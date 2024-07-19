Телеграм: Ухо Трампа, грязь Сены, мобилизация 16-летних
Открытие новых дорог, покушение на Трампа, фильтрация украинцев в Шереметьево, ужесточение мобилизации на Украине и подготовка к Олимпиаде стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Открытие новых дорог
Во вторник Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери, на церемонию открытия он приехал за рулем Lada Aura. Дорожный обход Твери протяженностью свыше 62 километром является финальным этапом строительства трассы М-11 «Нева». Его открытие обеспечивает непрерывное бессветофорное скоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом.
В тот же день президент России по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области. Открытие этой 100-километровой дороги разгружает дорогу на плотине Жигулевской ГЭС. Строительство велось в рамках международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Обход включает в себя мост через Волгу длиной более 3,7 километра, который вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России.
Политик Андрей Метельский считает, что эти события сложно переоценить:
«Опережающее развитие связности регионов России с помощью сети скоростных автомобильных дорог имеет огромное значение для развития самого большого государства в мире. Создание такой сети приносит ощутимые экономические, социальные и культурные выгоды. С экономической точки зрения, сеть скоростных автомобильных дорог позволит улучшить доступность и эффективность транспортной инфраструктуры. Быстрая и безопасная транспортная связь между регионами способствует развитию торговли, туризма и инвестиций. Благодаря этому регионы могут получить новые возможности для экономического роста и развития. Социально, создание сети современных магистралей способствует улучшению качества жизни граждан. Быстрый и безопасный доступ к различным регионам позволяет людям свободно перемещаться, посещать родственников и друзей, а также получать доступ к образованию и медицинским услугам. Это способствует укреплению социальных связей и повышению уровня благополучия населения. Культурно, сеть скоростных автомобильных дорог способствует развитию туризма и культурного обмена между регионами».
«Мейстер» пишет про обход Твери:
«Новая дорога закончена на год раньше срока и сделает дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга на 30-50 минут короче. Отметим, что это событие знаменательно не только в плане дальнейшего укрепления логистических связей макрорегиона, расположенного между двумя крупнейшими агломерациями страны, а также повышения качества жизни населения Твери, чьи улицы разгрузит дорога. Это показатель резко выросших компетенций нашего строительного сектора, который стал способен сдвигать сроки реализации непростых проектов влево сразу на год. Еще одним интересным моментом стало появление президента на Lada Aura, серийное производство которой анонсировано на осень. Таким образом, Путин вновь выступил амбассадором отечественного автопрома (вспомним его автопробег на Lada Kalina в 2010 году), продемонстрировав новинку публике. Лучше рекламы и не придумаешь, производителю осталось только оправдать доверие президента, выпустив на рынок качественный и очень нужный в условиях санкций продукт».
«Обход Тольятти» хвастается:
«За первые полные сутки эксплуатации обхода Тольятти по дороге проехали 14 800 автомобилей. С учетом тестового бесплатного периода и ремонта на Жигулевской ГЭС полученный результат соответствует базовым прогнозам. Данные фиксировались по количеству выдаваемых талонов на пунктах взимания платы за 24 часа 17 июля 2024 года. Дорога – это то, что соединяет. Неважно, где она проложена – между странами, регионами или городами. В конечном итоге дорога всегда соединяет людей. Она помогает им становиться ближе. Чем короче путь и чем он легче, тем быстрее это происходит и меньших усилий требует. Хорошая дорога помогает видеть перспективы и строить планы, она стимулирует не ждать, а действовать. По хорошей дорогой скорее доставят груз, быстрее приедет гость, а принять приглашение ему будет проще. Когда сокращаются расстояния, проще договориться о деловой встрече, увидеться с друзьями, родными и близкими».
«Всевидящее око» отмечает, что президент России не зря придает такое большое значение дорожной инфраструктуре:
«По словам Путина, надежные дороги – это одно из ключевых условий роста всей российской экономики. И действительно, для такой огромной страны, как Россия, логистическая связность имеет колоссальное значение. Поэтому даже такие относительно небольшие (в масштабах РФ) дорожные проекты, как обход Твери и Тольятти, оказывают серьезный эффект на развитие всей страны».
