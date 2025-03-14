Телеграм: Труба украинцам в Судже и нюансы перемирия

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В понедельник стали известны подробности операции, в ходе которой российские военные в Курской области за шесть суток прошли 15 километров по газопроводу, чтобы попасть в оккупированную Суджу в тыл врага. В результате группировка противника оказалась значительно ослаблена, и в четверг Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Суджи.

Писатель Марина Юденич отмечает, что это – наши трубы, они помогут нам:

«Могли представить строители газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, как именно он послужит на благо Родины в 2025? Разумеется, нет. А он послужил. Потому что в 1983 одни русские мужчины протащили трубы в толще земли, а в 2025 другие русские мужичины по этим трубам проползли в тыл врага».

«НеВротик» подчеркивает разницу:

«Власти всевозможных новообразований типа Украины и прибалтийских вымиратов стараются избавиться от артефактов цивилизации: взорвать газопроводы, закрыть АЭС, демонтировать железную дорогу и ЛЭП, переименовать улицы. Следом, вероятно, решат затопить метро и сжечь театры с библиотеками. Русские люди всех национальностей имеют стремление и привычку созидать, поэтому даже трубы на нашей стороне».

«Мышь в овощном» наслаждается истеричной реакцией немецкого журналиста Юлиана Репке:

«Большой друг России Репке предлагает уничтожить идущие из нашей страны на Запад трубопроводы, так как они якобы могут быть использованы для массированной переброски в зарубежную Европу российских войск. Интересно: с какой силой рванет у этого профессионального русофоба, если/когда он узнает о существовании в составе ВС РФ специальных трубопроводных войск? Истерика может получиться покруче, чем в свое время случилась с "автострадными танками"…»

Депутат Госдумы Ольга Германова восхищается подвигом наших бойцов:

«ZА гранью человеческих возможностей! <…> Российские бойцы из состава 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделение морской пехоты, ОДШРБ "Ветераны", ДШБР "Восток" и спецназ "Ахмат" за 6 дней прошли почти 16 км в трубе диаметром 1,4 метра. Они шли в гари и саже, при полном обмундировании, недостаточном количестве кислорода. Вот они – наши герои. Настоящие русские мужчины, которые во все времена рисковали жизнью, спасая Родину. Их подвиг, несомненно, войдет в историю и будет изучаться в военном деле».

«Темник» комментирует новость о намерении правительства Курской области создать в Судже музейный комплекс:

«Идея понятная и в целом, наверное, верная. Только вряд ли в таком деле уместна спешка. Врио первого замгубернатора Курской области Александр Чепик провел аналогию между Суджей и Сталинградом. Раз уж обозначена такая преемственность, то следует помнить, что Сталинград сначала восстановили и заселили вновь, а уже годы спустя приступили к строительству музейных комплексов. Задача музея – передать память о событиях новым поколениям. Юные куряне, в первую очередь, должны узнать о том, что творилось на их земле и как важно дело защиты Родины. Откладывать это начинание в долгий ящик, действительно, недальновидно. Но тем более важно, чтобы увиденное ими было проработано тщательно, а не аврально – и с методической, и с художественной точек зрения».

