 г. в беседе с корреспондентом КП я называла несколько сценариев. Возможные будущие границы пройдут по зонам стыка, соприкосновения социокультурных зон. Оптимистичный сценарий в таком случае может выглядеть так – Центральная Украина вокруг Киева, Новороссия и Галиция. Пессимистичный может привести к появлению помимо уже существующих ДНР и ЛНР еще десятка республик – Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ровенской и т.д., а также "вольных" городов типа Одессы».

«338» напоминает, что президент России не в первый раз выступает в роли учителя истории:

«Статья Путина – краткий исторический ликбез (вновь на тему средневековой Руси – ранее было про крещение Руси, набеги печенегов и половцев, не единожды про Русь времен ордынского ига – все относится примерно к одной исторической эпохе), которого могло и не быть, если бы десятилетие назад появился единый учебник истории для пространства СНГ. Разрабатывать который предлагалось всем представителям Содружества. По сути Президенту приходится в ручном режиме делать ту работу, которая была заброшена 30 лет назад, когда единая методика и методическая база преподавания истории для почти 300 млн человек оказалась заброшена. Украиной и темой взаимозависимости русского и украинского народа дело не ограничивается – фактически данное действие может являться призывом академическому сообществу, общественникам, институтам мягкой силы активнее продвигать историческую грамотность на постсоветском пространстве, сталкивающемся с националистическими тезисами. Где-то более, где-то менее успешно, но факт в том, что национализм как составляющая политики памяти, включая преподавание исторической науки, отныне присущ всем странам СНГ».