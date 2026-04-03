Телеграм: Танкер на Кубе и кризис НАТО
Российский танкер с гуманитарным грузом добрался до Кубы, Трамп заявил о победе США над Ираном, единство НАТО трещит по швам, а в Госдуме активно готовятся к сентябрьских выборам.
Ход СВО
Авторы каналов следят за ходом специальной военной операции.
«Безграничный аналитик» обращает внимание на ЛНР:
«Итак, армия России полностью освободила территорию Луганской народной республики. Может показаться, что это выглядит странно, все-таки ЛНР уже давно практически полностью контролировалась нашими войсками, но очаги сопротивления ВСУ там все же оставались. Теперь их там нет. Это очень важная веха в деле освобождения Донбасса. Фактически, ключевой задачей сейчас остается освобождение всей территории ДНР, что также наблюдается. Нельзя сказать, что оно идет опережающими темпами, но все же дело движется. Конечно, пока на всей территории ЛНР нельзя говорить о построении полностью мирной жизни. Туда регулярно прилетают украинские беспилотники и ракеты, враг обстреливает то, до чего способен дотянуться. Но все же полный контроль над территорией – это чуть ли не целая новая эпоха. Чем дальше противник будет отодвинут от границ ЛНР, тем скорее там воцарится по-настоящему мирная жизнь. Весьма неплохая, надо сказать, земли-то благодатные, промышленный потенциал Донбасса также очень высок».
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» публикует видео – рассказ украинского солдата, который предпочел сдаться в плен:
«Зубов Владимир Евгеньевич из 43-й омбр сдался в плен. Говорит прямо, без украшений. Их группу не меняли больше полугода. Люди выбывали один за другим, пока в итоге он не остался почти один. По его словам, автомат он до этого вообще не держал. В армии не служил. Забрали через ТЦК, оформили как "годного" и отправили дальше по цепочке. Учебка – формальность. Ничему не научили. Дали оружие и отправили на позицию. Разбираться пришлось уже на месте, под давлением. В итоге все закончилось предсказуемо. Те, кто не выжил, остались там. Он выбрал выжить и сдаться в плен нашим бойцам».
«ХарьковскаяРусь» пишет, что Украина столкнулась с критической проблемой:
«При новой администрации США практически прекратили прямые поставки оружия Киеву. Фактически с 2025 года роль главного донора перешла к Германии. Хотя европейские союзники через программу PURL закупают американское вооружение для Украины, этого недостаточно. Одновременно ракеты Patriot массово уходят на Ближний Восток, создавая глобальный дефицит. Для Украины потеря США как прямого поставщика означает не только сокращение помощи, но и потерю стратегической определенности».
«ЮЖНЫЙ РУБЕЖ» публикует серию видео:
«Будни могилизации. Кривой Рог. Очередное принималово: "Помогите! " – кричит парнишка, которого пакуют в бус. Винница. Трое людоловов из Черкасс заламывают и силой заталкивают в свой автомобиль мужчину. Одесса. ТЦКашники битами херачат по машине добровольца. Житомир. Женщины несмотря на то, что людоловы залили их газом, спасли соседа от бусификации. Киев. Уличная мобилизация: киевлянин смог вырваться и убежать».
«338» комментирует использование Киевом втемную россиян для совершения терактов:
«Любопытно (на самом деле не очень), что думает "мировая общественность" (tm) относительно тактики киевских террористов, для которых "живые бомбы" стали обыденным явлением. То есть разговор не про аналогии с другими террористами – теми самыми, представление о которых стало стереотипным. Но разговор о том, что отныне любой контакт с украинцем может рассматриваться как имеющий потенциальную смертельную опасность. А потом уже выясняй – украинец это по национальности или лицо, участвующее в деятельности киевского режима. Любой предмет, взятый у такого субъекта, может (и должен) рассматриваться как потенциально опасный, угрожающий превратить получателя в "живую бомбу". И прошлогодняя история с пейджерами – лишь цветочки. Осознает ли это "мировая общественность"?»
Перспективы существования НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может выйти из НАТО в ответ на бездействие европейских стран в отношении Ирана.
