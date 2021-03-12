Телеграм: Твиттер замедляется, принц разоблачается

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В среду Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к твиттеру в России из-за отказа соцсети удалять противоправный контент. Вскоре после начала работ по ограничению скорости твиттера «Ростелеком» сообщил о масштабном сбое в работе своих маршрутизаторов. Из-за этого у части пользователей перестали открываться сайты госструктур, в том числе Кремля, правительства, ряда министерств и ведомств. В Минцифры и в «Ростелекоме» подчеркнули, что сбой в работе сайтов госорганов не связан с действиями Роскомнадзора.

«РОКОТ» объясняет, что случилось на самом деле:

«Американские маршрутизаторы JUNIPER (установленные в России) в 9 часов по Гринвичу получили BGP-анонс (маршрутный протокол) с префиксом от провайдера Telia Company. Анонс не смогли обработать только джуниперы с версией прошивки 16.7, в Ростелекоме и у некоторых других операторов вышли из строя ряд маршрутизаторов этой марки. А дальше началась массовая (организованная) истерия в попытках очернить РКН. По факту это была спланированная кибератака через уязвимости в прошивке. Через механизм аналогичный известному "пакету смерти" – специально заложенной уязвимости для выведения оборудования из строя».

Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко напоминает, что ранее The New York Times объявила о готовящейся кибератаке на российские сети со стороны американских спецслужб:

«Сегодняшний сбой в работе сайтов российских госорганов – это случайно не та самая анонсированная заранее кибератака США?»

«Темник» пишет о значении сигналов Роскомнадзора:

«В данном случае РКН следует законным инструкциям. Они предполагают дальнейшую блокировку соцсети, если запрещенные твиты так и не удалят. У решения Роскомнадзора есть и другое измерение. Это сигнал о готовности государственных структур к серьезным шагам в рамках стратегии принуждения зарубежных IT-гигантов к игре по национальным правилам. Также РКН сможет впервые продемонстрировать технические возможности торможения иностранной соцсети».

«Телекоммуналка» рассказывает, что изменится в жизни операторов связи:

«Игры РКН с соцсетями в первую очередь заденут операторов связи: мобильных и фиксированных. Если у абонентов будут проблемы с соединением к их любимым ресурсам, то они не будут разбираться, кто и что и почему им ограничивает. А просто будут строчить жалобы сначала оператору, а затем в Роспотребнадзор. Поэтому операторам, начиная с сегодняшнего дня, стоит продумать, как они будут отвечать своим клиентам».