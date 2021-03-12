Телеграм: Твиттер замедляется, принц разоблачается
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Twitter и его замедление
В среду Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к твиттеру в России из-за отказа соцсети удалять противоправный контент. Вскоре после начала работ по ограничению скорости твиттера «Ростелеком» сообщил о масштабном сбое в работе своих маршрутизаторов. Из-за этого у части пользователей перестали открываться сайты госструктур, в том числе Кремля, правительства, ряда министерств и ведомств. В Минцифры и в «Ростелекоме» подчеркнули, что сбой в работе сайтов госорганов не связан с действиями Роскомнадзора.
«РОКОТ» объясняет, что случилось на самом деле:
«Американские маршрутизаторы JUNIPER (установленные в России) в 9 часов по Гринвичу получили BGP-анонс (маршрутный протокол) с префиксом от провайдера Telia Company. Анонс не смогли обработать только джуниперы с версией прошивки 16.7, в Ростелекоме и у некоторых других операторов вышли из строя ряд маршрутизаторов этой марки. А дальше началась массовая (организованная) истерия в попытках очернить РКН. По факту это была спланированная кибератака через уязвимости в прошивке. Через механизм аналогичный известному "пакету смерти" – специально заложенной уязвимости для выведения оборудования из строя».
Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко напоминает, что ранее The New York Times объявила о готовящейся кибератаке на российские сети со стороны американских спецслужб:
«Сегодняшний сбой в работе сайтов российских госорганов – это случайно не та самая анонсированная заранее кибератака США?»
«Темник» пишет о значении сигналов Роскомнадзора:
«В данном случае РКН следует законным инструкциям. Они предполагают дальнейшую блокировку соцсети, если запрещенные твиты так и не удалят. У решения Роскомнадзора есть и другое измерение. Это сигнал о готовности государственных структур к серьезным шагам в рамках стратегии принуждения зарубежных IT-гигантов к игре по национальным правилам. Также РКН сможет впервые продемонстрировать технические возможности торможения иностранной соцсети».
«Телекоммуналка» рассказывает, что изменится в жизни операторов связи:
«Игры РКН с соцсетями в первую очередь заденут операторов связи: мобильных и фиксированных. Если у абонентов будут проблемы с соединением к их любимым ресурсам, то они не будут разбираться, кто и что и почему им ограничивает. А просто будут строчить жалобы сначала оператору, а затем в Роспотребнадзор. Поэтому операторам, начиная с сегодняшнего дня, стоит продумать, как они будут отвечать своим клиентам».
«Спутник V» и его признание
Один из главных федеральных телеканалов США – ABC – опубликовал инфографику, на которой показано, что из всех используемых в мире вакцин от коронавируса только «Спутник V» прошел все стадии клинических испытаний.
Журналист Антон Красовский в своем канале «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» сочувствует тем, кого эта очевидная истина огорчает:
«Ну это зрада и перемога в одном флаконе. То есть с одной стороны Администрация Байдена пишет о том, что русская вакцина для подопытных кроликов, а с другой – главный федеральный канал США сообщает, что вакцина наша единственная в мире прошла все стадии. Теперь, видимо, даже украинцам придется ускоренно пройти все стадии: от отрицания до принятия».
«Доктор прописал» рассказывает об отношении к российской вакцине в Европе:
«"Спутник V" уже одобрен или находится в стадии рассмотрения такого одобрения в трех странах-членах ЕС – Венгрии, Словакии и Чехии. Официальные лица ЕС заявили, что Брюссель может начать переговоры с производителем вакцины, если об этом попросят как минимум четыре страны. На днях комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что если страны Евросоюза хотят купить российский "Спутник V" или вакцину китайской компании Sinopharm, то "это нормально". Поскольку, по его мнению, это "капля в море" необходимых вакцин. Хотя какая же "капля", Словакия вон два миллиона доз "Спутник V" купила. Но даже из-за этих "капель" по Евросоюзу летят пух и перья. Министр по европейским делам Франции Клеман Бон раскритиковал страны ЕС, которые закупают/хотят купить российскую или китайскую вакцины, сказав, что это будет "серьезной проблемой". Танец на граблях – это, наверное, чрезвычайно увлекательное занятие...»
