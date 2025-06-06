Телеграм: Теракты, Стамбул, ссора Трампа и Маска

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Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Брянской и Курской областях из-за подрывов рухнули мосты, с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда. В результате в Брянской области погибли семь человек, более 70 получили ранения. В Курской области пострадали три сотрудника поездной бригады.

В воскресенье аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атакам украинских беспилотников. Эти БПЛА вылетали из фур, которые следовали из Челябинска. Водители думали, что они везут каркасные дома.

«Безграничный аналитик» подчеркивает, что впервые за все время спецоперации ВСУ подорвали мост в момент прохождения под ним пассажирского поезда:

«Теракты на железных дорогах Украина устраивала и раньше, вот только они касались обычно грузовых поездов или поджога релейных шкафов. Но никогда ранее Киев открыто и нагло не посягал на жизни пассажиров, в том числе детей. По состоянию на данный момент в Брянской области погибли семь человек, в том числе локомотивная бригада. Понимаете, в чем серьезная проблема, у нас очень большая страна. Абсолютно невозможно оснастить каждый участок путей камерами. Особенно если это касается путей в малонаселенных регионах России, например на востоке страны. Достаточно вспомнить знаменитую трагедию под Ашой, когда на место событий даже спасатели вовремя прибыть не сумели – местность-то практически безлюдная, поселков нет, дорог нет. Словом, предотвращение будущих терактов – это работа, прежде всего, по ликвидации украинских диверсантов, проникших на территорию нашей страны. И что еще важнее – выявление "спящих" и любителей заработать пару сотен долларов за подрыв мостов и железнодорожных путей. Увы, но их не так мало, как нам с вами хотелось бы».

Сенатор Андрей Клишас пишет, что Украиной управляет террористическая группировка:

«Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ – буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока еще называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства».

«Птичья ягода» призывает сохранять здравый смысл:

«Этот хуторской наскок совершается в очередной раз от бессилия на фоне интенсивного продвижения ВС РФ. И противопоставить российскому напору абсолютно нечего: угрожали Макроны, вопили Трампы, скакали со стула на стул Эрдоганы, собирали на сброю чубам всем онлифансом. Но реальность жестоко и неумолимо настигала за пределами интернета, ну кто бы мог подумать! Кроме того, подобные перемоги отличаются тем, что осуществить их можно ровно один раз медийного эффекту ради. Потом все, привет. Так что договариваться с Россией все равно придется, а единственный эффект от терактов, которого достигают великие стратеги – это планомерное снижение всяческой эмпатии к противной стороне. А ведь русские вообще единственные люди в мире, которым изначально до благополучия громадян было хоть какое-то дело. И ключевое слово здесь, как вы понимаете, "было"».

Журналист Юлия Витязева размышляет об обвинениях как об отражении собственных грехов:

«Вспоминаю те самые белые КАМАЗы, караваны которых в 2014-м ехали на Донбасс. Хутор визжал, что там внутри – половина нашей армии, танки, ядерные установки и космодром Плесецк в миниатюре. А там были продукты, вода, лекарства, детское питание. Моя бабушка всегда говорила о том, что каждый судит в меру своей испорченности. Вчера мы в этом снова убедились. Те, кто обвинял нас в том, что в наших грузовиках вместо хлеба – оружие, сам использовал грузовики для перевозки оружия. Просто знайте: когда они нас в чем-то обвиняют, на самом деле они говорят о себе. Проекция. Зеркалка. Неважно, как это называется. Главное, что этот принцип работает. Уже долгих 11 лет. Они ищут любой способ, чтобы принести на нашу землю смерть. Но мы продолжаем везти людям на освобожденные от них территории хлеб. И в этом – наша сила, наше преимущество и, пожалуй, одно из главных отличий».

«338» отмечает, что на этой неделе ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Воронежской и Белгородской областях:

«Нет смысла в попытках понять логику противника, особенно если этот противник – террорист. Его действия иррациональны. Поэтому не будет ответа на вопрос "почему по ж/д противник начал бить именно сейчас?". Наиболее простой и очевидный комментарий, хоть и с налетом эмоциональности: противника давно следовало лишать его железной дороги. Противник давно рассредотачивает свои локомотивы, потому что их количество, как и их ресурс, не бесконечны».