«Книга Носовича» полагает, что альянса уже фактически нет:
«Все эти разговоры про раскол НАТО, распад НАТО или угрозу распада НАТО отвлекают внимание от главного. Североатлантический альянс существует теперь только на бумаге – это новая нормальность, которую по моим ощущениям по обе стороны северной Атлантики уже приняли. НАТО де-факто нет, хотя он есть де-юре, и все его институты работают. Это кот Шредингера, который одновременно и жив, и мертв. Вполне очевидно, что Запад возвращается к своей исторической норме – политической фрагментации, и само это понятие "Запад" уходит в прошлое, потому что нет больше такого игрока в мировой политике. Так же скоро уйдет в прошлое "Единая Европа". Вполне очевидно, что если Украина завтра вторгнется в Венгрию (а с киевского режима станется), то страны ЕС на 5 статью закроют глаза и за Венгрию воевать не станут. Вполне очевидно, что США не станут воевать ни за кого из европейцев. Европейцы уже за США воевать отказались. И в истории с их новой воинственностью – поддержкой Украины до последнего украинца и подготовкой к прямой войне с РФ – НАТО их скорее тяготит. НАТО в нынешних условиях для них это приводные ремни американской гегемонии, которая не дает их воинственности по-настоящему развернуться. От этого и истории с "коалицией желающих" – попыткой объединиться в борьбе с Россией в обход НАТО. От этого и провоцирующее Трампа на заявления о выходе из НАТО поведение в войне США с Ираном. Политика – искусство возможного. Через несколько месяцев в таком духе может обнаружиться, что НАТО в Европе для России даже выгодно...»
«Мейстер» размышляет о том, как изменится отношение американских элит к НАТО после отставки Трампа:
«Выход США из НАТО был бы, конечно, высочайшим достижением Трампа, способным похоронить блок в целом. Не секрет, что НАТО в плане военных возможностей представляет собой вспомогательную надстройку к американской военной мощи, и при потере последней становится неработоспособным. Можно, конечно, возразить, что послетрамповская администрация вступит обратно, но тут есть но. Политика переноса военных усилий США на китайское направление – не монополия Трампа. Это продукт компромисса обеих партий, и то, что демократы не называют НАТО обузой, не значит, что они так не думают. Риск, правда, тот, что для многих лимитрофов США – голос разума, а тут удерживать от авантюр станет некому».
«ПапаКот» обращает внимание на нытье поляков:
«Премьер Польши Дональд Туск открыто жалуется: "Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита Киеву – все это выглядит как идеальный план Путина". То есть западный политик высшего ранга признает: Москва методично добивается своих целей, а Брюссель и Вашингтон лишь мечутся в поисках выхода. Важный нюанс: Туск перечислил только то, что уже происходит. Но если бы он слышал прогнозы Владимира Жириновского – волосы бы встали дыбом. Легендарный политик еще годы назад называл не только эти, но и куда более жесткие сценарии развития событий. Многие из них сегодня сбываются буквально по пунктам».
«Темник» наблюдает за тем, как заметались северяне:
«Исландия и Норвегия возобновили политические дискуссии о возможном вступлении в Евросоюз. Примечательно, что аргументация сместилась: теперь полноценное членство в ЕС рассматривается Рейкьявиком и Осло в первую очередь как источник безопасности. Подобная смена риторики фиксирует смерть концепции "НАТО достаточно для безопасности". Исторически эти страны отвергали политическую интеграцию с Брюсселем ради контроля над собственными ресурсами (в первую очередь, энергетическими и рыбными), полагаясь в вопросах защиты исключительно на Североатлантический альянс. Однако теперь малые и средние государства осознают, что сугубо военный "зонтик" больше не гарантирует выживания. Безопасность окончательно стала гибридным понятием. В условиях экономических войн, санкционного давления и пересмотра устоявшихся правил игры (самим же Западом, между прочим) исключительно силового ресурса оказывается мало. Критически важным фактором национальной устойчивости становится не просто наличие союзных баз на своей территории, а место за столом, где формируются правила торговли и макроэкономического регулирования. Ради экономической защиты от внешних шоков эти страны теперь могут пожертвовать частью своего суверенитета в пользу Брюсселя».