Вакцину «Спутник V» будут производить в Италии, соглашение об этом подписали Российский фонд прямых инвестиций и компания Adienne Pharma&Biotech.
«Захватить мир и печеньки» считает доверие итальянцев к российской вакцине неудивительным:
«Работа российских военных врачей и специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты в Бергамо весной прошлого года не прошла даром. Италия и Сербия – европейские страны, увидевшие своими глазами эффективность российских специалистов в противодействии распространению пандемии. Наверное, поэтому в этих странах меньше всего предубеждений в отношении российской вакцины. Производство "Спутника V" в Италии скоро можно будет считать открытым. Кто следующий?»
А вот глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представитель Австрийского агентства по вопросам здоровья Криста Виртумер-Хохе сравнила перспективу экстренного одобрения в Австрии российской вакцины с «русской рулеткой».
«Мейстер» отмечает, что собака лает, а караван идет:
«"Спутник V" – не единственная вакцина, которая получила в странах ЕС экстренное разрешение на использование, однако регистрация китайской вакцины Sinopharm в Венгрии не привела к столь эмоциональным комментариям главы ЕМА. И это при том, что заявленная эффективность китайской вакцины на 10% ниже, чем у "Спутник V". Более того, другим производителям вакцин не приходилось препираться с ЕМА насчет потерянной заявки на регистрацию. Все это наглядно показывает, что хотя отношение к "Спутнику V" и изменилось из-за дефицита вакцин и роста доказательной базы эффективности российской разработки, в ЕС к ней по-прежнему многие относятся предвзято. Несмотря на то, что сталкиваться с подобным неприятно, положения вещей это не меняет: спрос на российскую вакцину растет, и даже в самом ЕС становится все больше стран, готовых использовать "Спутник V" без оглядки на одобрение ЕМА».
Донбасс и его обострение
Киев стягивает военную технику к границам Донбасса. Сообщается об усилении обстрелов.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассуждает о том, какими будут ответные действия России в случае интенсификации военных действий:
«Полагаю, что если Киев и правда готовится к блицкригу на Донбассе, решив расплеваться с Минскими соглашениями и прочими сантиментами, то, полагаю, Россия не сможет оставить русских, российских граждан, на съедение карателям. Да, полагаю, что в числе многих прочих инструментов у России должно быть подавление военной, командной инфраструктуры режима, в том числе и вне района непосредственных боевых действий, при этом Россия формально просто повторит ровно то, что многократно делали наши уважаемые партнеры в отношении многих прочих правительств, обвинив тех в преступлениях против гражданского населения. И если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых котлах (вероятно, что Киев на это и рассчитывает – надеясь вызвать реакцию Вашингтона), – то потерять, ну, например, Банковскую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, киевскому режиму будет очень больно».
«Мюсли вслух» комментируют список возможных потерь Киева, перечисленных Примаковым:
«С идеей совершенно согласны, однако список целей, с одной стороны, неполон, с другой, чрезмерен. Мосты и железнодорожные развязки еще пригодятся нашим наступающим войскам, а вот штаб-квартиры кабинета министров (Грушевского, 12/2), СБУ (Владимирская) и МВД (Богомольца) прямо-таки напрашиваются на высокоточные средства поражения – там никого не жаль».
«Военкор Астрахань» прогнозирует, что на полномасштабные военные действия Киев не решится:
«Так и не решившись на военные авантюры, украинские военные вместе с политиками просто в очередной раз решат заняться тем, что умеют и любят – обстрелами. Так можно сколь угодно долго имитировать для своих "зрителей" ведение войны и надеяться, что никто не помешает».
