Телеграм: Уход Горбачева, приезд МАГАТЭ, остановка газа
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Михаил Горбачев и его полутона
Во вторник бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев тепло отзывается о Горбачеве:
«Уход Михаила Сергеевича Горбачева – трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так – к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан. Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых в первую очередь Победа и Космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря подвигам народа, а не системе советской власти. Именно Горбачев сломал систему, которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную. Горбачев проторил путь, который в ином случае не смог бы в последние три с половиной десятилетия пройти наш народ – путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. И при всей противоречивости результатов Горбачев заслуживает уважения, и он заслуживает памяти. Вечная память».
Политолог Михаил Карягин привлекает внимание к восприятию Горбачева российским обществом:
«Сегодня будет много сказано и написано про Горбачева и его роль в истории. По первым публикациям вот что заметил. Нет полутонов. Горбачев воспринимается либо как "освободитель", "демократ", "человек мира", либо как "предатель" и "трус". Столь противоречивые оценки, конечно, в первую очередь говорят о сложности фигуры. А во вторую – о поляризации нашего общества, в котором есть два противоборствующих лагеря с пустующей медианой мнений».
«Всевидящее око» обращает внимание на то, что критики Горбачева после его смерти ведут себя корректно:
«А знаете, чего мы не наблюдаем сейчас в российском сегменте интернета? Массовых, в едином порыве, плясок на костях. Хотя сильно не любили покойного Михаила Сергеевича очень многие. И персонажем, и политиком для патриота России он в любом случае был предельно некомфортным. На Украине таких "некомфортных" моментально записывают во враги всего украинского и агенты Кремля – и начинают толпой оголтело ненавидеть. Вспомнить хотя бы гибель доктора Лизы, которую встретили массовым радостным улюлюканьем. Так вот, Горбачева провожают размышлениями о его исторической и политической роли, провожают сочувствием, провожают сдержанным молчанием, провожают очень по-разному. Кто-то и с откровенной неприязнью, и даже с агрессией. И все это – живые реакции живых людей, они многообразны. А в едином порыве набрасывается топтать труп только стадо натасканных на кровь бандерлогов».
«Китайская угроза» транслирует взгляд Пекина:
«"Разнообразие общественного мнения", которое продвигал Горбачев, привело к выходу из-под контроля общественного мнения. Горбачев позволил некоторым радикалам-реформаторам господствовать в самых влиятельных газетах и изданиях. "Свобода печати", которую он продвигал, привела к потоку реакционной пропаганды. Горбачев добровольно отказался от руководства и надзора за новостями и общественным мнением, идеологическая позиция партии распалась, возникли всевозможные реакционные публикации и телепрограммы. "Снятие запрета на литературу и искусство", за которое он выступал, привело к кризису национального самосознания. Возвращение в литературу диссидентов в эмиграции вызвало кризис идентичности людей со страной».
«Мэйдэй. Хроника пикирования» рассказывает про интересную особенность Горбачева:
«Der Spiegel отмечает у Горбачева "манию величия": в начале 1996 года, приехав на малую родину в Привольное, он сравнил свой путь с крестным путем Христа на Голгофу. Сообщается, что на подмосковной даче Горбачева, куда вхожи лишь немногие друзья политика, есть картина художника Андрея Мягкова, на которой хозяин дома изображен тенью Христа. На правой руке Спасителя – кровоточащее горбачевское родимое пятно».
Украина и её наступление
В понедельник западные СМИ анонсировали контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге страны, в частности, под Херсоном. Попытка наступления действительно была предпринята, однако Вооруженные силы России ее быстро пресекли. В результате атак Украина потеряла 26 танков, 23 боевые машины пехоты и два штурмовика Су-25. Во время попытки наступления погибло 560 украинских военных. В следующие дни недели ВСУ также пытались атаковать на южном направлении, в результате чего теряли людей и технику.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пишет о бессмысленных людских потерях в украинской армии:
«Комичное контрнаступление, переросшее в трагические потери среди загнанных в окопы нацистами людей, опять заканчивается, так и не начавшись. Резидент коллективного Запада Зеленский уже скоро отчитается перед своими кураторами, что не смог захватить Херсон, и попросит еще денег и оружия, совершенно не думая о тех 1000+ человек, погибших под Херсоном. Эта страшная математика сломанных судеб и оборвавшихся жизней навсегда закроет провальный американский проект "Украина". Итог всей этой истории уже очевиден и предрешен. Херсон готовится стать субъектом Российской Федерации, и никто не сможет этому помешать».
