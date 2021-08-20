Телеграм: Талибы, грабли и ГКЧП
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Талибы и их Афган
В воскресенье боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили столицу Афганистана Кабул. В тот же день президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Афганистан оказался полностью под властью талибов в течение месяца после вывода оттуда войск западной коалиции во главе с США.
Руководство «Талибана» пообещало не преследовать афганцев, сотрудничавших с США и их союзниками. Тем не менее, сообщается о расправах. Многотысячные толпы афганцев собрались в аэропорту Кабула – единственном месте в стране, которое остается под контролем США. Представители стран НАТО делали громкие заявления о готовности эвакуировать граждан Афганистана, сотрудничавших с их дипломатическими миссиями, но в реальности афганцам приходится цепляться за шасси и привязывать себя к самолетам в надежде покинуть страну. Одни погибают в результате падения с большой высоты, другие падают уже мертвыми – задохнувшись на высоте и замерзнув насмерть.
Журналист Валентин Богданов рассказывает о том, как самолеты стран НАТО осуществляют эвакуацию:
«18 грузовых самолетов C-17 ВВС США были использованы за минувшие сутки для эвакуации только 2000 человек из Кабула. При этом каждый самолет может перевозить около 600 человек. Кадры того, как это бывает, все видели. При этом на борту одного из этих 18 было всего 300 человек. И это означает, что на оставшиеся 17 пришлось 1700 человек, в среднем по 100 на рейс. Великобритания, Италия, Германия и Австралия также отправляют полупустые самолеты, в то время как тысячи людей умоляют у ворот аэропорта впустить их внутрь. Просто цифры: германские летчики взяли на борт 7 человек, австралийские – 16, французские – 41, голландские – 40. Провал на провале и провалом погоняет».
Депутат Госдумы Олег Морозов рассуждает о том, что делать России:
«Победу талибов в Афганистане предсказывали почти все эксперты. Но никто не ожидал, что все случится с такой скоростью и с таким позором. Говорили даже про договорной раздел страны: Кабул за проамериканским режимом, а остальное за талибами. Не вышло. Талибы взяли все. В мире одним жестоким исламистским режимом станет больше. Нам от этого – радости никакой! Одни проблемы. Что делать? Американцы опозорились настолько сильно, что эхо этого геополитического поражения будет долго раскатисто гулять по всему миру. Значит, талибы, которые с ними воевали 20 лет, вряд ли захотят с ними иметь дело. Этим надо воспользоваться. Дружить не получится, да и не надо. Важно локализовать проблему внутри афганских границ. Мы даем гарантии, что не полезем к ним. Они – что будет мир на границе. В том числе не будет конфликтов с нашими союзниками. Беженцев желательно перенаправить в третьи страны. Если они останутся на территории наших союзников, это будет фактором постоянного раздора. И было бы неплохо заставить США взять на себя расходы по их содержанию и дальнейшему обустройству. Это должны требовать все страны, куда пойдет этот людской поток».
«Мюсли вслух» отмечают, что кое-кто из соседей Афганистана получил выгоду:
«Кому война, а кому мать родна, говорит пословица. Афганские события обернулись прибылью для Узбекистана: в эту страну из Афганистана перелетели не менее 22 самолетов и 24 вертолетов. Хорошо пополнились узбекские ВВС!»
«Тайный Узбек» рассказывает о выгоде американцев:
«Администрация Байдена заморозила авуары афганского правительства в банках США, не позволив талибам получить доступ к миллиардам долларов – основной, хотя и неопределенной части валютных резервов страны. Среди этих активов, вывезенных прежней администрацией, – кладовая с золотыми слитками, депонированная в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Согласно информации, обнародованной Центральным банком Афганистана, депозит составляет примерно 22 тонны золота. По текущим ценам, установленным Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA), это золото стоит около 1,25 миллиарда долларов. Золото в Нью-Йорке составляет более десятой части резервов правительства Афганистана, размещенных в банках у себя дома, а также в различных странах, включая США. <…> Еще есть огромное количество полезных ископаемых в недрах Афганистана, но кто их будет добывать?»
«Доктор прописал» сравнивает уход из Афганистана войск СССР и США:
«Фото вертолета, который летит за сотрудниками посольства США в Кабуле, наверняка станет иллюстрацией одного из главных событий 2021 года. К слову, правительство Мохаммада Наджибуллы продержалось у власти три года после того, как советские войска окончательно покинули Афганистан в феврале 1989 года. Да, благодаря поддержке СССР, но все же. Правительство Ашрафа Гани продержалось месяц после ухода американцев».
