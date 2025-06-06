Телеграм: Теракты, Стамбул, ссора Трампа и Маска
ВСУ подорвали поезда и атаковали аэродромы накануне переговоров в Стамбуле, Дональд Трамп ссорится с Илоном Маском, а в Польше выбрали нового президента.
Подрывы поездов и атаки на аэродромы
Вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Брянской и Курской областях из-за подрывов рухнули мосты, с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда. В результате в Брянской области погибли семь человек, более 70 получили ранения. В Курской области пострадали три сотрудника поездной бригады.
В воскресенье аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атакам украинских беспилотников. Эти БПЛА вылетали из фур, которые следовали из Челябинска. Водители думали, что они везут каркасные дома.
«Безграничный аналитик» подчеркивает, что впервые за все время спецоперации ВСУ подорвали мост в момент прохождения под ним пассажирского поезда:
«Теракты на железных дорогах Украина устраивала и раньше, вот только они касались обычно грузовых поездов или поджога релейных шкафов. Но никогда ранее Киев открыто и нагло не посягал на жизни пассажиров, в том числе детей. По состоянию на данный момент в Брянской области погибли семь человек, в том числе локомотивная бригада. Понимаете, в чем серьезная проблема, у нас очень большая страна. Абсолютно невозможно оснастить каждый участок путей камерами. Особенно если это касается путей в малонаселенных регионах России, например на востоке страны. Достаточно вспомнить знаменитую трагедию под Ашой, когда на место событий даже спасатели вовремя прибыть не сумели – местность-то практически безлюдная, поселков нет, дорог нет. Словом, предотвращение будущих терактов – это работа, прежде всего, по ликвидации украинских диверсантов, проникших на территорию нашей страны. И что еще важнее – выявление "спящих" и любителей заработать пару сотен долларов за подрыв мостов и железнодорожных путей. Увы, но их не так мало, как нам с вами хотелось бы».
Сенатор Андрей Клишас пишет, что Украиной управляет террористическая группировка:
«Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ – буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока еще называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства».
«Птичья ягода» призывает сохранять здравый смысл:
«Этот хуторской наскок совершается в очередной раз от бессилия на фоне интенсивного продвижения ВС РФ. И противопоставить российскому напору абсолютно нечего: угрожали Макроны, вопили Трампы, скакали со стула на стул Эрдоганы, собирали на сброю чубам всем онлифансом. Но реальность жестоко и неумолимо настигала за пределами интернета, ну кто бы мог подумать! Кроме того, подобные перемоги отличаются тем, что осуществить их можно ровно один раз медийного эффекту ради. Потом все, привет. Так что договариваться с Россией все равно придется, а единственный эффект от терактов, которого достигают великие стратеги – это планомерное снижение всяческой эмпатии к противной стороне. А ведь русские вообще единственные люди в мире, которым изначально до благополучия громадян было хоть какое-то дело. И ключевое слово здесь, как вы понимаете, "было"».
Журналист Юлия Витязева размышляет об обвинениях как об отражении собственных грехов:
«Вспоминаю те самые белые КАМАЗы, караваны которых в 2014-м ехали на Донбасс. Хутор визжал, что там внутри – половина нашей армии, танки, ядерные установки и космодром Плесецк в миниатюре. А там были продукты, вода, лекарства, детское питание. Моя бабушка всегда говорила о том, что каждый судит в меру своей испорченности. Вчера мы в этом снова убедились. Те, кто обвинял нас в том, что в наших грузовиках вместо хлеба – оружие, сам использовал грузовики для перевозки оружия. Просто знайте: когда они нас в чем-то обвиняют, на самом деле они говорят о себе. Проекция. Зеркалка. Неважно, как это называется. Главное, что этот принцип работает. Уже долгих 11 лет. Они ищут любой способ, чтобы принести на нашу землю смерть. Но мы продолжаем везти людям на освобожденные от них территории хлеб. И в этом – наша сила, наше преимущество и, пожалуй, одно из главных отличий».
