Телеграм: Талибы, грабли и ГКЧП

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В воскресенье боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили столицу Афганистана Кабул. В тот же день президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Афганистан оказался полностью под властью талибов в течение месяца после вывода оттуда войск западной коалиции во главе с США.

Руководство «Талибана» пообещало не преследовать афганцев, сотрудничавших с США и их союзниками. Тем не менее, сообщается о расправах. Многотысячные толпы афганцев собрались в аэропорту Кабула – единственном месте в стране, которое остается под контролем США. Представители стран НАТО делали громкие заявления о готовности эвакуировать граждан Афганистана, сотрудничавших с их дипломатическими миссиями, но в реальности афганцам приходится цепляться за шасси и привязывать себя к самолетам в надежде покинуть страну. Одни погибают в результате падения с большой высоты, другие падают уже мертвыми – задохнувшись на высоте и замерзнув насмерть.

Журналист Валентин Богданов рассказывает о том, как самолеты стран НАТО осуществляют эвакуацию:

«18 грузовых самолетов C-17 ВВС США были использованы за минувшие сутки для эвакуации только 2000 человек из Кабула. При этом каждый самолет может перевозить около 600 человек. Кадры того, как это бывает, все видели. При этом на борту одного из этих 18 было всего 300 человек. И это означает, что на оставшиеся 17 пришлось 1700 человек, в среднем по 100 на рейс. Великобритания, Италия, Германия и Австралия также отправляют полупустые самолеты, в то время как тысячи людей умоляют у ворот аэропорта впустить их внутрь. Просто цифры: германские летчики взяли на борт 7 человек, австралийские – 16, французские – 41, голландские – 40. Провал на провале и провалом погоняет».

Депутат Госдумы Олег Морозов рассуждает о том, что делать России:

«Победу талибов в Афганистане предсказывали почти все эксперты. Но никто не ожидал, что все случится с такой скоростью и с таким позором. Говорили даже про договорной раздел страны: Кабул за проамериканским режимом, а остальное за талибами. Не вышло. Талибы взяли все. В мире одним жестоким исламистским режимом станет больше. Нам от этого – радости никакой! Одни проблемы. Что делать? Американцы опозорились настолько сильно, что эхо этого геополитического поражения будет долго раскатисто гулять по всему миру. Значит, талибы, которые с ними воевали 20 лет, вряд ли захотят с ними иметь дело. Этим надо воспользоваться. Дружить не получится, да и не надо. Важно локализовать проблему внутри афганских границ. Мы даем гарантии, что не полезем к ним. Они – что будет мир на границе. В том числе не будет конфликтов с нашими союзниками. Беженцев желательно перенаправить в третьи страны. Если они останутся на территории наших союзников, это будет фактором постоянного раздора. И было бы неплохо заставить США взять на себя расходы по их содержанию и дальнейшему обустройству. Это должны требовать все страны, куда пойдет этот людской поток».

«Мюсли вслух» отмечают, что кое-кто из соседей Афганистана получил выгоду:

«Кому война, а кому мать родна, говорит пословица. Афганские события обернулись прибылью для Узбекистана: в эту страну из Афганистана перелетели не менее 22 самолетов и 24 вертолетов. Хорошо пополнились узбекские ВВС!»

«Тайный Узбек» рассказывает о выгоде американцев:

«Администрация Байдена заморозила авуары афганского правительства в банках США, не позволив талибам получить доступ к миллиардам долларов – основной, хотя и неопределенной части валютных резервов страны. Среди этих активов, вывезенных прежней администрацией, – кладовая с золотыми слитками, депонированная в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Согласно информации, обнародованной Центральным банком Афганистана, депозит составляет примерно 22 тонны золота. По текущим ценам, установленным Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA), это золото стоит около 1,25 миллиарда долларов. Золото в Нью-Йорке составляет более десятой части резервов правительства Афганистана, размещенных в банках у себя дома, а также в различных странах, включая США. <…> Еще есть огромное количество полезных ископаемых в недрах Афганистана, но кто их будет добывать?»

«Доктор прописал» сравнивает уход из Афганистана войск СССР и США:

«Фото вертолета, который летит за сотрудниками посольства США в Кабуле, наверняка станет иллюстрацией одного из главных событий 2021 года. К слову, правительство Мохаммада Наджибуллы продержалось у власти три года после того, как советские войска окончательно покинули Афганистан в феврале 1989 года. Да, благодаря поддержке СССР, но все же. Правительство Ашрафа Гани продержалось месяц после ухода американцев».