Российский танкер на Кубе
Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу, которая до сих пор находилась в энергетической блокаде.
Политолог Дмитрий Дробницкий пишет о реакции США и Мексики:
«Трамп заявил, что прибытие российского танкера на Кубу – "это нормально". Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что при этом политика Вашингтона по отношению к Кубе остается неизменной. Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум объявила, что страна будет отстаивать свое право поставлять нефть на Кубу "как в гуманитарных, так и коммерческих целях"».
«АДЕКВАТ Z» комментирует заявление Трампа:
«Вход в кубинские воды нашего танкера с нефтью особенно хорошо гармонирует со всеми беснованиями Трампа по теме нефтяной блокады, пропитанными нескрываемым желанием удушить Кубу начисто. С кваканьем еще в январе, что нефти там больше не будет ни капли, с угрозами пошлин и санкций всем, кто посмеет ее поставлять, с обещанием, что Куба за Ираном следующая – и с разворотом, когда танкер пришел, что не очень-то и хотелось, и вообще кто хочет, пусть поставляют. Это даже не о том, что альфа-павиан утерся своими красными линиями. Это о том, что его мнения не спрашивали, потому что если бы смиренно обращались за согласованием прохода, реакция была бы предсказуема. Поставили в известность по рабочим каналам, по ним же обозначили последствия неправильного поведения, и обострять почему-то не захотелось. Сама по себе угроза Кубе этим не снимается, особенно если властелину галактики придет богатая идея, что ее захват поможет смыть иранский позор. Но планам убить десятимиллионную страну тотальной гуманитарной катастрофой с последующим праздником трупоедства во всяком случае кладется предел. Кладется той единственной на всем глобусе силой, которая может себе это позволить».
«Версия Каргина» отмечает, что Министерство энергетики России официально подтвердило подготовку нового рейса с нефтью для Кубы:
«По словам министра, танкер уже стоит под загрузкой и скоро отправится в путь. С учетом времени в пути он должен прибыть как раз к моменту, когда подойдет к концу нефть, доставленная первым рейсом 30 марта. При помощи такой карусели из двух-трех танкеров можно вполне уверенно снабжать Кубу нефтью на первоочередные нужды. Главное только не расслабляться и про военно-морское сопровождение не забывать. Противник не дремлет, а выжидает шанса воспользоваться нашей оплошностью. Ни к чему такой шанс ему давать. Причем такая схема вряд ли будет необходимой длительное время. Фактически блокада уже демонстративно прорвана, а прибытие второго танкера будет означать превращение поставок нефти на Кубу в систематические. А если можно России – то почему нельзя, скажем, той же Мексике, президент которой Клавдия Шейнбаум уже заявила, что на фоне успеха российского танкера мексиканское правительство также прорабатывает вопрос о возобновлении прерванных под угрозами из США поставок нефти на Кубу. Здесь будет как нельзя кстати и февральское заявление Совета по правам человека ООН с призывом не признавать и не поддерживать американскую блокаду. Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то она станет большим внешнеполитическим успехом России и поражением для администрации Трампа в США. Нам же нужно будет правильно использовать и развить этот успех – через возвращение российского военного присутствия на Острове свободы».
«Лера Куба Блог, Путешествия, Экскурсии, Туры» указывает, что Куба выпускает 2 010 заключенных на фоне давления США и получения нефти из России:
«Кубинские власти вечером в четверг 2 апреля объявили о помиловании и освобождении 2 010 человек. Власти назвали это "гуманитарным и суверенным жестом". Сообщается, что среди освобожденных молодые люди, женщины, люди старше 60 лет, иностранцы и кубинцы, живущие за границей. При этом осужденные за насильственные преступления под амнистию не попали. Важно: до сих пор неясно, были ли среди освобожденных политические заключенные. Решение произошло на фоне частичного ослабления энергетического кризиса. <…> Россия уже пообещала отправить второй танкер, что фактически дает Кубе передышку. На этом фоне массовое освобождение выглядит как шаг, чтобы снизить напряжение и выиграть время».