США и их санкции
Министерство торговли США заявило, что власти начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Процедура проходит в рамках антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России. В списке Вашингтона со статусом нерыночной экономики находятся 11 стран, в том числе Китай, Белоруссия, Грузия и Азербайджан.
«Банкста» пишет о критериях рыночной экономики:
«США ссылается на шесть обязательных критериев, которым должна соответствовать страна с рыночной экономикой. Среди них – степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, а также степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, степень государственной собственности или контроля над средствами производства и др.».
«Инвестируй в это!» рассказывает о том, чем грозит утрата статуса:
«Статус нерыночной страны, в принципе, не приговор для экономики. Такой страной является, например, Китай. Однако в таком случае США сможет свободно устанавливать в отношении России антидемпинговые пошлины, и их нельзя будет оспорить в ВТО. США официально признали Россию рыночной экономикой в 2002 году – спустя 11 лет после развала СССР и окончания холодной войны. В прошлом году Россия уже сталкивалась с попыткой оспорить этот статус со стороны Евросоюза. Но тогда по итогам разбирательств ВТО встала на сторону Москвы».
«Мейстер» тоже напоминает о прошлогоднем разбирательстве:
«Признание экономики России нерыночной может быть использовано как благовидный предлог для введения антидемпинговых пошлин в отношении российских экспортеров, причем не только удобрений, но и других товаров. Оснований под собой это расследование, конечно же, не имеет: год назад Россия выиграла у ЕС в суде ВТО 30-летний спор "об энергокорректировках", доказав, что ценообразование российского экспорта имеет рыночный характер. Признать свою правоту евроатлантические партнеры не захотели: ЕС подал апелляцию в суд ВТО, работу которого США заблокировали. Таким образом, инициатива Минторга США это протекционизм в чистом виде, призванный ограничить конкуренцию и поддержать местных производителей, прежде всего, удобрений, цена которых сейчас очень высока».
«Политтранзит» полагает, что экономики самих западных стран не соответствуют статусу рыночных:
«Жаль, что никому не приходит в голову проверить "рыночность" экономик самих США и ЕС. Никакой честной конкуренции с их стороны не наблюдается. Защищая свой бизнес, богатые западные державы продолжают действовать по праву сильного. И придумывают все новые поводы для ущемления прав других стран».
«Фанимани Офишиал» не сомневается, что США примут то решение, которое им нужно:
«Что нужно, чтобы доказать факт демпинга? Надо сравнить внутренние и экспортные цены на конкретную продукцию страны. Но если это нерыночная экономика, то могут браться внутренние цены не в этой стране, а цены в "стране-аналоге". И будьте уверены, аналог этот подберут с таким расчетом, чтобы доказать факт демпинга. Именно так и поступали 20 лет назад наши западные "партнеры", доказывая демпинг со стороны наших сталелитейщиков».
Единороссы и их цифра
Во вторник «Единая Россия» представила «Цифровой манифест», в котором перечислены основные приоритеты в интернет-сфере. Документ содержит три раздела: права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство.
«Политджойстик/Politjoystic» отмечает, что отдельные комментаторы попытались исказить смысл документа:
«Как любой манифест – он краток, что дает возможность спекуляций. В первом разделе подчеркивается недопустимость цифровой дискриминации, тотальной цифровой слежки, важность свободы мнений в интернете и защиты персональных данных. В данном случае начали разгонять тезис что якобы предложили ограничить использование искусственного интеллекта в медицине, образовании и других чувствительных сферах, и что технология может привести к дискриминации отдельных граждан. Именно эту двусмысленность и снял представитель ЕР Александр Хинштейна, сказав, что манифест будет доработан, и нет никакого запрета на искусственный интеллект: "Мы отдельно прописали развитие ИИ. Важно отметить, что в документе не предполагается полного запрета на использование искусственного интеллекта в ряде чувствительных сфер, а речь идет о принятии конечных решений. Необходимо создать условия для развития цифровой среды, но при этом обеспечить безопасность и права граждан"».
«Темник» полагает, что манифест носит не предвыборный, а стратегический характер:
«"Цифровой манифест", представленный сегодня "Единой Россией" – очень любопытный документ. Несмотря на ремарку о том, что он сформирован на основе предложений граждан, включенных в народную программу партии, его стоит рассматривать не столько в качестве предвыборного инструмента, сколько поствыборного. Три тематических блока, которые представили Турчак и Хинштейн: права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство – слишком фундаментальны, чтобы использовать их в тактической борьбе за голоса массового избирателя. Зато манифест позволяет представить линию законотворчества по заявленному направлению в восьмой Госдуме».
«ИА "Стекломой"» считает документ своевременным:
«Суицидники, шутинги, АУЕ, нарко- и ЛГБТ-пропаганда, пропаганда бездетности – все это можно и нужно выжигать каленым железом как можно эффективнее и быстрее. Претензии в духе "не смейте регулировать наш уютный интернетик – тут все само собой регулируется" морально и ментально устарели. На дворе давно не 1995-й год, "сами собой" даже паблики с мемчиками уже не регулируются. Проект можно (и нужно) критиковать (тем более, что он будет доработан), но фактически это первая масштабная попытка осмыслить все риски и перспективы цифрового развития страны».
Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказывает о том, что, на его взгляд, является самым главным в манифесте:
«Важнейший из трех тематических блоков манифеста – тот, где говорится о безопасности детей. В частности, одной из мер защиты детей от деструктивного контента видится создание механизма его моментального выявления и блокировки. Нормативная основа для этого механизма уже есть, и я не сомневаюсь, что борьба с "группами смерти" и прочими антисоциальными субкультурами скоро выйдет на новый уровень. Другой важный момент (который я поддерживаю обеими руками) – уроки "цифровой гигиены" в школах, изучение правил безопасного поведения в интернете, соцсетях, мессенджерах. Это уже стало целой областью знаний, и пусть дети знакомятся с ней на уроках – а не ценой своих ошибок».
«КиберПанк | Технологии Будущего | Technology» считает включение манифеста в предвыборную программу удачным решением:
«Россия будет отвечать перед гражданами за соблюдение их прав в сети. Об этом говорится в "цифровом манифесте", который собрал гарантии на защиту прав в сети и персональных данных жителей страны. Манифест решено включить в программу "Единой России". С этими постулатами партия пойдет на выборы в Госдуму этой осенью. В эру активного использования искусственного интеллекта и Big Data как в обычной жизни, так и в сфере управления в экономике, в обществе и в целом в государстве – это логичное решение».
ГКЧП и его 30-летие
В четверг страна вспоминала события 30-летней давности. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с реформами президента Михаила Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью предотвратить распад Советского Союза. Была предпринята попытка захвата власти, сопровождавшаяся вводом войск в крупные города. Попытка переворота потерпела неудачу, участников ГКЧП арестовали.
«Политген» пишет о нерешительности ГКЧП:
«Историки называют те события "Августовским путчем". Но, на самом деле, на путч это было не похоже. Многие свидетели тех событий говорят, что ГКЧП действовало нерешительно и вступило в переговоры в Горбачевым и Ельциным, дав последнему тем самым время собрать сторонников. Настоящие путчисты так не делают – примеров путчей и переворотов в истории множество. ГКЧП просуществовал 3 дня, и, как это не парадоксально, только подтолкнул страну к распаду. Не арестовав Ельцина, который и запустил процесс суверенизации РСФСР, "путчисты" потеряли возможность далее управлять ситуацией. Сегодня, согласно ВЦИОМ, те события население оценивает неоднозначно. Большинство даже не может расшифровать аббревиатуру ГКЧП, и значительная часть считает те события трагедией. Развал государства всегда трагедия, но, как сказал Александр Дугин, если бы у "путчистов" хватило бы воли, если бы они были реальными политиками и пошли бы до конца, можно было бы избежать еще более трагических событий, которые сопровождают страны бывшего СССР и сегодня».
«АДЕКВАТ» комментирует отношение Горбачева к ГКЧП:
«Когда М. С. Горбачев обвиняет организаторов ГКЧП в развале СССР, он, конечно, прав: этот ... перформанс явно ускорил процесс. С другой стороны, Новоогаревский процесс при его продолжении грозил уже России обеспечить внутренний парад суверенитетов куда более серьезный, чем в реальной истории пришлось пройти (и последствия которого до сих пор отзываются). При этом гарантий устойчивого сохранения предложенной новой союзной структуры никто не дал бы. Так что если уж выбирать между вариантами распада СССР, то вполне вероятно, что история ГКЧП обеспечила, скажем так, менее плохой вариант развода для России, чем он мог бы быть в некоторых иных случаях».
«Karfagen | Опросы и Политика» полагает, что в случае успеха ГКЧП история страны не пошла бы по другому пути:
«Даже сегодня делаются прикидки – что мог бы сделать этот самый ГКЧП, чтобы сохранить Союз? Арестовать Ельцина, взять штурмом Белый дом, расстрелять немножко разных там наймитов капитализма. Думаю, что все это было бесполезно. Сюжет распада в таком случае был бы иным, но больше в деталях и частностях. Более кровавым, скорее всего. Почему так? Потому что модель управленческой системы СССР была к тому моменту банкротом. Она перестала работать. <…> На тот момент управление уже было в значительной степени перехвачено на уровне союзных республик, и по большому счету все было понятно еще в 90 году, после "парада суверенитетов"».
«Мышь в овощном» считает, что цель ГКЧП – сохранить СССР – в любом случае была недостижима:
«Что СССР к тому моменту был обречен, для нас очевидно. <…> Катастрофа уже была, так что все телодвижения "заговорщиков" закрепляли и без того сложившееся положение дел. Примерно как если бы пятнадцатый помощник капитана на "Титанике" пошел бы арестовывать командира судна за пару минут до столкновения с айсбергом. В общем, не будем сейчас рассуждать о том, что это было, "тайная ложа или явная лажа". Просто констатируем: на каком-то этапе болезни бесполезным оказывается не только "Боржом", но и хирургическое вмешательство, особенно когда его проводит тупым ножом полупарализованный подслеповатый фельдшер, до того занимавшийся исключительно раздачей таблеток. Так что самый лучший вывод, который мы можем сделать из тех событий: не стоит доводить организм до подобного».
Оппозиция и ее грабли
Персональные данные подписчиков проекта «Умное голосование» (УГ) Алексея Навального, попавшие в сеть в июне, на этой неделе стали распространяться в расширенном виде. В начале лета база содержала только имена и электронные адреса, сейчас там также адреса и места работы. База насчитывает 9,9 тысяч строк, в ней есть данные людей, работающих в госструктурах и компаниях с госучастием. Эксперты отмечают, что особые проблемы могут возникнуть у тех, кто зарегистрировался на сайте УГ после признания структур Навального экстремистскими организациями.
«Всевидящее око» отмечает, что организаторы УГ занижают риски для регистрирующихся на проекте:
«Каждый раз со стороны гоп-компании Навального уверяют, что все не так страшно, и режим на них клевещет. И каждый раз потом оказывается, что страшно ровно так. Вот сейчас места работы граждан, участвующих в УГ, уже попадают в открытый доступ».
Канал «Андрей Вышинский» интересуется, как теперь организаторы УГ будут объясняться с людьми, которых они подставили:
«Продолжаются сливы личных данных людей, которые сделали одну из главных ошибок в своей жизни – зарегистрировались на сайте "Умного голосования ". <…> Интересно, Волков, обещавший адептам Навального полную конфиденциальность, не краснеет? Полагаем, что нет. Он снова придумает какую-то глупую отмазку и будет нас веселить».
И Леонид Волков, один из главных организаторов УГ, не обманул ожиданий. В Москве сотрудники полиции приходят к людям, информация о которых была слита, и предлагают им признать себя потерпевшими в связи с утечкой персональных данных. Волков назвал действия полиции «терактом».
Юрист Илья Ремесло недоумевает:
«Оказывается, что когда в квартиру приходит полиция (без обыска или допроса, а с целью предложить помощь вследствие утечки личных данных по вине Волкова) – то теперь это называется "теракт", представляете? Леня, а ты же знаешь сказку про мальчика, который кричал "волки, волки!". Помнишь, что с ним случилось? <…> И мне правда интересно – а что плохого в том, что людей посещает полиция для защиты их прав – раз дырявый Волков не может защитить данные людей, то кто-то должен ведь этим заниматься и пресекать утечки, так?»
«Люди и звери» комментируют ситуацию с правовой точки зрения:
«Силовики в данном случае действуют совершенно законно. Существует целый блок законов, защищающих и регулирующих персональные данные граждан: в сфере гражданско-правовых, административных и уголовных отраслей. Само обстоятельство, что разработчики программы допустили возможность утечки базы данных граждан, осуществляющих платежи, уже является составом того или иного правонарушения. Задача силовиков – выяснить, какой ущерб интересам граждан нанесли действия инициаторов сбора ден. средств. В данном случае это Волков и др. лица, ведущие кампанию фандрайзинга. А весь пафос про теракт Волков может отнести к себе. По его милости и с его благословления граждане попали в разряд потерпевших».
«Русский Сыч» удивляется тому, что жизнь ничему не учит некоторых людей:
«Обучаемость у сторонников Навального, конечно, потрясающая. И инстинкт самосохранения тоже. Просто цифровая психическая атака – и не на пулеметы, а на здравый смысл».
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