«338» отмечает, что на этой неделе ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Воронежской и Белгородской областях:
«Нет смысла в попытках понять логику противника, особенно если этот противник – террорист. Его действия иррациональны. Поэтому не будет ответа на вопрос "почему по ж/д противник начал бить именно сейчас?". Наиболее простой и очевидный комментарий, хоть и с налетом эмоциональности: противника давно следовало лишать его железной дороги. Противник давно рассредотачивает свои локомотивы, потому что их количество, как и их ресурс, не бесконечны».
Переговоры в Стамбуле
В понедельник в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Участники встречи обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию конфликта и договорились о самом крупном обмене тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими, а также солдатами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». Кроме того, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих.
«ВиЦ – (Время и Цивилизация)» издевается над печалью западных СМИ:
«"Делегации не пожали друг другу руки и не продемонстрировали никаких признаков прогресса в достижении потенциального соглашения. <...> Неуступчивость России разочаровала президента США Дональда Трампа, который хвастался, что сможет разрешить конфликт в первый же день своего пребывания в должности, и полагал, что его тесные отношения с Путиным помогут достичь соглашения". Financial Times стонет от осознания, что далеко не все в этом мире бывает по указке США. Придется привыкать. Понимаю, за тридцать лет выросли поколения, которые отвыкли получать по роже, но надо научиться держать удар. И не хвастаться раньше времени».
Журналист Константин Придыбайло пишет, что корреспондент Wall Street Journal испугался брать интервью у Мединского, хотя сам о нем просил:
«К слову о свободе слова и "готовности России общаться". Чуваку предложили суперэксклюзив. Поехать с Мединским в тачке. Он сначала долго звонил в редакцию. Потом все же решился сесть. Посидел минуту и вышел. "Бьез комментарьев", – сказал и убежал в закат американец».
«РУССКИЙ ДНЕВНИК» подводит итоги переговоров:
«Запад ведет с Россией синтетическую войну – в разных сферах, эшелонированную. Третий Стамбул ясно дал понять – "переговоры" – очередной фронт этой войны. Сравните слова Мединского с Умеровым. Запад/Украина ищет в Стамбуле уязвимость России, моральные основания для вторжения, которое они готовят в рамках НАТО, что угодно, только не долгосрочный мир. Российская сторона в этих условиях пытается решить конкретные гуманитарные вопросы, от которых бандеровцем трудно отбояриваться публично».
«Мейстер» обращает внимание на нервную реакцию Зеленского на намерение России передать Украине шесть тысяч тел погибших украинских военных:
«Мы не шутили, когда вчера сказали, что возврат 6 тысяч тел бойцов ВСУ для Киева это не долг чести, а головная боль – слова Зеленского это подтверждают лучше всего. Он заявил, что из погибших опознаны лишь 15%, и вообще он не уверен, что это украинцы – русские якобы ранее передавали Киеву тела своих собственных солдат. Циничная логика артиста понятна – когда ты всех кормишь байками о считанных десятках тысяч погибших за 3 года войны, то единовременная партия в 6 тысяч трупов с твоими словами как-то не вяжется. И это не говоря о самом трепетном – грошах. Ведь на каждого погибшего полагается 15 млн гривен выплат – 3 млн сразу, а остальное в течение 3 лет и 3 месяцев. Так или иначе, это 90 млрд гривен – около 10% военного бюджета страны, почти полностью зависящего от подачек Запада. Вот и причина этих рассуждений, чья подлость, пожалуй, способна пробить шоры даже некоторых любителей пропагандистских телемарафонов».
Роботизация и внедрение ИИ
Внедрение технологий искусственного интеллекта стало одной из центральных тем этой недели. В Нижнем Новгороде проходит 10-я конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание о высокопроизводительных вычислениях для развития искусственного интеллекта и обработки больших данных в Национальном центре физики и математики в Сарове Нижегородской области.
«Русская электроника» рассказывает, что обсуждали на совещании:
«В России реализуется комплексная программа развития электронного машиностроения. Предусмотрено создание техники, материалов, химических веществ, инструментов проектирования электроники, разумеется – с учетом потребностей наших предприятий. <…> В сфере высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта, больших данных необходимо усиливать взаимодействие между разработчиками процессоров, компаниями, которые выпускают оборудование, и создателями конечных решений».
Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с членами правительства сообщил, что министерство ведет активную техническую подготовку к запуску сервисов, которые станут частью национального мессенджера.
«АДЕКВАТ Z» задает вопросы:
«Сам по себе вчерашний запуск продукта, названного национальным мессенджером, следует только приветствовать. Но анонсированные Минцифры и депутатами планы запилить на его базе государственную цифровую экосистему наподобие WeChat сразу вызывают те же самые вопросы, которыми еще в незапамятные времена задавался относительно тогдашнего проекта электронного паспорта. Если в этой среде будет возможность совершать юридически значимые действия, и подавно если она получит еще и платежный контур, ее безопасность должна быть абсолютной. От любых злодейских сценариев – и в первую очередь от угона аккаунта. Авторизация в свежезапущенном мессенджере как именно в мессенджере имеет право быть плюс-минус такой же, как в телеге. В цифровом гибриде паспорта, электронного аналога личной подписи и кошелька – должна исключать несанкционированный доступ, вплоть до процедуры авторизации в данном аккаунте на любом новом устройстве через МФЦ с удостоверением личности. И каждый новый вход в приложение должен требовать тех же церемоний, что и в госуслуги. Отсутствие всех этих материй во вчерашних анонсах само по себе не значит, что о них не думают – но по мере продвижения к реализации вопросы безопасности обязаны быть не только безупречно решены, но и безупречно разъяснены публике».
В среду правительство России запустило пилотный проект для борьбы с кибермошенниками, предполагающий оперативный обмен информацией между банками, операторами связи и госорганами.
«IT News» приводит подробности:
«Цель "пилота" – создать эффективный механизм взаимодействия различных государственных и негосударственных структур и наладить обмен информацией между ними для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий, рассказали в пресс-службе кабмина. Участниками пилотного проекта со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ. В число участников также войдут крупнейшие российские банки, операторы связи и АО "Национальная система платежных карт". В правительстве объяснили, что обмен информацией будет проходить на базе создаваемой государственной информационной системы, которую во время пилотного проекта апробируют».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на этой неделе выступил на международном конгрессе, посвященном акушерству и перинатологии.
«Доктор Z прописал» делится его рассказом о том, что за последние три года в России выполнено более 15 тысяч операций с применением роботизированных технологий:
«Министр также отметил, что современные достижения в области генетики способствуют переходу к новому этапу в диагностике, лечении и профилактике наследственных и редких заболеваний. Этот подход охватывает все стадии – от планирования беременности до рождения ребенка. Одним из значимых шагов в этом направлении стало внедрение расширенного неонатального скрининга, позволяющего выявлять более 40 видов врожденных наследственных патологий. Кроме того, отмечен рост объема и улучшение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, в 2024 году количество случаев применения неинвазивных и малоинвазивных органосохраняющих методов хирургического лечения в сфере женского репродуктивного здоровья увеличилось более чем на 11 процентов».
«ИнфоТЭК» рассказывает, что российский топливно-энергетический комплекс трудоустроит 6,5 тысячи роботов:
«Министерство энергетики считает, что через 5 лет (в 2030 году) российскому топливно-энергетическому комплексу может потребоваться порядка 6,5 тыс. роботов, в дальнейшем спрос будет только расти. Заместитель министра энергетики Эдуард Шереметцев рассказал, что этот тренд перекликается с общероссийским, так как Россия стремится войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 году. Чиновник заметил, что для достижения этой цели в стране на 10 тыс. человек должно приходиться не менее 145 промышленных роботов. <…> Среди задач на перспективу для регуляторов он назвал расширение господдержки внедрения сервисных роботов и урегулирование нормативной базы. Он также рассказал, что российские компании ТЭК в прошлом году потратили 150 млрд руб. на закупку программного обеспечения (ПО), из которых 90% пришлись на отечественные решения, а 10% – на зарубежные».
Ссора Трампа и Маска
Предприниматель Илон Маск, который на прошлой неделе официально объявил о завершении своей работы в должности главы Департамента эффективности правительства США, публично в соцсетях поругался с президентом Дональдом Трампом.
«Темник» пишет о вероятных причинах:
«Газета The Wall Street Journal сообщает, что Дональд Трамп "теряет терпение" и "сбит с толку" после того, как Илон Маск обрушился с резкой критикой на знаковый для президента законопроект республиканцев о налоговых льготах, назвав его "отвратительным извращением". Маск даже призвал своих многочисленных подписчиков "убить законопроект". Есть версия, что недовольство Маска было вызвано отклонением Белым домом его кандидатуры Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Опасную игру затеял Маск, эксцентричный Трамп ведь тоже может обидеться».
«БайБайден» отмечает со ссылкой на издание Politico, что советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска:
«В резиденции президента уже запланировали телефонный разговор с американским предпринимателем на пятницу, чтобы "заключить мир". Газета добавляет со ссылкой на короткое телефонное интервью Трампа, что президент спокойно говорил о ссоре с предпринимателем. "Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда", – цитирует Politico ответ Трампа на вопрос о разладе с Маском. Девочки, не ссорьтесь».
«Банкста» подчеркивает, что Маск обвиняет Трампа в педофилии:
«Перепалка Илона Маска и Трампа может спровоцировать мировой финансовый кризис. Акции Tesla упали на 17%, а акции медиакомпании Дональда Трампа TMTG упали на 8%. Маск заявил, что Трамп фигурирует в файлах финансиста педофила Эпштейна. "Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!", – заявил он. Файлы Эпштейна – документы бизнесмена Джеффри Эпштейна, которого судили за торговлю детьми. Считается, что он оказывал услуги известным бизнесменам и политикам, поставляя им девушек (часть из них не достигла 18). В 2019 Эпштейна нашли мертвым в своей камере – с тех пор часть американцев требовала публикации его документов, в которых были бы списки клиентов. Трамп обещал их опубликовать, но после вступления в должность были выложены только старые документы, где скрыта большая часть данных».
«Украина не Россия?» ждет, чем ответит Трамп:
«Жесткая перепалка Илона Маска и Дональда Трампа в соцсетях "с переходом на личности" неминуемо потребует от президента США неких медийно значимых решений, чтобы "перебить" масштабный скандал, угрожающий ему новым падением рейтингов. Вопрос лишь в том, что это будет: удары по Ирану, отказавшемуся от "ядерной сделки" на условиях Вашингтона, или введение обещанных Трампом санкций против России и Украины за нежелание договариваться?»
Блогер Кирилл Шулика считает, что мы наблюдаем за интересным шоу:
«У Трампа чутье, как у политического животного, а Маск все же не политик. Может, общественный деятель, но не политик. Однако влиятельными бывают не только политики. И вот для тех, кому надоели политики, Маск и есть. Когда будет нужно и если будет нужно, они опять помирятся».
Новый президент Польши
По итогам прошедшего в воскресенье второго тура выборов новым президентом Польши стал представитель правоконсервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, опередивший либерала Рафала Тшасковского из правящей партии «Гражданская коалиция». Навроцкий раньше несколько лет возглавлял Институт национальной памяти. В 2024 году Россия объявила его в розыск в связи с причастностью к актам вандализма в отношении памятников бойцам Красной Армии на территории Польши.
«Всевидящее око» пишет про отношение Навроцкого к Украине:
«Навроцкий пожал плечами и вместо слепой поддержки Украины высказал на сей счет несколько важных тезисов с точки зрения собственной страны. Во-первых, он привел цифру в сто тысяч убитых во время Волынской резни поляков, чего предыдущие польские власти делать не решались, опасаясь резкой реакции хозяев из Евросоюза. Во-вторых, на митинге своей партии "Право и справедливость" пообещал "очистить Польшу от украинцев". В СМИ об этом пока писать боятся, но польские и украинские соцсети уже вовсю полыхают (по разным причинам). В-третьих, польский сейм установил "День памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА" – 11 июля. Тут уже понятно, что умильно целоваться с народом, у которого палачи ОУН и УПА в национальных героях, поляки точно не станут. И, наконец, Польша официально назвала районы Волыни "восточными территориями Второй Речи Посполитой". Так что едва ли бандеровцам стоит надеяться, что люди, претендующие на часть украинской территории, впрягутся за это недогосударство и станут воевать ради него с Россией. Они сделают это, только если будут всерьез рассчитывать на кусок Украины. Да и то если только предварительно не наложат в штаны, что весьма вероятно».