«Мюсли вслух» отмечают символизм:
«Само название российского танкера, доставившего 730 тыс. баррелей сырой нефти на Кубу, – "Анатолий Колодкин" – звучит эхом прежних времен, когда международное право выглядело практически незыблемой константой. А.Л. Колодкин (1928-2011) – российский юрист морского права, доктор юридических наук, профессор МГЮА, судья Международного Трибунала ООН по морскому праву. Сегодня, конечно, все иначе. Но даже в обстановке хаоса, постепенно охватывающего мировые морские коммуникации, Трамп не решился бить горшки с Россией и чинить препятствия прорыву кубинской блокады. И заявления заокеанской прессы, что США якобы позволили российского танкеру прибыть на Кубу, выглядят историями из серии, как Вашингтон также "разрешил" Индии покупать нефть у России».
Война на Ближнем Востоке
Иран продолжает противостоять военной агрессии США и Израиля.
Депутат Госдумы Петр Толстой делится размышлениями:
«События вокруг Ирана показывают, что западные технологии далеко не безупречны. В оценках противника американцы и их ближневосточные подельники крупно ошиблись. Все вроде бы учли, кроме мелочи – мужества, стойкости и силы духа иранского народа. Оказалось, не все измеряется деньгами. Прошел месяц войны, а Иран и не думает сдаваться. При этом ущерб для коалиции имени Эпштейна постоянно растет. Что помимо денег для Запада ценно? Голоса избирателей. Только поэтому каждый убитый или раненый Джон Смит – это подарок для политических оппонентов. Жизни же иранцев, русских, китайцев и прочих туземцев "белым господам" глубоко безразличны. Ну, разве они могут быть полезны или бесполезны. Как тут не вспомнить украинцев, поверивших, что Запад действительно озабочен судьбой среднестатистического Мыколы. Нет, Мыкола нужен только для того, чтобы сгинуть вместо Джона, для пользы Джона и во имя Джона. Пример Ирана показывает, как выглядела бы наша война, не будь у России ядерного оружия».
Американист Малек Дудаков называет пустым 20-минутное обращение Трампа к нации:
«Он умудрился не сказать ровным счетом ничего нового. Трамп по традиции объявил о полной победе, пообещал новые удары, пожаловался на перекрытие Ормуза и кидался проклятиями в адрес НАТО. На победную речь в духе выступления Буша-младшего в мае 2003 года под плакатом "Миссия выполнена" это явно не тянуло. Трампу приходилось устраивать очередной сеанс политического газлайтинга и пытаться убедить американское обществе в успехе своей военной авантюры. Хотя смены режима не случилось, а Ормуз теперь плотно контролируется Ираном. На фоне конфликта прибыль Ирана от поставок нефти на мировые рынки достигла 150 миллионов долларов в сутки. Объемы добычи нефти находятся на максимальном значении с 1978 года – 5,5 миллионов баррелей ежедневно. А с прохода судов через Ормуз Тегеран сможет зарабатывать аж по 110 миллиардов долларов в год. Это и будут те самые репарации, которые придется заплатить. Как раз на фоне попыток Трампа объявить победу над Ираном по американским базам в Бахрейне и Иордании прилетали ракеты. Теперь у Белого дома остался последний козырь – наземная операция в Персидском заливе. До первых серьезных потерь среди морпехов».
«Всевидящее око» отмечает, что ближневосточная авантюра Трампа дорого обходится европейцам:
«Вызванный войной на Ближнем Востоке дефицит энергоносителей с размаху ударил по Европе, уже истерзанной ковидом, выворачиванием карманов на благо Украины и принципиальным отказом от российского топлива. Politico сообщает, что министры финансов и энергетики, а также главы центробанков семерки самых влиятельных западных стран провели "беспрецедентное совместное заседание" для выработки мер реагирования. Как обычно в последнее время, по итогам встречи страны отделались пустым заявлением, призвав Россию и Китай не ограничивать экспорт энергоресурсов. Ну, с Россией понятно: по мнению Европы, ее хлебом не корми, дай только коварно ограничить кому-нибудь экспорт энергоресурсов. А вот с Китаем не совсем ясно, каким образом этот крупный импортер нефти и газа может ограничивать их поставки, а главное – кому. Самому себе?»