Политик Николай Стариков считает, что обострение военных действий инспирировано Вашингтоном:
«Северный поток-2 построен на 90-95 процентов. Зачем США упорно пытаются его остановить? Потому что хотят заставить Россию и дальше финансировать антироссийский проект Украина. Как остановить, если газопровод почти построен, и правительство Германии этого не хочет? Способ есть. Сложить обстоятельства так, чтобы Берлин был вынужден сказать стоп. Для этого Штаты тянут время и готовят провокацию. "Отравление" Навального не помогло – труба прокладывается. И вот начинается новое обострение на Донбассе. Руками Украины. По факту которого Россию обвиняют в агрессии. И – применении химического оружия. <…> Вот в чем причина очередного обострения на Донбассе. Нужно создать серьезнейший предлог для окончательного торможения Северного потока-2».
Эту версию со ссылкой на свои источники подтверждает «Джокер ДНР»:
«Мои шпионы из офиса клоуна Зеленского сообщают, что некоторое время назад из офиса старого маразматика Байдена пришло распоряжение готовить ВСУ к наступлению на Донбассе, но ждать отмашку из Белого дома. Одновременно с этим было сказано, что подобные военные операции будут проводиться и в других странах, где есть интересы России, с целью рассеять внимание и снизить вероятность поддержки Донбасса. Окрыленные такими новостями украинские паркетные генералы одновременно с подготовкой наступления провели анонимный опрос среди рядового, сержантского и младшего офицерского состава на предмет желания и готовности атаковать Донбасс. По результатам опросов такое желание изъявили только 27% опрошенных военнослужащих. Однако командованием было принято решение не принимать во внимание желание украинских солдатиков. <…> В офисе клоуна Зеленского поговаривают о 15 марта как о дате готовности украинской армии атаковать Донбасс».
Евровидение и его Манижа
На Евровидении, которое состоится в мае в Роттердаме, Россию будет представлять певица Манижа Сангин, которая родилась в Таджикистане, но почти всю жизнь прожила в России. Специально для конкурса она написала песню Russian Woman («Русская женщина»). Манижа известна как общественный деятель и защитница прав женщин.
«Всевидящее око» считает, что делегирование Россией на конкурс таджикской певицы – это не очень хорошо, и вот почему:
«Вообще, конечно, главная проблема с Манижей на Евровидении, как транслирующей некий месседж про русских – не в том, что она не русская, а в том, что Таджикистан – не Россия. Было бы очень хорошо, если бы от России на Евровидение поехала татарка или, скажем, удмуртка, или чувашка. И плясала бы там в народном костюме. Почему? Потому что у "западного человека" есть вполне шаблонная модель "колониализма", которую все время пытаются на Россию натянуть. Согласно ей, внутри России живут "белые люди", а отвалившиеся республики СССР – постколониальное наследие этих "белых людей". И Манижа в эту модель вполне лезет. Это как если бы от Франции про французский гражданский патриотизм пел этнический алжирец, ничего удивительного».
Журналистка Дарья Насонова объясняет, почему Манижа – русская:
«Слушаю на репите Манижу и ее "русскую женщину", с каждый разом думаю, как же хорошо, прекрасно, замечательно, отлично: и песня классная, и смысл классный, и текст классный. А еще, конечно, русский – это про культуру, язык, историю, самосознание и самоидентификацию».
«Мышь в овощном» считает выбор Манижи конъюнктурным:
«Мы не считаем, что факт отправления этой тети на "Евровидение" от России что-то говорит о ее реальном месте в российской культуре: про тетю узнали сегодня и забудут завтра, и это вполне заслуженно. <…> И, конечно, факт выдвижения на конкурс никому не известной тети от России ничего не говорит про нашу страну. А исключительно про странные игры соседей и примкнувших к ним, участвовать в которых прочим необязательно».