Покушение на Трампа
В субботу на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс попытался его застрелить. Пуля задела ухо Трампа, погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения. Крукса застрелили, мотивы его покушения остались неизвестными. В понедельник в Висконсине начался съезд Республиканской партии, на котором Трампа утвердили кандидатом в президенты.
После покушения на Трампа его популярность резко возросла, отмечает «БайБайден»:
«Покушение подарило Трампу отличный пиар. Кандидат в президенты США не только легко отделался, но и получил еще большую любовь своих фанатов. Обожателей Трампа захлестнул новый тренд, который запустил известный "клон" Дональда. Он нацепил на ухо повязку, прямо как у экс-президента. Теперь это делают и его фанаты. Ждем новый аксессуар от Gucci или Balenciaga».
«Доктор Z прописал» наблюдает за конспирологами:
«Каждый третий сторонник президента США Джо Байдена считает, что покушение на Дональда Трампа было постановкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Morning Consult, которые приводит журнал Newsweek. Чуть более 33% сторонников Байдена высказали мнение, что "нападение было постановочным, и его целью никогда не было убийство бывшего президента". Что интересно, аналогичной точки зрения придерживаются и 12% сторонников Трампа. Каждый пятый из числа респондентов считает, что теория о подстроенном покушении правдоподобна, однако 62% опрошенных не верят в убедительность такой версии. А еще говорят, будто сторонники Трампа склонны принимать во внимание конспирологические теории. Со сторонниками Байдена это тоже вполне работает».
«С берега Гудзона» отвечает сторонникам теорий заговора:
«Проблема с любым заговором/постановкой/фальсификацией/комбинацией и пр. не просто в том, что при большом масштабе и количестве участников, которые все живые люди, все трудно провернуть, как по нотам. В добавок к этому сегодня есть и проблема второго порядка. Что бы и как бы искусно ни провернули, что скажет публика, в том числе и та, для которой якобы осуществляется постановка? "Не верим!". Дальше будет придуман триллион версий, подавляющее большинство из которых не могло даже и прийти в голову заговорщикам (придумывающих-то все равно больше), все разоблачат и обвинят кого угодно, друг друга и всех. Народ-то нынче ученый, все про все знают из интернетов. На мякине не проведешь! То есть цели любого хитрого плана максимальной публичности для воздействия на большие социальные процессы оказываются по сути недостижимы. Поэтому, думаю, и сейчас дело простое, без многоходовочек – Трампа хотели убить, чтобы убить Трампа».
Политолог Дмитрий Дробницкий подчеркивает, что покушение на Трампа было воспринято в США как вопиющий непрофессионализм Секретной службы:
«Глава надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер подписал официальную повестку на имя директора Секретной службы США (USS) Кимберли Чэтл с вызовом на допрос на заседание комитета. В сопроводительном письме к повестке говорится: "Попытка убийства бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты от Республиканской партии представляет собой полный провал основной миссии агентства и требует надзорного разбирательства со стороны Конгресса". <…> Накануне выдачи повестки источник в Секретной службе подтвердил изданию Scripps News, что агентство не прочесывало крышу, на которой находился стрелок, заявив, что охрана этого здания была возложена на местные правоохранительные органы. Однако представитель полиции штата Пенсильвания заявил, что департамент предоставил "все ресурсы", которые Секретная служба запросила для митинга Трампа, в том числе от 30 до 40 полицейских в тактической экипировке с автоматическим оружием (их еще называют "солдатами"), которые помогали охранять внутренний периметр, но "не несли ответственности за охрану" здания или имущества, на котором оно расположено. После стрельбы на митинге Трампа в Пенсильвании Читл, общаясь со СМИ, сказала корреспонденту ABC News: "Я беру ответственность на себя"».
Кандидатом в вице-президенты Трамп выбрал сенатора Джей Ди Вэнса, который выступает против помощи Украине.
«Проснувшийся дракон» рассказывает, почему китайцам не понравилась кандидатура вице-президента:
«Новость о назначении Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США захлестнула инфополе. Мы тоже не остаемся в стороне – публикуем небольшую подборку высказываний политика о КНР. "Прямо сейчас Джо Байден не отправляет обещанное оружие на Тайвань, потому что мы отправляем это оружие на Украину или куда-то еще". "Нам нужно предотвратить китайское вторжение на Тайвань. Случившись, оно обернется катастрофой для США". "Настало время вернуть производство в США, чтобы американцы не зависели от Китая". "У нас нет производственных мощностей, чтобы сосредоточиться на Китае и Украине одновременно. У нас есть либо российская угроза, либо китайская, и мы можем защищать либо Украину, либо Тайвань. Я думаю, мы не сможем защитить обе страны вместе". Вэнс призывал к введению широкомасштабных пошлин особенно на товары из Китая, поскольку они представляют собой угрозу для американских рабочих мест и торговли».
Фильтрация украинцев в Шереметьево
На этой неделе активизировалась дискуссия о том, не чрезмерно ли строго действуют сотрудники российских спецслужб, которые проводят фильтрацию прибывающих в РФ украинцев в единственном месте, где они сейчас могут пересечь границу с Россией – в подмосковном аэропорту «Шереметьево». Многие украинцы жалуются, что их якобы безосновательно депортировали. Другие простодушно сознаются, что делали в соцсетях антироссийские заявления, но удалили их, и удивляются, как это ФСБ удалось все восстановить.
Писатель Андрей Ваджра объясняет, почему лучше перестраховаться:
«Тут некоторые из бывших укрограждан, осевших на российской территории, очень сильно переживают в соцсетях по поводу своих бывших соотечественников, которых разворачивают в Шереметьево. <…> Может, этим сердобольным стоит пообщаться по данному вопросу с сотрудниками ФСБ? Думаю, они им расскажут о том, что сейчас творится в среде попавших (за последние годы) в Россию укрограждан, и как их пытаются дистанционно использовать украинские спецслужбы. Для тех, кто "на ручнике", поясняю: по большому счету не имеет значения, виновен в чем-то перед Россией пытающийся въехать на ее территорию укрогражданин или нет. Он даже может быть абсолютно "чистым". Но проблема в том, что потом на этого "чистого" укрогражданина выходят украинские спецслужбы и начинается его примитивная вербовка с помощью подкупа, шантажа и запугивания. Надо учитывать то, что украинец, оказавшийся в России, так или иначе сохраняет личную связь с Украиной. И в этом его уязвимость (особенно если он глуп и труслив). А поэтому, пока существует Украина и ее спецслужбы, все пытающиеся въехать в Россию укрограждане представляют собой потенциальную разведывательную, террористическую и диверсионную угрозу. Именно по этой причине ФСБ сейчас исходит из оптимального алгоритма: "лучше не пустить, чем пустить", т. е. – лучше перебдеть, чем недобдеть».
«АДЕКВАТ Z» соглашается:
«Каждый, кто хотя бы краем глаза наблюдал бесчисленные и бесстыдные излияния хохлов, получивших от ворот поворот на фильтрации в Шереметьево, согласится: в страну ежедневно пытается впереться большое количество неизлечимо чужих, которые в лучшем случае будут гадить исподтишка и детей вырастят такими же, в худшем – станут элементной базой шпионажа, диверсий и терактов. Каждый, кто хотя бы краем глаза наблюдал за дискуссиями по вопросу пропускного режима в Шереметьево, не даст соврать: все суждения (или, точнее, прямые и безапелляционные требования), что фильтрационный режим надо смягчать и тем более отменять, исходят от осевших в России бывших жителей сопредельной территории. За редким исключением – тех же самых, которые яростно облаивают институт лишения приобретенного гражданства за совершение преступления. В размашистые обобщения пускаться не буду, а просто констатирую неоспоримое: каждый, кто жаждет видеть в России больше нелояльного контингента и больше безнаказанности для него, был, есть и, несомненно, всегда будет неизлечимо чужим для страны. Причем абсолютно независимо от декларативной позиции, занимаемой по любым другим вопросам».
«Fritzmorgen» благодарит сотрудников спецслужб, проводящих фильтрацию:
«Типичная жалоба, цитирую: "Они по скану моего лица смогли определить мой немецкий номер и увидеть все то, что я в мессенджерах с этого номера писал и лайкал. Эту немецкую сим-карту я даже с собой не брал, выкинул до приезда в Минск. Все обнаружили и направили меня на депортацию". <…> От осуждения строгих проверяющих я бесконечно далек. Напротив, мы с вами должны сказать спасибо сотрудникам фильтрационной службы аэропорта Шереметьево, так как они делают для подъема престижа России больше, чем кто бы то ни было сейчас – за исключением, конечно, наших доблестных вооруженных сил. И внутри страны, и за рубежом зрители наблюдают предельно наглядную картину: Россия – это комфортное, сытное и благоустроенное место, куда многие хотят переехать, но куда пускают далеко не всех. Германия, США? Нет, там уже делать нечего, это страны третьего мира, у которых повестка отняла не только настоящее, но и будущее. Россия – вот страна мечты для тех, кто хоть немного разбирается, что к чему. Это большой праздник для меня: наконец-то мы проводим правильную имперскую политику».
«Логика Маркова» считает, что рассказы о строгой фильтрации – украинская провокация:
«Хитрая операция СБУ смогла подчинить себе огромную часть российского сегмента соцсетей, на время. Рассказываю. 1. Придумали схему и потоком выдали серию вирусных постов по этой схеме. 2. Схема поста: пишет какая-то женщина, которая пыталась въехать в Россию, но ей отказали во въезде российские пограничники. 3. Далее идут рассказы. Примерно такие. Я ненавижу Рашку, но надо было туда приехать. Поэтому я стерла все свои лайки "Правому Сектору" [организация признана экстремистской и запрещена на территории России – ред.] из телефона. Или – выбросила свою симку. Но российские пограничники такие крутые, они смогли найти все эти уничтоженные данные и на их основании отказали мне во въезде. 4. Тысячи российских патриотичных людей делают тысячи перепостов со словами гордости за крутость и хайтек российских погранцов. 5. Но все такие рассказы – полное вранье. 6. Цель этих вирусных рассказов – отпугнуть граждан Украины, которые хотят приехать в Россию. 7. А граждане Украины хотят приехать в Россию сейчас все больше и больше. И это может стать политическим фактором: в мире будут видеть, что Россия воспринимается жителями Украины не как агрессор, раз так много украинцев хотят приехать в Россию. Поэтому Зеленский приказал СБУ постараться напугать украинцев, – чтобы они не ехали в Россию. 8. Поэтому всех предупреждаю: такие рассказы, которые массово вдруг появились в соцсетях, – фейки СБУ. Не надо делать их перепосты. А если сделали – удалите эти вирусные посты производства СБУ».
«Кошкин Сибиряк» видит пробелы в такой логике:
«Из Ваших восьми выводов очень логично следуют еще два: 9. Фильтрацию несчастных граждан Украины в погранзоне аэропорта Шереметьево на самом деле осуществляют переодетые агенты СБУ. 10. Сама идея фильтрации граждан Украины реализована по прямому указанию агентов СБУ, находящихся в руководстве Российской Федерации».
Ужесточение мобилизации на Украине
16 июля истек срок, в течение которого украинцы должны были встать на воинский учет или уточнить военно-учетные данные. Теперь штраф налагается за устаревшие данные, отсутствие при себе военного билета и неявку по каждой присланной повестке. С 17 июля отправленная военнообязанному повестка считается врученной вне зависимости от того, получил он ее или нет.
«Хранители Одессы» возмущены тем, что возраст мобилизации снижается:
«На Украине ситуация с призывниками становится все более напряженной. Украинские вооруженные силы начали формировать реестр 16-летних подростков, собирая данные о них с возможностью их призыва в армию в скором времени. Мы задаемся вопросом: зачем детей отправлять на войну? Это вызывает серьезные опасения и требует обсуждения. Наша власть должна обеспечить безопасность и защиту своих граждан, но отправлять несовершеннолетних на фронт – это переходит черту. Пусть своих детей на фронт отправляют, а не наших. Твари!»
«РосСкандал» следит за откровениями пленного украинца:
«Разлетается интервью пленного укропа Дмитрия Ромаева, которой добровольно вступил в ВСУ. "Нам сказали, отобьем Волчанск, пойдем на Белгород, и там нам будет дозволено все, что хочешь – грабить, насиловать… Давали нам зеленый свет", – говорит чуборылая тварь. Так, может, кому напомнить? Грабежи, насилие, убийства – это то, чем занималось это зверье на Донбассе, начиная с 2014 г. Всякий раз, когда слышите о "мотивированных" укронацистах, знайте: мотивация у них всегда одна – разбой и беспредел. Русские Донбасса и поляки Волыни подтвердят».
