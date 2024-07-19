Телеграм: Ухо Трампа, грязь Сены, мобилизация 16-летних

3

На этой неделе активизировалась дискуссия о том, не чрезмерно ли строго действуют сотрудники российских спецслужб, которые проводят фильтрацию прибывающих в РФ украинцев в единственном месте, где они сейчас могут пересечь границу с Россией – в подмосковном аэропорту «Шереметьево». Многие украинцы жалуются, что их якобы безосновательно депортировали. Другие простодушно сознаются, что делали в соцсетях антироссийские заявления, но удалили их, и удивляются, как это ФСБ удалось все восстановить.

Писатель Андрей Ваджра объясняет, почему лучше перестраховаться:

«Тут некоторые из бывших укрограждан, осевших на российской территории, очень сильно переживают в соцсетях по поводу своих бывших соотечественников, которых разворачивают в Шереметьево. <…> Может, этим сердобольным стоит пообщаться по данному вопросу с сотрудниками ФСБ? Думаю, они им расскажут о том, что сейчас творится в среде попавших (за последние годы) в Россию укрограждан, и как их пытаются дистанционно использовать украинские спецслужбы. Для тех, кто "на ручнике", поясняю: по большому счету не имеет значения, виновен в чем-то перед Россией пытающийся въехать на ее территорию укрогражданин или нет. Он даже может быть абсолютно "чистым". Но проблема в том, что потом на этого "чистого" укрогражданина выходят украинские спецслужбы и начинается его примитивная вербовка с помощью подкупа, шантажа и запугивания. Надо учитывать то, что украинец, оказавшийся в России, так или иначе сохраняет личную связь с Украиной. И в этом его уязвимость (особенно если он глуп и труслив). А поэтому, пока существует Украина и ее спецслужбы, все пытающиеся въехать в Россию укрограждане представляют собой потенциальную разведывательную, террористическую и диверсионную угрозу. Именно по этой причине ФСБ сейчас исходит из оптимального алгоритма: "лучше не пустить, чем пустить", т. е. – лучше перебдеть, чем недобдеть».

«АДЕКВАТ Z» соглашается:

«Каждый, кто хотя бы краем глаза наблюдал бесчисленные и бесстыдные излияния хохлов, получивших от ворот поворот на фильтрации в Шереметьево, согласится: в страну ежедневно пытается впереться большое количество неизлечимо чужих, которые в лучшем случае будут гадить исподтишка и детей вырастят такими же, в худшем – станут элементной базой шпионажа, диверсий и терактов. Каждый, кто хотя бы краем глаза наблюдал за дискуссиями по вопросу пропускного режима в Шереметьево, не даст соврать: все суждения (или, точнее, прямые и безапелляционные требования), что фильтрационный режим надо смягчать и тем более отменять, исходят от осевших в России бывших жителей сопредельной территории. За редким исключением – тех же самых, которые яростно облаивают институт лишения приобретенного гражданства за совершение преступления. В размашистые обобщения пускаться не буду, а просто констатирую неоспоримое: каждый, кто жаждет видеть в России больше нелояльного контингента и больше безнаказанности для него, был, есть и, несомненно, всегда будет неизлечимо чужим для страны. Причем абсолютно независимо от декларативной позиции, занимаемой по любым другим вопросам».

«Fritzmorgen» благодарит сотрудников спецслужб, проводящих фильтрацию:

«Типичная жалоба, цитирую: "Они по скану моего лица смогли определить мой немецкий номер и увидеть все то, что я в мессенджерах с этого номера писал и лайкал. Эту немецкую сим-карту я даже с собой не брал, выкинул до приезда в Минск. Все обнаружили и направили меня на депортацию". <…> От осуждения строгих проверяющих я бесконечно далек. Напротив, мы с вами должны сказать спасибо сотрудникам фильтрационной службы аэропорта Шереметьево, так как они делают для подъема престижа России больше, чем кто бы то ни было сейчас – за исключением, конечно, наших доблестных вооруженных сил. И внутри страны, и за рубежом зрители наблюдают предельно наглядную картину: Россия – это комфортное, сытное и благоустроенное место, куда многие хотят переехать, но куда пускают далеко не всех. Германия, США? Нет, там уже делать нечего, это страны третьего мира, у которых повестка отняла не только настоящее, но и будущее. Россия – вот страна мечты для тех, кто хоть немного разбирается, что к чему. Это большой праздник для меня: наконец-то мы проводим правильную имперскую политику».

«Логика Маркова» считает, что рассказы о строгой фильтрации – украинская провокация:

«Хитрая операция СБУ смогла подчинить себе огромную часть российского сегмента соцсетей, на время. Рассказываю. 1. Придумали схему и потоком выдали серию вирусных постов по этой схеме. 2. Схема поста: пишет какая-то женщина, которая пыталась въехать в Россию, но ей отказали во въезде российские пограничники. 3. Далее идут рассказы. Примерно такие. Я ненавижу Рашку, но надо было туда приехать. Поэтому я стерла все свои лайки "Правому Сектору" [организация признана экстремистской и запрещена на территории России – ред.] из телефона. Или – выбросила свою симку. Но российские пограничники такие крутые, они смогли найти все эти уничтоженные данные и на их основании отказали мне во въезде. 4. Тысячи российских патриотичных людей делают тысячи перепостов со словами гордости за крутость и хайтек российских погранцов. 5. Но все такие рассказы – полное вранье. 6. Цель этих вирусных рассказов – отпугнуть граждан Украины, которые хотят приехать в Россию. 7. А граждане Украины хотят приехать в Россию сейчас все больше и больше. И это может стать политическим фактором: в мире будут видеть, что Россия воспринимается жителями Украины не как агрессор, раз так много украинцев хотят приехать в Россию. Поэтому Зеленский приказал СБУ постараться напугать украинцев, – чтобы они не ехали в Россию. 8. Поэтому всех предупреждаю: такие рассказы, которые массово вдруг появились в соцсетях, – фейки СБУ. Не надо делать их перепосты. А если сделали – удалите эти вирусные посты производства СБУ».

«Кошкин Сибиряк» видит пробелы в такой логике:

«Из Ваших восьми выводов очень логично следуют еще два: 9. Фильтрацию несчастных граждан Украины в погранзоне аэропорта Шереметьево на самом деле осуществляют переодетые агенты СБУ. 10. Сама идея фильтрации граждан Украины реализована по прямому указанию агентов СБУ, находящихся в руководстве Российской Федерации».

