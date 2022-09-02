Телеграм: Уход Горбачева, приезд МАГАТЭ, остановка газа

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В понедельник западные СМИ анонсировали контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге страны, в частности, под Херсоном. Попытка наступления действительно была предпринята, однако Вооруженные силы России ее быстро пресекли. В результате атак Украина потеряла 26 танков, 23 боевые машины пехоты и два штурмовика Су-25. Во время попытки наступления погибло 560 украинских военных. В следующие дни недели ВСУ также пытались атаковать на южном направлении, в результате чего теряли людей и технику.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов пишет о бессмысленных людских потерях в украинской армии:

«Комичное контрнаступление, переросшее в трагические потери среди загнанных в окопы нацистами людей, опять заканчивается, так и не начавшись. Резидент коллективного Запада Зеленский уже скоро отчитается перед своими кураторами, что не смог захватить Херсон, и попросит еще денег и оружия, совершенно не думая о тех 1000+ человек, погибших под Херсоном. Эта страшная математика сломанных судеб и оборвавшихся жизней навсегда закроет провальный американский проект "Украина". Итог всей этой истории уже очевиден и предрешен. Херсон готовится стать субъектом Российской Федерации, и никто не сможет этому помешать».

«Парламент Z кнопкой» объясняет, зачем украинскому президенту Владимиру Зеленскому понадобилось бросать своих солдат на убой:

«Бои были своего рода медийными отчетами для западных кураторов Зеленского. Их целью было создание видимости активных боевых действий перед встречей с ЕС в Праге. Банковая хочет получить еще больше оружия, за что и заплатила жизнями 500 ВСУшников вчера. Ну и на сдачу сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такие контрнаступления Шредингера явно будут продолжаться, особенно учитывая грядущие референдумы на освобожденном юго-востоке. Военной пользы от них никакой, но медийный эффект они все-таки имеют».

Политолог Юрий Баранчик отмечает, что даже у украинских патриотических СМИ нет иллюзий:

«Броски ВФУ в сторону Херсона окончились настолько очевидным провалом, что "перемоги" не усмотрели даже самые невменяемые украинские СМИ. Единственная "важлива перемога", о которой сообщают в Киеве – это победа украинской волейбольной команды над Тунисом. <…> Иллюзии украинских патриотов насчет долгожданного "контрнаступу" сохранялись до утра 30 августа, когда жители Херсона начали публиковать видео достаточно активной перестрелки на окраинах города. Быстро выяснилось, что шум был связан с уничтожением пробравшейся к городу украинской ДРГ, и о том, что Украина "отбивает Херсон", речи опять нет. "Говорящая голова" офиса Зеленского по имени Арестович прокомментировала, что "началась активная часть по освобождению юга". Правда, активность выражается "не в стремительной атаке". А в "плановой медленной операции по перемалыванию противника", поскольку средства – ограничены. С учетом результатов атаки у уцелевших военнослужащих Украины может быть свое мнение насчет "перемалывания"».

«Мюсли вслух» рассуждают о вранье Арестовича:

«Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил в соцсетях, что украинская армия перешла в наступление на юге. "Сегодня началась активная часть по освобождению юга от российских захватчиков, – написал Арестович. – Этот процесс не будет очень быстрым, но закончится установлением украинского флага над всеми населенными пунктами Украины". Вчерашнее "маленькое симпатичное наступление", как его назвала говорящая киевская голова, обернулось для ВСУ потерей нескольких сотен солдат и десятков единиц бронетехники. Тем не менее, Арестович продолжает придерживаться выведенной им же национальной идеи Украины: "Врать как можно больше себе и другим, потому что если сказать правду – рухнет все". Предположим, что на тех украинцев, кто уже побывал под ураганным русским артиллерийским огнем, эта оригинальная формула действует слабо».

«Кот и кошка Крамника» ждут продолжения:

«Украинское наступление под Херсоном, на первый взгляд, завершается тягостным недоумением с большими потерями для ВСУ (возможно, до двух лишенных боеспособности БТГ) при крайне невнятных результатах, но есть ощущение, что это не конец истории – так было бы слишком просто. Продолжением может стать удар где-то еще, не исключено, что и более масштабный. Фронт длинный, мест много. Перспективных направлений поменьше, но тоже достаточно».