«ИНФОстрим» пишет, что Киев умудрился облажаться и на Ближнем Востоке:
«ОАЭ отказывается от украинской системы борьбы с иранскими дронами из-за ее полной неработоспособности. 5 из 5 объектов в ОАЭ, которые прикрывали военнослужащие ВСУ, были поражены иранскими БПЛА. В новости есть одна неточность. Есть еще и шестой пораженный объект в ОАЭ – это база ВСУ и ГУР, которую Иран также выпилил дронами вместе с чубатым содержимым. <…> Трамп оказался куда прозорливее монархий залива и послал Зеленского сразу».
«Банкста» рассказывает о находчивых израильтянах:
«В израильских ресторанах посетители убегают во время сирен, не дождавшись счета. Евреи приходят поесть, а при тревоге спешат в укрытия, сообщает "13-й канал". Похожие жалобы звучат от израильских рестораторов и в адрес туристов, но те скрываются даже без сирен».
Подготовка к выборам
В России продолжается подготовка к сентябрьским выборам.
«Доктор Z прописал» отмечает, что в среду президент России Владимир Путин провел встречу с новым составом ЦИК и его председателем Эллой Памфиловой:
«Президент ждет от членов комиссии слаженной работы и высокого стандарта. От сотрудников ЦИК зависит понимание каждым россиянином силы своего голоса, подчеркнул глава государства. Путин особо подчеркнул, что выборы нужны для укрепления страны, а не для того, чтобы кому-то нравиться. <…> Путин поручил особое внимание безопасности выборов. В Донбассе, Новороссии и приграничных регионах нужно опираться на опыт проведения выборов, накопленный во время СВО, отметил глава государства. Президент поблагодарил сотрудников ЦИК, работающих в сложнейшей обстановке, и поручил содействовать кандидатам – ветеранам СВО».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Павла Данилина:
«Выборы – одна из ключевых опор государства, которая всегда находится в центре общественного внимания. За предыдущие пять лет технологический прорыв российской избирательной системы стал абсолютно очевиден. Цифровизация, новые формы голосования, развитие общественного контроля – все это работает на ключевую цель: доверие избирателя и легитимность результата. <…> Зачастую выборы становятся объектом провокаций с целью подрыва государственного суверенитета и вмешательства во внутренние дела. Чтобы превзойти недоброжелателей на электоральном фронте, мы должны работать на опережение, держать руку на пульсе изменений и предупреждать угрозы, которые будут только нарастать».
«ЕРМосква» пишет, что защитники Родины, участвующие в предварительном голосовании «Единой России», получают всестороннюю поддержку партии:
«Партия продолжает помогать участникам СВО, решившим участвовать в предварительном голосовании. По инициативе Президента Владимира Путина именно защитники Родины должны войти в новую политическую элиту страны. В Московском отделении Единой России прошли консультационные встречи с бойцами, готовыми попробовать себя на выборах».
Депутат Мосгордумы Максим Руднев рассказывает, что участники праймериз «Единой России» сейчас проводят «Уроки мужества» в школах и общаются с детьми:
«Александр Шелковой провел такой урок для старшеклассников, поделился своим опытом и ответил на вопросы ребят. Эльдар Шарипов встретился с педагогами и обсудил воспитание и работу со школьниками. Эдуард Шонов также провел урок мужества, рассказал о героях и истории, чтобы у ребят было живое понимание того, о чем обычно читают в учебниках. Такие встречи проходят регулярно и всегда в живом формате».
«Полилог. Экспертиза» запустил серию подкастов в преддверии выборов в Госдуму:
«Вместе с представителями политических партий будем обсуждать, как меняется российская политика и избирательный ландшафт. В новом эпизоде обсуждаем трансформацию "Единой России", ключевые инструменты в борьбе за избирателя, и какую роль в этом процессе сыграла крупнейшая партия страны. О чем говорим? Чем выборы 2026 года будут отличаться от предыдущих электоральных циклов? Как меняется общественный запрос к политикам и политическим партиям? Как дистанционное электронное голосование меняет логику избирательных кампаний? Как выглядит новая политическая элита?»
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов