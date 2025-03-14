Телеграм: Труба украинцам в Судже и нюансы перемирия
Суджу освободили, президент России впервые с начала СВО посетил в Курскую область, а Россия пережила крупнейшую атаку украинских дронов на фоне предложения о 30-дневном перемирии.
Освобождение Суджи
В понедельник стали известны подробности операции, в ходе которой российские военные в Курской области за шесть суток прошли 15 километров по газопроводу, чтобы попасть в оккупированную Суджу в тыл врага. В результате группировка противника оказалась значительно ослаблена, и в четверг Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Суджи.
Писатель Марина Юденич отмечает, что это – наши трубы, они помогут нам:
«Могли представить строители газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, как именно он послужит на благо Родины в 2025? Разумеется, нет. А он послужил. Потому что в 1983 одни русские мужчины протащили трубы в толще земли, а в 2025 другие русские мужичины по этим трубам проползли в тыл врага».
«НеВротик» подчеркивает разницу:
«Власти всевозможных новообразований типа Украины и прибалтийских вымиратов стараются избавиться от артефактов цивилизации: взорвать газопроводы, закрыть АЭС, демонтировать железную дорогу и ЛЭП, переименовать улицы. Следом, вероятно, решат затопить метро и сжечь театры с библиотеками. Русские люди всех национальностей имеют стремление и привычку созидать, поэтому даже трубы на нашей стороне».
«Мышь в овощном» наслаждается истеричной реакцией немецкого журналиста Юлиана Репке:
«Большой друг России Репке предлагает уничтожить идущие из нашей страны на Запад трубопроводы, так как они якобы могут быть использованы для массированной переброски в зарубежную Европу российских войск. Интересно: с какой силой рванет у этого профессионального русофоба, если/когда он узнает о существовании в составе ВС РФ специальных трубопроводных войск? Истерика может получиться покруче, чем в свое время случилась с "автострадными танками"…»
Депутат Госдумы Ольга Германова восхищается подвигом наших бойцов:
«ZА гранью человеческих возможностей! <…> Российские бойцы из состава 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделение морской пехоты, ОДШРБ "Ветераны", ДШБР "Восток" и спецназ "Ахмат" за 6 дней прошли почти 16 км в трубе диаметром 1,4 метра. Они шли в гари и саже, при полном обмундировании, недостаточном количестве кислорода. Вот они – наши герои. Настоящие русские мужчины, которые во все времена рисковали жизнью, спасая Родину. Их подвиг, несомненно, войдет в историю и будет изучаться в военном деле».
«Темник» комментирует новость о намерении правительства Курской области создать в Судже музейный комплекс:
«Идея понятная и в целом, наверное, верная. Только вряд ли в таком деле уместна спешка. Врио первого замгубернатора Курской области Александр Чепик провел аналогию между Суджей и Сталинградом. Раз уж обозначена такая преемственность, то следует помнить, что Сталинград сначала восстановили и заселили вновь, а уже годы спустя приступили к строительству музейных комплексов. Задача музея – передать память о событиях новым поколениям. Юные куряне, в первую очередь, должны узнать о том, что творилось на их земле и как важно дело защиты Родины. Откладывать это начинание в долгий ящик, действительно, недальновидно. Но тем более важно, чтобы увиденное ими было проработано тщательно, а не аврально – и с методической, и с художественной точек зрения».
Поездка президента России в Курскую область
В среду Владимир Путин прибыл в Курскую область, где в одном из командных пунктов заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Президент поручил военному командованию продумать создание зоны безопасности вдоль государственной границы.
«Мюсли вслух» называют поездку главы государства «путинской классикой»:
«Внезапная рабочая поездка главы государства туда, где его личное присутствие особенно необходимо соразмерно текущим обстоятельствам. На ум сразу приходит, как 2 года назад Путин неожиданно приехал в Мариуполь, послав мощнейший сигнал всему миру и, прежде всего, жителям молодых регионов о том, что Россия здесь навсегда, и они сделали правильный выбор, воссоединившись со своей исторической Родиной. Наблюдая, как возрождаются разрушенные войной населенные пункты Донбасса и Новороссии, восстанавливается их экономика и социальная инфраструктура, мы видим, что слова Путина не расходятся с делом. Чуть позднее, в апреле 2023 года, верховный главнокомандующий посетил штаб группировки войск на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии в ЛНР, ободрив личный состав вооруженных сил накануне кровопролитных боев с противником в ходе его тщательно подготовленного западными спонсорами "контрнаступа". Результат в виде разгрома, который летом 2023 года потерпела армия киевского режима, всем хорошо известен. Всякий раз Путин приезжает туда, где он особенно нужен. На этот раз он дал ответ как недругам, так и паникерам внутри страны: никакие дипломатические уловки Киева и Запада не сработали, Курская область будет освобождена. Несмотря на все заявления с той стороны о необходимости немедленного прекращения огня, враг будет изгнан и уничтожен».
Многие отметили, что российский президент приехал в командный пункт в камуфляжной форме. «Мысли Мото Мото» объясняют:
«Путин приехал в Курскую область в военной форме не потому, что это якобы знак всему миру что никаких переговоров, война будет идти дальше (хотя так и будет), а потому что Курская область – это военный регион, и приезжать туда в дорогом костюме в нынешнее время немного неэтично. Путин поручил выбить противника из Курской области, который окопался. Значит, противник будет выбит в ближайшие дни 100%. Такая задача в принципе и стояла для нашей армии в течение всего времени, но сегодня Путин таким заявлением "закрепил" итоговый результат операции. <…> Герасимов упомянул в своем докладе про операцию "Труба". Значит, все причастные от мала до велика скоро будут представлены к наградам, поскольку операция успешно выполнена и принесла большую пользу в освобождении Курской области».
«Донецк Медиа» комментирует заявление Путина о необходимости создать зону безопасности вдоль государственной границы:
«Сырский пытается внушить своему народу, что вторжение в Курскую область было гениальным ходом, который якобы спас Сумскую область от русского наступления. Но это смех сквозь слезы: до "авантюры Зеленского" здесь не было серьезных сил для атаки, отмечают военные. Теперь же на этом направлении стоит ударный кулак РФ, сравнимый по мощи с британской армией. Элита десантников, морские пехотинцы, спецназ и мотострелки готовы завершить начатое. А публичные заявления Главнокомандующего Владимира Путина, впервые за три года надевшего военную форму, о создании зоны безопасности на границе намекают: Сумской области пора задуматься о смене флага. ВСУ проиграли, а Киеву остается только разводить руками и обвинять всех вокруг».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на слова Путина о пленных террористах:
«Он подчеркнул, что все, кто на территории Курской области совершают преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и спецслужбам, в соответствии с российскими законами являются террористами. Определение однозначное. Всех всушников будут судить по соответствующим статьям законов. Ну а что касается иностранных наемников, то они не подпадают под действие Женевской конвенции. Если у кого-то еще есть охота посылать своих боевиков на российскую землю, то вот им вполне определенное предупреждение».
Крупнейшая атака украинских дронов
В ночь на вторник Минобороны России перехватило и уничтожило 337 украинских беспилотников, 91 из них был нейтрализован над территорией Московской области. Три человека погибли, 25 получили ранения.
«Безграничный аналитик» напоминает, что Киев устроил атаку прямо перед американо-украинскими переговорами о перемирии:
«337 летящих в сторону России дронов – это наилучший показатель того, что о каких-либо переговорах в настоящее время говорить не приходится. Украина не просто их не хочет, она будет их срывать, руководствуясь требованиями Великобритании. Лондон поставил на карту все, фактически бросив вызов еще и Вашингтону. Ведь британцы прямо и откровенно мешают Дональду Трампу претворить в жизнь все задуманное. Эта геополитическая игра будет очень дорого стоить Украине. <…> Что же касается ущерба, то для 337 дронов он оказался очень небольшим. За что следует сказать отдельное спасибо российскому ПВО».
Политолог Владимир Аватков констатирует, что Киев глух к мирным инициативам Вашингтона:
«Трамп придет, порядок наведет? С его приходом некоторые становятся только ожесточеннее, ибо терять нечего. Нам ничего никому не надо доказывать. Пусть они доказывают. Есть известная консервативная формула: у России два союзника – армия и флот. А еще есть силовая дипломатия. По-другому они не понимают. Время такое».
«Логика Маркова» занимается подсчетами:
«Надо напомнить, что в 2024 году Украина произвела 1,5 млн БПЛА. Там это производство налажено по маленьким цехам, и его трудно уничтожить с воздуха. Планы Украины на 2025 год – 4,5 миллиона БПЛА. Если будет перемирие, а потом через год опять война, то на Россию каждый день будут лететь несколько тысяч БПЛА ВСУ».
«Харисов о политике» пишет о попытках Киева отвлечь внимание от потерь ВСУ в Курской области:
«Важно: РФ сбила все БПЛА практически без крупных потерь и происшествий. К сожалению, есть погибшие. С одной стороны, у Украины получилось информационно перебить наши победы в Курской области. С другой – нам показать, что спокойно можем сбить даже такое количество БПЛА. Об окружении в Курской области активно пишут иностранные СМИ. Замолчать и перебить еще чем-то Зеленскому вряд ли получится. Можно считать, что сегодняшняя история хорошо отработана, а Зеленский в очередной раз пытается навязать свои условия через эскалацию».
«Всевидящее око» размышляет о целях атаки:
«Совершенно непонятно, чего добивается Киев, совершая подобные безумные преступления. Мифического улучшения переговорных позиций? Это с рассвирепевшей после атаки Москвой-то? Бред какой-то. Может, московского майдана, в жалкой надежде, что он разрушит Россию так же, как киевский разрушил Украину? Да ладно, уже даже западные кураторы оставили эту глупую мысль, а до Киева все доходит, как до утки – на четвертые сутки. Просто похоронить переговоры, чтобы Россия категорически отказалась разговаривать с кровожадными нелюдями, целенаправленно бьющим по гражданским? Но это можно было бы сделать проще. В любом случае, для чего резко настраивать против себя одну из сторон конфликта? В надежде, что противоположная сторона озвереет, пойдет вперед и отберет у тебя еще пару сотен квадратных километров территории, которая несправедливо досталась тебе в советское время? Бред в кубе».
Предложение о 30-дневном перемирии
Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры американской и украинской правительственных делегаций о вариантах завершения конфликта. В итоговом заявлении было сказано, что Киев готов немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон возобновляет предоставление Украине вооружений и разведданных.
«338» считает, что с Россией попытались говорить на языке ультиматумов:
«Не согласны на наш план? Тогда получите вот такой сценарий! И сюда же приплели конструкцию "Россия готова к переговорам/не отказывалась от переговоров" (поистине их социологи не зря хлеб кушают!). Это не переговоры и не переговорные позиции. Это ультиматум. И если кто-то на госслужбе/на бюджетном финансировании всерьез думает о вброшенном противником сценарии, то он считает допустимым, что ему будут ставить условия и решать за его спиной».
Американист Малек Дудаков не считает результат переговоров прорывным для Киева:
«Украинскую сторону вынудили показать готовность к перемирию под угрозой полного перекрытия военных поставок США. Этот рычаг давления наверняка используют и в будущем, когда понадобится заставить Киев провести новые выборы и устроить транзит власти. Выделение новых траншей Украине в бюджете США, принимаемом до осени 2025 года, не предусмотрено. Нынешние же метания украинских лоббистов показали, что заместить при поддержке европейцев помощь от Штатов они не смогут. Хоть ястребы в Европе даже провели сегодня очередной саммит без участия США, но так и не смогли там согласовать ничего нового. Так что попытки блефовать и устраивать конфликт с Трампом в итоге лишь ослабили переговорную позицию офиса Зеленского. А настрой Белого дома менять власть на Украине после перепалки в Овальном кабинете скорее всего только усилился. Пока же соратников Трампа ждут непростые переговоры с Россией, которые могут продлиться дольше, чем заключение новой сделки с Канадой».
«Россия в глобальной политике» соглашается, что встреча прошла под американскую диктовку:
«Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве). В ответ Вашингтон пообещал вернуть военную помощь, что и говорил, заявляя о ее приостановке: согласитесь на перемирие – будет вам опять что было до этого. Ресурсное соглашение упомянуто в контексте необходимости быстро доработать его и принять, тут полной ясности нет. Но и о гарантиях безопасности Украине не сказано. Видимо, в работе пока и то, и другое. Торгуются еще по активам. Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру».
В четверг Владимир Путин прокомментировал предложение о перемирии. Он сказал, что Москва поддерживает идею закончить конфликт мирными средствами, но при условии, что интересы России будут соблюдены. В частности, Москве нужны гарантии того, что перемирие не будет использовано как пауза для восполнения украинских ресурсов с целью продолжения военных действий.
Юрист Илья Ремесло считает ответ Путина идеальным:
«Представляю, в какой панике сейчас находится просроченный Зеленский – Путин своим заявлением лишил его и Европу возможности кричать, что "Россия не хочет мира". "Да, согласны – но есть такие-то нюансы, готовы обсудить, пора это все заканчивать, но честно и на долгосрок". Идеально. Интересно также отслеживать реакцию тех людоедов, кто очень хочет сорвать переговоры с США. И не только находящихся за рубежом».
«АДЕКВАТ Z» ждет реакции американцев:
«Верховный, я бы сказал, сработал по классике: стальной кулак в бархатной перчатке. Максимально пощадил самолюбие Трампа, согласившись с ним во всем, в чем только можно, и тут же огласил массу очевидных встречных вопросов, количество и содержание которых исчерпывающе демонстрирует, что баловство ради баловства не прокатит – что ни у каких неподготовленных шагов перспективы нет и быть не может. На какую глубину американцы эти вопросы готовы и способны решать в принципе, начнем понимать в ближайшие сутки-двое. Как и меру серьезности их риторики насчет учета наших интересов».
Геноцид в Сирии
В конце прошлой недели в Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистами президент Башар Асад. Вооруженные столкновения переросли в массовые беспорядки, в ходе которых исламисты казнили алавитов и христиан, в том числе женщин и детей. Сообщается о сотнях погибших. Тысячи мирных жителей нашли убежище на российской военной базе Хмеймим.
«БайБайден» публикует видео:
«Жесть из Сирии. Представитель группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация признана террористической и запрещена в РФ) избил маленькую девочку за то, что она христианка. Позднее малышку нашли мертвой, террорист перерезал ей горло. Боевики также издеваются над всеми, кто выступает против бесправия алавитов и шиитов. Тысячи сирийцев сейчас прячутся на российской авиабазе Хмеймим».
Журналист Аббас Джума демонстрирует зверские обычаи палачей:
«У террористов в Сирии есть любимая забава – звонить родителям, детям, родственникам тех, кого они убили, и издеваться над ними. На этом видео террористы звонят матери казненного сирийца и сообщают, что ее сына зарезали. Сообщают с такой радостью, с таким ликованием и упоением. Ну и конечно, сопровождая всю эту мерзость криками "Аллах Акбар". "Я – тот, кто убил Мазена", – говорит демон женщине. "Мы зарезали его! Зарезали, зарезали. Мы – террористы, которые режем", – кричит в трубку другое существо. Когда демоны по диалекту женщины понимают, что убили алавита, они вопят от восторга. Так было в Сирии много лет. И это сегодня пришло там к власти».
«Сон Сципиона | ЦРИ» интересуется мнением тех, кто радовался свержению Асада:
«Прошло три месяца – и что мы видим? Правильно, та самая свобода, которую предсказывали борцы за светлое будущее, теперь ходит по Латакии с автоматами и выкашивает алавитов и христиан. Кому-то отстреливают головы, кого-то пытают перед камерой, кого-то просто забивают насмерть на улице – без особых церемоний, по старой доброй ближневосточной традиции. Жертвы этнических чисток? Нет, вы что! Это просто "проасадовские элементы", как написали в официальном заявлении Евросоюза. Вы же понимаете, в этом регионе все непросто, там у всех своя правда…»
Историк Ольга Бонч-Осмоловская публикует письмо, которое прислали ей друзья-сирийцы из Латакии:
«"Все алавиты ждут, что их убьют экстремистские исламские группировки... А мы ждем своей очереди... Они входят в деревни и алавитские кварталы, убивают детей, женщин и мужчин, грабят дома, а затем сжигают их... Нам нужна защита, прежде чем они доберутся до нас. Я нахожусь в городе Латакия... российская военная база расположена более чем в 10 километрах отсюда... дороги небезопасны... и я могу подвергнуться опасности. Исламские экстремистские группировки убивают и устраивают массовые расправы над детьми, женщинами, стариками и молодежью. Их хладнокровно убивают... Может ли Великая Россия защитить и помочь им?" <…> Лицемерие западных элит и их СМИ убивает людей, буквально и физически (ничего нового)».
«Мейстер» пишет о двуличии европейских политиков:
«Мы, по сути, наблюдаем очередной акт геноцида, самой натуральной резни по этнорелигиозному признаку, который устроен боевиками в "новой Сирии". Устроено ли это с прямого ведома нового сирийского правительства, с молчаливого его согласия или просто на фоне бессилия новой власти перед вооруженными бандформированиями – вопрос уже отдельный, все варианты плохие. И особенно омерзительно наблюдать реакцию Европы, поддержавшей переворот в Сирии и теперь говорящей о "столкновениях", подавая картинку так, что виновными могут оказаться жертвы резни. Нет, происходит именно резня, намеренное убийство многих тысяч беззащитных людей, по критерию несоответствия идеальному образу джихадистов. Никогда нельзя забывать ни такие вещи, ни тех, кто их оправдывает. И большое спасибо нашим командирам, поддержавшим честь русского солдата и позволившим тысячам человек спастись от убийц на территории наших военных баз».
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