Российский музыкальный продюсер Табриз Шахиди придерживается невысокого мнения о Евровидении, но участие в нем Манижи считает оправданным:
«Некоторые задаются вопросом: зачем ей, музыканту с выдающимися (для поп-сцены) вокальными данными, это нужно? Да хотя бы для того, чтобы гонорары за концерты и контракты были выше. Узнаваемость, а с ней и сила бренда увеличивает его, артиста, стоимость. Манижа уже давно достойна шагнуть на новый уровень. И этот конкурс, несмотря на его абсолютную никчемность в плане профессионального роста или смотра (как хотите) вокалистов и композиторов, все же обеспечит сильный толчок в развитии бренда (имени). Оценивать даже предварительные шансы на возможную победу артистки бессмысленно, да и не нужно вовсе. Не глядя пройти отбор, выступить в финале нестыдно и с достоинством королевы забыть этот конкурс».
Принц Гарри и его интервью
Мировой сенсацией стало двухчасовое интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. По словам Меган, у нее были суицидальные мысли, она просила помощи у королевской семьи, но ей не помогли, хотя королева Елизавета относилась к ней очень хорошо. Когда Меган была беременна сыном Арчи, она узнала, что ее сыну не дадут королевский титул и охрану, а в семье задавали вопрос о том, насколько темным будет его цвет кожи.
«Методичка» полагает, что Меган передергивает:
«Отсутствие титула принца у Арчи – это обычная ситуация, не связанная с расизмом. Например, первый внук королевы, родившийся в 1977 году, тоже титула не имел, хотя был пятым на тот момент в списке наследников престола. Разговоры о цвете кожи в контексте BLM вызвали борю возмущения в СМИ и соцсетях. Хотя, возможно, это были просто бытовые полушуточные разговоры, на кого ребенок будет больше похож – на маму или папу, или какой у него будет пол. В мире, где следят за цветами костюмов королевской семьи, видом их детей и любовниц, совершенно нормально обсуждать и цвет их кожи. Это крест, которые несут королевские семьи».
«Политтранзит» считает, что скандальным интервью стало исключительно благодаря Опре:
«В лучших традициях прессы сенсация получилась у самой Опры Уинфри, которая допустила некоторую неточность: вследствие того, что вопросы были слишком общие, Меган фактически обвинила правящую королеву вместе со всей королевской семьей в расизме. Когда интервью записывали, это обобщение прошло мимо сознания Гарри, но когда разразился скандал, пришлось срочно оправдываться. Не королева и не принц Филипп высказали опасения по поводу цвета кожи ребенка Гарри и Меган, заявил принц Гарри после выхода интервью. Если скандала нет, его надо создать, – подумала Опра Уинфри и устроила его на ровном месте. После БЛМ-истерии ее аудитория не будет особенно разбираться, кто там и что в точности говорил, а придадут фанатичному остракизму не только королевскую семью, но и всю Англию».
«Медиатехнолог» пишет о финансовом аспекте интервью:
«Эти двое неплохо заработали на своем интервью – порядка $10 миллионов. Деньги однозначно потрачены не напрасно, ведь в самой Великобритании уже задумались об упразднении института королевской семьи. США – Великобритания 2:0».
«АДЕКВАТ» рассуждает о том, как скандал в королевской семье скажется на британской политике в долгосрочной перспективе:
«Скандал с британской королевской семьей в виде интервью принца Гарри и его жены Опре Уинфри от нас далек, конечно, но показателен: инструмент пробуют в разных вариантах. Вот сейчас устроят долгие дурнопахнущие разборки на тему кто там расист, кто нет, а по итогам будет очень интересно посмотреть, как Британия сладит со следующим заходом Шотландии на независимость, во-первых, и кто будет лет через пять определять британскую политику, во-вторых. Нам с этого процесса в целом, кстати, профита особо нет – государства, лишающиеся субъектности, начинают прятаться за коллективное бессознательное с невозможностью по итогам ответить на вопрос "кому надо звонить"? Впрочем, в историческом плане такие переходные форматы долго не держатся, а что будет после – сейчас точно никто не предугадает».
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