«Северный Ветер» уточняет, что завербованных в ВСУ украинских уголовников обманывает их собственное командование:
«Очень длинный и интересный рассказ вора-рецидивиста и убийцы Ромаева Дмитрия Александровича, получившего условно-досрочное освобождение в обмен на сделку с дьяволом контракт с ВСУ. Командование обещало отдать им на растерзание Белгород, но в итоге кинули на убой вместе с мобилизованными с целью взять огонь на себя и выявить огневые точки российских войск в Волчанске. В современной иерархической структуре украинской армии заключенные приравнены к обычным мобилизованным (или наоборот). Из них формируют "мясные роты" для отвлечения огня и запускают партиями в сторону позиций российских войск. Людоедский киевский режим идет на все, чтобы сохранить свою власть любой ценой».
«Одесский ухылянт» публикует фото украинского военного:
«Для тех, кто еще плохо понимает, что сейчас происходит у нас в стране. Боец мобилизирован в июне 2024 года. Успел сделать фото с автоматом. Убит в июле 2024 года. Фото пригодилось. Это тебе, кто еще думает в духе "Может, таки пойти обновить данные?"»
«Мюсли вслух» обращают внимание на то, что ужесточение мобилизации украинцев идет под диктовку США:
«Бывший постпред США в НАТО Даалдер заявил, что властям в Киеве пора приступить к мобилизации людей в возрасте от 18 лет: "Я думаю, что может наступить день, когда это будет необходимо... Нет сомнений, что это часть решения. Вам нужно больше людей на передовой". В июне в ходе беседы с иностранными журналистами президент Путин заметил, что США требуют от Украины снижения возраста мобилизации до 18 лет, после чего скажут "до свидания" Зеленскому. На Западе украинцам уже прямым текстом проговаривают, что должна сделать киевская хунта ради борьбы глобалистов против России. Страшноватый момент из детской сказки и так уже на всех украинских улицах, а скоро и юные хлопцы увидят за своим окном ТЦК-шника. <…> Есть ли вообще грань раболепства хохлов перед западными хозяевами, после пресечения которой они, наконец, возьмутся за вилы и повернут их против бандеровского режима? В противном случае будущее этой нации будет очень скверным».
Подготовка к Олимпиаде
Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена 15 российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Они будут выступать в нейтральном статусе, без гимна и флага.
«Безграничный аналитик» пишет, что семь из 15 человек – теннисисты:
«Из имен, более-менее известных широкой публике, присутствуют только Даниил Медведев и Елена Веснина. Скажем прямо, мы не собираемся их осуждать. Выступят и выступят, их решение – это их же личное дело. Следить за состязаниями мы не собираемся, к России все происходящее никакого отношения не имеет. Если вдруг кто-то из них победит, что весьма сомнительно, это не российская победа, а их личная. И спонсироваться она никоим образом не должна. В целом достаточно приятным видится факт, что даже выделенную МОК квоту российские спортсмены заполнили только на треть. И то в основном за счет теннисистов, которые и без того часто живут не в России. В теннисе вообще фактор гражданства имеет довольно малую роль. Что же касается Игр, у отказа на них участвовать и дискриминации есть важные последствия. Едва ли олимпийский спорт вообще в России сможет восстановить позиции, которые у него когда-то были. Такие вещи, как дискриминация по политическим мотивам, не забываются. И это, конечно, будет играть против МОК и Олимпиад еще долгие годы».