Журналист Станислав Стремидловский считает, что на выборах президента Польши победил Дональд Трамп:
«Итоги выборов рассматриваются не столько в контексте того, кто въедет в президентский дворец Бельведер, сколько как референдум о доверии нынешней правящей коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском. И вывод делается следующий: масштабы антиправительственных настроений, проявившиеся в ходе голосования, вероятно, превзошли все ожидания. По мнению портала Onet, ожидается, что Туск на этой неделе попытается поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия своему правительству. Политики правящей коалиции "сомневаются в сценарии досрочных выборов", но признают, что ее "планы только что рухнули, как карточный домик". <…> Выигравшим может считать себя и президент США Дональд Трамп. В ходе избирательной кампании он встретился "на ногах" с Навроцким и назвал его будущим "победителем" на президентских выборах. Польша показывает, что она остается в "американской орбите" и не готова полностью подчинить себя интересам Европейского союза с его "стратегической автономией", предполагающей дистанцирование или даже противопоставление курсу Вашингтона. С избранием президентом Навроцкого команде Трампа будет легче реализовывать курс на смену европейских режимов».
«Ruski troll dla Polski|Русский тролль для Польши» тоже задается вопросом о перспективах правящей коалиции:
«Победа Навроцкого стала прежде всего поражением Туска, следствием отрицательного отношения избирателей к проводимой им политике, раз даже такой сомнительный кандидат как Навроцкий смог обойти того, которого поддержал Туск. Поэтому появились вопросы о будущем правящей коалиции. Туск так и не прокомментировал поражение своего кандидата, но обещал поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству. А один из министров его правительства (вице-министр сельского хозяйства Михал Коллдзейчак) решил подать в отставку. Как говорится, крысы бегут с тонущего корабля под управлением Туска. А вот не надо было Туску незадолго до выборов к Зеленскому ездить. И у Зеленского его приняли не очень хорошо, и в своей стране поддержку избирателей потерял».
«Мюсли вслух» рассуждают о том, что победа Навроцкого и проигрыш Тшасковского означают для России:
«Оба нам не друзья, но победа Навроцкого для России более приемлемый вариант: он будет вносить раскол и рознь в евросоюзовский лагерь, расшатывая его политический фундамент, и заодно активно портить отношения с Украиной. С паршивой овцы хоть шерсти клок».
Политолог Малек Дудаков размышляет об успехах европейских правых партий:
«На недавно прошедшем CPAC – Конференции консервативного политического действия – в Будапеште европейские правые вновь постарались показать единый фронт борьбы с Брюсселем. Виктор Орбан призвал к защите суверенитета стран Евросоюза и прекращению конфронтации с Россией. Кроме Навроцкого на CPAC поддержали и Андрея Бабиша, который может вскоре победить на выборах в Чехии. Нынешнее правительство Петра Фиалы, рейтинг которого ниже 20%, одно из самых непопулярных в Европе. В случае успеха Бабиша у Орбана и Роберта Фицо появится новый союзник. А Чехия вслед за Венгрией и Словакией выйдет из коалиции проукраинских ястребов. Победа же Навроцкого усугубит как раскол внутри Польши (где правительство и Сейм под контролем либералов), так и в отношениях с Брюсселем. Зато у команды Трампа возникнет еще один партнер в Европе в деле борьбы с евробюрократией. Заодно будет проявляться антиукраинский нарратив на фоне усталости польского общества от конфликта. Его транслирует как сам Навроцкий, так и более правые евроскептики из "Конфедерации", быстро набирающие популярность».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru