Телеграм: Танкер на Кубе и кризис НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может выйти из НАТО в ответ на бездействие европейских стран в отношении Ирана.

«Книга Носовича» полагает, что альянса уже фактически нет:

«Все эти разговоры про раскол НАТО, распад НАТО или угрозу распада НАТО отвлекают внимание от главного. Североатлантический альянс существует теперь только на бумаге – это новая нормальность, которую по моим ощущениям по обе стороны северной Атлантики уже приняли. НАТО де-факто нет, хотя он есть де-юре, и все его институты работают. Это кот Шредингера, который одновременно и жив, и мертв. Вполне очевидно, что Запад возвращается к своей исторической норме – политической фрагментации, и само это понятие "Запад" уходит в прошлое, потому что нет больше такого игрока в мировой политике. Так же скоро уйдет в прошлое "Единая Европа". Вполне очевидно, что если Украина завтра вторгнется в Венгрию (а с киевского режима станется), то страны ЕС на 5 статью закроют глаза и за Венгрию воевать не станут. Вполне очевидно, что США не станут воевать ни за кого из европейцев. Европейцы уже за США воевать отказались. И в истории с их новой воинственностью – поддержкой Украины до последнего украинца и подготовкой к прямой войне с РФ – НАТО их скорее тяготит. НАТО в нынешних условиях для них это приводные ремни американской гегемонии, которая не дает их воинственности по-настоящему развернуться. От этого и истории с "коалицией желающих" – попыткой объединиться в борьбе с Россией в обход НАТО. От этого и провоцирующее Трампа на заявления о выходе из НАТО поведение в войне США с Ираном. Политика – искусство возможного. Через несколько месяцев в таком духе может обнаружиться, что НАТО в Европе для России даже выгодно...»

«Мейстер» размышляет о том, как изменится отношение американских элит к НАТО после отставки Трампа:

«Выход США из НАТО был бы, конечно, высочайшим достижением Трампа, способным похоронить блок в целом. Не секрет, что НАТО в плане военных возможностей представляет собой вспомогательную надстройку к американской военной мощи, и при потере последней становится неработоспособным. Можно, конечно, возразить, что послетрамповская администрация вступит обратно, но тут есть но. Политика переноса военных усилий США на китайское направление – не монополия Трампа. Это продукт компромисса обеих партий, и то, что демократы не называют НАТО обузой, не значит, что они так не думают. Риск, правда, тот, что для многих лимитрофов США – голос разума, а тут удерживать от авантюр станет некому».

«ПапаКот» обращает внимание на нытье поляков:

«Премьер Польши Дональд Туск открыто жалуется: "Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита Киеву – все это выглядит как идеальный план Путина". То есть западный политик высшего ранга признает: Москва методично добивается своих целей, а Брюссель и Вашингтон лишь мечутся в поисках выхода. Важный нюанс: Туск перечислил только то, что уже происходит. Но если бы он слышал прогнозы Владимира Жириновского – волосы бы встали дыбом. Легендарный политик еще годы назад называл не только эти, но и куда более жесткие сценарии развития событий. Многие из них сегодня сбываются буквально по пунктам».

«Темник» наблюдает за тем, как заметались северяне:

«Исландия и Норвегия возобновили политические дискуссии о возможном вступлении в Евросоюз. Примечательно, что аргументация сместилась: теперь полноценное членство в ЕС рассматривается Рейкьявиком и Осло в первую очередь как источник безопасности. Подобная смена риторики фиксирует смерть концепции "НАТО достаточно для безопасности". Исторически эти страны отвергали политическую интеграцию с Брюсселем ради контроля над собственными ресурсами (в первую очередь, энергетическими и рыбными), полагаясь в вопросах защиты исключительно на Североатлантический альянс. Однако теперь малые и средние государства осознают, что сугубо военный "зонтик" больше не гарантирует выживания. Безопасность окончательно стала гибридным понятием. В условиях экономических войн, санкционного давления и пересмотра устоявшихся правил игры (самим же Западом, между прочим) исключительно силового ресурса оказывается мало. Критически важным фактором национальной устойчивости становится не просто наличие союзных баз на своей территории, а место за столом, где формируются правила торговли и макроэкономического регулирования. Ради экономической защиты от внешних шоков эти страны теперь могут пожертвовать частью своего суверенитета в пользу Брюсселя».