«Темник» отмечает, что центральные российские телеканалы отказались от трансляции Игр:
«Следует одобрить такое решение. Главная причина, разумеется, в том, что российским спортсменам отказано в участии в целом, а отдельным допущенным атлетам – только в нейтральном статусе. На самом деле такое решение напрашивалось уже давно. С тех пор, как россиянам впервые отказали в праве участия в соревнованиях под государственным флагом и в сопровождении государственного гимна. Не было смысла демонстрировать с телеэкранов собственной аудитории акцентированные усилия по дискриминации страны. И белый флаг, и чужой гимн, и пристрастные допинговые придирки работали только в минус. Чувства собственного достоинства не добавляли ни спортсменам, ни зрителям. Но причины правильности отказа от трансляции шире. Современный спорт давно перестал быть спортом как таковым. Вначале он превратился в коммерческое шоу. А теперь еще и в политическое. Речь не только о дискриминации отдельных федераций. Посредством спортивных шоу стала проводиться активная пропаганда ЛГБТ+. От олимпийских принципов давно отказались, и можно предсказать неминуемую кончину олимпизма в современных формах».
«Контора Пишет» изумляется тому, как французы решают проблему с безопасностью во время Олимпиады:
«Хроника идиотического управления: взамен войск жандармерии, которые Франция отправила в Новую Каледонию для умиротворения возмущенных новокаледонян, Национальная жандармерия пригласила во Францию военнослужащих Катара с боевой техникой и вооружением. Бронетранспортеры Катара уже вызвали ступор в Париже, пройдя под Триумфальной аркой, по Альмскому мосту и под Эйфелевой башней. Горожане, возмущенные арабскими покатушками на броневиках по Парижу, напоминают, что соглашение, подписанное 28 февраля между Францией и Катаром о сотрудничестве в области безопасности Олимпийских игр, касалось пешего патрулирования катарскими полицейскими и миссий по обнаружению взрывчатых веществ, однако понтовитые арабы предпочли бронетехнику. Во французском парламенте также разразились возмущения: дескать, несмотря на свою близость к "Братьям-мусульманам" и ХАМАС, Катар, дефилируя по Парижу, делает вид, что поддерживает наши правоохранительные органы на Олимпийских играх. А почему бы не Китай или даже не Россия? – негодуют представители Республиканской партии. А потому, граждане французы, что французская власть инфантильна и тупа, не будучи способной обеспечить безопасность собственной страны и вынужденная полагаться даже на тех, кто ее ни в грош не ставит».
Писатель Платон Беседин полагает, что Олимпиада в Париже рискует стать грандиозным провалом:
«Во-первых, сам МОК выставил себя конторой, пляшущей под чужую дудку. Ничего общего нынешнее действо с олимпийскими принципами не имеет. Скандал на скандале – и во главе всего политика. Во-вторых, сам Макрон выставил себя человеком войны, но не человеком мира. Его же слабы потуги, вроде заявлений "давайте прекратим огонь на время Олимпиады в Париже", только добавили отвращения, ибо полны лицемерия. В-третьих, умиляют, конечно, приготовления к Олимпиаде: чистка Сены, высылка всех мигрантов подальше – в лучших, так сказать, традициях подготовки к приезду большого начальника. И как-то сразу забылось о "правах человека", никабах и прочем. Забылось, но только на время Олимпиады. Потому что вернется все с новой силой. А вообще заборы – позорный символ Олимпиады в Париже. Но сколько заборов ни ставь, все равно где-нибудь грохнет и полыхнет. Потому что это Франция, Париж и пылающий Нотр-Дам-де-Пари».
Олимпийские пловцы будут соревноваться в водах Сены, в которых недавно обнаружили опасные бактерии, несмотря на то что на обновление очистных сооружений были потрачены сотни миллионов евро. Для демонстрации того, что купаться в Сене безопасно, мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке.
«338» видит в этой истории глобальный проигрыш западной экологической повестки:
«Вспоминаются СОР-24 и вообще "Парижские климатические соглашения", ветряки, сортировка и пересортировка отходов, удушение транспорта эко-стандартами, бесконечные экономии воды и электричества, налоги на метеоризм у коров и прочее. То есть как Запад пытается задавать эко-тренды. А тем временем какашки смываются в главную французскую реку, чем (не)радуют парижан, туристов и, вероятно, пловцов, которым предстоит плыть в открытой воде. То есть надо было придумать тысячу эко-стандартов, запретов и требований, но забыть о такой мелочи как вода. Хотя понятно, что эти стандарты и требования придумываются отнюдь не из соображений заботы о природе. Но что бизнесу надо производить и перепроизводить».
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