«Парламент Z кнопкой» объясняет, зачем украинскому президенту Владимиру Зеленскому понадобилось бросать своих солдат на убой:
«Бои были своего рода медийными отчетами для западных кураторов Зеленского. Их целью было создание видимости активных боевых действий перед встречей с ЕС в Праге. Банковая хочет получить еще больше оружия, за что и заплатила жизнями 500 ВСУшников вчера. Ну и на сдачу сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такие контрнаступления Шредингера явно будут продолжаться, особенно учитывая грядущие референдумы на освобожденном юго-востоке. Военной пользы от них никакой, но медийный эффект они все-таки имеют».
Политолог Юрий Баранчик отмечает, что даже у украинских патриотических СМИ нет иллюзий:
«Броски ВФУ в сторону Херсона окончились настолько очевидным провалом, что "перемоги" не усмотрели даже самые невменяемые украинские СМИ. Единственная "важлива перемога", о которой сообщают в Киеве – это победа украинской волейбольной команды над Тунисом. <…> Иллюзии украинских патриотов насчет долгожданного "контрнаступу" сохранялись до утра 30 августа, когда жители Херсона начали публиковать видео достаточно активной перестрелки на окраинах города. Быстро выяснилось, что шум был связан с уничтожением пробравшейся к городу украинской ДРГ, и о том, что Украина "отбивает Херсон", речи опять нет. "Говорящая голова" офиса Зеленского по имени Арестович прокомментировала, что "началась активная часть по освобождению юга". Правда, активность выражается "не в стремительной атаке". А в "плановой медленной операции по перемалыванию противника", поскольку средства – ограничены. С учетом результатов атаки у уцелевших военнослужащих Украины может быть свое мнение насчет "перемалывания"».
«Мюсли вслух» рассуждают о вранье Арестовича:
«Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил в соцсетях, что украинская армия перешла в наступление на юге. "Сегодня началась активная часть по освобождению юга от российских захватчиков, – написал Арестович. – Этот процесс не будет очень быстрым, но закончится установлением украинского флага над всеми населенными пунктами Украины". Вчерашнее "маленькое симпатичное наступление", как его назвала говорящая киевская голова, обернулось для ВСУ потерей нескольких сотен солдат и десятков единиц бронетехники. Тем не менее, Арестович продолжает придерживаться выведенной им же национальной идеи Украины: "Врать как можно больше себе и другим, потому что если сказать правду – рухнет все". Предположим, что на тех украинцев, кто уже побывал под ураганным русским артиллерийским огнем, эта оригинальная формула действует слабо».
«Кот и кошка Крамника» ждут продолжения:
«Украинское наступление под Херсоном, на первый взгляд, завершается тягостным недоумением с большими потерями для ВСУ (возможно, до двух лишенных боеспособности БТГ) при крайне невнятных результатах, но есть ощущение, что это не конец истории – так было бы слишком просто. Продолжением может стать удар где-то еще, не исключено, что и более масштабный. Фронт длинный, мест много. Перспективных направлений поменьше, но тоже достаточно».
МАГАТЭ и её миссия
В четверг миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре. Эксперты провели на станции около четырех часов и сообщили, что собрали много важной информации. По словам главы МАГАТЭ, специалисты агентства сохранят на АЭС постоянное присутствие.
Визит миссии проходил на фоне обстрелов города и атомной станции со стороны ВСУ. Значительная часть обстрелов пришлась на жилые районы. Кроме того, российские военные потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ, который пытался высадиться на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от АЭС и захватить ее. Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС.
«АДЕКВАТ Z» комментирует атаки ВСУ:
«Кажется – а сегодня с особенной силой – что одним из основных наших ожиданий от МАГАТЭ является независимое авторитетное мнение: в этой обстановке станции работать нельзя, действующие реакторы надо останавливать. Также кажется, что сегодня укры сделали просто все от себя зависящее, чтобы этим и кончилось. С соответствующими последствиями для своей энергетики на весь холодный сезон. Гопак на граблях в действии».
«Землянка» пишет о британском следе:
«Британская спецоперация (язык не поворачивается назвать ее украинской) задумывалась по всем правилам военной науки. Более мелкая передовая группа десанта должна была закрепиться на границах АЭС и контрольно-пропускных пунктах, а основная группа – завершить операцию, навалившись численностью и огневой мощью. Операция была рассчитана не только на военный и политический, но и медийный успех: заезжавшая в этот же день на ЗАЭС инспекционная группа МАГАТЭ увидела бы состояние дел на станции в "украинской версии", с уничтоженными компрометирующими киевский режим уликами. Ну а нарко-президент Владимир Зеленский вопил бы на весь мир о "перемоге". Однако этим планам не суждено было сбыться. Передовая группа была быстро уничтожена, а две баржи с основным "контингентом" – потоплены. В итоге этот англо-украинский десант понес колоссальные потери, есть даже сообщения о пленных британских офицерах, вероятно, находившихся с передовой группой десанта: судьба пассажиров барж была незавидной. <…> Возможно, в послевоенное время об этих событиях и о подвиге наших бойцов снимут фильм: сюжет сегодняшнего боя у ЗАЭС абсолютно кинематографичен».
«Разведупр-РККА» рассказывает, как запорожские власти знакомили международных экспертов с происходящим в регионе:
«По пути на контролируемую Россией территорию колонна машин немного задержалась: миссия МАГАТЭ встряла в очередь из других въезжающих в занятую российскими силами часть Запорожья. Глава местной администрации Евгений Балицкий заявил, что его просили ускорить процесс пропуска международных экспертов через КПП, но он отказался. "Я на предложение ускорить процесс сказал, что я не собираюсь ускорять этот процесс, пускай стоят в очереди... Пусть стоят в очереди и поговорят с людьми, люди им все расскажут, расскажут им правду, нам нечего скрывать"».
«ПРАВДИВАЯ ПРАВДА» рассчитывает на объективность инспекторов МАГАТЭ:
«По идее задача атомщиков МАГАТЭ должна носить не политический (кстати, некоторые члены из стран НАТО), а технический характер. Их цель – сохранить безопасность на объекте. И в этом им, конечно, "помогают" обстрелы со стороны ВСУ. <…> Если для достижения безопасности будут предложены политические решения, то ангажированность комиссии будет очевидна всем. Хотя членам комиссии будет очень сложно остаться безучастными к происходящему, ведь они на собственной шкуре почувствовали "заботу" Украины о предотвращении аварии. Ожидаем их честных выводов в надежде на то, что они не будут поступать так, как это делали продажные ОБСЕ и ОЗХО».
«338» призывает не возлагать на МАГАТЭ слишком большие надежды:
«Что до миссии МАГАТЭ, на которую чуть ли не молятся, то будем несколько критичны. Да, дипломатическая победа, плодом которой является поездка миссии организации, очевидна. Однако и всякие ОБСЕшники и ООНовцы почти 8 лет сидели в Донецке и не просто избирательно подходили к выполнению своих обязанностей, но и работали на Киев, который никак не стремился к миру. Ах, да: еще эти наблюдатели в Донецке за гостиницу не заплатили, тоже немаловажный штрих».
Евросоюз и его визы
В среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза достигли договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. В Ассоциации туроператоров России объяснили, что это будет значить для россиян: на шенгенскую визу нужно будет подавать больше документов, ее стоимость вырастет с 35 до 80 евро, сроки оформления могут растянуться на полгода, количество многократных виз сильно сократится.
«Банкста» констатирует, что Евросоюз снова выстрелил себе в ногу:
«Из-за закрытия виз Европа может потерять примерно 34,5 млрд долларов в год (столько россияне тратили на туризм в год до пандемии) только от официальных турпоездок россиян. Также сократятся покупки недвижимости, инвестиции и переводы. Это положительно скажется на сокращении оттока капитала из России. Так как траты европейцев на покупку недвижимости или туризма были несравнимыми. В допандемийный год больше россиян тратили туристы из Китая – $277 млрд. Но они тоже не самые желанные гости».
«Харисов о политике» предполагает, почему в ЕС отказались от идеи полностью запретить выдачу виз россиянам:
«Евросоюз, несмотря на активное лоббирование наиболее ярых русофобов, согласовать полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам все же не смог. <…> Этот пакет санкций не прошел, но не потому, что Европа решила включить в круг демократии россиян и не потому, что там отказались от идеи разграничения по национальному признаку. Просто бунтуют элитные курорты, люксовые бренды и прочие кварталы красных фонарей, куда так любили захаживать наши туристы. Да и виллы сами себя на Лазурном берегу не займут. Понимать нужно».
Сенатор Григорий Карасин пишет о том, что на самом деле обсуждали главы МИД ЕС:
«Речь шла, по сути, не столько о визах, сколько о механизме по расколу российского общества. Зазвучал тезис о " возрастных группах" для поездок россиян в Европу. Мы эти приемы хорошо помним по 90-м. Нужны объекты для разработки "прелестями" европейских ценностей. Неужели не понимают люди, что сейчас это тупиковая затея? Больше реализма, друзья! Впрочем, понятно, что в "коллективном западном сообществе" пробиться к здравому смыслу очень сложно».
Политический обозреватель Андрей Гусий пишет о расколе ЕС:
«Получается интересная ситуация. Вроде как что-то отменили, ужесточили меры. Но при этом коридор решений остается абсолютно тем же. В общем, решение принято для того, чтобы – сохранить ЕС. Приняты такие правила, чтобы все страны внутри смогли сохранить действующие системы. Ведь если не отменить упрощенный режим, то признать – часть стран, которые не выдают виз россиянам, нарушают законы ЕС. В таком случае их надо было бы исключить. Такая гибкость – верный шаг к расколу».
«Мейстер» комментирует творческий подход Финляндии:
«Вслед за идеей "паспорта хорошего русского" родилась идея "визы хорошего русского" – правительство Финляндии рассматривает возможность ввести новый тип визы "для правозащитников, членов гражданского общества и оппозиционных журналистов". В целом суть идеи понятна – оставить лазейку для тех, кто хочет уехать "от кровавого режима", так что интересно, что потребуется для подтверждения оппозиционности? Просто статьи в "Новой" или выступления на "Эхе", или что-то серьезнее, типа статуса иноагента? А в целом это очередная лопата земли на гроб отечественной "либеральной оппозиции" со стороны Запада – моральным авторитетом в России обладатели подобных виз не будут пользоваться в принципе, даже у людей, критично относящихся к власти, но настроенных патриотически».
Газпром и его ремонты
В среду «Газпром» полностью остановил газопровод «Северный поток» на три дня для ремонта единственной работающей турбины Siemens. В конце прошлой недели представитель Еврокомиссии заявил, что организация продолжает изучать возможность установления предельной стоимости газа из России.
«Темник» наблюдает за тем, как страны ЕС готовятся к снижению потребления газа:
«"Северный поток" отключили на трое суток для техобслуживания. Это событие снова актуализирует для Европы тему выживания без российского газа, так как готовятся там к худшему. Вопрос обсудят европейские министры энергетики 9 сентября. Сейчас ситуация плачевная. Альтернативу "голубому топливу" из России просто негде взять. Катар, Норвегия и США – это несерьезно. Они физически не дадут достаточное количество ресурсов. То есть "газовое" предложение увеличить у Европы не получится. Остается другая стратегия – уменьшать "газовый" спрос. И не исключено, что принудительно. Еврокомиссия заговорила о нормировании потребления газа, ей вторит и Германия. Ну, а Франция, хоть и аккуратно, но подняла тему веерных отключений».
Политик Елена Панина рассказывает, что Запад продолжает покупать у России энергоресурсы вопреки собственным санкциям:
«Два боевых листка глобальной экономики, британская Financial Times и американская The Wall Street Journal, выстрелили дуплетом, опубликовав по пространной статье о "новом торговом порядке" в отношениях России и Запада. Первая рассказала о пересмотренных правилах игры при торговле российским газом, вторая раскрыла свежие схемы перепродажи российской нефти. Смысл того и другого сводится к следующему: Запад как покупал, так и продолжает покупать энергоресурсы из России, невзирая на собственные санкции, просто делает это окольными путями. Продравшись сквозь непременные мантры о том, как "страны демократии жестоко подрывают экономику РФ", легко уяснить суть обеих публикаций – "Все остались при своих". <…> Впрочем, кое-что изменилось, между строк признают FT и WSJ: 1. Москва показала Западу, где она видала его санкции, а также изоляцию. 2. Европа впадает в зависимость от Китая, продающего ей излишки (российского) СПГ, – и для нее это кончится плохо. 3. Незападный мир убедился, что давление Запада можно не только обходить, но и использовать к собственной выгоде».
«Cass&Ra» считает, что Европе пора возвращаться в реальность:
«Пока ни одной европейской стране не удалось найти возможность заместить поставки российского газа чьим-то другим. Все красивые заявления о том, что "Америка нас спасет", в итоге неизменно оказывались пустышками. Эксперты же сразу говорили – нет таких объемов газа ни у кого и в ближайшие годы не будет. Можно сказать, что сейчас Россия планомерно, шаг за шагом реализует специальную газовую операцию по приведению европейцев в чувство. А то совсем потерялись в своих иллюзиях – пора возвращаться на грешную землю».
«РосСкандал» пишет о проблемах простых европейцев:
«"Достижения" русофобии: инфляция бьет рекорды, за ЖКУ платить нечем 99% населения. Власти прибалтийских вымиратов и Молдавии гавкают на Россию почти синхронно. Из кожи вон лезут, чтобы услужить США! Но в итоге загоняют своих граждан за грань нищеты… В Молдавии только 1% жителей сможет полностью оплачивать счета за отопление и электроэнергию по действующим тарифам. В Литве инфляция по итогам августа достигла рекордных за 25 лет 21,1%. А первое место за Эстонией – выше 23%. Русофобскими странами бывшего СССР давно рулят приспешники госдепа. Походу хозяева поставили им задачу, как и Зеле, истребить собственное население…»
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